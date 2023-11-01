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Neomezený proxy

Datacentrové a ISP proxy bez datových limitů: pevné úrovně šířky pásma až do 5 Gbps, SOCKS5/HTTP/HTTPS, bez penalizací za nadměrné využití.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif s neomezeným přenosem dat.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

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Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových proxy s neomezeným přenosem dat v Evropě
  • Exportujte můj seznam HTTP proxy jako JSON
  • Aktualizujte povolenou IP u mé proxy služby
  • Zkontrolujte mou službu, zda v ní nejsou neaktivní IP nebo IP s chybami
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mého proxy tarifu
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

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Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

Výborná obsluha. Proxy jsou k dispozici krátce po dokončení platby. Vlastnit mnoho IP činí mou práci produktivnější. Vážím si dobré rychlosti a neomezeného pohybu.

Diana DeeInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Rozhodl jsem se vyzkoušet FineProxy před nákupem a přihlásil jsem se na jejich 60 minutovou bezplatnou zkoušku. Musím přiznat, že jsem byl pěkně překvapen! Konfigurace byla okamžitá, rychlost připojení byla skvělá a vše fungovalo velmi hladce. Je skvělé, že jim umožňují podrobně testovat proxy před nákupem plného balíčku. Rozhodně si koupím balíček pro své projekty, který překračuje moje očekávání.

NickDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Spolehlivý a rychlý poskytovatel proxy s vynikající dostupností, silnou bezpečností a širokou škálu IP adres. Výborná zákaznická obsluha a snadná konfigurace ji dělají ideální pro scraping a anonymitu.

AspasSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Pracoval jsem s FineProxy několik měsíců. Proxy jsou dobré. Dlouho jsem je kupovala na sociálních sítích. Pokud máte nějaké otázky, odpověď přijde velmi rychle. Podmínky jsou velmi pružné, vždy je možné se dohodnout. Celkově jsou to ty nejpozititivnější. To bych rád doporučil.

Oleg BarInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Sleduje FineProxy, kolik provozu využívám?Ne

Ne. FineProxy nemonitoruje spotřebu provozu jednotlivých služeb. Neexistuje žádný měřič šířky pásma, žádný měsíční limit v gigabajtech ani žádný mechanismus, který by snižoval rychlost nebo počet relací na základě objemu přenesených dat. Provoz je skutečně neomezený. FineProxy zveřejňuje pouze úrovně šířky pásma podle velikosti služby a limity souběžných připojení — jedná se o infrastrukturní parametry, nikoli o penalizace založené na spotřebě.

Co se stane, když dosáhnu limitu souběžných připojení?Dočasné zpomalení

Služba dočasně přejde do pomalého režimu — jedno připojení na IP — na 5 až 60 minut v závislosti na tom, jak často byl limit překročen za posledních 24 hodin. Po uplynutí této doby se normální provoz automaticky obnoví. Pokud váš pracovní postup soustavně vyžaduje více připojení, můžete si k balíčku dokoupit dodatečnou kapacitu souběžných připojení.

Jak se to liší od zásad přiměřeného využívání (fair use)?Pevné limity infrastruktury

Zásady přiměřeného využívání u jiných poskytovatelů spouštějí sankce na základě objemu spotřebovaných dat — snížené rychlosti, omezené relace nebo poplatky za překročení po dosažení prahové hodnoty. Šířka pásma a limity připojení u FineProxy jsou pevně stanoveny ode dne zakoupení tarifu a nemění se podle objemu provozu. Žádný stav “překročení fair use” neexistuje. Přenesete za měsíc 10 TB a vaše pásmo zůstane stejné jako při 10 GB.

Který typ proxy je nejlepší pro neomezené využití?Datacentrové proxy

Datacentrové proxy nabízejí nejvyšší úrovně šířky pásma a nejkonzistentnější neomezený provoz, protože běží na dedikovaném serverovém hardwaru s podnikovými uplinky. ISP proxy od FineProxy rovněž zahrnují neomezený provoz na stejné infrastruktuře. Rezidenční proxy od jiných poskytovatelů jsou typem, u kterého se nejčastěji vyskytují skrytá omezení fair use — závisí na spotřebitelských připojeních, která nedokážou udržet neomezený průtok velkém měřítku.

Mohu si zvýšit úroveň šířky pásma bez nákupu dalších IP?Škálujte počet IP

Úroveň šířky pásma se odvíjí od velikosti vašeho IP balíčku — větší balíčky mají vyšší limity šířky pásma. Pro přechod na vyšší úroveň navyšte počet IP. Pokud potřebujete konkrétně více souběžných připojení, můžete si dokoupit další připojení bez změny počtu IP.

Průvodce

Co „neomezený

6 min. čteníSíťový tým FineProxy

FineProxy zahrnuje neomezený provoz u každého proxy tarifu — datacentrový, ISP i dedikovaný. Žádné účtování za gigabajt, žádné měřiče šířky pásma, žádné automatické omezování při dosažení neviditelného stropu. Pronajímáte si IP adresy za paušální měsíční sazbu a data, která jimi procházejí, se nepočítají, neomezují ani nezpomalují. Když hledáte nejlepší neomezený proxy tarif ke koupi, tento rozdíl je důležitější než slovo “neomezený” na vstupní stránce, protože většina poskytovatelů toto slovo používá jinak, než byste čekali.

Past jménem fair use

Vyhledejte “unlimited proxy” a téměř každý poskytovatel v horních výsledcích tvrdí, že nabízí neomezenou šířku pásma. Přečtěte si jejich obchodní podmínky a objeví se úplně jiný obrázek.

Jeden z velkých poskytovatelů omezuje každou proxy na 100 GB měsíčně — překročíte-li to, tiše vás přepne na platby za překročení podle spotřeby. Další sníží počet souběžných relací ze 100 na 10, jakmile v účtovacím období překročíte 50 GB provozu. Třetí zavádí progresivní pokuty v podobě latence: 4 sekundy umělého zpoždění po překročení měkkého limitu o 5 GB, které se navýší až na 13 sekund po 500 GB. Někteří poskytovatelé sníží vaše rychlosti z 300–400 Mbps na 100 Mbps po dosažení prahu a při pokračujícím “intenzivním” využívání vás mohou omezit až na 5 Mbps.

Tyto zásady mají různé názvy — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Princip je vždy stejný: “neomezené” na stránce s cenami, omezení v podmínkách psaných drobným písmem. Definice “nadměrného využívání” se u jednotlivých poskytovatelů liší a často je natolik vágní, že sankce spouštějí i legitimní pracovní zátěže. Pokud scrapujete produktové katalogy, monitorujete ceny napříč tisíci stránkami nebo provozujete automatizaci generující stovky gigabajtů měsíčně, na tyto limity narazíte. Označení “neomezené” ztrácí jakýkoli smysl v okamžiku, kdy se aktivuje klauzule fair use.

Jak to řeší FineProxy jinak

FineProxy nesleduje vaši spotřebu dat. Neexistuje žádný měřič, který by počítal, kolik gigabajtů projde přes vaše proxy. Neexistuje žádný práh, po jehož překročení se sníží rychlost, omezí relace nebo budete potichu převedeni na tarif s měřeným účtováním. Neomezená datová proxy od FineProxy znamená přesně to — žádné datové limity, žádné sledování objemu, žádné postihy za intenzivní využívání.

FineProxy má dva infrastrukturní parametry, veřejně uvedené v obchodních podmínkách, které zajišťují konzistentní výkon pro všechny klienty na sdílené síti:

Přidělená šířka pásma na službu. Každý tarif má maximální úroveň šířky pásma podle velikosti vašeho IP balíčku, uvedenou v podmínkách služby. Balíček s 300 IP získá až 100 Mbps agregované šířky pásma. Při škálování na 3 000 IP stoupne strop na 500 Mbps. U 5 000+ IP je to 1,5 Gbps a balíčky nad 25 000 IP získají až 5 Gbps. Jedná se o stropy šířky pásma na službu, nikoliv na IP — celý váš balíček sdílí přidělenou kapacitu. Šířka pásma roste s velikostí balíčku, protože větší balíčky běží na úměrně větší serverové kapacitě. Nejde o throttling.

Neexistuje žádný “pomalý režim” pro rychlost — váš provoz proudí takovou rychlostí, jakou spojení podporuje, až do stropu dané úrovně. Rozdíl oproti fair use: tyto úrovně jsou pevně dané od okamžiku zakoupení tarifu. Nesnižují se poté, co spotřebujete určitý objem dat. V první i třicátý den je strop stejný.

Limity souběžných připojení na službu. Každý balíček má také maximální počet simultánních připojení, uvedený v podmínkách služby. Balíček s 999 IP umožňuje až 1 500 souběžných připojení. U 1 000–4 999 IP je to 3× počet IP. U 5 000–14 999 IP je to 2× a nad 15 000 IP je to 1×. Pokud limit dočasně překročíte, služba přejde do krátkodobého pomalého režimu (jedno připojení na IP) na 5–60 minut v závislosti na frekvenci, poté se automaticky vrátí do normálu. Tím se zabrání, aby jeden klient vytížil serverové prostředky na úkor ostatních. Pokud váš pracovní postup skutečně vyžaduje více připojení, můžete si dokoupit další kapacitu — jde o konfigurovatelný infrastrukturní parametr, nikoli o trest.

Všimněte si, co v obou seznamech chybí: jakákoli zmínka o spotřebovaných gigabajtech. Limity FineProxy se týkají rychlosti šířky pásma a počtu spojení — tedy kapacity infrastruktury, nikoli objemu dat. Ať za měsíc přenesete přes své proxy 100 GB nebo 100 TB, podmínky se nemění. Žádné poplatky za nadměrné využití, žádné postupné zpomalování, žádný e-mail typu “byli jste označeni za nadměrné využívání”.

Proč paušální cena za IP činí neomezený tarif skutečně neomezeným

Účtování za gigabajt vytváří strukturální konflikt. Čím více provozu generujete, tím více poskytovatel vydělá — ale zároveň musí dodat více šířky pásma. V určitém bodě marže zmizí, a proto začne omezovat rychlost. Celý koncept fair use politiky existuje proto, aby chránil ekonomiku poskytovatele, nikoli uživatelský zážitek klienta.

FineProxy účtuje za IP adresu, nikoli za gigabajt. Ekonomický model je odlišný: jakmile je IP adresa zřízena na serveru, marginální náklady na dodatečný provoz jsou minimální. Šířka pásma v datových centrech v měřítku, ve kterém FineProxy operuje (100 000+ vlastních IP adres, servery AMD EPYC, agregované kanály 80 Gbps), stojí zlomek toho, co poskytovatelé s per-GB tarifem účtují svým klientům. Neexistuje žádná finanční motivace vás zpomalovat.

Právě proto jsou datacenter a ISP proxy přirozenou volbou pro skutečně neomezené tarify. Rezidenční proxy směrují provoz přes spotřebitelská zařízení s omezenou šířkou pásma — poskytovatelé fyzicky nemohou nabídnout neomezený průtok velkém měřítku, a proto každý rezidenční “neomezený” tarif obsahuje pravidla férového využití. Datacenter a ISP proxy běží na dedikovaném serverovém hardwaru s linkami podnikové třídy. Kapacita tam je. Otázkou je, zda ji poskytovatel přenese na vás, nebo ji schová za FUP.

Jaké úlohy těží ze skutečně neomezeného provozu

Velkoobjemový scraping. Produktové katalogy, výsledky vyhledávání, realitní inzeráty — úlohy, které generují stovky gigabajtů měsíčně. U tarifů s platbou za GB náklady rostou nepředvídatelně. U paušálního tarifu FineProxy zůstávají stejné, ať stáhnete 100 GB nebo 10 TB.

Nepřetržitý monitoring. Sledování cen, ověřování reklam, monitoring SEO pozic — nepřetržité operace, které nikdy nepřestanou generovat provoz. Platba za GB dělá z průběžného monitoringu rozpočtový problém. Paušální sazba jej činí předvídatelným.

Média a stahování. Testy streamování, stahování velkých souborů, ověřování doručování obsahu. Tyto úlohy jsou ze své podstaty náročné na šířku pásma. Proxy, která škrtí provoz po 50 GB, je pro ně nepoužitelná.

Správa více účtů. Každý účet potřebuje vlastní IP a každá IP generuje nepřetržitý provoz. Vynásobte to stovkami nebo tisíci účtů a náklady za GB se stanou neúnosnými. Tarifikace za IP s neomezeným provozem škáluje lineárně s počtem účtů, nikoli s objemem dat.