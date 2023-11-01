Прокси для Netflix
Статические ISP прокси с реальными адресами, назначенными интернет-провайдером, и безлимитной пропускной способностью — созданы для просмотра стримингового видео.
Настройте тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.
Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|Лучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 100 статических ISP-прокси в США для Netflix
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
- Экспортируйте список прокси в JSON
- Покажите статус моего прокси
- Покажите данные об оплате моего прокси
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.
Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Локации и запас
Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!
Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.
Что такое ошибка Netflix M7111-5059?Эта ошибка
Эта ошибка означает, что Netflix обнаружил ваш VPN или прокси. Сообщение гласит: "Похоже, вы используете разблокировщик или прокси. Отключите эти сервисы и попробуйте снова." Ошибка появляется, когда Netflix определяет подключение с известного прокси-сервера, IP датацентра или при несовпадении вашего видимого местоположения и реальных характеристик сети.
Работает ли прокси для Netflix на Smart TV или игровых консолях?Smart TV, PlayStation
Smart TV, PlayStation, Xbox и другие стриминговые устройства не поддерживают настройку прокси напрямую. Чтобы использовать прокси на таких устройствах, нужно настроить его на уровне роутера или развернуть прокси-шлюз в локальной сети. Как вариант, можно раздать проксированное соединение с ноутбука через точку доступа Wi-Fi. Статические ISP-прокси идеально подходят для такой схемы, поскольку предлагают безлимитную пропускную способность и стабильное соединение — это важно при маршрутизации трафика для целого устройства. Статические ISP-прокси FineProxy поддерживают SOCKS5 и HTTP/HTTPS, что делает их совместимыми с большинством конфигураций прокси на уровне роутера.
Может ли Netflix забанить мой аккаунт за использование прокси?Условия
Условия Netflix позволяют ограничивать или закрывать аккаунты за обход региональных ограничений, но перманентные баны за личное использование редки. Чаще вы просто увидите ошибку M7111-5059 и не сможете смотреть, пока не отключите прокси. Netflix фокусируется на блокировке доступа, а не на наказании пользователей.
Почему моя библиотека Netflix меняется при путешествиях?Контент различается
Контент различается по странам из-за лицензионных соглашений. Студии продают права на дистрибуцию по регионам, поэтому сериал, доступный в США, может быть не лицензирован для Великобритании или Японии. При путешествиях Netflix автоматически показывает локальную библиотеку на основе вашего IP. Прокси или VPN позволяет выглядеть так, будто вы в своей стране.
Netflix блокирует все прокси?Не все
Не все, но большинство. Бесплатные прокси и дешёвые сервисы блокируются почти мгновенно. Netflix серьёзно инвестирует в детекцию и постоянно обновляет чёрные списки. Сервисы, которые стабильно работают — это те, кто вкладывается в опережение блокировок: обычно провайдеры премиум ISP прокси или VPN с выделенной инфраструктурой.