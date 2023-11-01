FineProxy включает безлимитный трафик в каждый тарифный план — датацентр, ISP и выделенные. Без оплаты за гигабайт, без счётчиков трафика, без автоматического замедления при достижении невидимого порога. Вы арендуете IP по фиксированной месячной ставке, а данные, проходящие через них, не подсчитываются, не ограничиваются и не замедляются. Когда ищете безлимитные прокси, это различие важнее, чем слово «безлимит» на лендинге — потому что большинство провайдеров используют это слово иначе, чем вы ожидаете.

Ловушка добросовестное использование

Поищите «Безлимитные прокси» — почти каждый провайдер в топе заявляет о безлимитном трафике. Прочтите условия обслуживания и картина меняется.

Один крупный провайдер ограничивает каждый прокси 100 ГБ в месяц: превысите — и вас тихо переведут на оплату за перерасход по тарифу оплата по факту использования. Другой снижает количество одновременных сессий со 100 до 10 после 50 ГБ трафика в биллинговом цикле. Третий вводит прогрессивную искусственную задержку: 4 секунды после первых 5 ГБ сверх мягкого лимита, нарастая до 13 секунд после 500 ГБ. Некоторые режут скорость с 300-400 Мбит/с до 100 Мбит/с после порога, а при продолжении «интенсивного» использования — до 5 Мбит/с.

У этих политик есть названия — политика справедливого использования, политика допустимого использования, FUP. Паттерн один: «безлимит» на странице тарифов, ограничения в мелком шрифте. Определение «чрезмерного использования» варьируется и часто настолько размытое, что легитимные рабочие нагрузки попадают под штрафы. Если вы парсите каталоги товаров, мониторите цены на тысячах страниц или ведёте автоматизацию на сотни гигабайт в месяц — вы упрётесь в эти лимиты. Надпись «безлимит» теряет смысл в тот момент, когда активируется добросовестное использование.

Как это устроено у FineProxy

FineProxy не мониторит потребление трафика. Нет счётчика, считающего гигабайты через ваши прокси. Нет порога, после которого падает скорость, урезаются сессии или вас тихо переводят на тарификацию за ГБ. Безлимитный прокси от FineProxy означает именно это — никаких ограничений по трафику, никакого отслеживания объема и никаких штрафов за интенсивное использование.

У FineProxy есть два инфраструктурных параметра, опубликованных открыто в условиях обслуживания, для поддержания стабильной работы всех клиентов на общей сети:

Выделенная пропускная способность на услугу. Каждый план имеет максимальный тир пропускной способности в зависимости от услуги, опубликованный в условиях обслуживания. Пакет на 300 IP получает до 100 Мбит/с совокупно. 3 000 IP — потолок поднимается до 500 Мбит/с. От 5 000 IP — 1,5 Гбит/с, а пакеты свыше 25 000 IP — до 5 Гбит/с. Это потолки пропускной способности на услугу, не на один IP — весь пакет использует общий канал. Ширина канала растёт с размером пакета, потому что бо́льшие пакеты работают на пропорционально бо́льших серверных мощностях. Это не throttling.

Нет «медленного режима» по скорости — ваш трафик идёт на той скорости, которую поддерживает соединение, до потолка тира. Отличие от добросовестное использование: тиры зафиксированы с момента покупки плана. Они не уменьшаются после того, как вы израсходовали определённый объём данных. В первый и тридцатый день потолок одинаковый.

Лимиты одновременных соединений на услугу. У каждого пакета также есть максимальное количество одновременных подключений, опубликованное в условиях обслуживания. Пакет до 999 IP допускает до 1 500 одновременных подключений. На 1 000-4 999 IP — 3× от количества IP. На 5 000-14 999 IP — 2×, а свыше 15 000 IP — 1×. При временном превышении лимита сервис переходит в кратковременный медленный режим (одно соединение на IP) на 5-60 минут в зависимости от частоты, затем автоматически возвращается в нормальный режим. Это предотвращает перегрузку серверных ресурсов одним клиентом за счёт остальных. Если вашему рабочему процессу действительно нужно больше соединений — можно докупить соединения.

Обратите внимание, чего нет ни в одном из этих списков: упоминания потреблённых гигабайтов. Лимиты FineProxy касаются скорости канала и количества подключений — параметров инфраструктуры, не объёма данных. Прокачайте 100 ГБ или 100 ТБ за месяц — условия не меняются. Нет доплат, нет прогрессивного замедления, нет письма «вас отметили за чрезмерное использование».

Почему фиксированная цена за IP делает безлимит реальным

Поминутная или погигабайтная тарификация создаёт структурный конфликт. Чем больше трафика вы генерируете — тем больше зарабатывает провайдер, но и тем больше пропускной способности должен обеспечить. В какой-то момент маржа исчезает — и включается замедление. Вся структура политика добросовестного использования существует для защиты экономики провайдера, а не клиента.

FineProxy берёт оплату за IP, не за гигабайт. Экономика другая: после выделения IP на сервере предельная стоимость дополнительного трафика минимальна. Пропускная способность датацентра в масштабах FineProxy (100 000+ собственных IP, серверы AMD EPYC, каналы 80 Гбит/с) стоит долю того, что поставщики с оплатой за ГБ берут со своих клиентов. Финансового стимула замедлять — нет.

Именно поэтому датацентр и ISP прокси — естественный формат для настоящих безлимитных планов. Резидентные прокси маршрутизируются через потребительские устройства с ограниченной пропускной способностью — провайдеры физически не могут дать неограниченный трафик на больших объемах, поэтому каждый «безлимитный» резидентный план идёт с добросовестное использование. Датацентр и ISP прокси работают на выделенном серверном оборудовании с корпоративными аплинками. Мощность есть. Вопрос — передаёт ли её провайдер вам или прячет за FUP.

Какие задачи выигрывают от настоящего безлимита

Масштабный парсинг. Каталоги товаров, поисковые результаты, объявления — задачи на сотни гигабайт в месяц. На тарифе за ГБ стоимость растёт непредсказуемо. На фиксированной ставке FineProxy — одинаковая, потребляйте 100 ГБ или 10 ТБ.

Непрерывный мониторинг. Отслеживание цен, верификация рекламы, мониторинг SEO-позиций — 24/7 операции, которые никогда не прекращают генерировать трафик. Оплата за ГБ делает непрерывный мониторинг бюджетной проблемой. Фиксированная ставка делает его предсказуемым.

Медиа и загрузки. Тесты стриминга, загрузка больших файлов, проверка CDN. Эти задачи по природе нагружают канал. Прокси, который замедляется после 50 ГБ — для этого бесполезен.