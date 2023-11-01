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Proxy SEO do wyszukiwarek

Proxy ISP (rezydenckie) i proxy datacenter IPv4 do śledzenia pozycji i scrapingu SERP: geotargetowanie, statyczne IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 300 europejskich adresów IP ISP do monitorowania pozycji SEO
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojego proxy wyszukiwarki
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Jakościowy, szybki i stabilnie działający proxy, jestem bardzo zadowolony, dokładnie tego potrzebowałem. W moim kraju (Ukraina) wiele stron i sieci społecznościowych jest zablokowanych, teraz ten problem został rozwiązany. Ceny są przyjemnie niskie, za ogromną liczbę proxy (1000+) płacę tylko 20 dolarów, jest to tańsze i szybsze niż proxy, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, więc polecam tę usługę.

Darya MolchanovaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy.Org zapewnia niezawodne usługi proxy z szerokim zakresem adresów IP, szybkie prędkości i globalne pokrycie, zapewniając prywatność. Dobre

Mai TienSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam fineproxy, prędkość jest świetna, używam go w narzędziach automatyzacyjnych, webscrappingu i do przeglądania internetu, połączenia są stabilne, a prędkość bardzo dobra, nigdy się nie rozłącza ani nie blokuje adresów IP, kupię go ponownie i ponownie, zespół wsparcia jest naprawdę świetny i odpowiada na czas

7heGoatCR7Dieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Uwielbiam proxy fineproxy, są naprawdę szybkie i niewykrywalne. Używałem ich w narzędziach automatyzacyjnych, takich jak narzędzia do słów kluczowych, oraz w narzędziach do scrapingu, to prawdziwa zmiana w grze, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, zawsze gdy potrzebujesz pomocy, są 24/7 dostępni, aby rozwiązać Twój problem, jakość proxy jest po prostu niesamowita.

asdjkakarNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Warta uwagi usługa dla tych, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Używam jej od 10 dni i jestem całkowicie zadowolony z jej szybkości. A najprzyjemniejsze jest to, że nie ma limitów transferu przy tak niskiej cenie.

Alex D.Wewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego potrzebuję proxy do narzędzi SEO?Skala i lokalizacja

Narzędzia SEO, które sprawdzają pozycje lub parsują wyniki wyszukiwania, generują wiele automatycznych zapytań. Wyszukiwarki to wykrywają i odpowiadają CAPTCHA, limitami zapytań lub blokadami IP. Proxy rozdzielają zapytania na wiele adresów IP. Pozwalają też sprawdzać wyniki z konkretnych lokalizacji, zamiast widzieć spersonalizowane wyniki oparte na Twojej własnej historii przeglądania.

Jaki typ proxy jest najlepszy do śledzenia pozycji?Proxy rezydenckie

Proxy rezydenckie zapewniają najdokładniejsze wyniki, ponieważ wykorzystują prawdziwe adresy IP przypisane przez ISP, którym wyszukiwarki ufają. Proxy datacenter są tańsze, ale wykazują do 43% rozbieżności w wynikach, ponieważ wyszukiwarki wykrywają IP datacenter i modyfikują odpowiedzi. Do poważnego śledzenia pozycji inwestycja w proxy rezydenckie lub proxy ISP jest tego warta.

Ile proxy potrzebuję do pracy z SEO?Zależy od wolumenu

To zależy od liczby zapytań i wymaganej szybkości. Ogólna zasada: jedno proxy na 20–30 zapytań na godzinę dla bezpiecznej pracy. Do sprawdzania 1 000 słów kluczowych dziennie z odpowiednimi opóźnieniami potrzebujesz 30–50 proxy. Więcej proxy oznacza szybsze wykonanie, ale wyższe koszty.

Czy mogę używać darmowych proxy do śledzenia pozycji?Niezalecane

Nie zalecamy. Darmowe proxy są wolne, zawodne i najprawdopodobniej już zablokowane przez wyszukiwarki. Są też współdzielone przez tysiące użytkowników, co oznacza, że nadużycia kogoś innego wpływają na Twój dostęp. W pracy SEO, gdzie liczy się dokładność danych, darmowe proxy marnują więcej czasu, niż oszczędzają.

Dlaczego z różnymi proxy uzyskuję różne wyniki?Wyniki są personalizowane

Wyniki wyszukiwania są intensywnie personalizowane na podstawie lokalizacji, języka, typu urządzenia i historii przeglądania. Różne adresy IP proxy wydają się pochodzić z różnych lokalizacji i mają różne profile, więc wyniki się różnią. Jest to w rzeczywistości przydatne w SEO — pokazuje, co widzą użytkownicy w poszczególnych miastach. Używaj proxy z docelowych lokalizacji, aby uzyskać dokładne dane lokalne.

Jak uniknąć blokowania podczas scrapingu wyszukiwarek?Zwolnij i rotuj

Dodaj realistyczne opóźnienia między zapytaniami (40–50 sekund), korzystaj z proxy rezydenckich lub proxy ISP, rotuj user agenty w odpowiedni sposób, utrzymuj ciasteczka sesji i zwalniaj, gdy napotkasz CAPTCHA — przed kolejnym zapytaniem odczekaj dłużej. Nie stosuj idealnie regularnych interwałów — dodaj losowość, aby zachowywać się bardziej jak człowiek.

Czy proxy FineProxy działają z narzędziami SEO, takimi jak Ahrefs, Semrush i Screaming Frog?Tak

Tak. FineProxy obsługuje protokoły HTTP, HTTPS i SOCKS5, co obejmuje wszystkie główne platformy SEO. Możesz skonfigurować nasze proxy bezpośrednio w Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox oraz w dowolnych własnych skryptach do scrapingu. Nasze API umożliwia również automatyczną rotację proxy i zarządzanie nimi w narzędziach obsługujących zewnętrzne listy proxy.

Instrukcja

Śledzenie pozycji, analiza SERP i monitoring konkurencji

5 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Wyszukiwarki aktywnie blokują automatyczne zapytania za pomocą CAPTCHA, limitów zapytań i banów IP. Jeśli poważnie podchodzisz do SEO — śledzisz pozycje, parsujesz SERP lub monitorujesz konkurencję — potrzebujesz proxy do SEO, które poradzi sobie z tymi wyzwaniami.

Dlaczego SEO potrzebuje proxy

Wyniki wyszukiwania są spersonalizowane. To samo słowo kluczowe może pokazać nawet 72% różnych wyników w zależności od lokalizacji, urządzenia, historii przeglądania i pory dnia. Bez proxy widzisz własną, spersonalizowaną wersję — nie to, co widzi Twoja grupa docelowa. Usługa proxy do SEO pozwala sprawdzać pozycje z dowolnej lokalizacji jako nowy użytkownik.

Limity zapytań wyczerpują się szybko. Uruchom tracker pozycji sprawdzający setki słów kluczowych, a w ciągu kilku minut trafisz na blokady. Wyszukiwarki wykrywają powtarzające się zapytania z tego samego IP i odpowiadają CAPTCHA lub błędami 403/429. Proxy rozdzielają Twoje zapytania na wiele adresów IP, utrzymując Cię poniżej progów wykrywalności.

Lokalne SEO wymaga lokalnych adresów IP. Jeśli optymalizujesz stronę pod frazę „hydraulik w Chicago“, musisz widzieć to, co widzą użytkownicy w Chicago. Dobry serwer proxy do monitorowania wyszukiwarek zapewnia geotargetowanie na poziomie miast, dzięki czemu możesz weryfikować pozycje w local packu, wyniki map i funkcje specyficzne dla lokalizacji.

Dlaczego tanie proxy dostarczają złe dane

Nie wszystkie proxy działają tak samo w kontekście SEO. Badania pokazują, że proxy datacenter generują 43% rozbieżności w wynikach w porównaniu z tym, co widzą prawdziwi użytkownicy. Wyszukiwarki wykrywają zakresy IP centrów danych i serwują zmodyfikowane wyniki — czasem celowo zafałszowane, aby zatruwać zbierane dane.

Proxy rezydenckie rozwiązują ten problem, wykorzystując prawdziwe adresy IP przypisane przez ISP. Dla Google ruch z rezydenckich IP wygląda jak zwykli użytkownicy domowi przeglądający sieć. Otrzymujesz autentyczne wyniki wyszukiwania bez kar za wykrycie.

Aby uzyskać najdokładniejsze proxy do sprawdzania pozycji SEO, proxy rezydenckie z sesjami sticky (ten sam IP przez 5–10 minut) zapewniają spójne dane podczas paginacji i analizy elementów SERP, takich jak featured snippets czy mapy lokalne.

Co możesz zrobić z proxy do SEO

Śledzenie pozycji. Monitoruj swoje pozycje dla setek lub tysięcy słów kluczowych w wielu wyszukiwarkach i lokalizacjach. Zobacz dokładnie, gdzie zajmujesz pozycję na każdym rynku docelowym.

Analiza SERP. Analizuj wyniki wyszukiwania, aby zrozumieć, co Google wyświetla dla Twoich docelowych zapytań — wyróżnione fragmenty, sekcję „Podobne pytania

Monitorowanie konkurencji. Sprawdzaj pozycje konkurencji, analizuj ich obecność w SERP, znajduj słowa kluczowe, na które celują. Z proxy możesz robić to na dużą skalę bez ryzyka blokady.

Weryfikacja lokalnego SEO. Sprawdź, czy Twój profil Google Business wyświetla się prawidłowo w lokalnych wynikach wyszukiwania w różnych miastach. Zweryfikuj pozycje w local pack i widoczność na mapie.

Prospecting linków. Szukaj okazji do guest postingu, stron z zasobami i celów do link buildingu bez narażania się na limity zapytań.

Jaki typ proxy wybrać

Proxy rezydenckie. Najlepsze pod kątem dokładności. Prawdziwe IP od ISP, którym wyszukiwarki ufają. Niezbędne do śledzenia pozycji, gdzie liczy się jakość danych. Wyższy koszt, ale wart niezawodnych wyników.

Statyczne proxy ISP. Łączy autentyczność proxy rezydenckich z szybkością datacenter. Idealne do wysokowolumenowego parsowania SERP, gdy potrzebujesz zarówno dokładności, jak i przepustowości. FineProxy oferuje statyczne proxy ISP z nielimitowaną przepustowością — świetnie sprawdzają się w ciągłym monitoringu.

Proxy datacenter. Najtańsze i najszybsze, ale z wyższym ryzykiem wykrycia. Mogą działać, jeśli skonfigurujesz odpowiednią rotację i opóźnienia. Najlepsze do zadań masowych, gdzie pewna utrata danych jest akceptowalna.

Proxy mobilne. Najwyższy poziom zaufania ze strony wyszukiwarek, ale najdroższe. Używaj do wrażliwych zadań, w których blokady byłyby kosztowne.

Jak skonfigurować proxy do scrapingu wyszukiwarek

Przestrzegaj limitów zapytań. Nawet z proxy nie bombarduj wyszukiwarek. Dodaj losowe opóźnienia 40–50 sekund między zapytaniami. Wyszukiwarki śledzą wzorce zapytań — maszynowe taktowanie uruchamia mechanizmy detekcji.

Używaj sesji sticky do lokalnego SEO. Utrzymuj ten sam IP przez 5–10 minut podczas sprawdzania wyników lokalnych lub paginacji po SERP. Zmiana IP w trakcie sesji wygląda podejrzanie.

Dopasuj user agenta do swojego proxy. Jeśli korzystasz z IP datacenter, nie wysyłaj mobilnego user agenta — to oczywisty sygnał alarmowy.

Prawidłowo obsługuj blokady. Gdy trafisz na CAPTCHA lub błąd 429, wstrzymaj dane IP na co najmniej 60 minut. Agresywne ponawianie prób tylko przedłuża blokadę.

Śledź, co działa. Monitoruj, które proxy są blokowane i kiedy. Wyłaniają się wzorce — określone godziny lub wolumeny zapytań wywołują więcej blokad.

Dlaczego FineProxy do SEO

FineProxy prowadzi własną infrastrukturę z dedykowanymi adresami IP, które nie są współdzielone między zadaniami SEO klientów — eliminując problem „wypalonych IP“ typowy dla resellerów. Otrzymujesz szybką wymianę IP w razie potrzeby, geotargetowanie na poziomie miast w ponad 30 krajach do lokalnych sprawdzeń pozycji, sesje sticky do 30 minut dla spójnej paginacji SERP oraz pełne wsparcie protokołów (HTTP/HTTPS/SOCKS5) kompatybilne z narzędziami takimi jak Ahrefs, Semrush, Screaming Frog i własnymi scraperami. Nasz panel i API pozwalają zarządzać rotacją, monitorować zużycie i skalować się od setek do milionów zapytań bez zmiany dostawcy.

Gdy same wyszukiwarki są zablokowane

Czasami problemem nie jest scraping — to dostęp. Firmowe firewalle, sieci szkolne czy ograniczenia regionalne mogą całkowicie blokować Google, Bing lub lokalne wyszukiwarki. Proxy kieruje Twój ruch przez nieograniczone lokalizacje, zapewniając normalny, odblokowany dostęp do wyszukiwarek.