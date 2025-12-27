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集成指南

Proxifier 设置教程

快速轻松地设置您的代理。

更新日期2026年1月17日
格式分步指南

如何使用 Proxifier

Proxifier 是一款适用于 Windows 和 macOS 的高级代理客户端，可让您将特定应用程序通过代理路由，同时保持其他应用程序直接连接。当您需要按应用分流、使用带用户名/密码认证的 SOCKS5，或需要比系统设置更可控的代理行为时，它非常实用。

Proxifier 是一款付费应用，如果您不需要按应用分流功能，通常没有必要安装。对于日常网页浏览，直接在浏览器中设置代理一般就足够了。

浏览器设置指南： Google Chrome： 此处. Mozilla Firefox： 此处. Opera： 此处.

Step 1

安装并运行 Proxifier

从以下位置下载最新版本的 Proxifier 官方网站. 运行安装程序并完成安装 → 启动 Proxifier 然后前往 Profile → Proxy Servers…

Step 2

添加 SOCKS5 代理服务器

在代理服务器窗口中点击 在 Address 中填入您的代理 IP 或主机名（端口使用 1080 用于 SOCKS5 代理） 选择 SOCKS5 协议并启用 身份验证 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在客户管理区查看您的服务： https://fineproxy.org/account_new/dashboard

Step 3

启用系统级全局代理

要将所有出站流量通过 SOCKS5 代理路由，请更新默认规则： 前往 Profile → Proxification Rules… 选择 Default 规则，然后在 Action 下拉菜单中选择您的代理 点击 OK

Step 4

仅路由选定的应用程序

您还可以仅对特定程序使用代理，同时让其他程序保持直连： 打开 Profile → Proxification Rules… → Add 在 Applications 下，点击 Browse 并选择您想要通过代理转发流量的应用程序可执行文件。 在 Action 下选择 Proxy，然后选择您的 SOCKS5 代理并点击 OK 保存规则。

您可以对任何需要使用代理的应用重复此操作。 Proxifier 按从上到下的顺序处理规则。 将针对特定应用的规则放在 Default 规则之上。

在哪里可以找到用于 Proxifier 设置教程 的 FineProxy 凭据？

在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。

需要输入 FineProxy 账户密码吗？

不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。

如何确认 Proxifier 设置教程 的代理配置正常工作？

启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。

如果 Proxifier 设置教程 无法通过代理连接，应检查什么？

先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

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