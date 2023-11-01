नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

HTTPS प्रॉक्सी

पर-IP SSL सर्टिफ़िकेट, क्लाइंट-टू-प्रॉक्सी लेग पर TLS 1.3 एन्क्रिप्शन, HTTPS और SOCKS5 सपोर्ट — क्रेडेंशियल्स और हेडर पहले पैकेट से ही सुरक्षित।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना HTTPS प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • यूरोप में प्रति-IP SSL प्रमाणपत्र वाले 1,000 HTTPS डेटा सेंटर IP खरीदें
  • मेरी सुरक्षित HTTPS प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी HTTPS प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरे एन्क्रिप्टेड प्रॉक्सी प्लान की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर मेरी HTTPS प्रॉक्सी सूची ताज़ा करें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मुझे यह साइट बहुत पसंद है, यहाँ हमेशा वे प्रॉक्सी मिल जाते हैं जिनकी मुझे जरूरत होती है। मैं अन्य साइट्स का इस्तेमाल भी नहीं करता। सब कुछ स्थिर रूप से और बिना किसी विफलता के काम करता है। कीमतें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन इसके लायक हैं।

Margarita KomarovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कुछ समय से FineProxy की सेवाओं का उपयोग कर रहा हूं और गुणवत्ता से अत्यंत संतुष्ट हूं। कनेक्शन बहुत स्थिर हैं, IP पते बिना किसी समस्या के काम करते हैं, और गति लगातार तेज़ है। ग्राहक सहायता भी आवश्यकता होने पर बेहद संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति को जो विश्वसनीय प्रॉक्सी खोज रहा है, मैं इसे अत्यधिक सुझाता हूं।

KrzyszofNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

मैं इस सेवा से बेहतर कोई सेवा नहीं पा सका, विशेषकर रेज़िडेंशियल अनलिमिटेड के मामले में। मुझे लगा कि उपयोग करने के बाद इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन कितना भी समय इस्तेमाल किया, यह 99% से ऊपर ही रहा, यह वास्तव में अद्भुत अनुभव है। शुभकामनाएँ और आशा करता हूँ कि यह वैसे ही बनी रहे।

ZainDieg, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

API और एजेंट एक्सेस

कीमत उचित है और प्रॉक्सी बिल्कुल ठीक काम करती हैं। API को सेट अप करना भी आसान है। इस कीमत पर इसकी सिफ़ारिश करना आसान है!

Felix KernerTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे fineproxy प्रॉक्सी बहुत पसंद हैं, यह वास्तव में तेज और अज्ञात हैं। मैंने इसका उपयोग ऑटोमेशन टूल्स जैसे कीवर्ड टूल्स और स्क्रैपिंग टूल्स पर किया, यह जैसे खेल बदलने वाला है, ग्राहक सहायता बेहतरीन है, जब भी आपको मदद की जरूरत हो, वे 24/7 आपकी समस्या को हल करने के लिए उपलब्ध हैं, प्रॉक्सी की गुणवत्ता बस अद्भुत है।

asdjkakarNorton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्लाइंट-टू-प्रॉक्सी लेग कमज़ोर बिंदु क्यों है?बिना-एन्क्रिप्ट पहला-हॉप

क्योंकि ज़्यादातर प्रदाता इसे एन्क्रिप्ट नहीं करते। वे ऐसे "HTTP प्रॉक्सी" बेचते हैं जो HTTPS साइट्स से कनेक्ट हो सकते हैं — लेकिन प्रॉक्सी तक आपका अपना कनेक्शन प्लेन टेक्स्ट में रहता है। आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स, रिक्वेस्ट किए गए URLs, और आपके हेडर — सब कुछ नेटवर्क मॉनिटर करने वाले किसी को भी दिख सकता है। FineProxy के प्रति-IP SSL सर्टिफ़िकेट इस सेगमेंट को एन्क्रिप्ट करके यह गैप बंद कर देते हैं।

HTTP और HTTPS प्रॉक्सी में असली फ़र्क क्या है?पहले-हॉप एन्क्रिप्शन

एन्क्रिप्शन कहाँ शुरू होता है। एक HTTP प्रॉक्सी आपके ट्रैफ़िक को अनएन्क्रिप्टेड तरीके से प्रॉक्सी सर्वर तक फ़ॉरवर्ड करती है, जो फिर टारगेट से HTTPS के ज़रिए कनेक्ट होता है। एक HTTPS प्रॉक्सी बिल्कुल पहले हॉप से ही एन्क्रिप्ट करती है — आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक। 99.5% वेब ट्रैफ़िक HTTPS होने के कारण, प्रॉक्सी-टू-साइट लेग लगभग हमेशा एन्क्रिप्टेड होता है। सवाल यह है कि क्या क्लाइंट-टू-प्रॉक्सी लेग भी एन्क्रिप्टेड है।

क्या मेरा ISP HTTP प्रॉक्सी के ज़रिए मेरी गतिविधि देख सकता है?हाँ

हाँ — आपका ISP प्रॉक्सी एड्रेस, आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स (अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल हो रहा है), और आप कौन-सी साइट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं — ये सब देख सकता है। SSL के साथ HTTPS प्रॉक्सी के ज़रिए, आपका ISP सिर्फ़ प्रॉक्सी IP तक एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन देखता है। अंदर की सारी चीज़ें — साइट्स, क्रेडेंशियल्स, डेटा — छिपी रहती हैं।

क्या SOCKS5 एन्क्रिप्टेड होता है?अकेले नहीं

SOCKS5 खुद कोई एन्क्रिप्शन नहीं जोड़ता — यह एक टनलिंग प्रोटोकॉल है जो किसी भी ट्रैफ़िक टाइप के साथ काम करता है। लेकिन जब आप SOCKS5 को किसी ऐसी प्रॉक्सी के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं जिसके पास SSL सर्टिफ़िकेट है, तो प्रॉक्सी तक का कनेक्शन फिर भी एन्क्रिप्टेड रहता है। FineProxy हर IP पर HTTPS और SOCKS5 दोनों सपोर्ट करता है, इसलिए आप अपने एप्लिकेशन के हिसाब से प्रोटोकॉल चुनें और कनेक्शन सिक्योर बना रहे।

"SSL के साथ सिक्योर HTTP प्रॉक्सी" का मतलब वाकई में क्या है?प्रॉक्सी तक TLS

इसका मतलब है कि प्रॉक्सी प्लेन HTTP की बजाय HTTPS (पोर्ट 443 SSL/TLS के साथ) पर कनेक्शन स्वीकार करती है। आपका डेटा आपके डिवाइस और प्रॉक्सी के बीच एन्क्रिप्टेड रहता है, फिर प्रॉक्सी टारगेट से एक अलग एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है। “सिक्योर” शब्द उसी पहले लेग को संदर्भित करता है — जो कि ज़्यादातर HTTP प्रॉक्सी में मौजूद नहीं होता।

क्या SSL एन्क्रिप्शन प्रॉक्सी स्पीड को प्रभावित करता है?नगण्य ओवरहेड

SSL/TLS हैंडशेक इनिशियल कनेक्शन में कुछ मिलीसेकंड जोड़ता है — आमतौर पर 10–30 ms, जो प्रॉक्सी सर्वर से आपकी दूरी पर निर्भर करता है। उसके बाद, मॉडर्न TLS 1.3 एन्क्रिप्शन किसी भी मौजूदा हार्डवेयर पर नगण्य ओवरहेड के साथ चलता है। प्रैक्टिस में, स्क्रैपिंग, अकाउंट मैनेजमेंट या API कॉल्स के लिए यह फ़र्क़ नज़र भी नहीं आता। एन्क्रिप्शन लेयर से कहीं ज़्यादा नेटवर्क रूट की लेटेंसी मायने रखती है। FineProxy में, पर-IP सर्टिफ़िकेट ऑप्टिमाइज़्ड TLS कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, इसलिए आपको पूरा एन्क्रिप्शन मिलता है बिना किसी ध्यान देने योग्य स्पीड लॉस के।

गाइड

ज़्यादातर "HTTPS प्रॉक्सी" की समस्या — और एन्क्रिप्शन का असली मतलब

6 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

Google पर 99.5% ट्रैफ़िक पहले से एन्क्रिप्टेड है (Google Transparency Report)। आप जो भी वेबसाइट विज़िट करते हैं, वह लगभग सभी HTTPS पर चलती हैं। लेकिन प्रॉक्सी प्रदाता जो बात नहीं बताते वह यह है: वे जो प्रॉक्सी "HTTP/HTTPS" के नाम पर बेचते हैं, वे सफ़र का सिर्फ़ आधा हिस्सा एन्क्रिप्ट करते हैं।

एन्क्रिप्शन गैप कहाँ है

जब कोई प्रॉक्सी प्रोवाइडर कहता है कि उनका प्रोडक्ट “HTTPS सपोर्ट करता है,” तो उनका आमतौर पर मतलब होता है कि प्रॉक्सी HTTPS वेबसाइट्स से कनेक्ट कर सकती है। वेबसाइट से प्रॉक्सी तक का कनेक्शन — एन्क्रिप्टेड। प्रॉक्सी से आप तक का कनेक्शन — प्लेन HTTP। ओपन टेक्स्ट। आपके नेटवर्क पर कोई भी पढ़ सकता है।

सोचिए कि पहले लेग पर क्या-क्या ट्रैवल करता है: आपका प्रॉक्सी लॉगिन और पासवर्ड, आपकी रिक्वेस्ट की गई हर साइट का एड्रेस, आपके सभी HTTP हेडर। एक सामान्य HTTP प्रॉक्सी पर यह सारी जानकारी आपके ISP, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसी Wi-Fi पर मौजूद किसी भी व्यक्ति, या आपके और प्रॉक्सी सर्वर के बीच किसी भी डिवाइस को पूरी तरह दिखाई देती है।

यह कोई थ्योरी नहीं है। 2023 में, पॉपुलर Python requests लाइब्रेरी में एक वल्नरेबिलिटी (CVE-2023-32681) ने साफ़ दिखा दिया कि क्या होता है: Proxy-Authorization हेडर — जिसमें प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स होते हैं — रीडायरेक्ट के दौरान डेस्टिनेशन सर्वर तक लीक हो गया। असली वजह? क्रेडेंशियल्स प्रॉक्सी कनेक्शन में प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल कर रहे थे। इस वल्नरेबिलिटी ने लाइब्रेरी के वर्शन 2.3.0 से लेकर 2.30.x तक सभी को प्रभावित किया, जब तक कि पैच नहीं आया।

क्रेडेंशियल चोरी का पैमाना

Fortinet की 2025 Global Threat Landscape Report के अनुसार, डार्कनेट फ़ोरम पर चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स में एक ही साल में 42% की बढ़ोतरी हुई, जो 100 बिलियन से अधिक यूनिक रिकॉर्ड्स तक पहुँच गई — ईमेल, पासवर्ड, सेशन टोकन और ऑथेंटिकेशन बायपास। रियल टाइम में क्रेडेंशियल्स चुराने वाले इन्फ़ोस्टीलर मालवेयर की गतिविधि में 500% की वृद्धि देखी गई।

बिना एन्क्रिप्शन वाला प्रॉक्सी कनेक्शन एक और ऐसी जगह है जहाँ क्रेडेंशियल्स कैप्चर किए जा सकते हैं। आपका प्रॉक्सी पासवर्ड, आपके सेशन हेडर, जिन साइट्स को आप एक्सेस कर रहे हैं — अगर कनेक्शन एन्क्रिप्टेड नहीं है तो पहले हॉप पर यह सब कुछ खुला पड़ा रहता है।

FineProxy इसे कैसे हल करता है

हमारे नेटवर्क में हर IP एड्रेस का अपना अलग SSL सर्टिफ़िकेट है। जब आप FineProxy HTTPS प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहला कनेक्शन — आपके डिवाइस से प्रॉक्सी तक — SSL/TLS से एन्क्रिप्टेड होता है। आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी रिक्वेस्ट, आपके हेडर — सब शुरू से ही प्रोटेक्टेड हैं।

यही अंतर है:

सामान्य HTTP प्रॉक्सी: आपका डिवाइस → प्रॉक्सी (प्लेन टेक्स्ट, सब कुछ विज़िबल) → वेबसाइट (HTTPS, एन्क्रिप्टेड) FineProxy HTTPS प्रॉक्सी: आपका डिवाइस → प्रॉक्सी (HTTPS, पर-IP SSL सर्टिफ़िकेट से एन्क्रिप्टेड) → वेबसाइट (HTTPS, एन्क्रिप्टेड)

पूरी चेन एन्क्रिप्टेड है। कोई एक्सपोज़्ड सेगमेंट नहीं। आपके ट्रैफ़िक को पढ़ने के लिए कोई गैप नहीं।

हम हर IP के लिए एक डेडिकेटेड SSL सर्टिफ़िकेट जारी करते हैं — पूल में शेयर्ड सर्टिफ़िकेट नहीं। हर प्रॉक्सी अपनी खुद की क्रिप्टोग्राफ़िक पहचान के साथ एक स्वतंत्र SSL (सुरक्षित एन्क्रिप्टेड) प्रॉक्सी सर्वर के रूप में काम करती है।

पर-IP सर्टिफ़िकेट क्यों मायने रखते हैं

शेयर्ड सर्टिफ़िकेट का मतलब है कि एक कॉन्फ़िगरेशन गलती या एक कॉम्प्रोमाइज़्ड की पूल की हर प्रॉक्सी को प्रभावित करती है। पर-IP सर्टिफ़िकेट के साथ, हर एड्रेस क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी एक में समस्या आती है — बाकी सब पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

इसका मतलब यह भी है कि हर प्रॉक्सी एक स्टैंडअलोन सिक्योर एनोनिमस SSL प्रॉक्सी के रूप में काम करती है। आप FineProxy से HTTPS प्रॉक्सी लिस्ट एड्रेस इस भरोसे से खरीद सकते हैं कि हर एक अलग-अलग सिक्योर है, हज़ारों अन्य यूज़र्स के साथ सर्टिफ़िकेट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर नहीं करती।

TLS टर्मिनेशन प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है

यह टर्म टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई देता है। सरल शब्दों में: प्रॉक्सी आपका एन्क्रिप्टेड कनेक्शन स्वीकार करती है, रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करके देखती है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, और फिर डेस्टिनेशन से एक नया एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है।

Georgia Tech और University of Michigan के शोधकर्ताओं द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सभी HTTPS ट्रैफ़िक का 4-10.9% किसी न किसी प्रकार के इंटरसेप्शन प्रॉक्सी से होकर गुज़रता है, और उनमें से लगभग सभी सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं — डाउनग्रेडेड एन्क्रिप्शन, पुराने TLS वर्ज़न, मिसिंग सर्टिफ़िकेट चेक। एक ख़राब प्रॉक्सी इम्प्लीमेंटेशन आपके कनेक्शन को बिना प्रॉक्सी के इस्तेमाल से भी कम सुरक्षित बना सकता है। SSL इम्प्लीमेंटेशन की गुणवत्ता उतनी ही मायने रखती है जितना कि SSL का होना।

प्रैक्टिकल यूज़-केस

बड़े स्केल पर स्क्रैपिंग — हर बड़ी साइट HTTPS माँगती है। आपके स्क्रैपर का प्रॉक्सी से कनेक्शन भी एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, खासकर जब प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स शामिल हों। डेटासेंटर प्रॉक्सी जो पर-IP SSL सपोर्ट करती हैं, यह काम बिल्कुल सही तरीके से करती हैं।

अकाउंट मैनेजमेंट — लॉगिन क्रेडेंशियल्स और सेशन टोकन हाई-वैल्यू टारगेट हैं। बिना एन्क्रिप्शन वाला प्रॉक्सी लेग का मतलब है कि ये आपके नेटवर्क पर खुले में ट्रैवल करते हैं। ISP प्रॉक्सी इंडिविजुअल SSL सर्टिफ़िकेट के साथ हर अकाउंट के कनेक्शन को पहले पैकेट से ही एन्क्रिप्टेड रखती हैं।

API इंटीग्रेशन — हर प्रमुख HTTPS प्रोटोकॉल API (Google, Meta, OpenAI, Stripe) बिना एन्क्रिप्शन वाले कनेक्शन को रिजेक्ट करता है। अपने खुद के SSL सर्टिफ़िकेट वाली डेडिकेटेड प्रॉक्सी का मतलब है कि आपकी API कीज़ कभी भी एक्सपोज़्ड नहीं रहतीं।

पब्लिक नेटवर्क — कैफ़े, होटल या को-वर्किंग स्पेस से काम कर रहे हैं? HTTP प्रॉक्सी आपके प्रॉक्सी क्रेडेंशियल्स और ब्राउज़िंग डेटा को लोकल नेटवर्क पर प्लेन टेक्स्ट में भेजती है। HTTPS प्रॉक्सी इसे एन्क्रिप्ट करती है। पब्लिक Wi-Fi पर, यही प्राइवेसी और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बीच का फ़र्क़ है।

SSL प्रॉक्सी एड्रेस खरीदते समय क्या चेक करें

तीन चीज़ें देखें: क्या हर IP का अपना अलग सर्टिफ़िकेट है (शेयर्ड नहीं), क्या प्रॉक्सी सर्विस HTTPS के साथ SOCKS5 भी सपोर्ट करती है, और क्या IP प्रोवाइडर के अपने नेटवर्क के हैं। FineProxy तीनों देता है — हर एड्रेस के लिए अलग SSL, ड्यूअल प्रोटोकॉल सपोर्ट, और ऐसे IP जो हम खुद ओन और मैनेज करते हैं। यही सबसे सिक्योर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन बनाता है।