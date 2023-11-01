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Proxy untuk Netflix tanpa sekatan

Proksi ISP statik dengan alamat sebenar yang diperuntukkan oleh ISP dan lebar jalur tanpa had — dibina untuk penstriman tanpa pengesanan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 proksi ISP statik di Amerika Syarikat untuk Netflix
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan status saya perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Memeriksa laman ini kerana harga dan pilihan kripto. Saya sangat kagum. Perbuatan yang berkembang masih hidup dan cepat. Penjelasan yang dibangun sangat mudah. Sokongan sangat sopan dan membantu. Semua yang berkesan diberikan. Pastinya saya akan membeli lebih banyak tugas untuk mencari penyampaian.

pachinkox50SaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya membeli proxy ini kerana saya sangat berminat terhadap harga itu, yang terbaik di pasar Internet. Sebenarnya, anda tidak boleh takut bahawa hal itu mungkin gagal pada masa apa pun. Seruan sokongan yang sangat cepat dan kualiti tinggi. Saya menyuruh semua orang membeli di sini, dan anda tidak akan menyesal.

Seva ArchakovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah ralat Netflix M7111-5059?Ralat ini

Ralat ini bermaksud Netflix mengesan VPN atau proksi anda. Mesejnya berbunyi “You seem to be using an unblocker or proxy. Please turn off any of these services and try again.” Ia tercetus apabila Netflix mengenal pasti sambungan anda sebagai datang daripada pelayan proksi yang dikenali, IP pusat data, atau apabila terdapat ketidakpadanan antara lokasi ketara anda dengan ciri rangkaian sebenar.

Adakah proksi berfungsi untuk Netflix pada Smart TV atau konsol permainan?Smart TV, PlayStation

Smart TV, PlayStation, Xbox dan peranti penstriman lain tidak menyokong tetapan proksi secara asli. Untuk menggunakan proksi dengan peranti ini, anda perlu mengkonfigurasinya pada peringkat penghala atau menyediakan gerbang proksi pada rangkaian tempatan anda. Sebagai alternatif, anda boleh berkongsi sambungan proksi daripada komputer riba melalui hotspot Wi-Fi. Proksi ISP statik amat sesuai untuk tetapan ini kerana ia menawarkan lebar jalur tanpa had dan sambungan yang stabil — penting apabila menghalakan trafik untuk keseluruhan peranti. Proksi ISP statik FineProxy menyokong SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, menjadikannya serasi dengan kebanyakan konfigurasi proksi peringkat penghala.

Bolehkah Netflix menyekat akaun saya kerana menggunakan proksi?Syarat

Syarat Netflix membenarkan mereka menyekat atau menamatkan akaun yang cuba memintas sekatan geo, tetapi larangan kekal jarang berlaku untuk kegunaan peribadi. Kebiasaannya, anda hanya akan melihat ralat M7111-5059 dan tidak dapat menstrim sehingga anda memutuskan sambungan proksi. Netflix lebih menumpukan pada menyekat akses berbanding menghukum pengguna.

Mengapa pustaka Netflix saya berubah apabila saya mengembara?Kandungan berbeza

Kandungan berbeza mengikut negara kerana perjanjian pelesenan. Studio menjual hak pengedaran secara serantau, jadi rancangan yang tersedia di AS mungkin tidak dilesenkan untuk UK atau Jepun. Apabila anda mengembara, Netflix secara automatik memaparkan pustaka tempatan berdasarkan alamat IP anda. Proksi atau VPN boleh menjadikan anda kelihatan seolah-olah berada di negara asal anda.

Adakah Netflix menyekat semua proksi?Tidak semua

Tidak semua, tetapi kebanyakannya. Proksi percuma dan perkhidmatan murah disekat hampir serta-merta. Netflix melabur besar dalam pengesanan dan sentiasa mengemas kini senarai hitam mereka. Perkhidmatan yang konsisten berfungsi ialah yang turut melabur sama besar untuk kekal di hadapan — biasanya penyedia proksi ISP premium atau VPN dengan infrastruktur penstriman khusus.