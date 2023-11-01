FineProxy zahrnuje neomezený provoz u každého proxy tarifu — datacentrový, ISP i dedikovaný. Žádné účtování za gigabajt, žádné měřiče šířky pásma, žádné automatické omezování při dosažení neviditelného stropu. Pronajímáte si IP adresy za paušální měsíční sazbu a data, která jimi procházejí, se nepočítají, neomezují ani nezpomalují. Když hledáte nejlepší neomezený proxy tarif ke koupi, tento rozdíl je důležitější než slovo “neomezený” na vstupní stránce, protože většina poskytovatelů toto slovo používá jinak, než byste čekali.
Past jménem fair use
Vyhledejte “unlimited proxy” a téměř každý poskytovatel v horních výsledcích tvrdí, že nabízí neomezenou šířku pásma. Přečtěte si jejich obchodní podmínky a objeví se úplně jiný obrázek.
Jeden z velkých poskytovatelů omezuje každou proxy na 100 GB měsíčně — překročíte-li to, tiše vás přepne na platby za překročení podle spotřeby. Další sníží počet souběžných relací ze 100 na 10, jakmile v účtovacím období překročíte 50 GB provozu. Třetí zavádí progresivní pokuty v podobě latence: 4 sekundy umělého zpoždění po překročení měkkého limitu o 5 GB, které se navýší až na 13 sekund po 500 GB. Někteří poskytovatelé sníží vaše rychlosti z 300–400 Mbps na 100 Mbps po dosažení prahu a při pokračujícím “intenzivním” využívání vás mohou omezit až na 5 Mbps.
Tyto zásady mají různé názvy — fair usage policy, acceptable use policy, FUP. Princip je vždy stejný: “neomezené” na stránce s cenami, omezení v podmínkách psaných drobným písmem. Definice “nadměrného využívání” se u jednotlivých poskytovatelů liší a často je natolik vágní, že sankce spouštějí i legitimní pracovní zátěže. Pokud scrapujete produktové katalogy, monitorujete ceny napříč tisíci stránkami nebo provozujete automatizaci generující stovky gigabajtů měsíčně, na tyto limity narazíte. Označení “neomezené” ztrácí jakýkoli smysl v okamžiku, kdy se aktivuje klauzule fair use.
Jak to řeší FineProxy jinak
FineProxy nesleduje vaši spotřebu dat. Neexistuje žádný měřič, který by počítal, kolik gigabajtů projde přes vaše proxy. Neexistuje žádný práh, po jehož překročení se sníží rychlost, omezí relace nebo budete potichu převedeni na tarif s měřeným účtováním. Neomezená datová proxy od FineProxy znamená přesně to — žádné datové limity, žádné sledování objemu, žádné postihy za intenzivní využívání.
FineProxy má dva infrastrukturní parametry, veřejně uvedené v obchodních podmínkách, které zajišťují konzistentní výkon pro všechny klienty na sdílené síti:
Přidělená šířka pásma na službu. Každý tarif má maximální úroveň šířky pásma podle velikosti vašeho IP balíčku, uvedenou v podmínkách služby. Balíček s 300 IP získá až 100 Mbps agregované šířky pásma. Při škálování na 3 000 IP stoupne strop na 500 Mbps. U 5 000+ IP je to 1,5 Gbps a balíčky nad 25 000 IP získají až 5 Gbps. Jedná se o stropy šířky pásma na službu, nikoliv na IP — celý váš balíček sdílí přidělenou kapacitu. Šířka pásma roste s velikostí balíčku, protože větší balíčky běží na úměrně větší serverové kapacitě. Nejde o throttling.
Neexistuje žádný “pomalý režim” pro rychlost — váš provoz proudí takovou rychlostí, jakou spojení podporuje, až do stropu dané úrovně. Rozdíl oproti fair use: tyto úrovně jsou pevně dané od okamžiku zakoupení tarifu. Nesnižují se poté, co spotřebujete určitý objem dat. V první i třicátý den je strop stejný.
Limity souběžných připojení na službu. Každý balíček má také maximální počet simultánních připojení, uvedený v podmínkách služby. Balíček s 999 IP umožňuje až 1 500 souběžných připojení. U 1 000–4 999 IP je to 3× počet IP. U 5 000–14 999 IP je to 2× a nad 15 000 IP je to 1×. Pokud limit dočasně překročíte, služba přejde do krátkodobého pomalého režimu (jedno připojení na IP) na 5–60 minut v závislosti na frekvenci, poté se automaticky vrátí do normálu. Tím se zabrání, aby jeden klient vytížil serverové prostředky na úkor ostatních. Pokud váš pracovní postup skutečně vyžaduje více připojení, můžete si dokoupit další kapacitu — jde o konfigurovatelný infrastrukturní parametr, nikoli o trest.
Všimněte si, co v obou seznamech chybí: jakákoli zmínka o spotřebovaných gigabajtech. Limity FineProxy se týkají rychlosti šířky pásma a počtu spojení — tedy kapacity infrastruktury, nikoli objemu dat. Ať za měsíc přenesete přes své proxy 100 GB nebo 100 TB, podmínky se nemění. Žádné poplatky za nadměrné využití, žádné postupné zpomalování, žádný e-mail typu “byli jste označeni za nadměrné využívání”.
Proč paušální cena za IP činí neomezený tarif skutečně neomezeným
Účtování za gigabajt vytváří strukturální konflikt. Čím více provozu generujete, tím více poskytovatel vydělá — ale zároveň musí dodat více šířky pásma. V určitém bodě marže zmizí, a proto začne omezovat rychlost. Celý koncept fair use politiky existuje proto, aby chránil ekonomiku poskytovatele, nikoli uživatelský zážitek klienta.
FineProxy účtuje za IP adresu, nikoli za gigabajt. Ekonomický model je odlišný: jakmile je IP adresa zřízena na serveru, marginální náklady na dodatečný provoz jsou minimální. Šířka pásma v datových centrech v měřítku, ve kterém FineProxy operuje (100 000+ vlastních IP adres, servery AMD EPYC, agregované kanály 80 Gbps), stojí zlomek toho, co poskytovatelé s per-GB tarifem účtují svým klientům. Neexistuje žádná finanční motivace vás zpomalovat.
Právě proto jsou datacenter a ISP proxy přirozenou volbou pro skutečně neomezené tarify. Rezidenční proxy směrují provoz přes spotřebitelská zařízení s omezenou šířkou pásma — poskytovatelé fyzicky nemohou nabídnout neomezený průtok velkém měřítku, a proto každý rezidenční “neomezený” tarif obsahuje pravidla férového využití. Datacenter a ISP proxy běží na dedikovaném serverovém hardwaru s linkami podnikové třídy. Kapacita tam je. Otázkou je, zda ji poskytovatel přenese na vás, nebo ji schová za FUP.
Jaké úlohy těží ze skutečně neomezeného provozu
Velkoobjemový scraping. Produktové katalogy, výsledky vyhledávání, realitní inzeráty — úlohy, které generují stovky gigabajtů měsíčně. U tarifů s platbou za GB náklady rostou nepředvídatelně. U paušálního tarifu FineProxy zůstávají stejné, ať stáhnete 100 GB nebo 10 TB.
Nepřetržitý monitoring. Sledování cen, ověřování reklam, monitoring SEO pozic — nepřetržité operace, které nikdy nepřestanou generovat provoz. Platba za GB dělá z průběžného monitoringu rozpočtový problém. Paušální sazba jej činí předvídatelným.
Média a stahování. Testy streamování, stahování velkých souborů, ověřování doručování obsahu. Tyto úlohy jsou ze své podstaty náročné na šířku pásma. Proxy, která škrtí provoz po 50 GB, je pro ně nepoužitelná.
Správa více účtů. Každý účet potřebuje vlastní IP a každá IP generuje nepřetržitý provoz. Vynásobte to stovkami nebo tisíci účtů a náklady za GB se stanou neúnosnými. Tarifikace za IP s neomezeným provozem škáluje lineárně s počtem účtů, nikoli s objemem dat.