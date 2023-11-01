Proxy rotacyjne:

Kredyty API to wewnętrzne jednostki rozliczeniowe służące do mierzenia obciążenia generowanego przez Twoje zapytania. Każdy plan zawiera określoną liczbę kredytów, a każde wychodzące zapytanie zużywa pewną ich ilość w zależności od złożoności docelowej strony.

Proste zapytanie ładujące wyłącznie HTML lub JSON kosztuje zwykle 1 kredyt. Zapytania, które uruchamiają wiele równoległych zasobów — takich jak skrypty, obrazy, pliki CSS, czcionki, API i zapytania śledzące — zużywają więcej kredytów. Każdy zasób jest liczony jako osobne zapytanie podrzędne.

Te wartości są przybliżone i różnią się w zależności od strony:

1 kredyt — proste zapytanie w stylu API, bez przeglądarki, bez JS

— proste zapytanie w stylu API, bez przeglądarki, bez JS 2–3 kredyty — żądanie przeglądarki bez JS (podstawowy DOM, bez renderowania)

— żądanie przeglądarki bez JS (podstawowy DOM, bez renderowania) ≈10 kredytów — pełna przeglądarka headless z renderowaniem JS, typowe obciążenie proxy datacenter

— pełna przeglądarka headless z renderowaniem JS, typowe obciążenie proxy datacenter 10–15+ kredytów — ciężkie strony z dużą liczbą skryptów, trackerów, reklam, analityki lub dużych pakietów zasobów

Różne strony mają różne struktury DOM, paczki JS i łańcuchy zasobów. Jedna strona może ładować zaledwie kilka plików, inna może generować ponad 30 zapytań zależnych na stronę.

Jak obliczyć rzeczywiste zużycie?

Możesz łatwo oszacować zużycie kredytów przed wyborem planu:

Otwórz stronę, którą chcesz scrapować.

Sprawdź, ile równoległych żądań wykonuje, korzystając z narzędzia takiego jak RequestMap

Liczba załadowanych zasobów ≈ liczba kredytów na jedno załadowanie strony.

Dzięki temu uzyskasz dokładne oszacowanie, ile kredytów API zużyje Twój workflow. Każde zapytanie, które dociera do naszej infrastruktury, zużywa kredyty — w tym odpowiedzi takie jak 404, 429, 503 czy timeouty. Nawet jeśli strona docelowa zwróciła błąd, zapytanie zostało przez nas przetworzone i przekierowane.