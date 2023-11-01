NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Ameryka Północna

Niezawodne statyczne proxy IPv4 z Ameryki Północnej — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Ameryce Północnej i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego północnoamerykańskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Ta aplikacja sprawiła, że mój biznes w internecie działa gładko, nie było śledzenia ani hakowania, moje lokalizacje zostały zabezpieczone.

Ay LinWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Od pierwszej próby po doładowanie salda wszystko przebiega bezproblemowo. Ceny tych wysokiej jakości europejskich proxy ISP są bardzo konkurencyjne. Trudno jest obecnie znaleźć tak czyste adresy IP z przejrzystym rozliczeniem.

yuan zhangDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam ich od 5+ lat i są to świetne proxy do pracy z pozyskiwaniem danych/z sieci społecznościowych oraz innych projektów automatyzacyjnych — szybkie rotujące IP, prawie wszystkie proxy nie są zablokowane jak u innych dostawców itd. Również obsługa klienta jest całkiem dobra.

synk.pitNorton Safe Web, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czym są proxy z Ameryki Północnej?Proxy północnoamerykańskie

Proxy z Ameryki Północnej to punkty końcowe proxy zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Zapewniają Twojej aplikacji lokalne IP na poziomie kraju, dzięki czemu możesz testować regionalne witryny sklepowe, ceny, logikę wysyłki i treści multimedialne ze stabilnymi sesjami i przewidywalną wydajnością — zawsze zgodnie z regulaminem strony i lokalnym prawem.

Jak działają proxy z Ameryki Północnej?Proxy znajduje się

Proxy znajduje się między Twoim klientem a stroną docelową, przekazując żądania i odpowiedzi przez IP z USA lub Kanady. Twój prawdziwy adres IP pozostaje ukryty, a HTTPS jest szyfrowane end-to-end między Twoim klientem a witryną. FineProxy oferuje trzy linie produktów obejmujące lokalizacje w Ameryce Północnej: Statyczne proxy datacenter IPv4 — szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do powtarzalnych odczytów i API. Statyczne ISP (static-residential) IPv4 — adresy IP ogłaszane przez ISP konsumenckich, do przepływów przypominających rzeczywistych użytkowników (logowanie/koszyk/zamówienie). Rotacyjne proxy datacenter — rotacja przy każdym żądaniu, idealne do masowego zbierania danych w trybie tylko do odczytu. Wszystkie plany obejmują nielimitowaną przepustowość, natychmiastową aktywację, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP na życzenie) oraz jedno REST API.

Jakie kraje są uwzględnione w pakietach Ameryki Północnej?Stany Zjednoczone i

Stany Zjednoczone i Kanada.

W jaki sposób proxy z Ameryki Północnej zwiększają bezpieczeństwo i prywatność?Obsługujemy własne

Korzystamy z własnego sprzętu i własnych zakresów IPv4 (nie odsprzedawanych), dążymy do 99,9% uptime, obsługujemy whitelistowanie IP i/lub uwierzytelnianie nazwą użytkownika/hasłem i nie logujemy treści ruchu. Blokujemy również porty e-mail oraz dostęp do domen rządowych, aby utrzymać sieć czystą i zgodną z przepisami.

Czy proxy z Ameryki Północnej wpływają na szybkość internetu?Każde proxy dodaje

Każde proxy dodaje dodatkowy hop routingu, ale nasza infrastruktura oparta jest na serwerach najnowszej generacji z procesorami AMD Threadripper i łączami 10–40 Gbit/s; poszczególne punkty końcowe osiągają do ~500 Mbit/s, o ile strona docelowa na to pozwala. W praktyce klienci obserwują minimalny narzut przy odpowiednim pacingu i współbieżności.

Działające proxy
Ameryka Północna · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Ameryka Północna, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
172 online·Potrzebujesz więcej? →
98.182.147.97:4145
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 godz. temu
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 godz. temu
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 godz. temu
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 godz. temu
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 godz. temu
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 godz. temu
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 godz. temu
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 godz. temu
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 godz. temu
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 godz. temu
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 godz. temu
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 godz. temu
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
986 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 godz. temu
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 godz. temu
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
854 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
806 Kbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
885 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
888 Kbps
100.0%
1 godz. temu
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
889 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
886 Kbps
100.0%
1 godz. temu
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 godz. temu
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
879 Kbps
100.0%
1 godz. temu
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
879 Kbps
100.0%
1 godz. temu
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
887 Kbps
100.0%
1 godz. temu
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 godz. temu
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 godz. temu
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States
445 Kbps
36.0%
1 godz. temu
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 godz. temu
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 godz. temu
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