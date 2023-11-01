UDP proxy
Nativní UDP routing přes SOCKS5 — bez režie TCP tunelování, uplinky 10–40 Gbit/s, kompatibilní s TiviMate, OTTPlayer, VoIP a herními klienty.
Sestavte si tarif proxy s podporou UDP.
Zvolte základní typ proxy, lokalitu, množství a fakturační období. Podpora UDP se vybírá zde a navyšuje základní cenu tarifu o 50%.
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Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
UDP je volitelné.
Zvolte základní typ proxy.
Podpora UDP se zapíná jako doplněk ke kompatibilnímu tarifu statických proxy. Než ji nastavíte, porovnejte základní produkty.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Nakonfigurujte tarif proxy s podporou UDP
- Kupte proxy s podporou UDP ve Spojených státech
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé proxy služby
- Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
Ty dny, kdy jsem musel využívat bezplatné proxy, vzpomínám si jako noční můra. Ale už ne. Měl jsem obavy z používání FineProxy a všechny se mi to vyhnulo, když jsem se rozhodl zkusit tuto službu. Rychlost je dobrá a pomocná podpora je vše, co potřebuji. A nezapomeňte na příjemnou cenu a úplnou anonymitu, samozřejmě)
Tyto proxy používám pro své projekty zaměřené na scraping dat a jsou přesně tím, co jsem potřeboval. Rotující a rychlé IP adresy fungují skvěle.
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FineProxy.org je spolehlivým poskytovatelem kvalitních proxy serverů s vynikajícími zákaznickými službami a solidními zárukovými politikami. Nabízejí bezpečné a rychlé služby, které poskytují uživatelům plynulé zážitky.
Provoz se neměří
Skvělá proxy služba! Nabízí různé typy proxy, včetně rotujících bez omezení datového provozu. Mají dostupné ceny a možnosti geografického cílení. Snadno lze platit kryptoměnami, přes PayPal nebo kartami.
Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.
Fungují vaše UDP proxy pro hlasové chaty?Ano
Ano. UDP proxy od FineProxy plně podporují přenos dat v reálném čase, což je činí vhodnými pro hlasové chaty, VoIP aplikace a streamovací protokoly. UDP kanál zpracovává pakety přímo bez navazování trvalé TCP relace, čímž snižuje zpoždění a zlepšuje stabilitu živé komunikace.
Jak přesně váš UDP protokol funguje?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Naše podpora UDP je založena na standardním mechanismu SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
V praxi je UDP provoz přeposílán přes proxy pomocí řídicího TCP spojení. TCP spojení navazuje a udržuje relaci, zatímco samotné UDP pakety (hry, VoIP, DNS, streaming) jsou přenášeny samostatně přes relay endpoint — nejsou tunelovány uvnitř TCP.
Jak to funguje:
1. Vaše aplikace se připojí k proxy pomocí SOCKS5 přes TCP.
2. Aplikace odešle požadavek UDP ASSOCIATE.
3. Proxy server odpoví adresou UDP relay (BND.ADDR a BND.PORT).
4. Vaše aplikace odesílá UDP pakety na tuto adresu. Každý paket je zapouzdřen a obsahuje cílovou IP adresu a port.
5. Proxy přeposílá UDP provoz a přenáší odpovědi zpět do vaší aplikace.
6. TCP spojení musí zůstat otevřené, aby byla UDP relace aktivní. Jeho uzavření okamžitě ukončí přesměrování UDP.
Toto chování je definováno specifikací SOCKS5. Většina moderních herních klientů, VoIP aplikací a síťových nástrojů to podporuje automaticky.
Důležité body:
- UDP funguje pouze s aplikacemi, které podporují SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Nepoužívá se surové přesměrování UDP — UDP je proxováno přes SOCKS5.
- Kompatibilita závisí na konkrétní aplikaci a je třeba ji otestovat na vaší straně.
- Tato metoda se běžně používá provoz s nízkou latencí, jako jsou hry, hlasová komunikace a DNS dotazy.
Mohou DNS dotazy unikat mimo proxy při použití UDP?Záleží na nastavení
Záleží na vašem nastavení. Ve výchozím stavu většina aplikací odesílá DNS dotazy přes UDP. Pokud váš systémový DNS resolver není nakonfigurován pro směrování přes SOCKS5 proxy, DNS požadavky ji mohou zcela obejít a směřovat přímo k vašemu ISP — čímž odhalí domény, které navštěvujete. Abyste předešli únikům DNS, nakonfigurujte svou aplikaci nebo OS tak, aby překlad DNS probíhal přes proxy, používejte DNS server dostupný pouze přes IP adresu proxy, nebo se spolehněte na aplikace, které nativně směrují veškerý provoz (včetně DNS) přes SOCKS5. FineProxy nezachycuje ani nezaznamenává DNS dotazy, takže prevence úniků je na straně klienta.
Jaký je rozdíl mezi HTTP a UDP proxy?Různé transporty
HTTP proxy zpracovávají webový provoz — řídí požadavky a odpovědi prostřednictvím TCP spojení. Hodí se prohlížení webu, práci s API nebo automatizaci.
UDP proxy přenášejí datagramy přes SOCKS5 relay a jsou navrženy pro komunikaci v reálném čase, streamování médií a hraní her. Neanalyzují ani nemodifikují provoz a pracují rychleji tam, kde spolehlivé doručení každého paketu není kritické.
Nabízíte vrácení peněz za UDP proxy služby?Do 24 hodin
Ano. Vrácení peněz je možné do 24 hodin od nákupu. Pokud služba nesplní vaše očekávání, kontaktujte podporu do 24 hodin a po základním ověření vám vrátíme peníze. Doporučujeme otestovat výkon a kompatibilitu ihned po zakoupení, aby bylo možné případné problémy vyřešit v rámci lhůty pro vrácení.
Co je
UDP proxy?
UDP proxy je síťový prostředník, který přeposílá pakety User Datagram Protocol (UDP) mezi klienty a cílovými servery. Na rozdíl od HTTP proxy, které fungují výhradně přes TCP, UDP proxy zpracovávají data v reálném čase bez nutnosti navázání spojení, což je činí nezbytným prvkem pro služby jako hlasové chaty, hry, IPTV a streaming.UDP proxy od FineProxy využívají mechanismus SOCKS5 UDP ASSOCIATE ke směrování UDP provozu s minimální režií, nabízejí plnou podporu IPv4 a neomezený přenos dat přes vysokorychlostní sítě.
Jak funguje UDP proxy
Když aplikace potřebuje odeslat UDP data, nejprve se připojí k proxy přes SOCKS5 pomocí TCP a vyšle požadavek UDP ASSOCIATE. Proxy odpoví adresou relay a od toho okamžiku jsou UDP datagramy přeposílány přes relay, aniž byly tunelovány uvnitř TCP paketů — TCP spojení slouží pouze k udržování relace. Servery FineProxy zpracovávají tisíce paketů za sekundu v datových centrech Tier-III/IV s uplinky 10–40 Gbit/s, což zajišťuje 99,9% dostupnost a stabilní tok paketů i při vysoké zátěži.
Jak SOCKS5 UDP ASSOCIATE zpracovává UDP provoz
Mnoho proxy řešení se pokouší obsloužit UDP tím, že jej celý obalí do TCP tunelu, což přináší značnou režii a maří samotný účel použití UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE volí odlišný přístup: TCP spojení využívá pouze jako řídicí kanál pro navázání a udržování relace, zatímco samotné UDP datagramy jsou přenášeny samostatně přes vyhrazený relay endpoint.Implementace FineProxy přesně odpovídá tomuto modelu. UDP pakety jsou přeposílány přes adresu relay bez opětovného zapouzdření do TCP, což zachovává nízkolatenční vlastnosti UDP a zajišťuje lepší kompatibilitu s aplikacemi, které závisí na skutečném doručování datagramů.
Jak se liší od čistě TCP proxy
Standardní HTTP a HTTPS proxy směrují veškerý provoz přes TCP spojení, což znamená, že každý paket prochází handshaky, potvrzeními a logikou opakovaného přenosu. Pro aplikace v reálném čase to přináší zbytečné zpoždění. SOCKS5 proxy od FineProxy s UDP ASSOCIATE oddělují řídicí rovinu (TCP) od datové roviny (UDP). Výsledkem je, že skutečné mediální, hlasové nebo herní pakety putují jako UDP datagramy přes relay — nikoli zabalené v TCP — s nižší latencí a předvídatelnějším výkonem pro kontinuální streamy.
Kompatibilita se službami IPTV (TiviMate, OTTPlayer atd.)
Ano, UDP proxy od FineProxy jsou plně kompatibilní s IPTV a platformami pro streamování médií, jako jsou TiviMate, OTTPlayer, Smart STB a další služby pro doručování obsahu v reálném čase. Protože tyto aplikace spoléhají na UDP multicast nebo přímé datagramové streamy, podpora SOCKS5 UDP ASSOCIATE zajišťuje plynulé přehrávání a snížení bufferingu na všech zařízeních — od smart TV po Android přehrávače.
Je tento protokol bezpečný?
UDP je samo o sobě lehký transportní protokol, který neobsahuje šifrování ani autentizaci. FineProxy však zajišťuje bezpečné směrování prostřednictvím kontrolovaných serverů, šifrovaných správcovských rozhraní a izolovaných datových cest.Pro dodatečnou ochranu mohou uživatelé kombinovat UDP proxy s end-to-end šifrováním na aplikační úrovni (např. SRTP pro hlasový přenos nebo HTTPS přes UDP). FineProxy nezaznamenává aktivitu uživatelů ani nedešifruje přenášená data – služba pouze směruje pakety, čímž zachovává soukromí a integritu relace.