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Прокси России

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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

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Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

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FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

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  • Покажите долю успешных запросов через российские прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Fineproxy.org впечатляет надежностью и разнообразием прокси для разных целей. Выбор стран широкий, подключение простое, а анонимность гарантирована. Подходит для бизнеса и личных задач.

HanrikВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь уже несколько месяцев — всё работает чётко. Подключение быстрое, скорость стабильная, перебоев не было. Удобно, что можно выбрать прокси под разные задачи. Хороший сервис, с которым приятно работать!

ТимофейВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Как парсить Wildberries и не попасть в бан?WB чернит облачные

WB чернит облачные ASN сразу — AWS, Hetzner, GCloud не пройдут. Датацентр FineProxy на собственной AS, в этом списке его нет. Дальше: 30-40 запросов в минуту на IP, ротация User-Agent каждую сессию, передача куки между запросами, Accept-Language: ru-RU. WB проверяет выполнение JavaScript — Playwright со stealth-плагином работает лучше голого HTTP на карточках товаров. Для каталогов и поиска — HTTP с правильными заголовками ещё тянет, если не торопиться.

Что лучше для Ozon — датацентр или ISP прокси?Cloudflare на Ozon

Cloudflare на Ozon жёстче, чем на WB. Датацентр работает для публичных API и фидов категорий, но на карточках товаров CAPTCHA прилетает быстро. ISP держатся дольше — Ozon мягче к IP провайдеров, потому что они выглядят как пользователи домашнего интернета. Если тянете тысячи товаров в день — комбинируйте: ISP для карточек с сессиями, датацентр для остального.

Почему Avito сложнее парсить, чем маркетплейсы?Avito берёт отпечаток

Avito берёт отпечаток TLS-хендшейка (JA3/JA4), canvas, WebGL, шрифты, таймзону. Ротация IP ничего не меняет, если отпечаток тот же. Playwright с Firefox (не Chromium) даёт лучшее разнообразие. Темп: 10-15 секунд между объявлениями. Есть тихий теневой бан: ответы приходят, но данные устаревшие или неполные. Если цены по объявлениям словно замёрзли — вас спалили.

Яндекс блокирует после пары запросов. Что не так?SmartCAPTCHA — поведенческая

SmartCAPTCHA — поведенческая: разрешение экрана, язык, таймзона, паттерны мыши, скролл. Всё анализируется до показа. Минимум: UTC+3, Accept-Language: ru-RU, реальные размеры экрана, эмуляция мыши. Undetected-chromedriver или Playwright stealth. Яндекс.Поиск лимитирован жёстко — 5-10 запросов в минуту на IP. Яндекс.Карты и 2GIS через внутренние API мягче.

Auto.ru показывает 404, хотя объявление есть. Дело в прокси?Тихий блок. Оба

Тихий блок. Оба — Auto.ru и Drom.ru — отдают 404 на подозрительные запросы вместо CAPTCHA. Парсер думает, что объявления нет, а оно живое. Проверка: откройте URL в браузере. Auto.ru (принадлежит Яндексу) — логика SmartCAPTCHA. Drom проще: корректные заголовки, российский IP, 3-5 секунд между запросами. На обоих — ротация по банам, не на каждый запрос.

Для мелких сайтов тоже нужны прокси?Зависит от объёма

Зависит от объёма. HeadHunter лимитирует после ~100 запросов. ЦИАН блокирует иностранные IP и режет частоту для российских. DNS-Shop, М.Видео, Эльдорадо — защита слабее, датацентр тянет на умеренных скоростях. Региональные доски (Farpost, IRR, Юла) в основном просто требуют российский IP для правильной выдачи. Госреестры (ЕГРЮЛ, Росреестр) — лимитированы, но без сложного антибота. Медленно и стабильно проходит.

Влияет ли регион прокси при парсинге российских сайтов?Для

Для некоторых целей — да. WB и Ozon показывают разные сроки доставки, остатки и цены по регионам. ЦИАН полностью региональный — московская недвижимость не отдаётся по запросу из Краснодара. IP от FineProxy — уровень страны, без города. Большинство располагаются в Москве — покрывает основную массу задач. Для Сибири и Дальнего Востока — передавайте регион в запросе.

Какие типы российских прокси есть у FineProxy?Datacenter IPv4 —

В продаже у нас три типа прокси России. Датацентр IPv4 — собственная AS, не облако, фиксированная цена за IP, безлимитный трафик. Не в чёрных списках как AWS или Hetzner. ISP IPv4 — на российских провайдерах (Ростелеком, Билайн, МТС), для целей, проверяющих тип подключения. Ротационные с RU в пуле — новый IP на каждый запрос. Уровень страны. HTTP/HTTPS и SOCKS5.

Живые прокси Россия
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Бесплатные публичные прокси Россия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
28 онлайн·Нужно больше? →
185.50.202.185:1080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
9.00 Mbps
84.5%
1 ч назад
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
7.03 Mbps
86.0%
8 ч назад
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.03 Mbps
100.0%
1 ч назад
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 д назад
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 ч назад
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
5.77 Mbps
15.5%
2 ч назад
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMoscow
473 Kbps
93.6%
1 ч назад
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 ч назад
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.55 Mbps
100.0%
1 ч назад
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 ч назад
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
93.5%
1 д назад
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.58 Mbps
36.0%
1 ч назад
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 ч назад
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
790 Kbps
100.0%
1 ч назад
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
815 Kbps
98.5%
2 д назад
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
361 Kbps
96.4%
2 д назад
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
700 Kbps
92.8%
2 д назад
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVologda
367 Kbps
41.0%
1 ч назад
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
907 Kbps
28.6%
1 ч назад
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
262 Kbps
62.7%
1 ч назад
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 ч назад
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
306 Kbps
16.6%
1 ч назад
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 ч назад
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVologda
726 Kbps
10.9%
1 ч назад
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 ч назад
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
342 Kbps
13.1%
14 ч назад
Показано 15 из 28

Гайд

Парсинг российских сайтов — почему облачные IP не работают и что с этим делать

2 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Обратите внимание: Перечисленные прокси сервера - не наши премиум прокси. Это публичный бесплатный список собранный из открытых источников — полезно для тестирования или базового использования.

Российские сайты блокируют не просто «датацентровые IP» — они ведут чёрные списки конкретных ASN облачных провайдеров: AWS, Google Cloud, Hetzner, DigitalOcean. IP даже не успевает вести себя подозрительно. Принадлежит облачному AS — соединение обрывается до загрузки страницы.

Прокси сервера России от FineProxy — датацентровые, но зарегистрированы на собственную AS FineProxy, а не на облачный хостинг. Wildberries, Ozon, Avito и десятки мелких российских площадок не помечают их так же, как диапазоны AWS. IP не в чёрном списке с первого дня.

В России своя экосистема. Яндекс вместо Google, ВК вместо Facebook, Wildberries и Ozon вместо Amazon, Avito вместо Craigslist, ЦИАН вместо Zillow, Drom вместо AutoTrader. У каждого свой антибот, и они не лицензируют западные решения: Яндекс построил SmartCAPTCHA сам, Avito гоняет собственный TLS-фингерпринтинг. Знание того, как работает Cloudflare, не полностью подготовит к парсингу здесь.

Универсальный минимум для любой российской цели: московская таймзона (UTC+3), Accept-Language: ru-RU, консистентный отпечаток браузера и российский IP. Уберите любой из четырёх — объём запросов до блока резко падает. Большинство российских антибот-систем проверяют все четыре вместе: несовпадение между, допустим, российским IP и англоязычным заголовком — само по себе сигнал.

За пределами топ-5 (WB, Ozon, Avito, Яндекс, Auto.ru) — длинный хвост. HeadHunter для вакансий, 2GIS для справочников, DNS-Shop и М.Видео для электроники, Farpost и IRR для региональных объявлений, госреестры вроде ЕГРЮЛ. Защита — от агрессивной до почти отсутствующей, но почти все требуют российский IP для корректных данных. Русские прокси от FineProxy — датацентр и ISP. Датацентр для объёма на лёгких целях, ISP (Ростелеком, Билайн, МТС) для сайтов, проверяющих тип подключения. Если хотите купить список рабочих IPv4 прокси России для парсинга — REST API выгружает список российских прокси в CSV, TXT, JSON. Все адреса прокси России полностью анонимны: без X-Forwarded-For, без Via, индивидуальный SSL-сертификат.

Ограничение: прокси РФ от FineProxy — на уровне страны, без выбора города. Большинство располагаются в Москве. Россия — 11 часовых поясов, и некоторые сайты (Ozon, WB, ЦИАН) отдают разные цены, остатки и доставку по регионам. Если нужна такая детализация — передавайте параметры региона в самом запросе.