Los servidores proxy baratos de FineProxy tienen una tarifa fija por IP al mes — tráfico ilimitado, sin cobros por GB, sin límites de ancho de banda. Cada dirección soporta HTTP, HTTPS con su propio certificado SSL y SOCKS5 al mismo precio. Esa es la cifra que realmente pagas. La mayoría de proveedores que anuncian proxies “baratos” tienen otra cifra esperándote en cuanto empiezas a usarlos.
La trampa del cobro por GB
El modelo de precios más común cobra por gigabyte de tráfico. A $5-10/GB, una prueba pequeña parece asequible. Consume 50 GB — $400. Escala a 500 GB — $4,000. Llega a un terabyte y estarás pagando más al mes que una granja de servidores dedicados.
Los proxies de datacenter no deberían funcionar así. El ancho de banda le cuesta céntimos a los proveedores. El precio por GB es una estrategia de margen, no un reflejo de los costes reales de infraestructura. Cuando contratas un servicio de proxy barato con facturación por GB, lo “barato” desaparece en el momento en que tu proyecto crece.
FineProxy cobra por IP, al mes. El tráfico es ilimitado en todos los planes. Ya consumas 10 GB o 10 TB a través de un proxy, la factura no cambia. Para cualquier proyecto con volumen serio — scraping, monitorización, verificación de anuncios — esta es la diferencia entre un presupuesto predecible y una factura sorpresa.
Qué hace realmente barato a un proxy
Quién es propietario de las IPs. Los revendedores compran direcciones a proveedores upstream y aplican un margen de 2-5x. Un proveedor directo fija sus propios precios. FineProxy posee más de 100 000 direcciones IPv4 en múltiples ASNs. Sin intermediarios, sin recargos por el hardware de terceros.
Cómo se factura el tráfico. Por GB vs. ilimitado. En cualquier carga de trabajo real, el tráfico ilimitado gana por un factor de 10-50x. Al comparar precios de los proveedores de proxies más baratos, calcule siempre el coste con SU volumen de tráfico esperado, no con el precio de entrada de la página de aterrizaje.
Qué incluye el precio. Algunos proveedores cobran aparte por SOCKS5, por HTTPS o por acceso a la API. FineProxy incluye HTTP, HTTPS (con certificado SSL individual por IP) y SOCKS5 en cada proxy. Puede comprar acceso a proxies SOCKS5 baratos sin pagar un recargo sobre HTTP: misma dirección, mismo precio, cambie el protocolo.
Lo “barato” que le sale más caro
Las listas de proxies gratuitos y los proveedores ultrabaratos ($1-2/mes por “todo ilimitado”) casi siempre implican: IPs revendidas ya quemadas en las principales plataformas, cero control de calidad y posible interceptación de datos. Inicie sesión en sus cuentas a través de un proxy gratuito y alguien podría estar registrando sus credenciales en el otro extremo.
El mejor servicio de proxies económicos no es el que muestra el número más bajo en la página, sino aquel donde el coste por IP se mantiene bajo Y las IP realmente funcionan en su objetivo. Direcciones limpias, buena diversidad de subredes, 99.9% de uptime respaldado por SLA y protocolos compatibles con sus herramientas.
Compartidos, dedicados o ambos
FineProxy ofrece ambas opciones. Los proxies compartidos son la opción de bajo coste — cada IP se reparte entre 3-5 usuarios como máximo, con tráfico ilimitado incluido. Manejan perfectamente tareas de acceso público: scraping de listados de productos, monitorización de resultados de búsqueda, recopilación de datos disponibles públicamente donde no se requiere inicio de sesión. La opción más económica de proxy privado es la dedicada — un usuario por IP, historial limpio, su dirección en exclusiva durante todo el período de alquiler. Elija dedicados cuando su flujo de trabajo implique autorización de cuentas, acciones sensibles a la sesión o plataformas que marcan IP compartidas entre múltiples usuarios. Ambos tipos admiten los mismos protocolos y la misma política de tráfico ilimitado.
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