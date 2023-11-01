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Proxy Económico

Proxies IPv4 a tarifa plana: HTTP/HTTPS/SOCKS5 incluidos, tráfico ilimitado, compartidos o dedicados — desde $0.07 IP/mes, sin facturación por GB.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy más barato.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IPs de centro de datos con precios planos por IP y tráfico ilimitado
  • Exportar mis listas de proxy asequibles como JSON
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies económicos
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy asequibles
  • Actualizar mi lista de proxies estáticos cuando esté disponible el próximo cambio gratuito
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Tráfico nunca medido

Un servicio impresionante. Los proxies están disponibles en poco tiempo después del pago. Tener un montón de IP `s hace mi trabajo más productivo. Aprecio una buena velocidad y el tráfico ilimitado también.&nbsp;

Diana DeePlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Necesitaba una solución fiable de proxies rotativos para investigar datos y esta cumplió con lo esperado. 100 IP, todas limpias y con buena respuesta. El servicio de atención al cliente respondió a mis preguntas de configuración en menos de una hora. Renovaré sin dudarlo.

IgorSaasHub, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

He estado usando FineProxy durante varios meses, y es fácilmente uno de los mejores servicios proxy que he encontrado! La conexión es estable, rápida y segura, lo que hace que navegar y acceder a contenido georestricto sin problemas. FineProxy ofrece una amplia variedad de IPs, y cambiar entre ellos es rápido y sin complicaciones. Su atención al cliente es sensible y servicial, siempre listo para ayudar cuando tengo una pregunta. Además, el precio es increíblemente competitivo por el nivel de servicio proporcionado. ¡Recomendamos FineProxy para cualquier persona que necesite proxies confiables y eficientes!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
Cobro por GB o tarifa plana — ¿qué sale realmente más barato?Tasa fija

La tarifa plana gana en cualquier carga de trabajo real. Con 100 GB/mes (scraping ligero), un proveedor que cobra $5/GB le sale $500. El precio por IP de FineProxy’ con tráfico ilimitado cuesta una fracción de eso para la misma tarea. El cobro por GB solo tiene sentido por debajo de 5 GB/mes — y con ese volumen probablemente ni siquiera necesite proxies.

¿Son seguros los proxies baratos?Proveedores de confianza

Con proveedores de confianza — sí. El riesgo proviene de listas gratuitas y servicios desconocidos que pueden interceptar su tráfico. FineProxy ofrece HTTPS con SSL individual por IP — el tráfico entre usted y el proxy está cifrado incluso si el sitio destino usa HTTP sin cifrar. Sus datos permanecen privados.

¿Cuál es la opción más económica para scraping a gran escala?Proxies datacenter compartidos

Proxies de datacenter compartidos con tráfico ilimitado. Cientos o miles de IPs a una tarifa fija por IP, sin límites de tráfico. Los paquetes en volumen de FineProxy reducen aún más el coste por IP a mayor cantidad. Más IPs × tarifa fija × ancho de banda ilimitado = el menor coste por solicitud en proxies de datacenter.

¿SOCKS5 cuesta más que HTTP?Aquí

Aquí no. Cada proxy de FineProxy soporta HTTP, HTTPS y SOCKS5 al mismo precio. Los proveedores de proxies SOCKS5 baratos suelen cobrar un recargo por el protocolo — nosotros no. Misma dirección, mismo rango de puertos, elige tu protocolo.

Proxies gratis: ¿vale la pena probarlos?Sólo para aprender

Para aprender cómo funcionan los proxies, quizás. Para cualquier cosa que involucre cuentas reales, datos reales o dinero real, no. Los proxies gratuitos no ofrecen responsabilidad, no tienen SLA y a menudo existen para recopilar datos de tráfico. La diferencia entre “gratis” y un plan de pago básico es mínima. La diferencia en fiabilidad y seguridad es enorme.

Guía

Por qué el precio de la etiqueta no es el precio que realmente pagas

4 min leedEquipo de red FineProxy

Los servidores proxy baratos de FineProxy tienen una tarifa fija por IP al mes — tráfico ilimitado, sin cobros por GB, sin límites de ancho de banda. Cada dirección soporta HTTP, HTTPS con su propio certificado SSL y SOCKS5 al mismo precio. Esa es la cifra que realmente pagas. La mayoría de proveedores que anuncian proxies “baratos” tienen otra cifra esperándote en cuanto empiezas a usarlos.

La trampa del cobro por GB

El modelo de precios más común cobra por gigabyte de tráfico. A $5-10/GB, una prueba pequeña parece asequible. Consume 50 GB — $400. Escala a 500 GB — $4,000. Llega a un terabyte y estarás pagando más al mes que una granja de servidores dedicados.

Los proxies de datacenter no deberían funcionar así. El ancho de banda le cuesta céntimos a los proveedores. El precio por GB es una estrategia de margen, no un reflejo de los costes reales de infraestructura. Cuando contratas un servicio de proxy barato con facturación por GB, lo “barato” desaparece en el momento en que tu proyecto crece.

FineProxy cobra por IP, al mes. El tráfico es ilimitado en todos los planes. Ya consumas 10 GB o 10 TB a través de un proxy, la factura no cambia. Para cualquier proyecto con volumen serio — scraping, monitorización, verificación de anuncios — esta es la diferencia entre un presupuesto predecible y una factura sorpresa.

Qué hace realmente barato a un proxy

Quién es propietario de las IPs. Los revendedores compran direcciones a proveedores upstream y aplican un margen de 2-5x. Un proveedor directo fija sus propios precios. FineProxy posee más de 100 000 direcciones IPv4 en múltiples ASNs. Sin intermediarios, sin recargos por el hardware de terceros.

Cómo se factura el tráfico. Por GB vs. ilimitado. En cualquier carga de trabajo real, el tráfico ilimitado gana por un factor de 10-50x. Al comparar precios de los proveedores de proxies más baratos, calcule siempre el coste con SU volumen de tráfico esperado, no con el precio de entrada de la página de aterrizaje.

Qué incluye el precio. Algunos proveedores cobran aparte por SOCKS5, por HTTPS o por acceso a la API. FineProxy incluye HTTP, HTTPS (con certificado SSL individual por IP) y SOCKS5 en cada proxy. Puede comprar acceso a proxies SOCKS5 baratos sin pagar un recargo sobre HTTP: misma dirección, mismo precio, cambie el protocolo.

Lo “barato” que le sale más caro

Las listas de proxies gratuitos y los proveedores ultrabaratos ($1-2/mes por “todo ilimitado”) casi siempre implican: IPs revendidas ya quemadas en las principales plataformas, cero control de calidad y posible interceptación de datos. Inicie sesión en sus cuentas a través de un proxy gratuito y alguien podría estar registrando sus credenciales en el otro extremo.

El mejor servicio de proxies económicos no es el que muestra el número más bajo en la página, sino aquel donde el coste por IP se mantiene bajo Y las IP realmente funcionan en su objetivo. Direcciones limpias, buena diversidad de subredes, 99.9% de uptime respaldado por SLA y protocolos compatibles con sus herramientas.

Compartidos, dedicados o ambos

FineProxy ofrece ambas opciones. Los proxies compartidos son la opción de bajo coste — cada IP se reparte entre 3-5 usuarios como máximo, con tráfico ilimitado incluido. Manejan perfectamente tareas de acceso público: scraping de listados de productos, monitorización de resultados de búsqueda, recopilación de datos disponibles públicamente donde no se requiere inicio de sesión. La opción más económica de proxy privado es la dedicada — un usuario por IP, historial limpio, su dirección en exclusiva durante todo el período de alquiler. Elija dedicados cuando su flujo de trabajo implique autorización de cuentas, acciones sensibles a la sesión o plataformas que marcan IP compartidas entre múltiples usuarios. Ambos tipos admiten los mismos protocolos y la misma política de tráfico ilimitado.

¿Quiere probar el servicio con su propia carga de trabajo? Configure y pague Proxies por 48 horas y ejecute después las pruebas anteriores con sus propias tareas.