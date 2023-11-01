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जर्मनी प्रॉक्सी

भरोसेमंद स्टेटिक जर्मन IPv4 प्रॉक्सी — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% अपटाइम, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • जर्मनी में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे जर्मन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
  • अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
  • नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

स्थान और स्टॉक

मैं काम के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करता हूं, विशेष रूप से यह विभिन्न देशों के IP पतों का टॉप-एंड प्ले मार्केट एप्लिकेशन के एनालिटिक्स के लिए उपयोग है। विभिन्न देशों के प्रॉक्सी बिना रुकावट के काम करते हैं, मैं ग्रीस और जर्मनी के पते को नोट कर सकता हूं। कीमत अपेक्षाकृत सस्ती है, गुणवत्ता अच्छी है। बड़ी देरी नहीं हुई।

Anton EfagulFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy.org एक अच्छा प्रॉक्सी सेवा प्रदान करता है जिसमें IPs और स्थानों का विस्तृत चयन है। हालांकि, कभी-कभी कनेक्शन की गति असंगत हो सकती है, और सपोर्ट प्रतिक्रिया अपेक्षा से धीमी हो सकती है। जबकि यह सेवा बुनियादी कार्यों के लिए उपयुक्त है, यह उच्च मांग वाले या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ताओं की पूरी तरह से जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मूल्य प्रतिस्पर्धी है, लेकिन पेशेवर या गहन उपयोग के लिए भरोसा करने वालों के लिए प्रदर्शन अधिक स्थिर हो सकता है।

Charles BrownProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

मैं कई महीनों से FineProxy का उपयोग कर रहा हूँ, और यह निश्चित रूप से उन बेहतरीन प्रॉक्सी सेवाओं में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ! कनेक्शन स्थिर, तेज और सुरक्षित है, जो ब्राउज़िंग और भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने को सहज बनाता है। FineProxy विभिन्न प्रकार के आईपी प्रदान करता है, और उनके बीच स्विच करना तेज और आसान है। उनका ग्राहक समर्थन उत्तरदायी और सहायक है, हमेशा तैयार रहता है मेरी किसी भी प्रश्न पर मदद करने के लिए। साथ ही, प्रदान की गई सेवा के स्तर के लिए कीमतें बेहद प्रतिस्पर्धी हैं। भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी की आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए FineProxy की अत्यधिक सिफारिश करता हूँ!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

Fineproxy सबसे अच्छी प्रॉक्सी सेवा है। बहुत तेज़ कनेक्शन, स्थिरता और बहुत उच्च गति, प्रॉक्सी की बहुत उच्च संख्या, और मुझे घुमाने वाली प्रॉक्सी सबसे अच्छी लगी स्क्रैपिंग और अन्य टूल्स के लिए आपको इसे जरूर आज़माना चाहिए।

ReKT JanDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

हम दो साल से FineProxy का उपयोग कर रहे हैं। असीमित बैंडविड्थ और कनेक्शन वाकई शानदार और स्थिर हैं। इसकी पुरज़ोर सिफ़ारिश करता हूँ।

David RhodesTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या Amazon.de पर डेटासेंटर IP काम करेगा, या मुझे ISP चाहिए?डेटा सेंटर पर्याप्त

प्रोडक्ट पेज, प्राइस, रिव्यू स्क्रैप करने के लिए — डेटासेंटर ठीक काम करता है। Amazon.de डेटासेंटर रेंज को उस तरह हार्ड-ब्लॉक नहीं करता जैसा कुछ सोशल प्लेटफ़ॉर्म करते हैं। ISP कहाँ ज़रूरी है: सेलर अकाउंट मैनेज करना या चेकआउट फ़्लो टेस्ट करना। Amazon का रिस्क सिस्टम सेशन बिहेवियर के साथ IP टाइप को भी वेट करता है, और ISP IP को वहाँ कम स्क्रूटिनी मिलती है। सिर्फ़ डेटा कलेक्शन के लिए, डेटासेंटर पैसे बचाता है।

फ़ोरम्स में PAngV का ज़िक्र बार-बार आता है — क्या मेरा IP वाकई .de स्टोर्स पर प्राइसिंग को प्रभावित करता है?हाँ

हाँ। PAngV (Preisangabenverordnung) जर्मन-फ़ेसिंग स्टोर्स को VAT और प्रति-यूनिट लागत सहित अंतिम कीमत दिखाने के लिए बाध्य करता है। जब कोई स्टोर नॉन-DE विज़िटर डिटेक्ट करता है, तो वह इंटरनेशनल स्टोरफ़्रंट पर स्विच कर सकता है — अलग प्राइसिंग, अलग डिलीवरी ज़ोन, कभी-कभी अलग स्टॉक। Idealo और कम्पेरिज़न टूल्स भी ऐसा ही करते हैं। German IP के बिना जर्मन मार्केट पर प्राइस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? नंबर्स वो नहीं दिखाएंगे जो असली खरीदार देखते हैं।

.de साइट्स पर कंसेंट ओवरले और एंटी-बॉट सिस्टम कैसे काम करते हैं?सहमति और एंटी-बॉट

लगभग हर बड़ी .de साइट आपको कोई भी कंटेंट दिखाने से पहले कुकी कंसेंट पॉपअप देती है। यह GDPR की ज़रूरत है, और जर्मन रेगुलेटर इसे ज़्यादातर देशों से सख़्ती से लागू करते हैं। आपको इसे एक्सेप्ट करके कुकी सेव करनी होगी — फिर हर रिक्वेस्ट के साथ वह कुकी भेजनी होगी, वरना पॉपअप फिर आ जाएगा। एक बार यह पार कर लें, तो आपका सामना एंटी-बॉट से होता है: ज़्यादातर बड़े रिटेलर्स पर Akamai, कई और पर Cloudflare, फ़ाइनेंशियल साइट्स पर Imperva। ये फ़िंगरप्रिंट, TLS, टाइमिंग, कुकीज़ चेक करते हैं — सिर्फ़ IP नहीं। Accept-Language: de-DE रखें, टाइमज़ोन Europe/Berlin, और कुछ भी करने से पहले कंसेंट कुकी हैंडल करें। अगर साइट 429 एरर देने लगे, तो आप बहुत तेज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्पीड कम करें — IP मत बदलें। DACH रीजन में रेट-लिमिट हिट होने पर एड्रेस बदलना डिटेक्शन को बेहतर नहीं, बल्कि बदतर बनाता है।

क्या FineProxy के German IP ऑस्ट्रियन और स्विस साइट्स के लिए भी काम करते हैं?हाँ

ज़्यादातर चीज़ों के लिए, हाँ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड (DACH) एक जैसे सेटअप चलाते हैं — एक ही CDN, समान एंटी-बॉट कॉन्फ़िगरेशन, ओवरलैपिंग रेगुलेशन। German IP कई .at और .ch साइट्स पर जियो-चेक बिना किसी समस्या के पास कर लेता है। जहाँ यह काम नहीं करेगा: ऐसी साइट्स जिन्हें विशेष रूप से ऑस्ट्रियन या स्विस IP चाहिए, जैसे लोकल बैंकिंग पोर्टल या सरकारी सेवाएँ।

Sofort, giropay, PayPal DE — क्या चेकआउट पर पेमेंट मेथड IP पर निर्भर करता है?अक्सर हाँ

अक्सर, हाँ। जर्मन स्टोर जर्मनी से आने वाले विज़िटर्स को लोकल पेमेंट विकल्प दिखाते हैं। नॉन-DE IP से आएं तो पेमेंट फ़ॉर्म सिर्फ़ Visa/Mastercard और शायद इंटरनेशनल PayPal तक सिमट सकता है। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कि जर्मन खरीदार को चेकआउट कैसा दिखता है, तो पूरा वर्शन देखने के लिए आपको एक स्टेबल DE IP चाहिए। अलग से, EU के PSD2 रेगुलेशन का मतलब है कि हर कार्ड पेमेंट टू-स्टेप वेरिफ़िकेशन से गुज़रता है — यह प्रॉक्सी से संबंधित नहीं है, बैंक सभी को चेक करता है। लेकिन अगर खरीदारी के बीच में आपका IP दूसरे देश में जंप कर जाए, तो बैंक उसके ऊपर अतिरिक्त कन्फ़र्मेशन माँग सकता है।

स्टैटिक या रोटेटिंग?सेशन हेतु स्टैटिक

अगर आप अकाउंट्स में लॉगिन कर रहे हैं, कार्ट मैनेज कर रहे हैं, या ऐसी किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं जिसमें लॉगिन रहना ज़रूरी है — तो आपको पूरे सेशन में एक ही IP चाहिए। साइट एक कंसिस्टेंट कनेक्शन की उम्मीद करती है, और बीच सेशन में एड्रेस बदलना संदिग्ध लगता है। यहीं पर स्टेटिक IP काम आते हैं। बिना लॉगिन किए पब्लिक डेटा कलेक्ट करने के लिए — प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्च रिज़ल्ट्स, ओपन लिस्टिंग्स — रोटेटिंग IP बेहतर काम करते हैं। हर रिक्वेस्ट पर नया एड्रेस, रेट लिमिट में फँसने की कम संभावना। बस एक ही प्रोसेस में दोनों अप्रोच को मिलाएँ नहीं।

FineProxy जर्मनी के लिए क्या ऑफ़र करता है?तीन प्रकार

तीन प्रकार। डेटासेंटर IPv4 — तेज़ और किफायती विकल्प, मॉनिटरिंग, API कॉल्स और ऐसे टारगेट्स के लिए बढ़िया जिन्हें IP टाइप से फर्क नहीं पड़ता। ISP IPv4 — ये सामान्य इंटरनेट प्रोवाइडर्स के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए साइट्स इन्हें होम कनेक्शन की तरह ट्रीट करती हैं। डेटासेंटर रेंज ब्लॉक करने वाले टारगेट्स के लिए बेहतरीन। रोटेटिंग प्रॉक्सी जर्मनी पूल के साथ — हर रिक्वेस्ट पर नया IP, API क्रेडिट्स पर बिलिंग, जब आपको वॉल्यूम चाहिए। सभी कंट्री-लेवल टारगेटिंग (DE), शहर का चयन नहीं। स्टैटिक प्लान्स में प्रति IP चार्ज होता है अनलिमिटेड ट्रैफिक के साथ, रोटेटिंग में क्रेडिट्स पर चार्ज होता है।

क्या मैं पहले टेस्ट कर सकता/सकती हूँ?48-घंटे प्रॉक्सी

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी. अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

लाइव जर्मनी प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक जर्मनी प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
26 ऑनलाइन·और चाहिए? →
141.98.153.86:80
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
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141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 घं पहले
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 घं पहले
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 घं पहले
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.18 Mbps
91.9%
1 घं पहले
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 दिन पहले
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 घं पहले
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 घं पहले
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 घं पहले
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 घं पहले
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.74 Mbps
31.2%
2 घं पहले
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 दिन पहले
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 घं पहले
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 घं पहले
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 घं पहले
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 घं पहले
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 घं पहले
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 घं पहले
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 घं पहले
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीटFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 घं पहले
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 घं पहले
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
अनामFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 घं पहले
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 घं पहले
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 घं पहले
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 घं पहले
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीNuremberg
600 Kbps
13.1%
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193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 घं पहले
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गाइड

जर्मन IP से आपको क्या मिलता है?

3 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

कृपया ध्यान दें: नीचे सूचीबद्ध प्रॉक्सी हमारी प्रीमियम सर्वर प्रॉक्सी नहीं हैं. यह एक सार्वजनिक मुफ्त सूची खुले स्रोतों से एकत्रित - परीक्षण या बुनियादी उपयोग के लिए उपयोगी।

US IP से Amazon.de को स्क्रैप करने की कोशिश करें और सबसे पहले आप नोटिस करेंगे: कीमतें गलत हैं। जर्मनी में PAngV है — एक प्राइसिंग कानून जो स्टोर्स को जर्मन विज़िटर्स को VAT सहित अंतिम कीमत और प्रति-यूनिट लागत दिखाने के लिए बाध्य करता है। देश के बाहर से, वही प्रोडक्ट पेज आपको इंटरनेशनल प्राइसिंग दिखाता है, कभी-कभी पूरी तरह से अलग स्टोरफ्रंट। OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — सबकी यही कहानी है। अगर आप non-DE IP से जर्मन ई-कॉमर्स मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपके नंबर शुरू से ही गलत हैं।

FineProxy के पास 20,000 जर्मन IPv4 हैं — डेटासेंटर और ISP। जब आप जर्मन प्रॉक्सी एक्सेस खरीदते हैं, तो आपको या तो स्टेटिक IP एड्रेस प्रॉक्सी (आपकी रेंटल अवधि के लिए फ़िक्स्ड) मिलती है या रोटेटिंग IP जो हर रिक्वेस्ट पर बदलते हैं। फ़्लैट रेट प्रति IP, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, कोई छिपी हुई प्रति-GB फ़ीस नहीं।

यह सब Frankfurt से ऑपरेट होता है, DE-CIX के बगल में — जो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स में से एक है। यूरोप को टारगेट करने वाली किसी भी चीज़ के लिए, इससे कम लेटेंसी मिलना मुश्किल है। फ़ास्ट जर्मनी (DE) प्रॉक्सी सर्वर कनेक्शन AMD Threadripper हार्डवेयर पर 500 Mbps तक की स्पीड देते हैं।

फिर रेगुलेटरी लेयर भी है। जर्मनी में GDPR, BfDI (फ़ेडरल) और स्टेट रेगुलेटर्स में बँटा हुआ है, और .de साइट्स इसे गंभीरता से लेती हैं। लगभग हर बड़ी जर्मन वेबसाइट कंसेंट ओवरले चलाती है जो क्लिक करने तक कंटेंट ब्लॉक कर देता है — आपके स्क्रैपर को उस TCF कुकी को हैंडल करना होगा, प्रॉक्सी बस आपको दरवाज़े तक पहुँचाती है। यही पैटर्न पूरे DACH (ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड) में लागू होता है, इसलिए एक जर्मन IP डबल ड्यूटी करता है।

.de साइट्स पर एंटी-बॉट ज़्यादातर Akamai और Cloudflare हैं। वे सिर्फ IP से ज़्यादा चेक करते हैं: ब्राउज़र फिंगरप्रिंट, TLS वर्शन, रिक्वेस्ट टाइमिंग, कुकी हैंडलिंग। एक क्लीन जर्मन IP आपको जियो-चेक पार करा देगा, लेकिन फिर भी आपको कंसिस्टेंट हेडर्स (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) और इंसानों जैसी पेसिंग चाहिए। रेट-लिमिट हो रहे हैं? स्लो करें। DACH में 429 पर IPs रोटेट करना आमतौर पर उल्टा पड़ता है।

प्राइस मॉनिटरिंग के अलावा: Google.de रैंकिंग लोकेशन के हिसाब से बदलती है, ARD Mediathek और ZDF नॉन-जर्मन ट्रैफ़िक को जियो-ब्लॉक करते हैं, ऐड एक्सचेंज DE विज़िटर्स को अलग क्रिएटिव्स दिखाते हैं। लोकल IP के बिना, आप वो नहीं देख पाएँगे जो जर्मन यूज़र्स देखते हैं।

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — सब शामिल। IP व्हाइटलिस्टिंग या लॉगिन/पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन। REST API के ज़रिए CSV, TXT, JSON में प्रॉक्सी लिस्ट एक्सपोर्ट — प्रोटोकॉल के अनुसार फ़िल्टर करें, पुल्स ऑटोमेट करें। हर IP एनोनिमस है: कोई फ़ॉरवर्डिंग हेडर नहीं, अलग SSL सर्टिफ़िकेट।