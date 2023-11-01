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Aquí es donde las cuentas se ponen interesantes. La mayoría de los proveedores de proxies cobran por gigabyte: $0.50-2/GB para tráfico de datacenter, $5-15/GB para residencial. En volúmenes bajos, la diferencia parece manejable. A escala, se vuelve absurda.

Una operación de scraping que extrae 500 GB al mes paga aproximadamente $4,000 a tarifas típicas por GB (análisis de Scrapfly). Y aquí hay un detalle que la mayoría pasa por alto hasta que recibe la factura: los estudios demuestran que entre el 50-90% del tráfico durante el web scraping se desperdicia en imágenes, fuentes, CSS y píxeles de seguimiento que su scraper ni siquiera necesita. Con precios por GB, usted está pagando por toda esa basura.

El pool ilimitado de proxies de datacenter de FineProxy elimina este problema por completo. Tarifa plana, sin medidor de tráfico, sin cargos sorpresa a fin de mes. Haga scraping de forma intensiva, sin preocuparse por optimizar cada solicitud para ahorrar kilobytes — el ancho de banda está incluido.

Vale la pena señalar: algunos competidores anuncian ancho de banda “ilimitado” pero se escudan tras políticas de uso justo. Oxylabs, por ejemplo, limita el uso efectivo a 100 GB por IP por ciclo de facturación — después de eso, sus sesiones concurrentes bajan de 100 a 10. En FineProxy, ilimitado significa ilimitado. Sin asteriscos.