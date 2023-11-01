NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

低价代理

固定费率 IPv4 代理：支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，无限流量，共享或独享——低至 $0.07 IP/月，无按 GB 计费。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 最低价代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买 1,000 个数据中心 IP，按 IP 固定计价且流量不限
  • 导出我的 经济实惠的 代理列表 （JSON 格式）
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 cheap 代理服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 经济实惠的 代理服务
  • 下次可免费更换时，刷新我的静态代理列表
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

流量永不限量

服务真棒。代理票在付款后不久即可获得。有很多IP让我的工作更有成效。我也很欣赏速度和无限流量。&nbsp;

Diana DeeFineProxy 内部平台译自英语来源

我找不到比这更好的服务，尤其是住宅无限，我以为用了之后质量会开始下降，但说实话，整个使用时间里，它一直保持在99%以上，感觉真是太棒了。祝你好运，希望能保持这样

ZainDieg, 去年译自英语来源

最低订单

非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。

IvanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

我需要一个可靠的轮换代理方案来进行数据研究，而这个服务达到了预期。100个IP全都干净、响应迅速。客服在一小时内回答了我关于设置的问题。我会毫不犹豫地续订。

IgorSaasHub, 今年译自英语来源

位置与库存

我已经用FineProxy好几个月了，它是我见过最好的代理服务之一！连接稳定、快速且安全，使得浏览和访问地理限制内容变得无缝。FineProxy提供多种IP资源，切换快捷且无忧。他们的客服响应迅速且乐于助人，随时准备帮忙，只要我有问题。而且，价格对于所提供的服务水平来说非常有竞争力。强烈推荐FineProxy给需要可靠高效代理的人！

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

Fineproxy.org 提供不错的代理服务，拥有丰富的 IP 和地点选择。然而，连接速度有时不稳定，支持响应也可能比预期慢。虽然该服务适合基本任务，但可能无法完全满足更高需求或特定需求的用户需求。价格具有竞争力，但对于依赖其进行专业或密集使用的用户来说，性能可能会更稳定。

Charles BrownProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
按 GB 计费还是包月——哪种实际更划算？固定费率

在任何真实工作负载下，固定费率都更划算。以每月 100 GB（轻度抓取）为例，按 $5/GB 计费的供应商收费 $500。FineProxy 按 IP 计费、流量无限，完成相同任务的成本只是其零头。按 GB 计费只有在每月流量低于 5 GB 时才划算——而那个量级下您大概率根本不需要代理。

便宜代理安全吗？选择信誉良好的服务商

选择信誉良好的服务商——是安全的。风险来自免费列表和不明来源的服务，它们可能拦截您的流量。FineProxy 提供 HTTPS 连接，每个 IP 配备独立 SSL 证书——即使目标网站使用明文 HTTP，您与代理之间的流量也是加密的。您的数据始终受到保护。

大规模数据抓取最便宜的方案是什么？共享数据中心代理

共享数据中心代理，流量无限。数百乃至数千个 IP，按固定的每 IP 费率计费，无流量上限。FineProxy 的批量套餐在大量购买时进一步降低单个 IP 的成本。更多 IP × 固定费率 × 无限带宽 = 数据中心代理每次请求的最低成本。

SOCKS5 比 HTTP 贵吗？不会

在 FineProxy 不存在这个问题。每个代理同价支持 HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。很多低价 SOCKS5 代理供应商会对该协议额外收费——我们不会。相同地址、相同端口范围，协议随您选。

免费代理——值得一试吗？仅适合学习

如果只是学习代理的工作原理——也许可以。但凡涉及真实账户、真实数据或真金白银——绝对不行。免费代理没有责任保障、没有 SLA，而且往往以采集流量数据为目的。免费代理与入门级付费套餐之间的价差微乎其微，但在可靠性和安全性方面的差距却是天壤之别。

指南

标价不等于实际支出的真正原因

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

FineProxy 的低价代理服务器按每个 IP 每月固定费率收费——无限流量、无按 GB 计费、无带宽上限。每个地址同价支持 HTTP、带独立 SSL 证书的 HTTPS 以及 SOCKS5。这就是您实际支付的金额。大多数打着“便宜”旗号的供应商，在您真正开始使用后，等着您的是完全不同的账单。

按 GB 计费的陷阱

最常见的定价模式是按流量的 GB 数计费。$5-10/GB 的价格，小规模测试看起来很实惠。但一旦传输 50 GB——$400；扩展到 500 GB——$4,000；达到 1 TB 时，您每月的花费甚至超过一个专用服务器集群。

数据中心代理不应该这样计费。带宽对供应商来说成本极低。按 GB 计费是一种利润手段，而非实际基础设施成本的体现。当您购买按 GB 计费的低价代理服务时，项目规模一旦增长，所谓的“便宜”就荡然无存了。

FineProxy 按 IP、按月计费，所有套餐流量无限。无论您通过代理传输 10 GB 还是 10 TB，账单金额不变。对于任何高流量场景——数据抓取、监控、广告验证——这就是可预测预算和意外账单之间的区别。

真正决定代理价格的因素

IP 归属权。转售商从上游供应商处购买地址，然后加价 2-5 倍。直营供应商自主定价。FineProxy 拥有超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个 ASN 上。没有中间商，没有在他人硬件上的加价。

流量如何计费。按 GB 计费 vs 无限流量。在任何真实工作负载下，无限流量方案的性价比高出 10-50 倍。在比较最便宜的代理服务商定价时，务必按照您预估的实际流量来计算成本，而非仅看落地页上的起步价。

价格包含哪些内容。部分供应商对 SOCKS5、HTTPS 或 API 访问额外收费。FineProxy 的每个代理均捆绑 HTTP、HTTPS（每个 IP 配备独立 SSL 证书）和 SOCKS5。您可以购买低价 SOCKS5 代理，无需为协议支付额外费用——相同地址、相同价格，随时切换协议。

表面“便宜”，实际更贵

免费代理列表和超低价供应商（每月 1-2 美元即可享受“无限”一切）几乎无一例外意味着：转售的 IP 早已在主流平台上被拉黑、零质量控制、存在数据拦截风险。通过免费代理登录账户，另一端可能有人正在记录您的凭据。

真正优质的廉价代理服务，并非页面上标价最低的那个——而是每 IP 成本持续低廉，且 IP 在目标网站上实际可用。干净的地址、合理的子网多样性、SLA 保障的 99.9% 正常运行时间，以及与您工具兼容的协议。

共享、独享，还是两者兼有

FineProxy 两者兼具。共享代理是低成本代理选项——每个 IP 最多由 3 至 5 位用户共享，同样享有无限流量。它们完全胜任面向公开内容的任务：抓取商品列表、监控搜索结果、采集无需登录的公开数据。最经济的独享代理选项为专用代理——每个 IP 仅限一位用户，历史记录干净，在租用期内地址归您专属使用。当您的工作流程涉及账号授权、会话敏感操作，或平台会标记多用户共享 IP 时，请选择专用代理。两种类型均支持相同的协议及无限流量政策。

想用自己的工作负载试用服务？请配置并支付48 小时代理，然后用自己的任务运行上述基准测试。