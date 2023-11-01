Proxy rotacyjne
Zaawansowana rotacja proxy, która dostarcza nowe IP przy każdym zapytaniu — bez whitelistingu IP, bez limitów przepustowości i z prawdziwie nielimitowaną współbieżnością.
Skonfiguruj plan proxy rotacyjnych.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Rotacyjne.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|DedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|Polecane tutajRotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup plan proxy rotacyjnych
- Pokaż pozostałe kredyty proxy rotacyjnych
- Eksportuj dane dostępowe proxy rotacyjnych
- Pokaż status i termin kolejnej płatności za moją usługę
- Pokaż dane faktury za mój plan proxy rotacyjnych
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Przegląd produktu
Proxy rotacyjne od FineProxy
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Dostęp przez API i agenta
Bardzo wygodna usługa dla tych, którzy potrzebują proxy bez skomplikowanej konfiguracji. Wszystko uruchamia się szybko, dostępne są różne kraje i przyzwoity wybór planów. Używałem proxy do analiz i pracy automatyzacyjnej i byłem całkowicie zadowolony z wyników.
Szybka i niezawodna usługa proxy z doskonałą dostępnością, świetnym wsparciem i przystępnymi cenami. Idealna do bezpiecznego przeglądania internetu i zadań automatyzacyjnych!
Lokalizacje i dostępność
Używam FineProxy od długiego czasu i było super! Usługa jest szybka, niezawodna i oferuje mnóstwo adresów IP do wyboru. Niezależnie od tego, czy chodzi o prywatność, czy dostęp do treści z różnych regionów, FineProxy zawsze dostarczał.
Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.
Szybkość pod obciążeniem
FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.
Najlepsza usługa proxy, jakiej kiedykolwiek używałem. Gorąco polecam. Używam 8 od miesiąca bez żadnych problemów.
Czym są kredyty API i jak oszacować zużycie?Na żądanie
Kredyty API to wewnętrzne jednostki rozliczeniowe służące do mierzenia obciążenia generowanego przez Twoje zapytania. Każdy plan zawiera określoną liczbę kredytów, a każde wychodzące zapytanie zużywa pewną ich ilość w zależności od złożoności docelowej strony.
Proste zapytanie ładujące wyłącznie HTML lub JSON kosztuje zwykle 1 kredyt. Zapytania, które uruchamiają wiele równoległych zasobów — takich jak skrypty, obrazy, pliki CSS, czcionki, API i zapytania śledzące — zużywają więcej kredytów. Każdy zasób jest liczony jako osobne zapytanie podrzędne.
Te wartości są przybliżone i różnią się w zależności od strony:
- 1 kredyt — proste zapytanie w stylu API, bez przeglądarki, bez JS
- 2–3 kredyty — żądanie przeglądarki bez JS (podstawowy DOM, bez renderowania)
- ≈10 kredytów — pełna przeglądarka headless z renderowaniem JS, typowe obciążenie proxy datacenter
- 10–15+ kredytów — ciężkie strony z dużą liczbą skryptów, trackerów, reklam, analityki lub dużych pakietów zasobów
Różne strony mają różne struktury DOM, paczki JS i łańcuchy zasobów. Jedna strona może ładować zaledwie kilka plików, inna może generować ponad 30 zapytań zależnych na stronę.
Jak obliczyć rzeczywiste zużycie?
Możesz łatwo oszacować zużycie kredytów przed wyborem planu:
- Otwórz stronę, którą chcesz scrapować.
- Sprawdź, ile równoległych żądań wykonuje, korzystając z narzędzia takiego jak RequestMap
- Liczba załadowanych zasobów ≈ liczba kredytów na jedno załadowanie strony.
Dzięki temu uzyskasz dokładne oszacowanie, ile kredytów API zużyje Twój workflow. Każde zapytanie, które dociera do naszej infrastruktury, zużywa kredyty — w tym odpowiedzi takie jak 404, 429, 503 czy timeouty. Nawet jeśli strona docelowa zwróciła błąd, zapytanie zostało przez nas przetworzone i przekierowane.
Proxy rotacyjneSkonfiguruj proxy rotacyjne
Płatna opcja 48-godzinna jest dostępna tylko dla produktów z proxy nierotacyjnymi. Dla proxy rotacyjnych wybierz standardowy okres.
Dlaczego proxy rotacyjne są idealne do web scrapingu?Świeże adresy IP
Proxy rotacyjne przydzielają Ci nowy adres IP przy każdym zapytaniu, co znacznie utrudnia stronom blokowanie lub ograniczanie szybkości. W połączeniu z realistycznymi nagłówkami i user-agentami pomagają omijać WAF-y i wyzwania CAPTCHA, utrzymując stabilność sesji scrapingowych. Dodaj nielimitowaną przepustowość, nielimitowaną współbieżność i światową pulę IP — a otrzymasz scraping API klasy enterprise za ułamek ceny rynkowej.
Jak technicznie działa rotacja IP przy każdym zapytaniu?Nowe IP automatycznie
Łączysz się z pojedynczą bramką FineProxy — jedna domena i jeden port. Gdy Twoja aplikacja wysyła zapytanie, bramka wybiera IP z puli ~100 000 adresów i przekazuje zapytanie przez ten adres. Następne zapytanie automatycznie otrzymuje inny IP. Nie zarządzasz żadnymi listami proxy ani logiką rotacji — bramka obsługuje wszystko.
Które żądania zużywają kredyty API?Żądania przez proxy
Każde zapytanie HTTP, które dociera do naszej infrastruktury, zużywa kredyty — w tym zapytania zwracające błędy, takie jak 404 czy 503. Pojedyncze załadowanie strony może wygenerować wiele kolejnych zapytań (skrypty, obrazy, czcionki), a każde z nich jest liczone osobno.
Jak długo ważny jest mój plan?30 dni
Twój plan jest ważny przez 30 dni lub do wyczerpania wszystkich kredytów API — w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Niewykorzystane kredyty nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
Czy mogę zobaczyć szczegółowe statystyki użycia?Tak
Tak. W Twoim panelu klienta każdy aktywny plan ma dedykowaną stronę pokazującą zużycie kredytów API, historię zapytań i wzorce konsumpcji.
Jak mogę zmniejszyć zużycie kredytów API?Blokuj zbędne zasoby
Możesz zmniejszyć zużycie, ograniczając liczbę zasobów ładowanych podczas każdego żądania. Dostępne techniki to:
- użycie accept-encoding: gzip, deflate, br w celu zmniejszenia rozmiaru payloadu
- unikanie renderowania w przeglądarce headless, chyba że jest to konieczne
- wyłączanie obrazów, czcionek i ciężkiego JS tam, gdzie to możliwe
- korzystanie z prostszych trybów żądań dla endpointów API
Ogólnie mniej równoległych zasobów = mniej zużytych kredytów.
Czy oferujecie sesje sticky?Nie
Obecnie nasze rotacyjne proxy przypisują nowe IP przy każdym zapytaniu. Nie ma opcji sesji sticky — każde zapytanie przechodzi przez inny adres. Sprawdza się to doskonale przy zadaniach scrapingowych, gdzie każde załadowanie strony jest niezależne. W przypadku procesów wymagających tego samego IP przez kilka kroków — logowanie na stronie, finalizacja zamówienia — zalecamy nasze statyczne dedykowane proxy lub proxy ISP.
100 000 IP — czy to nie mało w porównaniu z dostawcami reklamującymi miliony?Jakość puli
Gdy dostawcy twierdzą, że mają „10 milionów IP,
Jaki jest limit przepustowości?Bez limitu transferu
Nie ma żadnego. Proxy rotacyjne FineProxy mają nielimitowany transfer. Nie płacisz za gigabajt i nie ma throttlingu przy dużych wolumenach. Dla operacji generujących terabajty ruchu miesięcznie to fundamentalnie inna struktura kosztów w porównaniu z proxy rezydenckimi, gdzie opłata naliczana jest za GB.
Czy mogę tego używać do Google, Amazon lub innych silnie chronionych stron?Zależy od celu
Adresy IP z centrów danych podlegają surowszym kontrolom na stronach chronionych przez korporacyjne rozwiązania anty-bot. W takich przypadkach proxy rezydenckie lub ISP zazwyczaj sprawdzają się lepiej. Nasza rotacyjna pula datacenter doskonale radzi sobie ze zdecydowaną większością stron — tymi, które nie inwestują w zaawansowane systemy wykrywania botów. Przy najtrudniejszych celach połącz naszą rotacyjną pulę z inteligentnym ograniczaniem częstotliwości zapytań i odpowiednimi nagłówkami lub przełącz się na proxy ISP dla kluczowych stron.
Jak zintegrować to z moim scraperem?Użyj jednego endpointu
Skieruj swojego klienta HTTP na endpoint bramy FineProxy (domena:port). W Python Requests — jeden parametr proxies. W Scrapy — jedno ustawienie middleware. Każdy język i narzędzie obsługujące proxy HTTP działa tak samo. Bez SDK, bez plików z listami proxy, bez kodu rotacji po Twojej stronie.
Czy scraping z użyciem proxy rotacyjnych jest legalny?Zwykle z ograniczeniami
Zbieranie publicznie dostępnych danych jest legalne w większości jurysdykcji. Orzeczenie amerykańskiego sądu apelacyjnego z 2022 r. w sprawie hiQ Labs v. LinkedIn potwierdziło, że scraping danych publicznych nie narusza Computer Fraud and Abuse Act. Mimo to przestrzeganie robots.txt i limitów zapytań to dobra praktyka — a do tego zmniejsza ryzyko blokad, co leży w Twoim własnym interesie. Samo proxy to standardowe narzędzie sieciowe; legalność zależy od tego, co z nim robisz.
Proxy rotacyjne:
Jak działa rotacja IP i dlaczego jakość puli jest ważniejsza od rozmiaru
W 2024 roku zautomatyzowany ruch oficjalnie wyprzedził aktywność ludzi w internecie — 51% wszystkich zapytań webowych to teraz boty (Imperva Bad Bot Report 2025). Wyścig zbrojeń między scraperami a systemami anty-botowymi nigdy nie był tak intensywny: 65,8% specjalistów od scrapingu deklaruje coroczne zwiększanie wydatków na proxy, aby nadążyć za coraz bardziej zaawansowanymi zabezpieczeniami. W centrum tego wszystkiego stoi rotacja IP. Jeden adres IP wysyłający tysiące zapytań zostaje zablokowany. Setki adresów IP, z których każdy wysyła zaledwie kilka — to wygląda jak normalny ruch.
Jak faktycznie działa proxy rotacyjne
Rotacyjne proxy backconnect daje Ci jeden punkt połączenia — jedną domenę i port. Wysyłasz żądanie do tego punktu wejścia, a bramka proxy wybiera adres IP ze swojej puli i przekierowuje Twoje żądanie przez niego. Kolejne żądanie przechodzi przez inny IP. Strona docelowa widzi tysiące unikalnych odwiedzających zamiast jednego scrapera.
Rotacyjne serwery proxy FineProxy ze zmianą IP przy każdym zapytaniu działają dokładnie w ten sposób. Otrzymujesz punkt wejścia (domena + port), a przy każdym zapytaniu system przypisuje świeży adres IPv4 z naszej puli. Bez sesji sticky — każde zapytanie dostaje nowe IP. Jeśli potrzebujesz wysyłać tysiące zapytań do tej samej strony bez wyglądania jak jeden użytkownik, to jest konfiguracja, która to umożliwia.
Dlaczego 100 000 wyłącznych adresów IP zmienia zasady gry
Dostawcy proxy uwielbiają reklamować rozmiary puli — „10 milionów IP,
Oto podejście FineProxy: nasza pula proxy do scrapingu zawiera około 100 000 unikalnych adresów IPv4. Wszystkie z datacenter, wszystkie pod naszym bezpośrednim zarządzaniem — jesteśmy dostawcą, nie resellerem. Te adresy IP istnieją wyłącznie w naszej sieci. Nie znajdziesz ich w żadnym innym serwisie proxy.
Kupując rotacyjne proxy w FineProxy, adresy w tej puli nie są współdzielone z klientami innych platform. Nikt inny nie wypaluje ich na tych samych celach, które Ty atakujesz. To jest różnica między 100 tys. czystych, wyłącznych adresów IP a 10 milionami przetworzonych, o które walczy każdy serwis scrapingowy na rynku.
Ekonomia proxy rotacyjnych datacenter
Rotacyjne proxy rezydenckie kosztują $1–15 za GB. Przy dużej skali kwoty rosną brutalnie — poważna operacja scrapingowa może zużywać terabajty miesięcznie. Przy $3/GB jeden terabajt kosztuje $3 000.
Rotacyjne proxy datacenter z nielimitowaną przepustowością całkowicie zmienia ekonomię operacji. Rotacyjne proxy FineProxy nie naliczają opłat za gigabajt. Płacisz za dostęp do puli, a transfer jest nielimitowany. Dla zespołów wykonujących miliony zapytań dziennie to różnica między opłacalnym projektem a bankructwem.
Kompromis: adresy IP z datacenter są łatwiejsze do zidentyfikowania przez systemy anty-botowe niż rezydenckie. Ale właśnie tutaj liczy się wyłączność puli. Świeże, czyste adresy datacenter, które nie krążyły przez inne serwisy, napotykają znacznie mniejszy opór niż te wielokrotnie wykorzystywane. A dla ogromnej części internetu — wszystkiego, co nie jest chronione przez korporacyjne systemy anty-botowe klasy Cloudflare Enterprise czy Akamai Bot Manager — proxy datacenter działają doskonale za ułamek kosztów.
Gdzie proxy rotacyjne się sprawdzają — a gdzie nie
Sprawdza się dobrze:
Web scraping na dużą skalę to podstawowy scenariusz użycia. Każde zapytanie z innego adresu IP, żadnych wzorców do wykrycia przez stronę docelową. Proxy rotacyjne do web scrapingu zamieniają Twojego pojedynczego scrapera w coś, co wygląda jak tłum niezależnych odwiedzających. Większość platform e-commerce toleruje około 100–300 zapytań na godzinę z jednego adresu, zanim zacznie podejrzewać podejrzaną aktywność, więc rozkładanie obciążenia na dużą pulę rotacyjną utrzymuje Cię znacznie poniżej każdego indywidualnego progu.
Monitoring cen działa na tej samej zasadzie — Twoje zapytania są rozdzielane tak, że żaden adres nie wraca wielokrotnie do tego samego sklepu. Śledzenie pozycji SEO również na tym korzysta, ponieważ wyszukiwarki ograniczają częstotliwość powtarzających się zapytań z jednego IP. Z kolei zespoły zajmujące się arbitrażem ruchu wykorzystują konfiguracje z rotacyjnym proxy HTTP, aby weryfikować oferty i sprawdzać wyniki kampanii w szerokim poolu adresów, nie pozwalając platformom powiązać tych aktywności ze sobą.
Nie sprawdza się dobrze:
Zarządzanie kontami w mediach społecznościowych wymaga stałego adresu IP. Proxy rotacyjne zmienia Twój adres przy każdym zapytaniu, co wygląda podejrzanie podczas logowania i publikowania postów. Do obsługi kont używaj zamiast tego statycznych proxy ISP lub dedykowanych proxy.
Wieloetapowe procesy zależne od utrzymania sesji — finalizacja zamówienia, paginacja śledząca tożsamość użytkownika, sekwencje logowania — również nie działają przy rotacji per zapytanie. Strona widzi każdy krok jako pochodzący od innego użytkownika i przerywa proces.
Integracja: jeden endpoint, zero komplikacji
Rotacyjne proxy FineProxy działa przez pojedynczą bramkę — jedna domena, jeden port. Skieruj swój scraper lub narzędzie monitorujące na ten endpoint. Każde zapytanie automatycznie otrzymuje nowe IP z puli 100 tys. adresów.
Scrapy, Requests, Selenium, Puppeteer czy dowolne inne narzędzie obsługujące proxy HTTP — konfiguracja to jedna linijka. Żadnej logiki rotacji w Twoim kodzie, żadnego zarządzania listą proxy, żadnych health checków. Brama zajmuje się tym wszystkim.
Jeśli Twoja konfiguracja wymaga programistycznej kontroli, podejście proxy rotacyjne z API pozwala zintegrować zarządzanie proxy bezpośrednio w Twoim pipeline.
Problem 25–40%
Badania Zyte przeprowadzone wśród setek zespołów inżynierskich wykazały, że 25–40% czasu programistów w projektach scrapingowych pochłania walka z banami i systemami anty-botowymi. To nie jest kodowanie, nie przetwarzanie danych, nie analiza — to po prostu utrzymywanie scrapera przy życiu.
Odpowiednia konfiguracja proxy rotacyjnych eliminuje większość tych problemów. Gdy każde zapytanie pochodzi z czystego, unikalnego IP, a pula jest na tyle duża, że żaden adres nie jest ponownie używany zbyt często, scraper spędza czas na scrapingu — a nie na przeczekiwaniu banów.
Dzięki rotacyjnym anonimowym serwerom proxy FineProxy pula robi robotę za Ciebie. 100 000 adresów, dostępnych wyłącznie w naszej sieci, zmienianych przy każdym zapytaniu. Twój czas inżynieryjny wraca do budowania produktu, a nie niańczenia infrastruktury.