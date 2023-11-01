HTTPS प्रॉक्सी

Google पर 99.5% ट्रैफ़िक पहले से एन्क्रिप्टेड है (Google Transparency Report)। आप जो भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, वह लगभग सभी HTTPS पर चलती हैं। लेकिन प्रॉक्सी प्रदाता जो बात नहीं बताते वह यह है: वे जो प्रॉक्सी "HTTP/HTTPS" के नाम पर बेचते हैं, वे सफ़र का सिर्फ़ आधा हिस्सा एन्क्रिप्ट करते हैं।

एन्क्रिप्शन गैप कहाँ है

जब कोई प्रॉक्सी प्रोवाइडर कहता है कि उनका प्रोडक्ट “HTTPS सपोर्ट करता है,” तो उनका आमतौर पर मतलब होता है कि प्रॉक्सी HTTPS वेबसाइट्स से कनेक्ट कर सकती है। वेबसाइट से प्रॉक्सी तक का कनेक्शन — एन्क्रिप्टेड। प्रॉक्सी से आप तक का कनेक्शन — प्लेन HTTP। ओपन टेक्स्ट। आपके नेटवर्क पर कोई भी पढ़ सकता है।

सोचिए कि पहले लेग पर क्या-क्या ट्रैवल करता है: आपका प्रॉक्सी लॉगिन और पासवर्ड, आपकी रिक्वेस्ट की गई हर साइट का एड्रेस, आपके सभी HTTP हेडर। एक सामान्य HTTP प्रॉक्सी पर यह सारी जानकारी आपके ISP, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसी Wi-Fi पर मौजूद किसी भी व्यक्ति, या आपके और प्रॉक्सी सर्वर के बीच किसी भी डिवाइस को पूरी तरह दिखाई देती है।

यह कोई थ्योरी नहीं है। 2023 में, पॉपुलर Python requests लाइब्रेरी में एक वल्नरेबिलिटी (CVE-2023-32681) ने साफ़ दिखा दिया कि क्या होता है: Proxy-Authorization हेडर — जिसमें प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स होते हैं — रीडायरेक्ट के दौरान डेस्टिनेशन सर्वर तक लीक हो गया। असली वजह? क्रेडेंशियल्स प्रॉक्सी कनेक्शन में प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल कर रहे थे। इस वल्नरेबिलिटी ने लाइब्रेरी के वर्शन 2.3.0 से लेकर 2.30.x तक सभी को प्रभावित किया, जब तक कि पैच नहीं आया।

क्रेडेंशियल चोरी का पैमाना

Fortinet की 2025 Global Threat Landscape Report के अनुसार, डार्कनेट फ़ोरम पर चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स में एक ही साल में 42% की बढ़ोतरी हुई, जो 100 बिलियन से अधिक यूनिक रिकॉर्ड्स तक पहुँच गई — ईमेल, पासवर्ड, सेशन टोकन और ऑथेंटिकेशन बायपास। रियल टाइम में क्रेडेंशियल्स चुराने वाले इन्फ़ोस्टीलर मालवेयर की गतिविधि में 500% की वृद्धि देखी गई।

बिना एन्क्रिप्शन वाला प्रॉक्सी कनेक्शन एक और ऐसी जगह है जहाँ क्रेडेंशियल्स कैप्चर किए जा सकते हैं। आपका प्रॉक्सी पासवर्ड, आपके सेशन हेडर, जिन साइट्स को आप एक्सेस कर रहे हैं — अगर कनेक्शन एन्क्रिप्टेड नहीं है तो पहले हॉप पर यह सब कुछ खुला पड़ा रहता है।

FineProxy इसे कैसे हल करता है

हमारे नेटवर्क में हर IP एड्रेस का अपना अलग SSL सर्टिफ़िकेट है। जब आप FineProxy HTTPS प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला कनेक्शन — आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक — SSL/TLS से एन्क्रिप्टेड होता है। आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी रिक्वेस्ट, आपके हेडर — सब शुरू से ही प्रोटेक्टेड हैं।

यही अंतर है:

सामान्य HTTP प्रॉक्सी: आपका डिवाइस → प्रॉक्सी (प्लेन टेक्स्ट, सब कुछ विज़िबल) → वेबसाइट (HTTPS, एन्क्रिप्टेड) FineProxy HTTPS प्रॉक्सी: आपका डिवाइस → प्रॉक्सी (HTTPS, पर-IP SSL सर्टिफ़िकेट से एन्क्रिप्टेड) → वेबसाइट (HTTPS, एन्क्रिप्टेड)

पूरी चेन एन्क्रिप्टेड है। कोई एक्सपोज़्ड सेगमेंट नहीं। आपके ट्रैफ़िक को पढ़ने के लिए कोई गैप नहीं।

हम हर IP के लिए एक डेडिकेटेड SSL सर्टिफ़िकेट जारी करते हैं — पूल में शेयर्ड सर्टिफ़िकेट नहीं। हर प्रॉक्सी अपनी खुद की क्रिप्टोग्राफ़िक पहचान के साथ एक स्वतंत्र SSL (सुरक्षित एन्क्रिप्टेड) प्रॉक्सी सर्वर के रूप में काम करती है।

पर-IP सर्टिफ़िकेट क्यों मायने रखते हैं

शेयर्ड सर्टिफ़िकेट का मतलब है कि एक कॉन्फ़िगरेशन गलती या एक कॉम्प्रोमाइज़्ड की पूल की हर प्रॉक्सी को प्रभावित करती है। पर-IP सर्टिफ़िकेट के साथ, हर एड्रेस क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी एक में समस्या आती है — बाकी सब पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

इसका मतलब यह भी है कि हर प्रॉक्सी एक स्टैंडअलोन सिक्योर एनोनिमस SSL प्रॉक्सी के रूप में काम करती है। आप FineProxy से HTTPS प्रॉक्सी लिस्ट एड्रेस इस भरोसे से खरीद सकते हैं कि हर एक अलग-अलग सिक्योर है, हज़ारों अन्य यूज़र्स के साथ सर्टिफ़िकेट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर नहीं करती।

TLS टर्मिनेशन प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है

यह टर्म टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई देता है। सरल शब्दों में: प्रॉक्सी आपका एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्वीकार करती है, रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करके देखती है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर डेस्टिनेशन से एक नया एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है।

Georgia Tech और University of Michigan के शोधकर्ताओं द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सभी HTTPS ट्रैफ़िक का 4-10.9% किसी न किसी प्रकार के इंटरसेप्शन प्रॉक्सी से होकर गुज़रता है, और उनमें से लगभग सभी सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं — डाउनग्रेडेड एन्क्रिप्शन, पुराने TLS वर्ज़न, मिसिंग सर्टिफ़िकेट चेक। एक ख़राब प्रॉक्सी इम्प्लीमेंटेशन आपके कनेक्शन को बिना प्रॉक्सी के इस्तेमाल से भी कम सुरक्षित बना सकता है। SSL इम्प्लीमेंटेशन की गुणवत्ता उतनी ही मायने रखती है जितना कि SSL का होना।

प्रैक्टिकल यूज़-केस

बड़े स्केल पर स्क्रैपिंग — हर बड़ी साइट HTTPS माँगती है। आपके स्क्रैपर का प्रॉक्सी से कनेक्शन भी एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, खासकर जब प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स शामिल हों। डेटासेंटर प्रॉक्सी जो पर-IP SSL सपोर्ट करती हैं, यह काम बिल्कुल सही तरीके से करती हैं।

अकाउंट मैनेजमेंट — लॉगिन क्रेडेंशियल्स और सेशन टोकन हाई-वैल्यू टारगेट हैं। बिना एन्क्रिप्शन वाला प्रॉक्सी लेग का मतलब है कि ये आपके नेटवर्क पर खुले में ट्रैवल करते हैं। ISP प्रॉक्सी इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट के साथ हर अकाउंट के कनेक्शन को पहले पैकेट से ही एन्क्रिप्टेड रखती हैं।

API इंटीग्रेशन — हर प्रमुख HTTPS प्रोटोकॉल API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) बिना एन्क्रिप्शन वाले कनेक्शन को रिजेक्ट करता है। अपने खुद के SSL सर्टिफ़िकेट वाली डेडिकेटेड प्रॉक्सी का मतलब है कि आपकी API कीज़ कभी भी एक्सपोज़्ड नहीं रहतीं।

पब्लिक नेटवर्क — कैफ़े, होटल या को-वर्किंग स्पेस से काम कर रहे हैं? HTTP प्रॉक्सी आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स और ब्राउज़िंग डेटा को लोकल नेटवर्क पर प्लेन टेक्स्ट में भेजती है। HTTPS प्रॉक्सी इसे एन्क्रिप्ट करती है। पब्लिक Wi-Fi पर, यही प्राइवेसी और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बीच का फ़र्क़ है।

SSL प्रॉक्सी एड्रेस खरीदते समय क्या चेक करें