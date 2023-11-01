Levné proxy servery FineProxy stojí paušální sazbu za IP adresu měsíčně — neomezený provoz, žádné poplatky za GB, žádné limity šířky pásma. Každá adresa podporuje HTTP, HTTPS s vlastním SSL certifikátem a SOCKS5 za stejnou cenu. To je částka, kterou skutečně zaplatíte. Většina poskytovatelů inzerujících “levné” proxy má jiné číslo, které na vás čeká ve chvíli, kdy je začnete používat.
Past jménem platba za GB
Nejběžnější cenový model účtuje poplatky za gigabajt provozu. Při $5–10/GB vypadá malý test cenově přijatelně. Přenesete 50 GB — $400. Škálujete na 500 GB — $4 000. Dosáhnete terabajtu a platíte měsíčně víc než za dedikovanou serverovou farmu.
Datacentrové proxy by takhle fungovat neměly. Šířka pásma stojí poskytovatele haléře. Účtování za GB je hra o marži, nikoli odraz skutečných nákladů na infrastrukturu. Když si koupíte levnou proxy službu s účtováním za GB, to “levné” zmizí ve chvíli, kdy váš projekt začne růst.
FineProxy účtuje za IP adresu měsíčně. Provoz je na každém tarifu neomezený. Ať přenesete přes proxy 10 GB nebo 10 TB, účet se nezmění. Pro jakékoli nasazení s velkým objemem — scraping, monitoring, ověřování reklam — je to rozdíl mezi předvídatelným rozpočtem a nečekanou fakturou.
Co skutečně dělá proxy levným
Kdo vlastní IP adresy. Reselleři nakupují adresy od nadřazených poskytovatelů a navyšují cenu 2–5×. Přímý poskytovatel si určuje vlastní ceny. FineProxy vlastní více než 100 000 IPv4 adres napříč několika ASN. Žádný prostředník, žádná přirážka za hardware někoho jiného.
Jak se účtuje provoz. Za GB vs. neomezeně. Při jakékoli reálné zátěži vychází neomezený tarif 10–50× výhodněji. Při porovnávání cen nejlevnějších proxy služeb vždy kalkulujte náklady při VAŠEM očekávaném objemu provozu, nikoli vstupní cenu na landing page.
Co je zahrnuto v ceně. Někteří poskytovatelé si účtují příplatek za SOCKS5, HTTPS nebo přístup přes API. FineProxy nabízí HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP) a SOCKS5 u každého proxy v ceně. Můžete si koupit levný SOCKS5 proxy přístup bez příplatku oproti HTTP — stejná adresa, stejná cena, stačí přepnout protokol.
“Levné”, které vás ve výsledku stojí víc
Bezplatné proxy seznamy a extrémně levní poskytovatelé (1–2 $/měsíc za “neomezené” vše) téměř vždy znamenají: přeprodávané IP adresy již zablokované na hlavních platformách, nulovou kontrolu kvality a riziko odposlouchávání dat. Přihlaste se ke svým účtům přes bezplatný proxy a na druhém konci může někdo zaznamenávat vaše přihlašovací údaje.
Nejlepší levná proxy služba není ta s nejnižším číslem na stránce — je to ta, kde cena za IP zůstává nízká A IP adresy skutečně fungují na vašem cíli. Čisté adresy, slušná diverzita podsítí, 99.9% uptime garantovaný SLA, protokoly kompatibilní s vašimi nástroji.
Sdílené, dedikované, nebo obojí
FineProxy nabízí obojí. Sdílené proxy jsou cenově výhodnou variantou — každá IP je sdílena maximálně mezi 3–5 uživateli, stále s neomezeným provozem. Zvládnou veřejně přístupné úlohy perfektně: scraping produktových nabídek, monitoring výsledků vyhledávání, sběr veřejně dostupných dat, kde není vyžadováno přihlášení. Nejlevnější variantou privátní proxy je dedikovaná — jeden uživatel na IP, čistá historie, adresa výhradně vaše po celou dobu pronájmu. Zvolte dedikovanou proxy, pokud váš workflow zahrnuje autorizaci účtů, akce citlivé na relace nebo platformy, které označují IP sdílené mezi více uživateli. Oba typy podporují stejné protokoly a stejnou politiku neomezeného provozu.
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