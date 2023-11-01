NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy UDP

Natywny routing UDP przez SOCKS5 — bez narzutu tunelowania TCP, łącza 10–40 Gbit/s, kompatybilność z TiviMate, OTTPlayer, VoIP i klientami do gier.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
UDP ASSOCIATEDostępne przez SOCKS5
OpcjonalnieWłącz w kalkulatorze
Bez limituBez opłat za GB
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy z obsługą UDP.

Wybierz bazowy typ proxy, lokalizację, liczbę i okres rozliczeniowy. Obsługa UDP jest wybierana tutaj i zwiększa cenę planu bazowego o 50%.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
NA

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

UDP jest opcją.
Wybierz podstawowy typ proxy.

Obsługa UDP jest dostępna jako dodatek do zgodnego planu statycznych proxy. Przed konfiguracją porównaj produkty bazowe.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Skonfiguruj plan proxy z obsługą UDP
  • Kup proxy z obsługą UDP w Stanach Zjednoczonych
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
  • Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Te dni, kiedy musiałem korzystać z darmowych proxy, pamiętam jak koszmar. Ale już nie. Miałem pewne obawy przed użyciem Fineproxy i wszystkie zniknęły, gdy zdecydowałem się spróbować tej usługi. Prędkość jest dobra, a wsparcie pomocne – to wszystko, czego potrzebuję. I nie zapomnij o przyjemnej cenie oraz pełnej anonimowości, oczywiście)

Georg PinerWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Wsparcie

Ogólnie jeden z najlepszych dostawców, z którymi pracowałem, prawie żadnych niedziałających proxy i wsparcie 24/7. Tak trzymaj!!

steliosvastardosNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Ostatnio korzystałem z fineproxy.org i jestem całkowicie pod wrażeniem ich usług. Serwery proxy są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu. Ich ceny są konkurencyjne, a różnorodność opcji, które oferują, zaspokaja zarówno potrzeby osobiste, jak i zawodowe. Zespół obsługi klienta był responsywny i pomocny, szybko odpowiadając na wszystkie moje pytania. Fineproxy stał się moim ulubionym dostawcą proxy i niewątpliwie będę korzystać z ich usług w przyszłości. Gorąco polecam każdemu, kto szuka wysokiej jakości rozwiązań proxy!

JakubSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Bardzo przystępne europejskie proxy. Myślę, że to jedyny dostawca proxy, który pozostaje wierny wolnemu i bezpiecznemu Internetowi. Podczas gdy inni pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci oferują nadal plany z nieograniczoną przepustowością.

NemanjaDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy Wasze proxy UDP działają z czatami głosowymi?Tak

Tak. Proxy UDP od FineProxy w pełni obsługują transmisję danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadają się do czatów głosowych, aplikacji VoIP i protokołów streamingowych. Kanał UDP przekazuje pakiety bezpośrednio, bez nawiązywania trwałej sesji TCP, co zmniejsza opóźnienia i poprawia stabilność komunikacji na żywo.

Jak dokładnie działa Wasz protokół UDP?SOCKS5 UDP ASSOCIATE

Nasza obsługa UDP opiera się na standardowym mechanizmie SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

W praktyce ruch UDP jest przekazywany przez proxy za pośrednictwem kontrolnego połączenia TCP. Połączenie TCP ustanawia i utrzymuje sesję, natomiast właściwe pakiety UDP (gry, VoIP, DNS, streaming) są przesyłane oddzielnie przez punkt przekaźnikowy (relay) — nie są tunelowane wewnątrz TCP.

Jak to działa:

1. Twoja aplikacja łączy się z proxy za pomocą SOCKS5 przez TCP.

2. Aplikacja wysyła żądanie UDP ASSOCIATE.

3. Serwer proxy odpowiada adresem przekaźnika UDP (BND.ADDR i BND.PORT).

4. Twoja aplikacja wysyła pakiety UDP na ten adres. Każdy pakiet jest enkapsulowany i zawiera docelowy adres IP oraz port.

5. Proxy przekazuje ruch UDP i przesyła odpowiedzi z powrotem do Twojej aplikacji.

6. Połączenie TCP musi pozostać otwarte, aby sesja UDP była aktywna. Jego zamknięcie natychmiast kończy przekazywanie UDP.

To zachowanie jest zdefiniowane w specyfikacji SOCKS5. Większość nowoczesnych klientów gier, oprogramowania VoIP i narzędzi sieciowych obsługuje to automatycznie.

Najważniejsze informacje:

  • UDP działa wyłącznie z aplikacjami obsługującymi SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
  • Nie jest stosowane surowe przekazywanie UDP — UDP jest tunelowane przez SOCKS5.
  • Kompatybilność zależy od aplikacji i powinna zostać przetestowana po Twojej stronie.
  • Ta metoda jest powszechnie stosowana w przypadku ruchu wymagającego niskiego opóźnienia, takiego jak gry, komunikacja głosowa i zapytania DNS.
Czy zapytania DNS mogą wyciekać poza proxy podczas korzystania z UDP?Zależy od konfiguracji

To zależy od Twojej konfiguracji. Domyślnie większość aplikacji wysyła zapytania DNS przez UDP. Jeśli resolver DNS Twojego systemu nie jest skonfigurowany do routowania przez proxy SOCKS5, zapytania DNS mogą je całkowicie ominąć i trafić bezpośrednio do Twojego ISP — ujawniając odwiedzane domeny. Aby zapobiec wyciekom DNS, skonfiguruj swoją aplikację lub system operacyjny tak, aby rozwiązywał DNS przez proxy, użyj serwera DNS dostępnego wyłącznie przez IP proxy lub korzystaj z aplikacji, które natywnie kierują cały ruch (w tym DNS) przez SOCKS5. FineProxy nie przechwytuje ani nie rejestruje zapytań DNS, więc zapobieganie wyciekom leży po stronie klienta.

Jaka jest różnica między proxy HTTP a proxy UDP?Różne protokoły transportowe

Proxy HTTP obsługują ruch webowy — przetwarzają żądania i odpowiedzi przez połączenia TCP, nadając się do przeglądania stron, API czy automatyzacji.

Proxy UDP przesyłają datagramy przez przekaźnik SOCKS5 i są zaprojektowane z myślą o komunikacji w czasie rzeczywistym, streamingu multimediów oraz grach. Nie analizują ani nie modyfikują ruchu i działają szybciej, gdy niezawodność dostarczania każdego pakietu nie jest kluczowa.

Czy oferujecie zwroty za usługi proxy UDP?Do 24 godzin

Tak. Zwrot środków jest możliwy w ciągu 24 godzin od zakupu. Jeśli usługa nie spełni Twoich oczekiwań, skontaktuj się ze wsparciem technicznym w ciągu 24 godzin, a my przetworzymy zwrot po podstawowej weryfikacji. Zalecamy natychmiastowe przetestowanie wydajności i kompatybilności, aby wszelkie problemy mogły zostać rozwiązane w oknie czasowym na zwrot.

Czym jest
proxy UDP?

Proxy UDP to pośrednik sieciowy, który przekazuje pakiety User Datagram Protocol (UDP) między klientami a serwerami docelowymi. W odróżnieniu od proxy HTTP, które działają wyłącznie w oparciu o TCP, proxy UDP obsługują bezpołączeniowe dane przesyłane w czasie rzeczywistym, co czyni je niezbędnymi w usługach takich jak czaty głosowe, gry, IPTV i streaming.Proxy UDP od FineProxy wykorzystują mechanizm SOCKS5 UDP ASSOCIATE do routowania ruchu UDP przy minimalnym narzucie, oferując pełną obsługę IPv4 oraz nieograniczony transfer w sieciach o dużej przepustowości.

01

Jak działa proxy UDP

Gdy aplikacja potrzebuje wysłać dane UDP, najpierw łączy się z proxy przez SOCKS5 po TCP i wysyła żądanie UDP ASSOCIATE. Proxy odpowiada adresem relay, a od tego momentu datagramy UDP są przekazywane przez punkt przekaźnikowy bez tunelowania wewnątrz pakietów TCP — połączenie TCP służy wyłącznie do utrzymania sesji. Serwery FineProxy przetwarzają tysiące pakietów na sekundę w centrach danych klasy Tier-III/IV z łączami 10–40 Gbit/s, zapewniając 99,9% uptime i stabilny przepływ pakietów nawet przy dużym obciążeniu.

02

Jak SOCKS5 UDP ASSOCIATE obsługuje ruch UDP

Wiele konfiguracji proxy próbuje obsługiwać UDP, opakowując go w całości w tunel TCP, co generuje znaczny narzut i niweczy cel stosowania UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE działa inaczej: wykorzystuje połączenie TCP wyłącznie jako kanał kontrolny do nawiązania i utrzymania sesji, natomiast właściwe datagramy UDP są przesyłane osobno przez dedykowany punkt przekaźnikowy.Implementacja FineProxy dokładnie odpowiada temu modelowi. Pakiety UDP są przekazywane przez adres relay bez ponownej enkapsulacji w TCP, co zachowuje niskolatencyjne właściwości UDP i zapewnia lepszą kompatybilność z aplikacjami wymagającymi prawdziwego dostarczania datagramów.

03

Czym różni się od proxy opartych wyłącznie na TCP

Standardowe proxy HTTP i HTTPS kierują cały ruch przez połączenia TCP, co oznacza, że każdy pakiet przechodzi przez procedury handshake, potwierdzenia oraz logikę retransmisji. W przypadku aplikacji działających w czasie rzeczywistym generuje to niepotrzebne opóźnienia. Proxy SOCKS5 od FineProxy z obsługą UDP ASSOCIATE rozdzielają płaszczyznę sterowania (TCP) od płaszczyzny danych (UDP). Dzięki temu właściwe pakiety multimediów, głosu czy gier są przesyłane jako datagramy UDP przez relay — nie są opakowywane w TCP — co zapewnia niższe opóźnienia i bardziej przewidywalną wydajność przy ciągłych strumieniach danych.

04

Kompatybilność z usługami IPTV (TiviMate, OTTPlayer itp.)

Tak, proxy UDP od FineProxy są w pełni kompatybilne z IPTV oraz platformami streamingowymi, takimi jak TiviMate, OTTPlayer, Smart STB i inne usługi dostarczania treści w czasie rzeczywistym. Ponieważ te aplikacje opierają się na multicastach UDP lub bezpośrednich strumieniach datagramowych, obsługa SOCKS5 UDP ASSOCIATE zapewnia płynne odtwarzanie i mniejsze buforowanie na różnych urządzeniach — od smart TV po odtwarzacze Android.

05

Czy protokół jest bezpieczny?

Sam protokół UDP to lekki protokół transportowy, który nie zapewnia szyfrowania ani uwierzytelniania. FineProxy gwarantuje jednak bezpieczny routing dzięki kontrolowanym serwerom, szyfrowanym interfejsom zarządzania i izolowanym ścieżkom danych.Dla dodatkowej ochrony użytkownicy mogą łączyć proxy UDP z szyfrowaniem end-to-end na poziomie aplikacji (np. SRTP dla połączeń głosowych lub HTTPS over UDP). FineProxy nie rejestruje aktywności użytkowników ani nie deszyfruje danych — usługa jedynie przekierowuje pakiety, zachowując prywatność i integralność sesji.