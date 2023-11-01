Proxy HTTPS

99,5% do tráfego para o Google já é criptografado (Google Transparency Report). Praticamente todo site que você visita roda HTTPS. Mas aqui está o que os provedores de proxy não explicam: a maioria dos proxies vendidos como «HTTP/HTTPS» só criptografa metade do caminho.

Onde está a brecha na criptografia

Quando um provedor de proxy diz que o produto «suporta HTTPS», geralmente quer dizer que o proxy consegue se conectar a sites HTTPS. A conexão do site de volta ao proxy — criptografada. A conexão do proxy até você — HTTP simples. Texto aberto. Legível por qualquer pessoa na sua rede.

Pense no que trafega nesse primeiro trecho: seu login e senha do proxy, o endereço de cada site que você está acessando, todos os seus headers HTTP. Em um proxy HTTP comum, essas informações ficam totalmente visíveis para seu provedor de internet, seu administrador de rede, qualquer pessoa na mesma rede Wi-Fi ou qualquer dispositivo entre você e o servidor proxy.

Isso não é teoria. Em 2023, uma vulnerabilidade na popular biblioteca Python requests (CVE-2023-32681) mostrou exatamente o que acontece: o cabeçalho Proxy-Authorization — contendo as credenciais do proxy — vazava para os servidores destino durante redirecionamentos. A causa raiz? Credenciais trafegando em texto puro pela conexão do proxy. Essa vulnerabilidade afetou todas as versões da biblioteca, da 2.3.0 à 2.30.x, antes de ser corrigida.

A escala do roubo de credenciais

O Relatório Global de Ameaças 2025 da Fortinet revelou que credenciais roubadas em fóruns darknet cresceram 42% em um único ano, alcançando mais de 100 bilhões de registros únicos — e-mails, senhas, tokens de sessão e bypasses de autenticação. Malwares do tipo infostealer que capturam credenciais em tempo real tiveram um aumento de 500% na atividade.

Uma conexão de proxy sem criptografia é mais um ponto onde credenciais podem ser capturadas. Sua senha de proxy, seus headers de sessão, os sites que você está acessando — tudo isso fica exposto nesse primeiro salto se a conexão não for criptografada.

Como a FineProxy resolve isso

Cada endereço IP da nossa rede possui seu próprio certificado SSL individual. Quando você se conecta a um servidor proxy HTTPS da FineProxy, a primeira conexão — do seu dispositivo ao proxy — já é criptografada com SSL/TLS. Suas credenciais, suas requisições e seus headers são protegidos desde o início.

Esta é a diferença:

Proxy HTTP típico: Seu dispositivo → Proxy (texto simples, tudo visível) → Site (HTTPS, criptografado) Proxy HTTPS da FineProxy: Seu dispositivo → Proxy (HTTPS, criptografado com certificado SSL por IP) → Site (HTTPS, criptografado)

Toda a cadeia é criptografada. Nenhum segmento exposto. Nenhuma brecha para alguém ler seu tráfego.

Emitimos um certificado SSL dedicado para cada IP — não um certificado compartilhado para todo o pool. Cada proxy opera como um servidor proxy SSL (seguro e criptografado) independente, com sua própria identidade criptográfica.

Por que certificados por IP fazem diferença

Um certificado compartilhado significa que um erro de configuração ou uma chave comprometida afeta todos os proxies do pool. Com certificados por IP, cada endereço é criptograficamente independente. Se um tiver problema — os demais permanecem intactos.

Isso também significa que cada proxy funciona como um proxy SSL anônimo seguro independente. Você pode comprar endereços de lista de proxies HTTPS da FineProxy sabendo que cada um é protegido individualmente, sem compartilhar infraestrutura de certificados com milhares de outros usuários.

O que um servidor proxy com terminação TLS faz

Esse termo aparece em documentações técnicas. Em termos simples: o proxy aceita sua conexão criptografada, descriptografa a requisição para ver para onde você quer ir e cria uma nova conexão criptografada com o destino.

Um estudo de 2017 conduzido por pesquisadores do Georgia Tech e da Universidade de Michigan descobriu que de 4% a 10,9% de todo o tráfego HTTPS passa por alguma forma de proxy de interceptação, e quase todos enfraquecem a segurança — criptografia rebaixada, versões de TLS desatualizadas, verificações de certificado ausentes. Uma implementação ruim de proxy pode tornar sua conexão menos segura do que não usar proxy nenhum. A qualidade da implementação SSL importa tanto quanto ter SSL em primeiro lugar.

Casos de uso práticos

Scraping em larga escala — todo site relevante exige HTTPS. A conexão do seu scraper com o proxy também deve ser criptografada, especialmente quando credenciais de proxy estão envolvidas. Proxies datacenter com SSL por IP resolvem isso de forma limpa.

Gestão de contas — credenciais de login e tokens de sessão são alvos de alto valor. Um trecho de proxy sem criptografia significa que eles trafegam em texto aberto na sua rede. Proxies ISP com certificados SSL individuais mantêm a conexão de cada conta criptografada desde o primeiro pacote.

Integrações com API — toda API HTTPS relevante (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rejeita conexões não criptografadas. Um proxy dedicado com seu próprio certificado SSL garante que suas chaves de API nunca trafeguem expostas.

Redes públicas — trabalhando de um café, hotel ou coworking? Um proxy HTTP envia suas credenciais de proxy e dados de navegação pela rede local em texto puro. Um proxy HTTPS criptografa tudo isso. Em Wi-Fi público, essa é a diferença entre privacidade e comprometimento.

O que verificar ao comprar endereços de proxy SSL