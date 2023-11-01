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Proxy do Facebook

Proxy IPv4 do Facebook Ads, scrapingu Marketplace i nieograniczonego dostępu — statyczne adresy, HTTP/HTTPS/SOCKS5, nielimitowany transfer, dostęp API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 proxy ISP dla kont Facebook Ads
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Transfer bez limitu

Bardzo dobry produkt, podoba mi się. Wszystko działa dobrze - nieograniczony ruch, najwyższa prędkość i najniższa cena na rynku. Zawsze dostępne i szybkie wsparcie techniczne. I będę polecać moim znajomym.

Anna FletcherWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Używam fineproxy.org proxy do mediów społecznościowych, zapewniając anonimowość i unikając blokad kontek. Niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze dla stabilnej wydajności. Darmowy okres próbny dla nowych użytkowników uczyniłby to jeszcze lepszym, przyciągając więcej klientów. Proxy od fineproxy.org są również kompatybilne z różnymi platformami i zapewniają dużą szybkość oraz bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy służy do użytku osobistego, czy biznesowego, ta usługa jest gorąco polecana ze względu na jakość i funkcjonalność.

Alexsander123SaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Proxy działa bardzo dobrze, używam go od miesiąca i nie napotkałem żadnych punktów kontrolnych ani przerw. Bardzo niezawodne!

lananhsoi17Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Najlepsza usługa proxy! Różne typy proxy, w tym obrotowe, przystępne ceny, opcja geo-targetingu. Łatwe płatności kryptowalutą, PayPal lub kartami. Możesz poprosić o bezpłatny okres próbny poprzez wsparcie.

Vladimir AkimkinDieg, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaki typ proxy jest najlepszy do Facebook Ads?proxy ISP

Proxy ISP — wyglądają jak domowe połączenia internetowe (Facebook ufa im najbardziej), adres jest statyczny (żadnych podejrzanych zmian IP) i nie ma limitów transferu. Proxy datacenter sprawdzą się do sprawdzania reklam i przeglądania stron konkurencji, ale do prowadzenia własnych kont reklamowych proxy ISP jest bezpieczniejsze.

Czy mogę zarządzać wieloma kontami reklamowymi z jednego proxy?Niezalecane

Zdecydowanie odradzamy. Facebook łączy konta korzystające z tego samego IP. Jeśli jedno konto zostanie oznaczone, każde konto powiązane z tym adresem jest zagrożone. Jedno proxy na konto reklamowe — to żelazna zasada.

Czy potrzebuję przeglądarki antydetect, czy samo proxy wystarczy?Użyj obu

Do czegokolwiek poważniejszego niż prosty dostęp potrzebne jest jedno i drugie. Proxy zmienia Twoje IP. Facebook śledzi jednak również fingerprint przeglądarki: renderowanie canvas, hash WebGL, zainstalowane czcionki, strefę czasową, język, rozdzielczość ekranu. Przeglądarka antydetekt nadaje każdemu kontu unikalny zestaw tych parametrów. Proxy plus przeglądarka antydetekt — to minimum bezpiecznej pracy na wielu kontach.

Jak odblokować Messenger?Użyj systemowego proxy

Messenger korzysta z tych samych serwerów. Jeśli platforma działa przez proxy — Messenger również: wiadomości tekstowe, połączenia głosowe i wideo. Jeśli używasz desktopowej aplikacji Messenger, skonfiguruj proxy na poziomie systemu, a nie tylko w przeglądarce. Na urządzeniach mobilnych — ustaw proxy w ustawieniach Wi-Fi telefonu.

Ile proxy potrzebuję do scrapowania Marketplace?Minimum 100–300

Do pokrycia 5–10 miast potrzebujesz co najmniej 100–300 adresów IP datacenter. Facebook szybko blokuje adresy używane do scrapingu, więc musisz mieć wystarczający zapas do rotacji. Do ogólnokrajowego scrapingu we wszystkich kategoriach — kilka tysięcy. Kluczem jest utrzymanie niskiej częstotliwości zapytań na każdy IP — mechanizmy wykrywania platformy są agresywne, ale przy wystarczającej liczbie adresów i cierpliwości dane da się zebrać.

Jaka jest różnica między proxy ISP a rotacyjnymi proxy rezydenckimi w kontekście Facebooka?Statyczne a rotacyjne

Proxy ISP zapewniają jeden statyczny adres IP przypisany na cały okres wynajmu — idealne dla kont reklamowych, gdzie Facebook oczekuje tego samego adresu w każdej sesji. Rotacyjne proxy rezydenckie zmieniają IP przy każdym zapytaniu lub w ustalonych odstępach, co jest przydatne przy scrapingu, ale niebezpieczne przy zarządzaniu kontami. Jeśli Facebook zobaczy, że Twoje konto reklamowe przeskakuje między dziesiątkami rezydenckich IP, wygląda to podejrzanie. Używaj proxy ISP do kont, które chcesz utrzymać aktywne, a rotacyjnych proxy rezydenckich lub pul datacenter do zadań związanych ze zbieraniem danych.

Instrukcja

Proxy do Facebook: reklamy, scraping, Marketplace i dostęp

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Facebook to jedna z najtrudniejszych platform pod kątem korzystania z proxy. Śledzi wszystko — historię IP, fingerprint urządzenia, wzorce logowania, a nawet szybkość pisania. Niezależnie od tego, czy prowadzisz konta reklamowe, scrapujesz Marketplace, czy po prostu próbujesz uzyskać dostęp z ograniczonej sieci — podejście ma kluczowe znaczenie.

Facebook Ads i zarządzanie wieloma kontami

Tu pojawia się prawdziwe zapotrzebowanie. Agencje i niezależni media buyerzy prowadzący Facebook ADS na wielu kontach potrzebują izolacji każdego z nich: osobne IP, osobny fingerprint przeglądarki, osobne pliki cookie. Facebook łączy konta przez wspólne sygnały, a gdy powiąże dwa profile, oba mogą zostać ograniczone — nawet jeśli żaden nie naruszył regulaminu.

Prywatne proxy do pracy z reklamami na FB musi być statyczne. Platforma zauważa, gdy konto przeskakuje między adresami IP lub regionami. Jeśli Twoje konto reklamowe loguje się codziennie z Chicago, a nagle pojawia się w Singapurze — to uruchamia weryfikację. Jedno proxy na konto, ta sama lokalizacja w każdej sesji.

Statyczne proxy rezydenckie (ISP) to najlepszy wybór w tym przypadku. Posiadają rezydenckie adresy IP (Facebook traktuje je jak zwykłych użytkowników domowych), adres pozostaje taki sam przez cały okres wynajmu, a transfer jest nielimitowany — możesz spędzić cały dzień w menedżerze reklam bez obaw o limity.

Nowe konta wymagają okresu rozgrzewki trwającego 7–14 dni przed skalowaniem wydatków na reklamy. W tym czasie zachowuj się jak zwykły użytkownik: przeglądaj feed, dołącz do kilku grup, opublikuj coś. Uruchamianie kampanii za $500/dzień ze świeżego konta bez historii to najszybszy sposób na zablokowanie.

Dla agencji zarządzających ponad 10 kontami — łącz proxy z przeglądarką antydetektową, taką jak Multilogin, Dolphin Anty czy AdsPower. Przeglądarka izoluje fingerprint każdej sesji (canvas, WebGL, czcionki, strefę czasową, rozdzielczość ekranu i wiele innych parametrów), a proxy przypisuje każdemu kontu unikalny adres. Bez obu tych warstw powiązanie kont jest nieuniknione.

Scraping i zbieranie danych

Facebook Marketplace to kopalnia złota dla e-commerce — ceny produktów, aktywność sprzedawców, liczba ogłoszeń w poszczególnych miastach. Ale platforma agresywnie blokuje scrapery. Udokumentowany przypadek: zebranie 445 profili przez Tor zajęło 45 godzin z ciągłymi tymczasowymi banami i godzinnymi przerwami na „ochłonięcie

Sprytniejsze podejście: Proxy datacenter w dużych ilościach i w niskiej cenie, z przemyślanym rozłożeniem zapytań. Kilka tysięcy adresów IP, niska częstotliwość zapytań na adres — i obejmujesz dziesiątki miast bez wywoływania blokad. Narzędzia takie jak Marketplace scraper od Apify czy skrypty oparte na Selenium świetnie współpracują z rotacją proxy.

Facebook Ads Library — gdzie możesz zobaczyć każdą aktywną reklamę na platformie — to cenne narzędzie do analizy konkurencji. Jest publicznie dostępne, ale Facebook nadal ogranicza intensywny automatyczny dostęp. Pula proxy z różnych lokalizacji pozwala obejść te limity i zbierać kreacje reklamowe, informacje o targetowaniu oraz dane o wydatkach konkurencji.

Dostęp i odblokowywanie

W niektórych krajach i w określonych sieciach platforma jest po prostu niedostępna. Możesz odblokować Facebook za pomocą proxy z dowolnej zablokowanej lokalizacji — połączenie jest kierowane przez serwer, na którym dostęp jest otwarty, a platforma ładuje się normalnie.

Dotyczy to również Messengera. Ponieważ Messenger działa na tej samej infrastrukturze, odpowiedź na pytanie, jak odblokować Facebook Messenger, jest taka sama: przekieruj połączenie przez proxy w kraju bez ograniczeń. Połączenia głosowe i wideo w Messengerze również działają przez proxy, o ile połączenie jest wystarczająco szybkie — co prowadzi nas do strony technicznej.

Facebook działa w całości na HTTPS. Bezpieczne proxy HTTPS do przeglądania Facebook przez proxy oznacza, że potrzebujesz proxy, które prawidłowo obsługuje zaszyfrowany ruch. Szukaj proxy obsługujących SSL na poziomie IP — to pozwala uniknąć błędów certyfikatów, które zrywają połączenie. Proxy HTTPS od FineProxy wspierają tę funkcję, więc wszystko działa płynnie — bez błędów, bez problemów z połączeniem.

Odblokowanie strony na Facebook przez bezpieczne proxy jest proste: skonfiguruj proxy w ustawieniach przeglądarki lub systemu, a strona otworzy się tak, jakbyś był w innym kraju. Szczegółowe instrukcje konfiguracji na różnych urządzeniach znajdziesz w naszym Integration hub.

Wybór odpowiedniego typu proxy do Twojego zadania

Najlepszy adres IP do pracy z Facebook zależy od Twojego zadania. Do kont reklamowych — proxy ISP z adresem w USA lub UE, dopasowanym do regionu Twojego konta. Do scrapingu — duża pula adresów IP datacenter. Do osobistego dostępu — dowolne szybkie proxy, które faktycznie działa bez zrywania połączeń.

Anonimowe proxy ukrywa Twój prawdziwy adres przed platformą, ale sama anonimowość nie wystarczy do pracy z kontami. Facebook bardziej dba o spójność niż o anonimowość — ten sam IP, ten sam fingerprint, ten sam wzorzec zachowania, dzień po dniu.

Jeśli szukasz proxy do Facebook online, kluczem jest dopasowanie typu proxy do Twojego zadania: Dedykowane proxy dla indywidualnych kont, ISP do zarządzania reklamami, datacenter do zbierania danych. Używanie jednego typu do wszystkiego zwykle oznacza przepłacanie lub gorsze wyniki.