FineProxy 的低价代理服务器按每个 IP 每月固定费率收费——无限流量、无按 GB 计费、无带宽上限。每个地址同价支持 HTTP、带独立 SSL 证书的 HTTPS 以及 SOCKS5。这就是您实际支付的金额。大多数打着“便宜”旗号的供应商，在您真正开始使用后，等着您的是完全不同的账单。

按 GB 计费的陷阱

最常见的定价模式是按流量的 GB 数计费。$5-10/GB 的价格，小规模测试看起来很实惠。但一旦传输 50 GB——$400；扩展到 500 GB——$4,000；达到 1 TB 时，您每月的花费甚至超过一个专用服务器集群。

数据中心代理不应该这样计费。带宽对供应商来说成本极低。按 GB 计费是一种利润手段，而非实际基础设施成本的体现。当您购买按 GB 计费的低价代理服务时，项目规模一旦增长，所谓的“便宜”就荡然无存了。

FineProxy 按 IP、按月计费，所有套餐流量无限。无论您通过代理传输 10 GB 还是 10 TB，账单金额不变。对于任何高流量场景——数据抓取、监控、广告验证——这就是可预测预算和意外账单之间的区别。

真正决定代理价格的因素

IP 归属权。 转售商从上游供应商处购买地址，然后加价 2-5 倍。直营供应商自主定价。FineProxy 拥有超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个 ASN 上。没有中间商，没有在他人硬件上的加价。

流量如何计费。 按 GB 计费 vs 无限流量。在任何真实工作负载下，无限流量方案的性价比高出 10-50 倍。在比较最便宜的代理服务商定价时，务必按照您预估的实际流量来计算成本，而非仅看落地页上的起步价。

价格包含哪些内容。 部分供应商对 SOCKS5、HTTPS 或 API 访问额外收费。FineProxy 的每个代理均捆绑 HTTP、HTTPS（每个 IP 配备独立 SSL 证书）和 SOCKS5。您可以购买低价 SOCKS5 代理，无需为协议支付额外费用——相同地址、相同价格，随时切换协议。

表面“便宜”，实际更贵

免费代理列表和超低价供应商（每月 1-2 美元即可享受“无限”一切）几乎无一例外意味着：转售的 IP 早已在主流平台上被拉黑、零质量控制、存在数据拦截风险。通过免费代理登录账户，另一端可能有人正在记录您的凭据。

真正优质的廉价代理服务，并非页面上标价最低的那个——而是每 IP 成本持续低廉，且 IP 在目标网站上实际可用。干净的地址、合理的子网多样性、SLA 保障的 99.9% 正常运行时间，以及与您工具兼容的协议。

共享、独享，还是两者兼有

FineProxy 两者兼具。共享代理是低成本代理选项——每个 IP 最多由 3 至 5 位用户共享，同样享有无限流量。它们完全胜任面向公开内容的任务：抓取商品列表、监控搜索结果、采集无需登录的公开数据。最经济的独享代理选项为专用代理——每个 IP 仅限一位用户，历史记录干净，在租用期内地址归您专属使用。当您的工作流程涉及账号授权、会话敏感操作，或平台会标记多用户共享 IP 时，请选择专用代理。两种类型均支持相同的协议及无限流量政策。