NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Steam Proxy

Dedykowane proxy IPv4 do parsowania Steam Market i botów handlowych — HTTP/HTTPS/SOCKS5, sesje sticky, zróżnicowany mix podsieci dla 10–15 kont na IP.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla Steam.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 10 000 adresów IP datacenter z puli Country Mix do parsowania Steam Market
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Używałem tej usługi z botem Twitch i działała idealnie. Dziękuję FineProxy za stworzenie bardzo dobrego systemu dostosowanego właśnie do moich potrzeb.

blastzadaaaaSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

świetne proxy do zbierania danych – używam ich od 5+ lat... mają rotujące IP, są szybkie i prawie wszystkie proxy nie są blokowane w sieciach społecznościowych

AliceDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Witam szanownych czytelników tej skromnej recenzji. Pozwólcie, że opowiem trochę o serwerach proxy. Moim zdaniem mogą być bardzo przydatne w różnych sytuacjach i do rozmaitych celów. Uważam, że fineproxy to dobry wybór, zwłaszcza ze względu na szybkość działania. Usługa jest również wygodna w obsłudze. Korzystam z fineproxy już od dwóch miesięcy i jestem z niej naprawdę zadowolony.

Mike MillerWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Tania cena. Niska liczba zepsutych proxy <10%. Dużo geolokalizacji i podsieci. Stabilne połączenie, statyczne ip i darmowa zmiana puli co tydzień.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy oferuje niezawodną usługę proxy z dużą globalną siecią adresów IP, odpowiednią do różnych zadań, takich jak web scraping i dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi.

ahmedarshadNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego potrzebuję proxy do parsowania Steam Market?Unikaj limitów zapytań

Steam limituje liczbę zapytań, aby zapobiec automatycznemu scrapingowi. Bez proxy możesz wysłać tylko ograniczoną liczbę zapytań, zanim otrzymasz błędy “429 Too Many Requests”, które zablokują Twój adres IP. Proxy pozwala rozdzielić zapytania na wiele adresów IP, zapewniając ciągły dostęp do danych cenowych i informacji o inwentarzu. W przypadku poważnych operacji handlowych to nie jest opcja — to jedyny sposób na parsowanie na dużą skalę.

Czy mogę używać darmowych proxy do Steam?Niezalecane

Technicznie tak, ale spodziewaj się problemów. Darmowe proxy są wolne, zawodne i współdzielone przez tysiące użytkowników. Steam najprawdopodobniej zablokował już większość adresów IP darmowych proxy. W przypadku botów handlowych czy parsowania Market darmowe proxy przyniosą więcej problemów, niż rozwiążą. Więcej czasu spędzisz na radzeniu sobie z blokadami niż na faktycznym zbieraniu danych.

Ile kont Steam mogę prowadzić na jednym IP?Około 10–15

Mniej więcej 10–15 kont, zanim limitowanie zapytań Steam stanie się problematyczne. Dotyczy to botów handlowych i zautomatyzowanych operacji. Jeśli korzystasz z ArchiSteamFarm lub podobnych narzędzi z większą liczbą kont, potrzebujesz wielu proxy. Jedno proxy na 10–15 kont to rozsądny punkt wyjścia, choć przy bardziej intensywnych operacjach może być konieczne mniejsze obciążenie na IP.

Czy proxy datacenter zostaną zablokowane na Steam?Liczy się jakość

To zależy od jakości proxy. Współdzielone IP datacenter często są blokowane, ponieważ wcześniejsi użytkownicy je nadużywali. Dedykowane IP, które kontrolujesz wyłącznie Ty, mają znacznie lepszy współczynnik powodzenia. Proxy datacenter FineProxy dedykowane dla Steam działają, ponieważ są przypisane wyłącznie do Ciebie — nikt inny nie może ich „spalić

Czy korzystanie z proxy na Steam narusza regulamin platformy?Używaj odpowiedzialnie

Korzystanie z proxy w celu obejścia regionalnych ograniczeń cenowych narusza regulamin Steam i grozi sankcjami na koncie. Jednak używanie proxy do parsowania Marketu, botów handlowych lub uzyskiwania dostępu do Steam z zablokowanych sieci to szara strefa. Steam nie udostępnia oficjalnego API do danych Marketu, więc zautomatyzowany dostęp to jedyna opcja dla poważnych traderów. Kluczem jest odpowiedzialne korzystanie — nie nadużywaj systemu, przestrzegaj limitów zapytań i nie używaj proxy do zabronionych działań, takich jak manipulacja cenami.

Czy geolokalizacja proxy ma znaczenie dla parsingu i botów na Steam?Ważniejsze są podsieci

W przypadku większości operacji parsowania Steam Market i botów handlowych geolokalizacja nie ma dużego znaczenia — Steam udostępnia te same dane Market niezależnie od regionu. Znacznie ważniejsza jest różnorodność podsieci. Pakiety mix z adresami IP rozłożonymi na wiele różnych podsieci sprawdzają się najlepiej, ponieważ systemy anty-botowe Steam wykrywają klastry zapytań z tego samego zakresu podsieci. Pakiety mix FineProxy zapewniają maksymalną różnorodność podsieci, co jest skuteczniejsze niż koncentracja na pojedynczej lokalizacji w UE czy USA.

Jak podłączyć proxy do ArchiSteamFarm lub przeglądarki dla Steam?Skonfiguruj WebProxy

W przypadku ArchiSteamFarm (ASF) otwórz plik konfiguracyjny ASF.json i dodaj ustawienia proxy, korzystając z pola “WebProxy” — na przykład: “WebProxy”: “http://ip:port”. Jeśli Twoje proxy wymaga uwierzytelniania, dodaj pola “WebProxyUsername” i “WebProxyPassword”. Po zapisaniu zmian zrestartuj ASF. W przypadku dostępu przez przeglądarkę możesz skonfigurować proxy w ustawieniach sieciowych systemu lub użyć rozszerzenia przeglądarki, takiego jak FoxyProxy lub SwitchyOmega — wpisz adres IP proxy, port i dane logowania, a następnie wybierz HTTP/HTTPS lub SOCKS5 w zależności od typu proxy. W przypadku skryptów do parsowania Steam Market z uwierzytelnianiem upewnij się, że Twoje proxy obsługuje sesje sticky, dzięki czemu pliki cookie i dane sesji pozostaną spójne przy kolejnych zapytaniach z tego samego IP.

Instrukcja

Proxy dla Steam: parsing, boty handlowe i zarządzanie wieloma kontami

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Steam nie oferuje oficjalnego API Marketu. Jeśli potrzebujesz danych o cenach, informacji o inwentarzu lub chcesz zautomatyzować handel, masz dwie opcje: korzystać z drogich usług zewnętrznych albo samodzielnie parsować Steam. Większość poważnych traderów i resellerów wybiera drugą ścieżkę — i właśnie tutaj proxy do Steam staje się niezbędne.

Dlaczego proxy do Steam ma znaczenie przy parsowaniu rynku

Steam Market zawiera miliony przedmiotów z CS2, Dota 2, Rust i innych gier. Ręczne śledzenie cen na dużą skalę jest po prostu niemożliwe. Automatyczny parsing pozwala:

  • Monitoruj wahania cen w czasie rzeczywistym
  • Znajdź zaniżone oferty, zanim zrobi to konkurencja
  • Tworzenie baz cenowych na potrzeby operacji resale
  • Śledź inwentarz na wielu kontach

Problem? Steam agresywnie limituje liczbę zapytań. Wyślij zbyt wiele requestów z jednego IP, a trafisz na błędy „429 Too Many Requests“. Twoje IP zostaje tymczasowo zablokowane, a cały parsing staje. Przy odpowiedniej rotacji proxy rozdzielasz zapytania na wiele adresów IP i pozostajesz poza radarem Steam.

Boty handlowe i operacje na wielu kontach

Jeśli korzystasz z botów handlowych — czy to ArchiSteamFarm, niestandardowych rozwiązań, czy platform komercyjnych — prawdopodobnie napotkałeś limity zapytań. Steam dopuszcza mniej więcej 10–15 kont botów na jeden IP, zanim zacznie się throttling. Powyżej tego progu potrzebujesz dedykowanych proxy dla każdego konta lub grupy kont.Prowadzenie wielu kont z jednego IP stwarza dodatkowe ryzyko: jeśli Steam oznaczy jedno konto za podejrzaną aktywność, powiązanie z adresem IP może wpłynąć na pozostałe konta. Oddzielne proxy izolują każde konto, chroniąc całą Twoją działalność przed kaskadowymi banami.

Datacenter vs rezydenckie: co sprawdza się na Steam

Oto rzeczywistość korzystania z serwerów proxy do odblokowania Steam w celach biznesowych.Proxy datacenter sprawdzają się dobrze u doświadczonych użytkowników. Są szybsze i znacznie tańsze przy parsingu na dużą skalę. Kluczem jest używanie dedykowanych IP, które nie zostały „spaloneProxy rezydenckie i mobilne są bezpieczniejsze dla początkujących. Steam widzi je jako zwykłe połączenia domowe, więc podlegają mniejszej kontroli. Kosztują jednak więcej i mają limity przepustowości — to problem, jeśli parsujesz miliony przedmiotów.FineProxy oferuje adresy IP datacenter dedykowane dla Steam. Te adresy są przypisane wyłącznie do Ciebie w ramach naszej usługi — dopóki je wynajmujesz, żaden inny klient FineProxy nie może ich używać na Steam. Eliminuje to częsty problem dziedziczenia złej reputacji po kimś innym. Jesteśmy bezpośrednim dostawcą, a nie resellerem, co oznacza pełną kontrolę nad jakością IP i szybszą wymianę w razie problemów.

Praktyczne wskazówki dotyczące parsowania Steam

Przestrzegaj limitów zapytań: nawet z proxy nie bombarduj serwerów Steam. Opóźnienia 10–15 sekund między zapytaniami na każdym IP pozwalają utrzymać się poniżej progu.Rotuj inteligentnie: nie zmieniaj IP przy każdym zapytaniu — to wygląda podejrzanie. Korzystaj z sesji sticky, w których ten sam IP obsługuje logiczną sekwencję zapytań, a potem dopiero rotuj.Obsługuj błędy 429 z rozwagą: gdy trafisz na limit zapytań, zwolnij. Agresywne ponawianie tylko wydłuża czas blokady.Korzystaj z odpowiednich endpointów: /market/priceoverview/ w Steam zwraca aktualne ceny bez uwierzytelniania. /market/pricehistory/ wymaga cookies i zwraca dane historyczne. Wiedz, czego potrzebujesz.Monitoruj kondycję IP: Śledź, które proxy zostają blokowane i kiedy. Pojawiają się wzorce — określone pory dnia lub wolumeny zapytań wywołują blokady częściej niż inne.

A co z dostępem do odblokowanego Steam?

Powiedzmy to jasno — używanie proxy do obchodzenia regionalnych cen Steam narusza regulamin platformy. Kupowanie gier taniej przez sklep innego regionu grozi ograniczeniami konta. Nie zalecamy takiego postępowania.Ale dostęp do odblokowanego Steam ma uzasadnione zastosowania: jeśli Steam jest zablokowany w Twojej sieci (szkoła, praca, niektóre kraje), proxy pozwala normalnie dotrzeć do platformy. Do osobistego dostępu do gier wystarczy każde niezawodne proxy — nie wykonujesz tysięcy zapytań, więc limity nie mają zastosowania.