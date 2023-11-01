Proxy untuk Netflix tanpa sekatan
Proksi ISP statik dengan alamat sebenar yang diperuntukkan oleh ISP dan lebar jalur tanpa had — dibina untuk penstriman tanpa pengesanan.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|DisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 100 proksi ISP statik di Amerika Syarikat untuk Netflix
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan status saya perkhidmatan proksi
- Tunjukkan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Memeriksa laman ini kerana harga dan pilihan kripto. Saya sangat kagum. Perbuatan yang berkembang masih hidup dan cepat. Penjelasan yang dibangun sangat mudah. Sokongan sangat sopan dan membantu. Semua yang berkesan diberikan. Pastinya saya akan membeli lebih banyak tugas untuk mencari penyampaian.
Saya membeli proxy ini kerana saya sangat berminat terhadap harga itu, yang terbaik di pasar Internet. Sebenarnya, anda tidak boleh takut bahawa hal itu mungkin gagal pada masa apa pun. Seruan sokongan yang sangat cepat dan kualiti tinggi. Saya menyuruh semua orang membeli di sini, dan anda tidak akan menyesal.
Trafik tanpa had
Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.
Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama
Lokasi dan ketersediaan
Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.
Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.
Apakah ralat Netflix M7111-5059?Ralat ini
Ralat ini bermaksud Netflix mengesan VPN atau proksi anda. Mesejnya berbunyi “You seem to be using an unblocker or proxy. Please turn off any of these services and try again.” Ia tercetus apabila Netflix mengenal pasti sambungan anda sebagai datang daripada pelayan proksi yang dikenali, IP pusat data, atau apabila terdapat ketidakpadanan antara lokasi ketara anda dengan ciri rangkaian sebenar.
Adakah proksi berfungsi untuk Netflix pada Smart TV atau konsol permainan?Smart TV, PlayStation
Smart TV, PlayStation, Xbox dan peranti penstriman lain tidak menyokong tetapan proksi secara asli. Untuk menggunakan proksi dengan peranti ini, anda perlu mengkonfigurasinya pada peringkat penghala atau menyediakan gerbang proksi pada rangkaian tempatan anda. Sebagai alternatif, anda boleh berkongsi sambungan proksi daripada komputer riba melalui hotspot Wi-Fi. Proksi ISP statik amat sesuai untuk tetapan ini kerana ia menawarkan lebar jalur tanpa had dan sambungan yang stabil — penting apabila menghalakan trafik untuk keseluruhan peranti. Proksi ISP statik FineProxy menyokong SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, menjadikannya serasi dengan kebanyakan konfigurasi proksi peringkat penghala.
Bolehkah Netflix menyekat akaun saya kerana menggunakan proksi?Syarat
Syarat Netflix membenarkan mereka menyekat atau menamatkan akaun yang cuba memintas sekatan geo, tetapi larangan kekal jarang berlaku untuk kegunaan peribadi. Kebiasaannya, anda hanya akan melihat ralat M7111-5059 dan tidak dapat menstrim sehingga anda memutuskan sambungan proksi. Netflix lebih menumpukan pada menyekat akses berbanding menghukum pengguna.
Mengapa pustaka Netflix saya berubah apabila saya mengembara?Kandungan berbeza
Kandungan berbeza mengikut negara kerana perjanjian pelesenan. Studio menjual hak pengedaran secara serantau, jadi rancangan yang tersedia di AS mungkin tidak dilesenkan untuk UK atau Jepun. Apabila anda mengembara, Netflix secara automatik memaparkan pustaka tempatan berdasarkan alamat IP anda. Proksi atau VPN boleh menjadikan anda kelihatan seolah-olah berada di negara asal anda.
Adakah Netflix menyekat semua proksi?Tidak semua
Tidak semua, tetapi kebanyakannya. Proksi percuma dan perkhidmatan murah disekat hampir serta-merta. Netflix melabur besar dalam pengesanan dan sentiasa mengemas kini senarai hitam mereka. Perkhidmatan yang konsisten berfungsi ialah yang turut melabur sama besar untuk kekal di hadapan — biasanya penyedia proksi ISP premium atau VPN dengan infrastruktur penstriman khusus.