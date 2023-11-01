proxy UDP?

Nasza obsługa UDP opiera się na standardowym mechanizmie SOCKS5 UDP ASSOCIATE.

W praktyce ruch UDP jest przekazywany przez proxy za pośrednictwem kontrolnego połączenia TCP. Połączenie TCP ustanawia i utrzymuje sesję, natomiast właściwe pakiety UDP (gry, VoIP, DNS, streaming) są przesyłane oddzielnie przez punkt przekaźnikowy (relay) — nie są tunelowane wewnątrz TCP.

Jak to działa:

1. Twoja aplikacja łączy się z proxy za pomocą SOCKS5 przez TCP.

2. Aplikacja wysyła żądanie UDP ASSOCIATE.

3. Serwer proxy odpowiada adresem przekaźnika UDP (BND.ADDR i BND.PORT).

4. Twoja aplikacja wysyła pakiety UDP na ten adres. Każdy pakiet jest enkapsulowany i zawiera docelowy adres IP oraz port.

5. Proxy przekazuje ruch UDP i przesyła odpowiedzi z powrotem do Twojej aplikacji.

6. Połączenie TCP musi pozostać otwarte, aby sesja UDP była aktywna. Jego zamknięcie natychmiast kończy przekazywanie UDP.

To zachowanie jest zdefiniowane w specyfikacji SOCKS5. Większość nowoczesnych klientów gier, oprogramowania VoIP i narzędzi sieciowych obsługuje to automatycznie.

Najważniejsze informacje: