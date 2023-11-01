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Pelayan proksi pusat data menghalakan trafik anda melalui alamat IP yang dihoskan di kemudahan pusat data, bukannya diberikan kepada isi rumah oleh ISP. Alamat-alamat ini terletak pada pelayan berprestasi tinggi dengan sambungan terus ke backbone, itulah sebabnya ia secara konsisten 3-4x lebih pantas daripada proksi kediaman (penanda aras Bright Data mengesahkan perkara ini merentasi pelbagai senario ujian).

Kelemahan yang perlu diambil kira ialah keterlihatan. Laman web boleh mengenal pasti julat IP pusat data melalui carian ASN dan DNS terbalik. Pada platform yang dilindungi ketat dengan sistem anti-bot canggih, IP pusat data menghadapi kadar pengesanan yang lebih tinggi. Namun sebahagian besar internet tidak menjalankan Cloudflare Enterprise atau DataDome. Laman berita, katalog produk, direktori awam, enjin carian, API, pangkalan data kerajaan — proksi pusat data mengendalikan semua ini tanpa masalah dan pada kos yang jauh lebih rendah berbanding proksi kediaman.