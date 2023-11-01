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Proksi Pusat Data

Harga kadar tetap per-IP, tanpa had lebar jalur, HTTP/HTTPS/SOCKS5 pada setiap alamat — ~100,000 IP merentasi subnet pelbagai, sehingga 500 Mbps.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
100,000+ IPv4Subnet dan ASN milik sendiri
Tanpa meterTiada caj per GB
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi pusat data.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 proksi pusat data di Amerika Syarikat
  • Tambah negara lain pada pelan proksi pusat data saya
  • Eksport senarai proksi saya sebagai JSON
  • Kemas kini senarai IP dibenarkan untuk perkhidmatan proksi saya
  • Tunjukkan status dan tarikh bayaran seterusnya untuk perkhidmatan saya
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Inilah tangan yang tercepat yang saya gunakan! Saya mempunyai masalah senopa yang menyentuh kesimpulan yang terbatas, dan kesatuan itu sangat stabil. Tambahan lagi, sokongan pelanggan mereka sangat berminat. Sudah pasti, penyebaran itu berharga!

Nadeem KhanDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sedang memiliki masalah dengan IPs palsu, dan kamu menggalakkan saya ke laman web ini. Saya membeli paket $89 dengan masa yang baik dan latin

taingu302SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Saya suka, semuanya berhasil untuk mengejar perjalanan yang tidak terbatas, kecepatan dan harga terbaik di pasar.

Anna FletcherPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa sebenarnya proksi pusat data?Ia adalah

Ia adalah pelayan proksi yang dihoskan di kemudahan pusat data dan bukannya disambungkan melalui ISP rumah. Alamat IP tersebut milik rangkaian pusat data, bukan pelanggan kediaman. Ini menjadikan proksi pusat data pantas dan murah tetapi lebih mudah dikenal pasti berbanding proksi kediaman. Untuk tugasan yang tidak memerlukan anda kelihatan sebagai pengguna rumah — scraping, pemantauan, akses API — proksi pusat data ialah pilihan paling cekap yang ada.

Adakah proksi pusat data akan disekat di setiap laman web?Tidak

Tidak. Naratif “proksi pusat data sentiasa disekat” datang daripada mereka yang cuba menggunakannya pada platform yang dilindungi ketat seperti media sosial atau laman e-dagang premium dengan sistem anti-bot canggih. Realitinya, kebanyakan internet — katalog produk, laman berita, enjin carian, API awam, direktori, pangkalan data kerajaan — berfungsi dengan sempurna menggunakan IP pusat data. Mulakan dengan proksi pusat data dan tukar kepada ISP atau kediaman hanya jika anda pasti sasaran tersebut secara khusus menyekatnya.

Apa bezanya «tanpa had» FineProxy berbanding pesaing?Sesetengah pembekal mengiklankan

Sesetengah pembekal mengiklankan lebar jalur tanpa had tetapi menguatkuasakan dasar penggunaan wajar. Contohnya, satu pembekal utama mengehadkan penggunaan efektif pada 100 GB setiap IP bagi setiap kitaran bil, dan selepas itu sesi serentak akan dinyahpecutkan secara teruk. Di FineProxy, tiada had tersembunyi, tiada ambang penyahpecutan, tiada asterisk penggunaan wajar. Trafik tanpa had pada setiap IP, setiap protokol, setiap hari dalam tempoh pengebilan.

Apa itu sekatan subnet dan mengapa ia penting?Laman web kadangkala

Laman web kadangkala menyekat bukan sahaja satu IP tetapi keseluruhan subnet /24 — 256 alamat yang berkongsi tiga oktet pertama yang sama. Jika semua proksi anda datang daripada satu atau dua subnet, satu insiden sekatan boleh melumpuhkan keseluruhan kumpulan anda. FineProxy mengagihkan ~100,000 IP merentasi pelbagai subnet, jadi sekatan dalam satu julat tidak merebak kepada alamat anda yang lain.

Berapa banyak proksi pusat data yang saya perlukan untuk scraping?Bergantung pada sasaran

Bergantung pada sasaran dan volum. Untuk scraping ringan laman tidak dilindungi (beberapa ribu halaman sehari), 50-100 IP sudah memadai. Untuk pengumpulan berskala besar merangkumi berjuta-juta halaman, anda memerlukan beberapa ribu untuk mengekalkan kepadatan permintaan rendah bagi setiap IP. Kami menjual daripada proksi tunggal hingga pakej pukal — harga setiap IP semakin rendah apabila kuantiti meningkat.

Adakah proksi pusat data lebih pantas daripada proksi kediaman?Ya

Ya, jauh lebih pantas. Infrastruktur pusat data disambungkan terus ke rangkaian tulang belakang internet melalui gentian optik, memberikan latensi 3-4x lebih rendah berbanding proksi kediaman yang dihalakan melalui sambungan rumah. Proksi pusat data FineProxy mencapai sehingga 500 Mbps setiap sambungan.

Bolehkah saya menggunakan proksi pusat data untuk media sosial?Ia

Ia bergantung pada tugasan. Untuk scraping data awam daripada platform sosial, proksi pusat data boleh berfungsi jika anda mengawal kadar permintaan dengan teliti dan memutar IP dengan betul. Untuk mengurus akaun dan membuat siaran, platform lebih cenderung menandakan IP pusat data — dalam kes itu, pertimbangkan Proksi ISP atau proksi berdedikasi sebaliknya.

Datacenter Proxies:
Kelajuan, skala dan bila ia pilihan yang tepat

Tidak semua tugas memerlukan IP kediaman yang kelihatan seperti sambungan rumah. Untuk scraping katalog produk, memantau hasil carian, mengumpul data harga, atau bekerja dengan API — pelayan proksi pusat data lebih pantas, lebih murah, dan lebih konsisten berbanding mana-mana jenis proksi lain. Kuncinya ialah mengetahui bila ia sesuai dan memilih penyedia yang benar-benar memiliki infrastruktur di sebaliknya.

01

Apa yang membezakan proksi pusat data

Pelayan proksi pusat data menghalakan trafik anda melalui alamat IP yang dihoskan di kemudahan pusat data, bukannya diberikan kepada isi rumah oleh ISP. Alamat-alamat ini terletak pada pelayan berprestasi tinggi dengan sambungan terus ke backbone, itulah sebabnya ia secara konsisten 3-4x lebih pantas daripada proksi kediaman (penanda aras Bright Data mengesahkan perkara ini merentasi pelbagai senario ujian).

Kelemahan yang perlu diambil kira ialah keterlihatan. Laman web boleh mengenal pasti julat IP pusat data melalui carian ASN dan DNS terbalik. Pada platform yang dilindungi ketat dengan sistem anti-bot canggih, IP pusat data menghadapi kadar pengesanan yang lebih tinggi. Namun sebahagian besar internet tidak menjalankan Cloudflare Enterprise atau DataDome. Laman berita, katalog produk, direktori awam, enjin carian, API, pangkalan data kerajaan — proksi pusat data mengendalikan semua ini tanpa masalah dan pada kos yang jauh lebih rendah berbanding proksi kediaman.

02

Ekonomi pada skala besar

Di sinilah kiraannya menjadi menarik. Kebanyakan penyedia proksi mengenakan caj per gigabait: $0.50-2/GB untuk trafik pusat data, $5-15/GB untuk kediaman. Pada volum rendah, perbezaannya nampak boleh ditangani. Pada skala besar, ia menjadi tidak masuk akal.

Operasi scraping yang menarik 500 GB sebulan membayar kira-kira $4,000 pada kadar per-GB biasa (analisis Scrapfly). Dan inilah butiran yang kebanyakan orang terlepas pandang sehingga mereka menerima bil: kajian menunjukkan bahawa 50-90% trafik semasa web scraping dibazirkan pada imej, fon, CSS, dan piksel penjejakan yang scraper anda tidak perlukan langsung. Dengan harga per-GB, anda membayar untuk semua sampah tersebut.

Kumpulan proksi pusat data tanpa had FineProxy menghapuskan masalah ini sepenuhnya. Harga kadar tetap, tiada meter trafik, tiada caj mengejut di hujung bulan. Scrape secara agresif, tidak perlu risau tentang mengoptimumkan setiap permintaan untuk menjimatkan kilobait — lebar jalur sudah termasuk.

Perlu diambil perhatian: sesetengah pesaing mengiklankan lebar jalur “tanpa had” tetapi bersembunyi di sebalik dasar penggunaan saksama. Oxylabs, sebagai contoh, mengehadkan penggunaan efektif pada 100 GB per IP setiap kitaran bil — selepas itu, sesi serentak anda menurun daripada 100 kepada 10. Di FineProxy, tanpa had bermaksud tanpa had. Tiada tanda bintang.

03

Kepelbagaian subnet: butiran yang kebanyakan pembeli terlepas pandang

Apabila laman web menyekat proksi pusat data, ia selalunya tidak hanya menyekat satu IP sahaja. Ia menyekat keseluruhan subnet /24 — kesemua 256 alamat yang berkongsi tiga oktet pertama yang sama. Jika penyedia anda memberikan 500 IP dan semuanya berada dalam dua subnet sahaja, satu insiden penyekatan boleh menghapuskan keseluruhan kumpulan anda dalam beberapa saat.

FineProxy mengekalkan kira-kira 100,000 alamat IPv4 yang tersebar merentasi pelbagai subnet. Ini bukan satu blok IP berturutan — ia adalah infrastruktur teragih yang mampu bertahan daripada penyekatan pada peringkat subnet. Apabila satu julat mendapat tekanan daripada laman sasaran, alamat-alamat anda yang lain terus berfungsi kerana ia berada dalam kawasan rangkaian yang sama sekali berbeza.

04

Infrastruktur sendiri, bukan dijual semula

Kebanyakan penyedia proksi pusat data tidak memiliki IP mereka sendiri. Mereka menyewa blok daripada rangkaian huluan dan menjualnya semula — sering kali melalui pelbagai jenama secara serentak. Kumpulan IP yang sama muncul di bawah nama berbeza, dan apabila pelanggan satu jenama menjadi agresif, keseluruhan kumpulan terjejas.

FineProxy memiliki blok IP sendiri dan menguruskan pelayan yang menjalankannya. Kami bukan menjual semula alamat Hetzner atau OVH dengan papan pemuka di atasnya. Ini bermakna kami mengawal reputasi ASN secara langsung — kami memantau penyenaraian Spamhaus dan segera mengeluarkan sebarang alamat yang ditandakan daripada kumpulan aktif. Proksi anda mendapat manfaat daripada kebersihan infrastruktur yang penjual semula tidak mampu jamin.

05

Siapa yang membeli proksi pusat data secara pukal

Pasukan scraping yang mengumpul berjuta-juta halaman setiap hari. Agensi SEO yang menjejak kedudukan kata kunci merentas ratusan lokasi. Perkhidmatan pemantauan harga yang perlu menyemak beribu-ribu halaman produk setiap jam. Syarikat pengesahan iklan yang mengesahkan penempatan kreatif merentas wilayah. Pengendali saluran data yang menyalurkan data web terkini ke dalam sistem analitik atau set latihan AI.

Persamaan mereka: volum permintaan yang tinggi di mana kelajuan dan kos lebih penting daripada kelihatan seperti pengguna rumah. Jika sasaran anda tidak aktif menyekat trafik pusat data, membayar 10x lebih untuk IP kediaman hanya membazirkan wang.

06

Protokol dan keselamatan

Setiap proksi DC FineProxy menyokong HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada IP yang sama. Pelaksanaan HTTPS kami termasuk sijil SSL individu bagi setiap alamat — menyulitkan sambungan dari mesin anda ke proksi, bukan sekadar dari proksi ke laman sasaran. Kebanyakan pembekal membiarkan hop pertama itu tanpa perlindungan. Kami tidak.

SOCKS5 termasuk sokongan penuh UDP yang berkaitan untuk kes penggunaan di luar trafik web.

07

Mulakan sekarang

FineProxy menjual proksi pusat data secara individu dan dalam pakej pukal, dengan kos setiap IP semakin rendah apabila volum meningkat. Proses pendaftaran direka untuk berjalan serta-merta: selepas pembayaran, senarai proksi anda yang mengandungi IP, port dan kelayakan dijana secara automatik serta dihantar ke papan pemuka anda dalam masa satu hingga dua minit — tanpa semakan manual, tanpa menunggu waktu pejabat. Setiap proksi disertakan dengan lebar jalur tanpa had, sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengesahan pengikatan IP (dengan pilihan log masuk/kata laluan melalui fleksibiliti subnet /21), dan kelajuan sehingga 500 Mbps.

Untuk arahan persediaan merentas pelayar, sistem pengendalian dan alatan popular, semak Hab Integrasi.