Proxy UDP
Natywny routing UDP przez SOCKS5 — bez narzutu tunelowania TCP, łącza 10–40 Gbit/s, kompatybilność z TiviMate, OTTPlayer, VoIP i klientami do gier.
Skonfiguruj plan proxy z obsługą UDP.
Wybierz bazowy typ proxy, lokalizację, liczbę i okres rozliczeniowy. Obsługa UDP jest wybierana tutaj i zwiększa cenę planu bazowego o 50%.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
UDP jest opcją.
Wybierz podstawowy typ proxy.
Obsługa UDP jest dostępna jako dodatek do zgodnego planu statycznych proxy. Przed konfiguracją porównaj produkty bazowe.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Skonfiguruj plan proxy z obsługą UDP
- Kup proxy z obsługą UDP w Stanach Zjednoczonych
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Zaktualizuj listę dozwolonych IP dla mojej usługi proxy
- Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Te dni, kiedy musiałem korzystać z darmowych proxy, pamiętam jak koszmar. Ale już nie. Miałem pewne obawy przed użyciem Fineproxy i wszystkie zniknęły, gdy zdecydowałem się spróbować tej usługi. Prędkość jest dobra, a wsparcie pomocne – to wszystko, czego potrzebuję. I nie zapomnij o przyjemnej cenie oraz pełnej anonimowości, oczywiście)
Wsparcie
Ogólnie jeden z najlepszych dostawców, z którymi pracowałem, prawie żadnych niedziałających proxy i wsparcie 24/7. Tak trzymaj!!
Ostatnio korzystałem z fineproxy.org i jestem całkowicie pod wrażeniem ich usług. Serwery proxy są szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu. Ich ceny są konkurencyjne, a różnorodność opcji, które oferują, zaspokaja zarówno potrzeby osobiste, jak i zawodowe. Zespół obsługi klienta był responsywny i pomocny, szybko odpowiadając na wszystkie moje pytania. Fineproxy stał się moim ulubionym dostawcą proxy i niewątpliwie będę korzystać z ich usług w przyszłości. Gorąco polecam każdemu, kto szuka wysokiej jakości rozwiązań proxy!
Transfer bez limitu
Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.
Bardzo przystępne europejskie proxy. Myślę, że to jedyny dostawca proxy, który pozostaje wierny wolnemu i bezpiecznemu Internetowi. Podczas gdy inni pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci oferują nadal plany z nieograniczoną przepustowością.
Czy Wasze proxy UDP działają z czatami głosowymi?Tak
Tak. Proxy UDP od FineProxy w pełni obsługują transmisję danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadają się do czatów głosowych, aplikacji VoIP i protokołów streamingowych. Kanał UDP przekazuje pakiety bezpośrednio, bez nawiązywania trwałej sesji TCP, co zmniejsza opóźnienia i poprawia stabilność komunikacji na żywo.
Jak dokładnie działa Wasz protokół UDP?SOCKS5 UDP ASSOCIATE
Nasza obsługa UDP opiera się na standardowym mechanizmie SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
W praktyce ruch UDP jest przekazywany przez proxy za pośrednictwem kontrolnego połączenia TCP. Połączenie TCP ustanawia i utrzymuje sesję, natomiast właściwe pakiety UDP (gry, VoIP, DNS, streaming) są przesyłane oddzielnie przez punkt przekaźnikowy (relay) — nie są tunelowane wewnątrz TCP.
Jak to działa:
1. Twoja aplikacja łączy się z proxy za pomocą SOCKS5 przez TCP.
2. Aplikacja wysyła żądanie UDP ASSOCIATE.
3. Serwer proxy odpowiada adresem przekaźnika UDP (BND.ADDR i BND.PORT).
4. Twoja aplikacja wysyła pakiety UDP na ten adres. Każdy pakiet jest enkapsulowany i zawiera docelowy adres IP oraz port.
5. Proxy przekazuje ruch UDP i przesyła odpowiedzi z powrotem do Twojej aplikacji.
6. Połączenie TCP musi pozostać otwarte, aby sesja UDP była aktywna. Jego zamknięcie natychmiast kończy przekazywanie UDP.
To zachowanie jest zdefiniowane w specyfikacji SOCKS5. Większość nowoczesnych klientów gier, oprogramowania VoIP i narzędzi sieciowych obsługuje to automatycznie.
Najważniejsze informacje:
- UDP działa wyłącznie z aplikacjami obsługującymi SOCKS5 UDP ASSOCIATE.
- Nie jest stosowane surowe przekazywanie UDP — UDP jest tunelowane przez SOCKS5.
- Kompatybilność zależy od aplikacji i powinna zostać przetestowana po Twojej stronie.
- Ta metoda jest powszechnie stosowana w przypadku ruchu wymagającego niskiego opóźnienia, takiego jak gry, komunikacja głosowa i zapytania DNS.
Czy zapytania DNS mogą wyciekać poza proxy podczas korzystania z UDP?Zależy od konfiguracji
To zależy od Twojej konfiguracji. Domyślnie większość aplikacji wysyła zapytania DNS przez UDP. Jeśli resolver DNS Twojego systemu nie jest skonfigurowany do routowania przez proxy SOCKS5, zapytania DNS mogą je całkowicie ominąć i trafić bezpośrednio do Twojego ISP — ujawniając odwiedzane domeny. Aby zapobiec wyciekom DNS, skonfiguruj swoją aplikację lub system operacyjny tak, aby rozwiązywał DNS przez proxy, użyj serwera DNS dostępnego wyłącznie przez IP proxy lub korzystaj z aplikacji, które natywnie kierują cały ruch (w tym DNS) przez SOCKS5. FineProxy nie przechwytuje ani nie rejestruje zapytań DNS, więc zapobieganie wyciekom leży po stronie klienta.
Jaka jest różnica między proxy HTTP a proxy UDP?Różne protokoły transportowe
Proxy HTTP obsługują ruch webowy — przetwarzają żądania i odpowiedzi przez połączenia TCP, nadając się do przeglądania stron, API czy automatyzacji.
Proxy UDP przesyłają datagramy przez przekaźnik SOCKS5 i są zaprojektowane z myślą o komunikacji w czasie rzeczywistym, streamingu multimediów oraz grach. Nie analizują ani nie modyfikują ruchu i działają szybciej, gdy niezawodność dostarczania każdego pakietu nie jest kluczowa.
Czy oferujecie zwroty za usługi proxy UDP?Do 24 godzin
Tak. Zwrot środków jest możliwy w ciągu 24 godzin od zakupu. Jeśli usługa nie spełni Twoich oczekiwań, skontaktuj się ze wsparciem technicznym w ciągu 24 godzin, a my przetworzymy zwrot po podstawowej weryfikacji. Zalecamy natychmiastowe przetestowanie wydajności i kompatybilności, aby wszelkie problemy mogły zostać rozwiązane w oknie czasowym na zwrot.
Czym jest
proxy UDP?
Proxy UDP to pośrednik sieciowy, który przekazuje pakiety User Datagram Protocol (UDP) między klientami a serwerami docelowymi. W odróżnieniu od proxy HTTP, które działają wyłącznie w oparciu o TCP, proxy UDP obsługują bezpołączeniowe dane przesyłane w czasie rzeczywistym, co czyni je niezbędnymi w usługach takich jak czaty głosowe, gry, IPTV i streaming.Proxy UDP od FineProxy wykorzystują mechanizm SOCKS5 UDP ASSOCIATE do routowania ruchu UDP przy minimalnym narzucie, oferując pełną obsługę IPv4 oraz nieograniczony transfer w sieciach o dużej przepustowości.
Jak działa proxy UDP
Gdy aplikacja potrzebuje wysłać dane UDP, najpierw łączy się z proxy przez SOCKS5 po TCP i wysyła żądanie UDP ASSOCIATE. Proxy odpowiada adresem relay, a od tego momentu datagramy UDP są przekazywane przez punkt przekaźnikowy bez tunelowania wewnątrz pakietów TCP — połączenie TCP służy wyłącznie do utrzymania sesji. Serwery FineProxy przetwarzają tysiące pakietów na sekundę w centrach danych klasy Tier-III/IV z łączami 10–40 Gbit/s, zapewniając 99,9% uptime i stabilny przepływ pakietów nawet przy dużym obciążeniu.
Jak SOCKS5 UDP ASSOCIATE obsługuje ruch UDP
Wiele konfiguracji proxy próbuje obsługiwać UDP, opakowując go w całości w tunel TCP, co generuje znaczny narzut i niweczy cel stosowania UDP. SOCKS5 UDP ASSOCIATE działa inaczej: wykorzystuje połączenie TCP wyłącznie jako kanał kontrolny do nawiązania i utrzymania sesji, natomiast właściwe datagramy UDP są przesyłane osobno przez dedykowany punkt przekaźnikowy.Implementacja FineProxy dokładnie odpowiada temu modelowi. Pakiety UDP są przekazywane przez adres relay bez ponownej enkapsulacji w TCP, co zachowuje niskolatencyjne właściwości UDP i zapewnia lepszą kompatybilność z aplikacjami wymagającymi prawdziwego dostarczania datagramów.
Czym różni się od proxy opartych wyłącznie na TCP
Standardowe proxy HTTP i HTTPS kierują cały ruch przez połączenia TCP, co oznacza, że każdy pakiet przechodzi przez procedury handshake, potwierdzenia oraz logikę retransmisji. W przypadku aplikacji działających w czasie rzeczywistym generuje to niepotrzebne opóźnienia. Proxy SOCKS5 od FineProxy z obsługą UDP ASSOCIATE rozdzielają płaszczyznę sterowania (TCP) od płaszczyzny danych (UDP). Dzięki temu właściwe pakiety multimediów, głosu czy gier są przesyłane jako datagramy UDP przez relay — nie są opakowywane w TCP — co zapewnia niższe opóźnienia i bardziej przewidywalną wydajność przy ciągłych strumieniach danych.
Kompatybilność z usługami IPTV (TiviMate, OTTPlayer itp.)
Tak, proxy UDP od FineProxy są w pełni kompatybilne z IPTV oraz platformami streamingowymi, takimi jak TiviMate, OTTPlayer, Smart STB i inne usługi dostarczania treści w czasie rzeczywistym. Ponieważ te aplikacje opierają się na multicastach UDP lub bezpośrednich strumieniach datagramowych, obsługa SOCKS5 UDP ASSOCIATE zapewnia płynne odtwarzanie i mniejsze buforowanie na różnych urządzeniach — od smart TV po odtwarzacze Android.
Czy protokół jest bezpieczny?
Sam protokół UDP to lekki protokół transportowy, który nie zapewnia szyfrowania ani uwierzytelniania. FineProxy gwarantuje jednak bezpieczny routing dzięki kontrolowanym serwerom, szyfrowanym interfejsom zarządzania i izolowanym ścieżkom danych.Dla dodatkowej ochrony użytkownicy mogą łączyć proxy UDP z szyfrowaniem end-to-end na poziomie aplikacji (np. SRTP dla połączeń głosowych lub HTTPS over UDP). FineProxy nie rejestruje aktywności użytkowników ani nie deszyfruje danych — usługa jedynie przekierowuje pakiety, zachowując prywatność i integralność sesji.