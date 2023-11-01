НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Безлимитные прокси

Серверные и ISP прокси без ограничений по трафику: фиксированные уровни пропускной способности до 5 Гбит/с, SOCKS5/HTTP/HTTPS, без штрафов за перерасход.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите тариф с безлимитным трафиком.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 1 000 серверных прокси с безлимитным трафиком в Европе
  • Экспортируйте список HTTP-прокси в JSON
  • Обновите разрешённый IP-адрес для моего прокси
  • Проверьте, есть ли в моём сервисе неактивные или работающие с ошибками IP
  • Покажите статус и данные об оплате по моему тарифу прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Трафик без лимита

Потрясающий сервис. Прокси становятся доступны вскоре после оплаты. Большое количество IP-адресов делает мою работу продуктивнее. Также ценю хорошую скорость и безлимитный трафик.&nbsp;

Diana DeeВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Пользуюсь Fineproxy для SEO-анализа и парсинга. Прокси работают быстро и надежно, что позволяет мне собирать необходимую информацию без проблем. Рекомендую!

HolliВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Рабочие аккаунты

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
FineProxy отслеживает, сколько трафика я использую?Нет

Нет. FineProxy не мониторит потребление трафика на услугу. Нет счётчика пропускной способности, нет месячного лимита в гигабайтах, нет механизма снижения скорости или числа сессий по мере использования данных. Трафик действительно безлимитный. FineProxy публикует тиры пропускной способности по размеру пакета и лимиты одновременных соединений — это инфраструктурные параметры, а не штрафы за использование.

Что произойдёт, если я превышу лимит одновременных соединений?Сервис временно перейдёт

Сервис временно перейдёт в медленный режим — одно соединение на IP — на 5-60 минут в зависимости от частоты превышений за последние 24 часа. После окончания периода нормальная работа возобновляется автоматически. Если вашему рабочему процессу постоянно нужно больше соединений — можно докупить дополнительную ёмкость.

Чем это отличается от политика добросовестного использования?Политика добросовестного использования

Политика добросовестного использования у других провайдеров включает штрафы за объём потреблённых данных — снижение скорости, урезание сессий или доплата за перерасход после невидимого порога. Тиры пропускной способности и лимиты соединений FineProxy зафиксированы с момента покупки и не меняются от объёма трафика. Нет состояния «превышен добросовестное использование». Прокачайте 10 ТБ за месяц — тир остаётся тем же, что и при 10 ГБ.

Какой тип прокси лучше для безлимитного использования?Датацентр-прокси обеспечивают

Датацентр-прокси обеспечивают самые высокие тиры пропускной способности и стабильный безлимит — выделенное серверное оборудование с корпоративными аплинками. ISP-прокси от FineProxy тоже включают безлимитный трафик на той же инфраструктуре. Резидентные прокси других провайдеров — тот тип, у которого чаще всего скрытые добросовестное использование ограничения, потому что зависят от потребительских каналов.

Можно ли повысить пропускную способность, не докупая IP?Тир привязан к

Тир привязан к размеру IP-пакета — бо́льшие пакеты получают более широкий канал. Для перехода на более высокий тир нужно увеличить количество IP. Для одновременных соединений — можно докупить дополнительные соединения без изменения услуги.

Гайд

Что на самом деле значит «безлимит» — и почему большинство провайдеров имеют в виду не это

5 мин чтенияКоманда сети FineProxy

FineProxy включает безлимитный трафик в каждый тарифный план — датацентр, ISP и выделенные. Без оплаты за гигабайт, без счётчиков трафика, без автоматического замедления при достижении невидимого порога. Вы арендуете IP по фиксированной месячной ставке, а данные, проходящие через них, не подсчитываются, не ограничиваются и не замедляются. Когда ищете безлимитные прокси, это различие важнее, чем слово «безлимит» на лендинге — потому что большинство провайдеров используют это слово иначе, чем вы ожидаете.

Ловушка добросовестное использование

Поищите «Безлимитные прокси» — почти каждый провайдер в топе заявляет о безлимитном трафике. Прочтите условия обслуживания и картина меняется.

Один крупный провайдер ограничивает каждый прокси 100 ГБ в месяц: превысите — и вас тихо переведут на оплату за перерасход по тарифу оплата по факту использования. Другой снижает количество одновременных сессий со 100 до 10 после 50 ГБ трафика в биллинговом цикле. Третий вводит прогрессивную искусственную задержку: 4 секунды после первых 5 ГБ сверх мягкого лимита, нарастая до 13 секунд после 500 ГБ. Некоторые режут скорость с 300-400 Мбит/с до 100 Мбит/с после порога, а при продолжении «интенсивного» использования — до 5 Мбит/с.

У этих политик есть названия — политика справедливого использования, политика допустимого использования, FUP. Паттерн один: «безлимит» на странице тарифов, ограничения в мелком шрифте. Определение «чрезмерного использования» варьируется и часто настолько размытое, что легитимные рабочие нагрузки попадают под штрафы. Если вы парсите каталоги товаров, мониторите цены на тысячах страниц или ведёте автоматизацию на сотни гигабайт в месяц — вы упрётесь в эти лимиты. Надпись «безлимит» теряет смысл в тот момент, когда активируется добросовестное использование.

Как это устроено у FineProxy

FineProxy не мониторит потребление трафика. Нет счётчика, считающего гигабайты через ваши прокси. Нет порога, после которого падает скорость, урезаются сессии или вас тихо переводят на тарификацию за ГБ. Безлимитный прокси от FineProxy означает именно это — никаких ограничений по трафику, никакого отслеживания объема и никаких штрафов за интенсивное использование.

У FineProxy есть два инфраструктурных параметра, опубликованных открыто в условиях обслуживания, для поддержания стабильной работы всех клиентов на общей сети:

Выделенная пропускная способность на услугу. Каждый план имеет максимальный тир пропускной способности в зависимости от услуги, опубликованный в условиях обслуживания. Пакет на 300 IP получает до 100 Мбит/с совокупно. 3 000 IP — потолок поднимается до 500 Мбит/с. От 5 000 IP — 1,5 Гбит/с, а пакеты свыше 25 000 IP — до 5 Гбит/с. Это потолки пропускной способности на услугу, не на один IP — весь пакет использует общий канал. Ширина канала растёт с размером пакета, потому что бо́льшие пакеты работают на пропорционально бо́льших серверных мощностях. Это не throttling.

Нет «медленного режима» по скорости — ваш трафик идёт на той скорости, которую поддерживает соединение, до потолка тира. Отличие от добросовестное использование: тиры зафиксированы с момента покупки плана. Они не уменьшаются после того, как вы израсходовали определённый объём данных. В первый и тридцатый день потолок одинаковый.

Лимиты одновременных соединений на услугу. У каждого пакета также есть максимальное количество одновременных подключений, опубликованное в условиях обслуживания. Пакет до 999 IP допускает до 1 500 одновременных подключений. На 1 000-4 999 IP — 3× от количества IP. На 5 000-14 999 IP — 2×, а свыше 15 000 IP — 1×. При временном превышении лимита сервис переходит в кратковременный медленный режим (одно соединение на IP) на 5-60 минут в зависимости от частоты, затем автоматически возвращается в нормальный режим. Это предотвращает перегрузку серверных ресурсов одним клиентом за счёт остальных. Если вашему рабочему процессу действительно нужно больше соединений — можно докупить соединения.

Обратите внимание, чего нет ни в одном из этих списков: упоминания потреблённых гигабайтов. Лимиты FineProxy касаются скорости канала и количества подключений — параметров инфраструктуры, не объёма данных. Прокачайте 100 ГБ или 100 ТБ за месяц — условия не меняются. Нет доплат, нет прогрессивного замедления, нет письма «вас отметили за чрезмерное использование».

Почему фиксированная цена за IP делает безлимит реальным

Поминутная или погигабайтная тарификация создаёт структурный конфликт. Чем больше трафика вы генерируете — тем больше зарабатывает провайдер, но и тем больше пропускной способности должен обеспечить. В какой-то момент маржа исчезает — и включается замедление. Вся структура политика добросовестного использования существует для защиты экономики провайдера, а не клиента.

FineProxy берёт оплату за IP, не за гигабайт. Экономика другая: после выделения IP на сервере предельная стоимость дополнительного трафика минимальна. Пропускная способность датацентра в масштабах FineProxy (100 000+ собственных IP, серверы AMD EPYC, каналы 80 Гбит/с) стоит долю того, что поставщики с оплатой за ГБ берут со своих клиентов. Финансового стимула замедлять — нет.

Именно поэтому датацентр и ISP прокси — естественный формат для настоящих безлимитных планов. Резидентные прокси маршрутизируются через потребительские устройства с ограниченной пропускной способностью — провайдеры физически не могут дать неограниченный трафик на больших объемах, поэтому каждый «безлимитный» резидентный план идёт с добросовестное использование. Датацентр и ISP прокси работают на выделенном серверном оборудовании с корпоративными аплинками. Мощность есть. Вопрос — передаёт ли её провайдер вам или прячет за FUP.

Какие задачи выигрывают от настоящего безлимита

Масштабный парсинг. Каталоги товаров, поисковые результаты, объявления — задачи на сотни гигабайт в месяц. На тарифе за ГБ стоимость растёт непредсказуемо. На фиксированной ставке FineProxy — одинаковая, потребляйте 100 ГБ или 10 ТБ.

Непрерывный мониторинг. Отслеживание цен, верификация рекламы, мониторинг SEO-позиций — 24/7 операции, которые никогда не прекращают генерировать трафик. Оплата за ГБ делает непрерывный мониторинг бюджетной проблемой. Фиксированная ставка делает его предсказуемым.

Медиа и загрузки. Тесты стриминга, загрузка больших файлов, проверка CDN. Эти задачи по природе нагружают канал. Прокси, который замедляется после 50 ГБ — для этого бесполезен.

Мультиаккаунтинг. Каждому аккаунту — свой IP, каждый IP генерирует трафик непрерывно. Умножьте на сотни или тысячи аккаунтов, и оплата за ГБ становится не подходящей. Оплата за IP с безлимитным трафиком масштабируется линейно с числом аккаунтов, а не с объёмом данных.