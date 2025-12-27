Step 2

添加 SOCKS5 代理服务器

在代理服务器窗口中点击 在 Address 中填入您的代理 IP 或主机名（端口使用 1080 用于 SOCKS5 代理） 选择 SOCKS5 协议并启用 身份验证 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在客户管理区查看您的服务： https://fineproxy.org/account_new/dashboard