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Прокси для Netflix

Статические ISP прокси с реальными адресами, назначенными интернет-провайдером, и безлимитной пропускной способностью — созданы для просмотра стримингового видео.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 статических ISP-прокси в США для Netflix
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите статус моего прокси
  • Покажите данные об оплате моего прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Что такое ошибка Netflix M7111-5059?Эта ошибка

Эта ошибка означает, что Netflix обнаружил ваш VPN или прокси. Сообщение гласит: "Похоже, вы используете разблокировщик или прокси. Отключите эти сервисы и попробуйте снова." Ошибка появляется, когда Netflix определяет подключение с известного прокси-сервера, IP датацентра или при несовпадении вашего видимого местоположения и реальных характеристик сети.

Работает ли прокси для Netflix на Smart TV или игровых консолях?Smart TV, PlayStation

Smart TV, PlayStation, Xbox и другие стриминговые устройства не поддерживают настройку прокси напрямую. Чтобы использовать прокси на таких устройствах, нужно настроить его на уровне роутера или развернуть прокси-шлюз в локальной сети. Как вариант, можно раздать проксированное соединение с ноутбука через точку доступа Wi-Fi. Статические ISP-прокси идеально подходят для такой схемы, поскольку предлагают безлимитную пропускную способность и стабильное соединение — это важно при маршрутизации трафика для целого устройства. Статические ISP-прокси FineProxy поддерживают SOCKS5 и HTTP/HTTPS, что делает их совместимыми с большинством конфигураций прокси на уровне роутера.

Может ли Netflix забанить мой аккаунт за использование прокси?Условия

Условия Netflix позволяют ограничивать или закрывать аккаунты за обход региональных ограничений, но перманентные баны за личное использование редки. Чаще вы просто увидите ошибку M7111-5059 и не сможете смотреть, пока не отключите прокси. Netflix фокусируется на блокировке доступа, а не на наказании пользователей.

Почему моя библиотека Netflix меняется при путешествиях?Контент различается

Контент различается по странам из-за лицензионных соглашений. Студии продают права на дистрибуцию по регионам, поэтому сериал, доступный в США, может быть не лицензирован для Великобритании или Японии. При путешествиях Netflix автоматически показывает локальную библиотеку на основе вашего IP. Прокси или VPN позволяет выглядеть так, будто вы в своей стране.

Netflix блокирует все прокси?Не все

Не все, но большинство. Бесплатные прокси и дешёвые сервисы блокируются почти мгновенно. Netflix серьёзно инвестирует в детекцию и постоянно обновляет чёрные списки. Сервисы, которые стабильно работают — это те, кто вкладывается в опережение блокировок: обычно провайдеры премиум ISP прокси или VPN с выделенной инфраструктурой.