Proksi Pusat Data
Harga kadar tetap per-IP, tanpa had lebar jalur, HTTP/HTTPS/SOCKS5 pada setiap alamat — ~100,000 IP merentasi subnet pelbagai, sehingga 500 Mbps.
Bina pelan proksi pusat data.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 100 proksi pusat data di Amerika Syarikat
- Tambah negara lain pada pelan proksi pusat data saya
- Eksport senarai proksi saya sebagai JSON
- Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi saya
- Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Inilah tangan yang tercepat yang saya gunakan! Saya mempunyai masalah senopa yang menyentuh kesimpulan yang terbatas, dan kesatuan itu sangat stabil. Tambahan lagi, sokongan pelanggan mereka sangat berminat. Sudah pasti, penyebaran itu berharga!
Saya sedang memiliki masalah dengan IPs palsu, dan kamu menggalakkan saya ke laman web ini. Saya membeli paket $89 dengan masa yang baik dan latin
Trafik tanpa had
Saya suka, semuanya berhasil untuk mengejar perjalanan yang tidak terbatas, kecepatan dan harga terbaik di pasar.
Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.
Akses API dan ejen
I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.
Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.
Apa sebenarnya proksi pusat data?Ia adalah
Ia adalah pelayan proksi yang dihoskan di kemudahan pusat data dan bukannya disambungkan melalui ISP rumah. Alamat IP tersebut milik rangkaian pusat data, bukan pelanggan kediaman. Ini menjadikan proksi pusat data pantas dan murah tetapi lebih mudah dikenal pasti berbanding proksi kediaman. Untuk tugasan yang tidak memerlukan anda kelihatan sebagai pengguna rumah — scraping, pemantauan, akses API — proksi pusat data ialah pilihan paling cekap yang ada.
Adakah proksi pusat data akan disekat di setiap laman web?Tidak
Tidak. Naratif “proksi pusat data sentiasa disekat” datang daripada mereka yang cuba menggunakannya pada platform yang dilindungi ketat seperti media sosial atau laman e-dagang premium dengan sistem anti-bot canggih. Realitinya, kebanyakan internet — katalog produk, laman berita, enjin carian, API awam, direktori, pangkalan data kerajaan — berfungsi dengan sempurna menggunakan IP pusat data. Mulakan dengan proksi pusat data dan tukar kepada ISP atau kediaman hanya jika anda pasti sasaran tersebut secara khusus menyekatnya.
Apa bezanya «tanpa had» FineProxy berbanding pesaing?Sesetengah pembekal mengiklankan
Sesetengah pembekal mengiklankan lebar jalur tanpa had tetapi menguatkuasakan dasar penggunaan wajar. Contohnya, satu pembekal utama mengehadkan penggunaan efektif pada 100 GB setiap IP bagi setiap kitaran bil, dan selepas itu sesi serentak akan dinyahpecutkan secara teruk. Di FineProxy, tiada had tersembunyi, tiada ambang penyahpecutan, tiada asterisk penggunaan wajar. Trafik tanpa had pada setiap IP, setiap protokol, setiap hari dalam tempoh pengebilan.
Apa itu sekatan subnet dan mengapa ia penting?Laman web kadangkala
Laman web kadangkala menyekat bukan sahaja satu IP tetapi keseluruhan subnet /24 — 256 alamat yang berkongsi tiga oktet pertama yang sama. Jika semua proksi anda datang daripada satu atau dua subnet, satu insiden sekatan boleh melumpuhkan keseluruhan kumpulan anda. FineProxy mengagihkan ~100,000 IP merentasi pelbagai subnet, jadi sekatan dalam satu julat tidak merebak kepada alamat anda yang lain.
Berapa banyak proksi pusat data yang saya perlukan untuk scraping?Bergantung pada sasaran
Bergantung pada sasaran dan volum. Untuk scraping ringan laman tidak dilindungi (beberapa ribu halaman sehari), 50-100 IP sudah memadai. Untuk pengumpulan berskala besar merangkumi berjuta-juta halaman, anda memerlukan beberapa ribu untuk mengekalkan kepadatan permintaan rendah bagi setiap IP. Kami menjual daripada proksi tunggal hingga pakej pukal — harga setiap IP semakin rendah apabila kuantiti meningkat.
Adakah proksi pusat data lebih pantas daripada proksi kediaman?Ya
Ya, jauh lebih pantas. Infrastruktur pusat data disambungkan terus ke rangkaian tulang belakang internet melalui gentian optik, memberikan latensi 3-4x lebih rendah berbanding proksi kediaman yang dihalakan melalui sambungan rumah. Proksi pusat data FineProxy mencapai sehingga 500 Mbps setiap sambungan.
Bolehkah saya menggunakan proksi pusat data untuk media sosial?Ia
Ia bergantung pada tugasan. Untuk scraping data awam daripada platform sosial, proksi pusat data boleh berfungsi jika anda mengawal kadar permintaan dengan teliti dan memutar IP dengan betul. Untuk mengurus akaun dan membuat siaran, platform lebih cenderung menandakan IP pusat data — dalam kes itu, pertimbangkan Proksi ISP atau proksi berdedikasi sebaliknya.
Datacenter Proxies:
Kelajuan, skala dan bila ia pilihan yang tepat
Tidak semua tugas memerlukan IP kediaman yang kelihatan seperti sambungan rumah. Untuk scraping katalog produk, memantau hasil carian, mengumpul data harga, atau bekerja dengan API — pelayan proksi pusat data lebih pantas, lebih murah, dan lebih konsisten berbanding mana-mana jenis proksi lain. Kuncinya ialah mengetahui bila ia sesuai dan memilih penyedia yang benar-benar memiliki infrastruktur di sebaliknya.
Apa yang membezakan proksi pusat data
Pelayan proksi pusat data menghalakan trafik anda melalui alamat IP yang dihoskan di kemudahan pusat data, bukannya diberikan kepada isi rumah oleh ISP. Alamat-alamat ini terletak pada pelayan berprestasi tinggi dengan sambungan terus ke backbone, itulah sebabnya ia secara konsisten 3-4x lebih pantas daripada proksi kediaman (penanda aras Bright Data mengesahkan perkara ini merentasi pelbagai senario ujian).
Kelemahan yang perlu diambil kira ialah keterlihatan. Laman web boleh mengenal pasti julat IP pusat data melalui carian ASN dan DNS terbalik. Pada platform yang dilindungi ketat dengan sistem anti-bot canggih, IP pusat data menghadapi kadar pengesanan yang lebih tinggi. Namun sebahagian besar internet tidak menjalankan Cloudflare Enterprise atau DataDome. Laman berita, katalog produk, direktori awam, enjin carian, API, pangkalan data kerajaan — proksi pusat data mengendalikan semua ini tanpa masalah dan pada kos yang jauh lebih rendah berbanding proksi kediaman.
Ekonomi pada skala besar
Di sinilah kiraannya menjadi menarik. Kebanyakan penyedia proksi mengenakan caj per gigabait: $0.50-2/GB untuk trafik pusat data, $5-15/GB untuk kediaman. Pada volum rendah, perbezaannya nampak boleh ditangani. Pada skala besar, ia menjadi tidak masuk akal.
Operasi scraping yang menarik 500 GB sebulan membayar kira-kira $4,000 pada kadar per-GB biasa (analisis Scrapfly). Dan inilah butiran yang kebanyakan orang terlepas pandang sehingga mereka menerima bil: kajian menunjukkan bahawa 50-90% trafik semasa web scraping dibazirkan pada imej, fon, CSS, dan piksel penjejakan yang scraper anda tidak perlukan langsung. Dengan harga per-GB, anda membayar untuk semua sampah tersebut.
Kumpulan proksi pusat data tanpa had FineProxy menghapuskan masalah ini sepenuhnya. Harga kadar tetap, tiada meter trafik, tiada caj mengejut di hujung bulan. Scrape secara agresif, tidak perlu risau tentang mengoptimumkan setiap permintaan untuk menjimatkan kilobait — lebar jalur sudah termasuk.
Perlu diambil perhatian: sesetengah pesaing mengiklankan lebar jalur “tanpa had” tetapi bersembunyi di sebalik dasar penggunaan saksama. Oxylabs, sebagai contoh, mengehadkan penggunaan efektif pada 100 GB per IP setiap kitaran bil — selepas itu, sesi serentak anda menurun daripada 100 kepada 10. Di FineProxy, tanpa had bermaksud tanpa had. Tiada tanda bintang.
Kepelbagaian subnet: butiran yang kebanyakan pembeli terlepas pandang
Apabila laman web menyekat proksi pusat data, ia selalunya tidak hanya menyekat satu IP sahaja. Ia menyekat keseluruhan subnet /24 — kesemua 256 alamat yang berkongsi tiga oktet pertama yang sama. Jika penyedia anda memberikan 500 IP dan semuanya berada dalam dua subnet sahaja, satu insiden penyekatan boleh menghapuskan keseluruhan kumpulan anda dalam beberapa saat.
FineProxy mengekalkan kira-kira 100,000 alamat IPv4 yang tersebar merentasi pelbagai subnet. Ini bukan satu blok IP berturutan — ia adalah infrastruktur teragih yang mampu bertahan daripada penyekatan pada peringkat subnet. Apabila satu julat mendapat tekanan daripada laman sasaran, alamat-alamat anda yang lain terus berfungsi kerana ia berada dalam kawasan rangkaian yang sama sekali berbeza.
Infrastruktur sendiri, bukan dijual semula
Kebanyakan penyedia proksi pusat data tidak memiliki IP mereka sendiri. Mereka menyewa blok daripada rangkaian huluan dan menjualnya semula — sering kali melalui pelbagai jenama secara serentak. Kumpulan IP yang sama muncul di bawah nama berbeza, dan apabila pelanggan satu jenama menjadi agresif, keseluruhan kumpulan terjejas.
FineProxy memiliki blok IP sendiri dan menguruskan pelayan yang menjalankannya. Kami bukan menjual semula alamat Hetzner atau OVH dengan papan pemuka di atasnya. Ini bermakna kami mengawal reputasi ASN secara langsung — kami memantau penyenaraian Spamhaus dan segera mengeluarkan sebarang alamat yang ditandakan daripada kumpulan aktif. Proksi anda mendapat manfaat daripada kebersihan infrastruktur yang penjual semula tidak mampu jamin.
Siapa yang membeli proksi pusat data secara pukal
Pasukan scraping yang mengumpul berjuta-juta halaman setiap hari. Agensi SEO yang menjejak kedudukan kata kunci merentas ratusan lokasi. Perkhidmatan pemantauan harga yang perlu menyemak beribu-ribu halaman produk setiap jam. Syarikat pengesahan iklan yang mengesahkan penempatan kreatif merentas wilayah. Pengendali saluran data yang menyalurkan data web terkini ke dalam sistem analitik atau set latihan AI.
Persamaan mereka: volum permintaan yang tinggi di mana kelajuan dan kos lebih penting daripada kelihatan seperti pengguna rumah. Jika sasaran anda tidak aktif menyekat trafik pusat data, membayar 10x lebih untuk IP kediaman hanya membazirkan wang.
Protokol dan keselamatan
Setiap proksi DC FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada IP yang sama. Pelaksanaan HTTPS kami termasuk sijil SSL individu bagi setiap alamat — menyulitkan sambungan dari mesin anda ke proksi, bukan sekadar dari proksi ke laman sasaran. Kebanyakan pembekal membiarkan hop pertama itu tanpa perlindungan. Kami tidak.
SOCKS5 termasuk sokongan penuh UDP yang berkaitan untuk kes penggunaan di luar trafik web.
Mulakan sekarang
FineProxy menjual proksi pusat data secara individu dan dalam pakej pukal, dengan kos setiap IP semakin rendah apabila volum meningkat. Proses pendaftaran direka untuk berjalan serta-merta: selepas pembayaran, senarai proksi anda yang mengandungi IP, port dan kelayakan dijana secara automatik serta dihantar ke papan pemuka anda dalam masa satu hingga dua minit — tanpa semakan manual, tanpa menunggu waktu pejabat. Setiap proksi disertakan dengan lebar jalur tanpa had, sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengesahan pengikatan IP (dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui fleksibiliti subnet /21), dan kelajuan sehingga 500 Mbps.
Untuk arahan persediaan merentas pelayar, sistem pengendalian dan alatan popular, semak Hab Integrasi.