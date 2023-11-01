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Proxy Niemcy

Niezawodne statyczne niemieckie proxy IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Niemczech i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego niemieckiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Używam proxy do pracy, dokładniej chodzi o korzystanie z adresów IP z różnych krajów do analizy aplikacji z top Play Market. Proxies z różnych krajów działają bez przerw, mogę wymienić adresy z Grecji i Niemiec. Cena jest stosunkowo niska, jakość dobra. Nie było dużych opóźnień.

Anton EfagulWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Fineproxy.org oferuje przyzwoitą usługę proxy z szerokim wyborem adresów IP i lokalizacji. Jednak prędkości połączenia mogą być czasami niestabilne, a odpowiedzi wsparcia mogą być wolniejsze niż oczekiwano. Chociaż usługa nadaje się do podstawowych zadań, może nie w pełni spełniać potrzeby użytkowników o wyższych wymaganiach lub specyficznych wymaganiach. Ceny są konkurencyjne, ale wydajność mogłaby być bardziej stabilna dla tych, którzy polegają na niej w pracy zawodowej lub intensywnym użytkowaniu.

Charles BrownProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Korzystam z FineProxy od kilku miesięcy i jest to z łatwością jedna z najlepszych usług proxy, na jakie trafiłem! Połączenie jest stabilne, szybkie i bezpieczne, co sprawia, że przeglądanie i dostęp do treści ograniczonych geograficznie jest bezproblemowy. FineProxy oferuje dużą różnorodność adresów IP, a przełączanie między nimi jest szybkie i bezproblemowe. Ich obsługa klienta jest responsywna i pomocna, zawsze gotowa do pomocy, gdy mam pytanie. Dodatkowo ceny są niezwykle konkurencyjne jak na poziom świadczonej usługi. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnych i efektywnych proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy proxy datacenter zadziała na Amazon.de, czy potrzebuję proxy ISP?Do scrapingu produktów

Do scrapingu stron produktowych, cen, opinii — proxy datacenter w zupełności wystarczy. Amazon.de nie blokuje na sztywno zakresów datacenter tak jak niektóre platformy społecznościowe. Kiedy ISP ma znaczenie: zarządzanie kontami sprzedawców lub testowanie procesu checkout. System ryzyka Amazona ocenia typ IP równolegle z zachowaniem sesji, a proxy ISP podlega mniejszej kontroli. Do samego zbierania danych proxy datacenter pozwala zaoszczędzić.

PAngV ciągle pojawia się na forach — czy moje IP faktycznie wpływa na ceny w sklepach .de?Tak

Tak. PAngV (Preisangabenverordnung) wymusza na sklepach skierowanych do Niemiec wyświetlanie cen końcowych z VAT i kosztem jednostkowym. Gdy sklep wykryje odwiedzającego spoza DE, może przełączyć się na międzynarodową wersję witryny — inne ceny, inne strefy dostawy, czasem inny asortyment. Idealo i narzędzia porównywarkowe robią to samo. Zbieranie danych cenowych z niemieckiego rynku bez niemieckiego IP? Liczby nie będą odzwierciedlać tego, co widzą faktyczni kupujący.

Jak wyglądają nakładki zgody i ochrona anty-bot na stronach .de?Większość dużych serwisów

Prawie każda większa strona .de uderza Cię pop-upem zgody na cookies, zanim pokaże jakąkolwiek treść. To wymóg GDPR, a niemieccy regulatorzy egzekwują go surowiej niż większość. Musisz zaakceptować go i zapisać cookie — a potem wysyłać to cookie z każdym zapytaniem, bo inaczej pop-up wraca. Gdy już to masz za sobą, mierzysz się z anti-botem: Akamai na większości dużych retailerów, Cloudflare na wielu innych, Imperva na stronach finansowych. Sprawdzają fingerprint, TLS, timing, cookies — nie tylko IP. Ustawiaj Accept-Language: de-DE, strefę czasową Europe/Berlin i obsłuż cookie ze zgodą przed czymkolwiek innym. Jeśli strona zacznie zwracać błędy 429, wysyłasz zapytania za szybko. Zwolnij — nie przełączaj IP. Zmiana adresów po trafieniu w rate limit w regionie DACH zazwyczaj pogarsza wykrywalność, a nie ją poprawia.

Czy niemieckie IP od FineProxy działają też na austriackich i szwajcarskich stronach?Tak

W większości przypadków tak. Niemcy, Austria i Szwajcaria (DACH) działają na podobnych konfiguracjach — te same CDN-y, zbliżone ustawienia anti-bot, nakładające się regulacje. Niemieckie IP przechodzi kontrole geolokalizacji na wielu stronach .at i .ch bez problemów. Gdzie to nie zadziała: strony wymagające konkretnie austriackiego lub szwajcarskiego IP, jak lokalne portale bankowe lub usługi rządowe.

Sofort, giropay, PayPal DE — czy metoda płatności przy checkout zależy od IP?Tak

Często tak. Niemieckie sklepy pokazują lokalne opcje płatności odwiedzającym z Niemiec. Wejdź z adresu IP spoza DE, a formularz płatności może zostać okrojony do samej Visa/Mastercard i ewentualnie międzynarodowego PayPal. Jeśli testujesz, jak wygląda checkout dla niemieckiego kupującego, potrzebujesz stabilnego IP z DE, żeby zobaczyć pełną wersję. Osobna kwestia — unijna regulacja PSD2 oznacza, że każda płatność kartą przechodzi dwuetapową weryfikację — to nie jest związane z proxy, bank sprawdza każdego. Ale jeśli Twój adres IP przeskoczy do innego kraju w trakcie zakupu, bank może poprosić o dodatkowe potwierdzenie.

Statyczne czy rotacyjne?Jeśli się logujesz

Jeśli logujesz się na konta, zarządzasz koszykami lub monitorujesz cokolwiek wymagającego utrzymania sesji — potrzebujesz tego samego IP przez cały czas. Strona oczekuje stabilnego połączenia, a zmiana adresu w trakcie sesji wygląda podejrzanie. Właśnie tu sprawdzają się statyczne IP. Do zbierania publicznych danych bez logowania — katalogi produktów, wyniki wyszukiwania, otwarte listy — rotacyjne IP działają lepiej. Świeży adres przy każdym zapytaniu, mniejsze ryzyko trafienia w rate limit. Tylko nie łącz obu podejść w jednym procesie.

Co FineProxy oferuje dla Niemiec?Trzy typy

Trzy rodzaje. Datacenter IPv4 — szybka i przystępna cenowo opcja, sprawdza się w monitoringu, wywołaniach API i na stronach, które nie weryfikują typu IP. ISP IPv4 — zarejestrowane u zwykłych dostawców internetu, więc strony traktują je jak domowe połączenia. Dobre dla celów, które blokują zakresy datacenter. Rotacyjne z Niemcami w puli — nowy IP przy każdym zapytaniu, rozliczane za kredyty API, gdy potrzebujesz wolumenu. Targetowanie na poziomie kraju (DE), bez wyboru miasta. Plany statyczne rozliczane za IP z nielimitowanym ruchem, rotacyjne — za kredyty.

Czy mogę najpierw przetestować?Proxy 48-godzinne

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Działające proxy
Niemcy · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Niemcy, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
26 online·Potrzebujesz więcej? →
141.98.153.86:80
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 godz. temu
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 godz. temu
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 godz. temu
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 godz. temu
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 dn. temu
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 godz. temu
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 godz. temu
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 godz. temu
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 godz. temu
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 godz. temu
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 dn. temu
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 godz. temu
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 godz. temu
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 godz. temu
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 godz. temu
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 godz. temu
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 godz. temu
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 godz. temu
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 godz. temu
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 godz. temu
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonimoweFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 godz. temu
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 godz. temu
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 godz. temu
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 godz. temu
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 godz. temu
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 26

Instrukcja

Co daje Ci niemieckie IP?

2 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Uwaga: Poniżej wymieniono serwery proxy: nie nasze serwery proxy premium. To jest publiczna darmowa lista zebrane z otwartych źródeł — przydatne do testowania lub podstawowego użytku.

Spróbuj zescrapować Amazon.de z amerykańskiego IP, a pierwsza rzecz, którą zauważysz: ceny się nie zgadzają. W Niemczech obowiązuje PAngV — ustawa cenowa, która zobowiązuje sklepy do wyświetlania niemieckim odwiedzającym cen końcowych z VAT i ceną jednostkową. Spoza kraju ta sama strona produktowa pokazuje ceny międzynarodowe, a czasem zupełnie inny sklep. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — ta sama historia. Jeśli monitorujesz niemiecki e-commerce bez IP z DE, dane są błędne od samego początku.

FineProxy posiada 20 000 niemieckich IPv4 — datacenter i ISP. Kupując dostęp do niemieckiego proxy, otrzymujesz statyczny adres IP (stały na okres wynajmu) lub rotacyjne IP zmieniane przy każdym zapytaniu. Stała stawka za IP, nielimitowany transfer, żadnych ukrytych opłat za GB.

Całość działa z Frankfurtu, tuż obok DE-CIX — jednego z największych punktów wymiany ruchu internetowego na świecie. Dla wszystkiego, co celuje w Europę, trudno znaleźć niższe opóźnienia. Szybkie połączenia niemieckich (DE) serwerów proxy osiągają do 500 Mbps na sprzęcie AMD Threadripper.

Do tego dochodzi warstwa regulacyjna. RODO w Niemczech jest podzielone między BfDI (federalny) a regulatorów landowych, a strony .de traktują to poważnie. Niemal każda większa niemiecka strona wyświetla nakładki zgód, które blokują treść, dopóki nie klikniesz — Twój scraper musi obsłużyć cookie TCF, proxy tylko doprowadza Cię do drzwi. Te same wzorce obowiązują w całym regionie DACH (Austria, Szwajcaria), więc niemieckie IP spełnia podwójną rolę.

Ochrona anty-bot na .de to głównie Akamai i Cloudflare. Sprawdzają więcej niż sam IP: fingerprint przeglądarki, wersję TLS, timing zapytań, obsługę cookie. Czyste niemieckie IP przeprowadzi Cię przez geo-check, ale nadal potrzebujesz spójnych nagłówków (Accept-Language: de-DE, strefa czasowa Europe/Berlin) i ludzkiego tempa zapytań. Dostajesz rate-limit? Zwolnij. Rotacja IP przy 429 w regionie DACH zwykle przynosi odwrotny efekt.

Nie tylko monitoring cen: rankingi Google.de różnią się w zależności od lokalizacji, ARD Mediathek i ZDF blokują geograficznie ruch spoza Niemiec, a giełdy reklam serwują inne kreacje odwiedzającym z DE. Bez lokalnego IP nie widzisz tego, co widzą niemieccy użytkownicy.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — wszystko w pakiecie. Uwierzytelnianie przez whitelistę IP lub login/hasło. Eksport listy proxy przez REST API w formatach CSV, TXT, JSON — filtruj po protokole, automatyzuj pobieranie. Każde IP jest anonimowe: brak nagłówków przekierowujących, indywidualny certyfikat SSL.