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Levné proxy

Paušální IPv4 proxy: HTTP/HTTPS/SOCKS5 v ceně, neomezený provoz, sdílené nebo dedikované — od $0.07 IP/měsíc, bez účtování za GB.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si nejlevnější proxy tarif.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IP s paušální cenou za IP a neomezeným provozem
  • Exportujte mé seznamy levných proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé levné proxy služby
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých levných proxy služeb
  • Obnovte můj seznam statických proxy, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

Výborná obsluha. Proxy jsou k dispozici krátce po dokončení platby. Vlastnit mnoho IP činí mou práci produktivnější. Vážím si dobré rychlosti a neomezeného pohybu.

Diana DeeInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.

IvanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Potřeboval jsem spolehlivé řešení s rotujícími proxy pro průzkum dat a toto splnilo očekávání. 100 IP adres, všechny čisté a rychle reagující. Zákaznická podpora odpověděla na mé otázky ohledně nastavení do hodiny. Bez váhání službu obnovím.

IgorSaasHub, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Používám FineProxy už několik měsíců a je to snadno jedna z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy našel! Připojení je stabilní, rychlé a bezpečné, takže prohlížení a přístup k geograficky omezenému obsahu je bezproblémové. FineProxy nabízí širokou škálu IP adres a je rychlá a bezproblémová komunikace mezi nimi. Jejich zákaznická služba je velmi vstřícná a ochotná, vždy připravená pomoci, když mám otázku. Kromě toho jsou ceny velmi konkurenceschopné na úrovni poskytované služby. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé a efektivní proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Za GB nebo paušál — co vyjde skutečně levněji?Paušál vyhrává

Paušál vyhrává při jakékoli reálné zátěži. Při 100 GB/měsíc (lehký scraping) vás poskytovatel s cenou $5/GB vyjde na $500. Cenový model FineProxy’s za IP s neomezeným provozem stojí za stejný úkol zlomek této částky. Platba za GB má smysl jedině pod 5 GB/měsíc — a při takovém objemu proxy pravděpodobně vůbec nepotřebujete.

Jsou levné proxy bezpečné?Od renomovaných poskytovatelů

Od renomovaných poskytovatelů — ano. Riziko představují bezplatné seznamy a neznámé služby, které mohou zachytávat váš provoz. FineProxy poskytuje HTTPS s individuálním SSL na každou IP — provoz mezi vámi a proxy je šifrovaný, i když cílový web běží na nešifrovaném HTTP. Vaše data zůstávají v soukromí.

Jaká je nejlevnější varianta pro scraping velkém měřítku?Sdílené datacentrové proxy

Sdílené datacenter proxy s neomezeným provozem. Stovky až tisíce IP adres za pevnou cenu za IP bez omezení trafficu. Hromadné balíčky FineProxy dále snižují cenu za IP při větších objemech. Více IP × pevná sazba × neomezená šířka pásma = nejnižší náklady na požadavek u datacenter proxy.

Stojí SOCKS5 víc než HTTP?Stejné protokoly

U nás ne. Každý proxy server FineProxy podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5 za stejnou cenu. Levní poskytovatelé SOCKS5 proxy si za tento protokol často účtují příplatek — my ne. Stejná adresa, stejný rozsah portů, vyberte si protokol.

Proxy zdarma — stojí za vyzkoušení?Jen na učení

Pro pochopení toho, jak proxy fungují — možná. Pro cokoli, co zahrnuje skutečné účty, skutečná data nebo skutečné peníze — ne. Proxy zdarma neposkytují žádnou odpovědnost, žádné SLA a často existují jen proto, aby sbíraly data o provozu. Rozdíl mezi “zdarma” a základním placeným tarifem je nepatrný. Rozdíl ve spolehlivosti a bezpečnosti je obrovský.

Průvodce

Proč cena na cenovce není cena, kterou skutečně zaplatíte

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Levné proxy servery FineProxy stojí paušální sazbu za IP adresu měsíčně — neomezený provoz, žádné poplatky za GB, žádné limity šířky pásma. Každá adresa podporuje HTTP, HTTPS s vlastním SSL certifikátem a SOCKS5 za stejnou cenu. To je částka, kterou skutečně zaplatíte. Většina poskytovatelů inzerujících “levné” proxy má jiné číslo, které na vás čeká ve chvíli, kdy je začnete používat.

Past jménem platba za GB

Nejběžnější cenový model účtuje poplatky za gigabajt provozu. Při $5–10/GB vypadá malý test cenově přijatelně. Přenesete 50 GB — $400. Škálujete na 500 GB — $4 000. Dosáhnete terabajtu a platíte měsíčně víc než za dedikovanou serverovou farmu.

Datacentrové proxy by takhle fungovat neměly. Šířka pásma stojí poskytovatele haléře. Účtování za GB je hra o marži, nikoli odraz skutečných nákladů na infrastrukturu. Když si koupíte levnou proxy službu s účtováním za GB, to “levné” zmizí ve chvíli, kdy váš projekt začne růst.

FineProxy účtuje za IP adresu měsíčně. Provoz je na každém tarifu neomezený. Ať přenesete přes proxy 10 GB nebo 10 TB, účet se nezmění. Pro jakékoli nasazení s velkým objemem — scraping, monitoring, ověřování reklam — je to rozdíl mezi předvídatelným rozpočtem a nečekanou fakturou.

Co skutečně dělá proxy levným

Kdo vlastní IP adresy. Reselleři nakupují adresy od nadřazených poskytovatelů a navyšují cenu 2–5×. Přímý poskytovatel si určuje vlastní ceny. FineProxy vlastní více než 100 000 IPv4 adres napříč několika ASN. Žádný prostředník, žádná přirážka za hardware někoho jiného.

Jak se účtuje provoz. Za GB vs. neomezeně. Při jakékoli reálné zátěži vychází neomezený tarif 10–50× výhodněji. Při porovnávání cen nejlevnějších proxy služeb vždy kalkulujte náklady při VAŠEM očekávaném objemu provozu, nikoli vstupní cenu na landing page.

Co je zahrnuto v ceně. Někteří poskytovatelé si účtují příplatek za SOCKS5, HTTPS nebo přístup přes API. FineProxy nabízí HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP) a SOCKS5 u každého proxy v ceně. Můžete si koupit levný SOCKS5 proxy přístup bez příplatku oproti HTTP — stejná adresa, stejná cena, stačí přepnout protokol.

“Levné”, které vás ve výsledku stojí víc

Bezplatné proxy seznamy a extrémně levní poskytovatelé (1–2 $/měsíc za “neomezené” vše) téměř vždy znamenají: přeprodávané IP adresy již zablokované na hlavních platformách, nulovou kontrolu kvality a riziko odposlouchávání dat. Přihlaste se ke svým účtům přes bezplatný proxy a na druhém konci může někdo zaznamenávat vaše přihlašovací údaje.

Nejlepší levná proxy služba není ta s nejnižším číslem na stránce — je to ta, kde cena za IP zůstává nízká A IP adresy skutečně fungují na vašem cíli. Čisté adresy, slušná diverzita podsítí, 99.9% uptime garantovaný SLA, protokoly kompatibilní s vašimi nástroji.

Sdílené, dedikované, nebo obojí

FineProxy nabízí obojí. Sdílené proxy jsou cenově výhodnou variantou — každá IP je sdílena maximálně mezi 3–5 uživateli, stále s neomezeným provozem. Zvládnou veřejně přístupné úlohy perfektně: scraping produktových nabídek, monitoring výsledků vyhledávání, sběr veřejně dostupných dat, kde není vyžadováno přihlášení. Nejlevnější variantou privátní proxy je dedikovaná — jeden uživatel na IP, čistá historie, adresa výhradně vaše po celou dobu pronájmu. Zvolte dedikovanou proxy, pokud váš workflow zahrnuje autorizaci účtů, akce citlivé na relace nebo platformy, které označují IP sdílené mezi více uživateli. Oba typy podporují stejné protokoly a stejnou politiku neomezeného provozu.

Chcete službu vyzkoušet s vlastní zátěží? Nastavte a zaplaťte Proxy na 48 hodin a poté spusťte výše uvedené testy na vlastních úlohách.