Proxy de datacenter
Precio fijo por IP, sin límites de ancho de banda, HTTP/HTTPS/SOCKS5 en cada dirección — ~100,000 IPs en subredes diversas, hasta 500 Mbps.
Configure su Plan proxy de datacenter.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
Cargando planes actuales...
Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 100 proxies de datacenter en los Estados Unidos
- Añadir otro país a mi plan proxy de centro de datos
- Exportar mi lista de proxy como JSON
- Actualizar la lista blanca de IP de mi servicio de proxies
- Mostrar el estado y la próxima fecha de vencimiento de mi servicio
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
¡Este es el proxy más rápido que he usado! No tuve ningún problema para acceder a contenido restringido, y la conexión es súper estable. Además, su atención al cliente fue muy sensible. Definitivamente vale la pena la inversión!
Estaba teniendo problemas con IPs falsas, y me recomendó a este sitio web. Tiene una interfaz muy fácil de usar, y compré un paquete de $89 con excelente tiempo de respuesta y latencia
Tráfico nunca medido
Muy buen producto, me gusta.Todo funciona bien ilimitado tráfico, velocidad máxima y precio más bajo en el mercado.Siempre disponible y sensible soporte técnico.Y voy a asesorar a mis amigos.
Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.
API y acceso a agentes
Me encantan los proxies FineProxy, es muy rápido e indetectable. Lo usé en herramientas de automatización como herramientas de palabras clave, y para herramientas de raspado, es como cambiar el juego, el soporte al cliente es de primera calidad siempre que necesite alguna ayuda que están disponibles 24/7 para resolver nuestro problema, la calidad de proxies son simplemente increíble.
Proporcionan API para que los usuarios obtengan proxies de su sitio web. Aunque el personal de atención al cliente no hablaba muy bien inglés, se esforzó mucho por ayudarme. También permiten cambiar la IP cada siete días.
¿Qué es exactamente un proxy de datacenter?IPv4 en datacenter
Es un servidor proxy alojado en un centro de datos en lugar de estar conectado a través de un ISP doméstico. La dirección IP pertenece a la red del datacenter, no a un suscriptor residencial. Esto hace que los proxies de datacenter sean rápidos y económicos, pero más identificables que los residenciales. Para tareas que no requieren aparentar ser un usuario doméstico — scraping, monitoreo, acceso a API — son la opción más eficiente disponible.
¿Los proxies de datacenter serán bloqueados en todos los sitios web?No
No. La narrativa de que “los proxies de datacenter siempre se bloquean” proviene de personas que intentan usarlos en plataformas altamente protegidas como redes sociales o sitios de e-commerce premium con sistemas anti-bot avanzados. La realidad es que la mayor parte de internet — catálogos de productos, sitios de noticias, motores de búsqueda, APIs públicas, directorios, bases de datos gubernamentales — funciona perfectamente con IPs de datacenter. Comience con proxies de datacenter y solo cambie a ISP o residenciales si confirma que el sitio objetivo los bloquea específicamente.
¿En qué se diferencia el "ilimitado" de FineProxy del de la competencia?Sin límites ocultos
Algunos proveedores anuncian ancho de banda ilimitado pero aplican políticas de uso justo. Por ejemplo, un proveedor importante limita el uso efectivo a 100 GB por IP por ciclo de facturación, tras lo cual las sesiones simultáneas se reducen drásticamente. En FineProxy no hay límites ocultos, ni umbrales de throttling, ni asteriscos de uso justo. Tráfico ilimitado en cada IP, cada protocolo, cada día del período de facturación.
¿Qué es un bloqueo de subred y por qué debería importarme?Diversidad del pool
Los sitios web a veces no bloquean solo una IP individual, sino toda la subred /24 — 256 direcciones que comparten los mismos tres primeros octetos. Si todos sus proxies provienen de una o dos subredes, un solo evento de bloqueo puede inutilizar todo su pool. FineProxy distribuye sus ~100,000 IPs en subredes diversas, de modo que un bloqueo en un rango no se propaga al resto de sus direcciones.
¿Cuántos proxies de datacenter necesito para scraping?Depende del volumen
Depende del objetivo y el volumen. Para scraping moderado de sitios sin protección (unos pocos miles de páginas al día), 50-100 IPs son suficientes. Para recopilación a gran escala de millones de páginas, necesitará varios miles para mantener una baja densidad de solicitudes por IP. Vendemos desde proxies individuales hasta paquetes en volumen — el precio por IP disminuye a medida que aumenta la cantidad.
¿Los proxies de datacenter son más rápidos que los residenciales?Sí
Sí, significativamente. La infraestructura de datacenter se conecta directamente a las redes troncales de internet mediante fibra óptica, ofreciendo una latencia 3-4 veces menor en comparación con los proxies residenciales que se enrutan a través de conexiones domésticas. Los proxies de datacenter de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbps por conexión.
¿Puedo usar proxies de datacenter para redes sociales?Según la tarea
Depende de la tarea. Para hacer scraping de datos públicos en plataformas sociales, los proxies de centro de datos pueden funcionar si controlas el ritmo de las solicitudes y rotas las IP correctamente. Para gestionar cuentas y publicar, las plataformas tienden a marcar las IP de centros de datos; en ese caso, considera nuestros proxies ISP o proxies dedicados.
Proxies del centro de datos:
Velocidad, escala y cuando son la elección correcta
No todas las tareas necesitan una IP residencial que simule una conexión doméstica. Para extraer catálogos de productos, monitorear resultados de búsqueda, recopilar datos de precios o trabajar con APIs, los servidores proxy de datacenter son más rápidos, más económicos y más predecibles que cualquier otro tipo de proxy. La clave está en saber cuándo son adecuados y elegir un proveedor que realmente sea propietario de la infraestructura que los respalda.
Qué hace diferentes a los proxies de datacenter
Un servidor proxy de datacenter enruta su tráfico a través de una dirección IP alojada en un centro de datos, en lugar de una asignada a un hogar por un ISP. Estas direcciones se encuentran en servidores de alto rendimiento conectividad directa al backbone, razón por la cual son consistentemente 3-4 veces más rápidos que los proxies residenciales (los benchmarks de Bright Data lo confirman en múltiples escenarios de prueba).
La contrapartida es la visibilidad. Los sitios web pueden identificar rangos de IP de datacenter mediante consultas ASN y DNS inverso. En plataformas fuertemente protegidas con sistemas anti-bot avanzados, las IP de datacenter enfrentan tasas detección más altas. Pero la gran mayoría de internet no ejecuta Cloudflare Enterprise ni DataDome. Sitios de noticias, catálogos de productos, directorios públicos, motores de búsqueda, APIs, bases de datos gubernamentales — los proxies de datacenter gestionan todo esto sin problemas y a una fracción de lo que costarían los proxies residenciales.
La economía a escala
Aquí es donde las cuentas se ponen interesantes. La mayoría de los proveedores de proxies cobran por gigabyte: $0.50-2/GB para tráfico de datacenter, $5-15/GB para residencial. En volúmenes bajos, la diferencia parece manejable. A escala, se vuelve absurda.
Una operación de scraping que extrae 500 GB al mes paga aproximadamente $4,000 a tarifas típicas por GB (análisis de Scrapfly). Y aquí hay un detalle que la mayoría pasa por alto hasta que recibe la factura: los estudios demuestran que entre el 50-90% del tráfico durante el web scraping se desperdicia en imágenes, fuentes, CSS y píxeles de seguimiento que su scraper ni siquiera necesita. Con precios por GB, usted está pagando por toda esa basura.
El pool ilimitado de proxies de datacenter de FineProxy elimina este problema por completo. Tarifa plana, sin medidor de tráfico, sin cargos sorpresa a fin de mes. Haga scraping de forma intensiva, sin preocuparse por optimizar cada solicitud para ahorrar kilobytes — el ancho de banda está incluido.
Vale la pena señalar: algunos competidores anuncian ancho de banda “ilimitado” pero se escudan tras políticas de uso justo. Oxylabs, por ejemplo, limita el uso efectivo a 100 GB por IP por ciclo de facturación — después de eso, sus sesiones concurrentes bajan de 100 a 10. En FineProxy, ilimitado significa ilimitado. Sin asteriscos.
Diversidad de subredes: el detalle que la mayoría de compradores pasa por alto
Cuando un sitio web bloquea un proxy de datacenter, a menudo no bloquea solo una IP. Bloquea toda la subred /24 — las 256 direcciones que comparten los mismos tres primeros octetos. Si su proveedor le dio 500 IP y todas están en dos subredes, un solo evento de bloqueo puede eliminar todo su pool en segundos.
FineProxy mantiene aproximadamente 100,000 direcciones IPv4 distribuidas en una amplia variedad de subredes. No se trata de un solo bloque de IP secuenciales — es una infraestructura distribuida que sobrevive a bloqueos a nivel de subred. Cuando un rango recibe presión de un sitio objetivo, sus otras direcciones siguen funcionando porque se encuentran en vecindarios de red completamente diferentes.
Infraestructura propia, no revendida
La mayoría de los proveedores de proxies de datacenter no poseen sus IP. Alquilan bloques de redes upstream y los revenden — a menudo a través de múltiples marcas simultáneamente. El mismo pool de IP aparece bajo diferentes nombres, y cuando los clientes de una marca se vuelven agresivos, todo el pool se ve afectado.
FineProxy posee sus bloques de IP y gestiona los servidores donde se ejecutan. No revendemos direcciones de Hetzner u OVH con un panel de control encima. Esto significa que controlamos directamente la reputación del ASN — monitorizamos listados de Spamhaus y eliminamos inmediatamente cualquier dirección marcada del pool activo. Sus proxies se benefician de una higiene de infraestructura que los revendedores simplemente no pueden garantizar.
Quién compra proxies de datacenter en volumen
Equipos de scraping que recopilan millones de páginas al día. Agencias SEO que rastrean rankings de palabras clave en cientos de ubicaciones. Servicios de monitoreo de precios que necesitan verificar miles de páginas de productos cada hora. Empresas de verificación de anuncios que confirman la colocación de creatividades en distintas regiones. Operadores de pipelines de datos que alimentan sistemas de analítica o conjuntos de entrenamiento de IA con datos web actualizados.
El denominador común: alto volumen de solicitudes donde la velocidad y el coste importan más que aparentar ser un usuario residencial. Si tu objetivo no bloquea activamente el tráfico de centros de datos, pagar 10 veces más por IP residenciales es simplemente tirar el dinero.
Protocolos y seguridad
Todos los proxies DC de FineProxy soportan HTTP, HTTPS y SOCKS5 en la misma IP. Nuestra implementación de HTTPS incluye un certificado SSL individual por dirección, cifrando la conexión desde tu equipo hasta el proxy, no solo desde el proxy hasta el sitio destino. La mayoría de proveedores dejan ese primer salto sin protección. Nosotros no.
SOCKS5 incluye soporte completo de UDP asociado para casos de uso más allá del tráfico web.
Primeros pasos
FineProxy vende proxies de centro de datos de forma individual y en paquetes a granel, con un coste por IP que disminuye a medida que aumenta el volumen. El proceso de activación es instantáneo: tras el pago, tu lista de proxies con IPs, puertos y credenciales se genera automáticamente y se entrega en tu panel de control en uno o dos minutos, sin revisión manual ni esperas por horarios de oficina. Cada proxy incluye ancho de banda ilimitado, compatibilidad con HTTP/HTTPS/SOCKS5, autenticación por vinculación de IP (con opción de usuario/contraseña con flexibilidad de subred /21) y velocidades de hasta 500 Mbps.
Para instrucciones de configuración en navegadores, sistemas operativos y herramientas populares, consulta nuestro Centro de Integración.