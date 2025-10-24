Jak skonfigurować ustawienia serwera proxy w Firefox

Mozilla Firefox ogólnie dobrze współpracuje z proxy i można go skonfigurować bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności korzystania z ustawień systemowych. Wbudowana konfiguracja nie zawsze jest jednak najwygodniejszą opcją, jeśli planujesz często przełączać proxy lub zarządzać wieloma profilami.

W tym poradniku pokażemy dwa sposoby konfiguracji proxy w Mozilla Firefox: za pomocą wbudowanych ustawień przeglądarki oraz za pomocą rozszerzenia proxy. Możesz wybrać dowolną opcję, która jest dla Ciebie wygodniejsza, ale zdecydowanie polecamy FoxyProxy jako najłatwiejsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie.

Konfiguracja proxy w ustawieniach Firefox

Step 1 Otwórz ustawienia sieciowe Firefox Kliknij ikonę menu (☰) → Ustawienia Przejdź do karty Ogólne i przewiń w dół do Ustawienia sieci → kliknij Ustawienia… Click the image to view it in full size.

Step 2 Wprowadź dane serwera proxy Wybierz opcję Ręczna konfiguracja proxy i wskaż typ proxy, którego chcesz użyć (użyj tylko jednego): Dla proxy HTTP (dynamiczne IP): użyj portu 8080. Uwierzytelnianie jest obsługiwane — wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla aktywnej usługi proxy. Swoje usługi znajdziesz tutaj. Dla proxy SOCKS5 (statyczne IP): użyj portu 1085. W tej konfiguracji wbudowane ustawienia proxy w Firefox nie obsługują uwierzytelniania SOCKS5 za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Click the image to view it in full size.

Uwaga: w Firefox konfiguruj tylko jeden typ proxy naraz — HTTP lub SOCKS. Jeśli ustawisz oba, proxy może nie działać prawidłowo.

Firefox nie obsługuje proxy SOCKS5 które korzystają z uwierzytelniania za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie FoxyProxy rozszerzenie. Ten dodatek jest bardzo prosty i łatwy w użyciu, obsługuje pracę z wieloma proxy i pozwala szybko przełączać się między nimi.

Rekomendowana konfiguracja: rozszerzenie FoxyProxy w Firefox

Step 1 Zainstaluj rozszerzenie FoxyProxy Otwórz Firefox i przejdź do Dodatki i motywy (Ctrl + Shift + A). Szukaj FoxyProxy Standard i kliknij Dodaj do Firefox. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Upewnij się, że instalujesz FoxyProxy Standard, ponieważ obsługuje uwierzytelnianie i wiele profili proxy. Click the image to view it in full size.

Step 2 Otwórz opcje FoxyProxy Kliknij ikonę FoxyProxy na pasku narzędzi i wybierz Opcje (lub Otwórz opcje FoxyProxy). Click the image to view it in full size.

Step 3 Dodaj nowe proxy SOCKS5 Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij “Add New Proxy” w opcjach FoxyProxy. Ustaw typ proxy: SOCKS5. Wprowadź adres IP i port proxy (1080 dla SOCKS5). Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Włącz opcję Proxy DNS Click the image to view it in full size.

W przypadku SOCKS5 upewnij się, że opcja ‘Proxy DNS’ jest włączona — w przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki DNS.

FoxyProxy pozwala tworzyć wiele profili proxy i swobodnie przełączać się między nimi. Oferuje również zaawansowane reguły routingu, dzięki którym możesz określić, które strony mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio:

Step 4 Dodaj wzorce proxy (opcjonalnie) Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij ikonę plusa w sekcji “Proxy by Patterns”. Wybierz opcję “Include” lub “Exclude” oraz “Wildcard”. Nadaj nazwę i wpisz adres w formacie “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.