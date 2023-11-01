Corrientes 16 de noviembre de 2025 Imprimir

Especialista en Atención al Cliente#

¿Te apasiona la tecnología y te encanta ayudar a los demás? Únete a nuestro dinámico equipo de servicios proxy como Especialista en Atención al Cliente y desempeña un papel fundamental brindando un soporte excepcional a nuestra base de usuarios a nivel global.

Tu rol: Como Especialista en Atención al Cliente, serás la primera línea de contacto con nuestros clientes, asegurando que naveguen por nuestros servicios sin dificultad. Tu función implica resolver problemas, responder consultas y garantizar una experiencia fluida con nuestro servicio de proxies.

Responsabilidades principales:

Brindar atención al cliente a través de correo electrónico y chats en línea de manera eficiente y precisa.

Diagnosticar y resolver problemas técnicos relacionados con nuestros servicios, proporcionando soluciones claras y efectivas.

Adquirir un conocimiento integral de nuestros productos y servicios para ofrecer asesoramiento y soporte personalizado.

Recopilar y transmitir los comentarios de los clientes para contribuir a la mejora de nuestros servicios.

Requisitos:

Dominio del inglés y del ruso, tanto escrito como oral.

Excelentes habilidades de comunicación con un trato amable y cercano.

Posición remota que te permite trabajar desde cualquier lugar.

Gran interés en tecnologías web y disposición para aprender.

Se valora experiencia previa en atención al cliente o puestos similares, aunque no es indispensable.

Debe residir fuera de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

Salario:

El salario se determinará en función de los resultados de la entrevista.

Puesto a tiempo completo con un salario mínimo de $800. Durante los tres primeros meses tras la formación, el salario será de $600, con posibilidad de aumento según las cualificaciones y la experiencia.

Cómo postularse: Si le entusiasma ayudar a las personas y trabajar con tecnología de vanguardia, ¡nos encantaría saber de usted! Envíe su currículum y una breve carta de presentación explicando por qué es el candidato ideal para nuestro equipo a [email protected]

¡Únase a nosotros y contribuya a nuestra misión de ofrecer un servicio y soporte excepcional a clientes en todo el mundo!

Desarrollador Web Full Stack#

FineProxy.org está en busca de un talentoso Desarrollador Web Full Stack para fortalecer nuestro equipo. Esta es una excelente oportunidad para trabajar con un equipo dedicado de profesionales y generar un impacto significativo en nuestros servicios.

Ubicación: Remoto (excluyendo Rusia, Bielorrusia y Ucrania)

Sobre la empresa: En FineProxy.org nos dedicamos a ofrecer servicios de proxy de primer nivel a nuestra clientela global. Buscamos un Desarrollador Web Full Stack proactivo y cualificado que se una a nuestro equipo remoto y contribuya al desarrollo y la optimización de nuestras plataformas.

Requisitos:

Experiencia demostrable en desarrollo web Full Stack.

Dominio sólido de PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git y WHMCS.

Nivel intermedio en HTML, Smarty, CSS y JavaScript.

Dominio fluido del ruso.

Familiaridad con sistemas de control de versiones, especialmente Git.

Se valorará muy positivamente la experiencia con WHMCS o plataformas similares.

Capacidad para colaborar eficazmente en un entorno de trabajo remoto.

Ventajas:

El dominio de Python y la experiencia en parsing se considerarán un plus.

Salario:

Los detalles salariales se discutirán durante el proceso de entrevista y se determinarán en función de las cualificaciones y la experiencia.

Cómo postularse: ¿Estás listo para asumir este desafío y crecer con nosotros? Envíe su currículum y una carta de presentación que detalle por qué es el mejor candidato para este puesto. [email protected]. ¡Estamos deseando conocer lo que puedes aportar a nuestro equipo!