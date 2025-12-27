Как настроить прокси на Макбуке

В macOS настройки прокси задаются на уровне сети, то есть применяются к конкретному подключению, которое вы выбираете (например, Wi-Fi или Ethernet). Это может быть удобно, если вы хотите, чтобы прокси использовался сразу несколькими приложениями, однако стоит учитывать, что системные настройки прокси влияют не только на браузер — любое приложение, использующее сетевые настройки macOS, также может быть затронуто.

Особенности настройки прокси в macOS

Настройки прокси задаются отдельно для каждого сетевого интерфейса. Если вы настроите прокси для Wi-Fi, он не будет автоматически применяться к Ethernet, и наоборот.

macOS поддерживает несколько режимов прокси, включая HTTP, HTTPS и SOCKS. Вы включаете только те типы, которые соответствуют используемому прокси.

Если прокси требует авторизацию (логин/пароль), macOS обрабатывает её отдельно для каждого типа прокси (HTTP/HTTPS/SOCKS). Убедитесь, что вы вводите учётные данные в том же разделе, где включён соответствующий прокси.

Рекомендация: используйте прокси на уровне браузера только для веб-серфинга

Если прокси нужен только для просмотра сайтов, стримингового видео и других веб-задач, обычно лучше настраивать его непосредственно в браузере (через расширение). Это позволяет не изменять системные настройки macOS и не затрагивать другие приложения. Системная настройка прокси наиболее полезна в случаях, когда прокси должен применяться ко многим приложениям одновременно. Как настроить прокси в Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi.

Далее мы покажем стандартный способ настройки прокси в macOS с использованием встроенных сетевых параметров системы.

Классическая настройка прокси в macOS

Step 1 Откройте настройки сети Откройте Системные настройки на Mac (меню Apple → Системные настройки). Перейти в "сеть" Выберите активное подключение (обычно Wi-Fi). Рядом с сетью, к которой вы сейчас подключены, нажмите Подробнее… (как показано на скриншоте). Откроются параметры подключения, где можно настроить прокси в разделе Прокси. Click the image to view it in full size.

Step 2 Откройте раздел «Прокси» В окне параметров подключения выберите пункт Прокси в левом меню. Вы увидите список доступных типов прокси: Веб-прокси (HTTP), Защищённый веб-прокси (HTTPS) и SOCKS прокси. Для настройки SOCKS5 включите SOCKS прокси (переключатель справа). После включения система отобразит дополнительные поля для ввода адреса прокси-сервера, порта, а также логина и пароля (если требуется). Click the image to view it in full size.

Step 3 Введите данные SOCKS5 прокси Включите SOCKS прокси В поле Сервер укажите IP адрес или hostname вашего прокси В поле Порт укажите 1080 (рекомендуемый порт для наших SOCKS5 прокси) Включите опцию Для прокси-сервера требуется пароль (рекомендуется) Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Нажмите ОК, чтобы применить изменения Click the image to view it in full size.

Дополнительно: маршрутизация по приложениям

Если вам нужно направлять через прокси только определённые приложения (а остальное оставлять на прямом подключении), потребуется сторонний инструмент. Системные настройки прокси в macOS применяются на уровне сети и не поддерживают маршрутизацию по отдельным приложениям.