Průvodce integrací
Návod nastavení Proxifier
Nastavte si proxy rychle a snadno.
Jak používat Proxifier
Proxifier je pokročilý proxy klient pro Windows a macOS, který umožňuje směrovat vybrané aplikace přes proxy, zatímco ostatní zůstanou na přímém připojení. Hodí se, když potřebujete směrování na úrovni jednotlivých aplikací, SOCKS5 s autentizací pomocí uživatelského jména a hesla nebo spolehlivější chování proxy než jaké nabízí systémová nastavení.
Proxifier je placená aplikace, takže pokud nepotřebujete směrování pro konkrétní aplikace, obvykle nemá smysl jej instalovat. Pro běžné prohlížení webu většinou stačí nastavit proxy přímo v prohlížeči.
Nainstalujte a spusťte Proxifier
Stáhněte si nejnovější verzi Proxifieru z oficiální web. Spusťte instalátor a dokončete instalaci → Spusťte Proxifier Poté přejděte na Profile → Proxy Servers…
Přidání SOCKS5 proxy serveru
V okně Proxy Servers klikněte na Add Do pole Address zadejte IP adresu nebo hostname vašeho proxy (použijte port 1080 pro SOCKS5 proxy) Vyberte SOCKS5 protokol a aktivujte Autentizace Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (ne heslo k vašemu účtu). Své služby najdete v klientské sekci: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Aktivace celoplošného tunelování
Chcete-li směrovat veškerý odchozí provoz přes SOCKS5 proxy, upravte výchozí pravidlo (Default): Přejděte na Profile → Proxification Rules… Vyberte výchozí pravidlo (Default) a v rozbalovací nabídce Action zvolte svůj proxy server Klikněte na OK
Směrování pouze vybraných aplikací
Proxy můžete také použít pouze pro vybrané programy, zatímco ostatní zůstanou na přímém připojení: Otevřete Profile → Proxification Rules… → Add V sekci Applications klikněte na Browse a vyberte spustitelný soubor aplikace, kterou chcete směrovat přes proxy. V sekci Action zvolte Proxy, poté vyberte svůj SOCKS5 proxy a klikněte na OK pro uložení pravidla.
Tento postup můžete zopakovat pro jakoukoli aplikaci, která má využívat proxy. Proxifier zpracovává pravidla odshora dolů. Pravidla pro konkrétní aplikace umístěte nad výchozí pravidlo (Default).
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Návod nastavení Proxifier?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Návod nastavení Proxifier funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Návod nastavení Proxifier nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.