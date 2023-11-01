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Proxy HTTPS

Certificados SSL por IP, criptografia TLS 1.3 no trecho cliente-proxy, suporte a HTTPS e SOCKS5 — credenciais e headers protegidos desde o primeiro pacote.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte com proxies SSL anônimos.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 HTTPS IPs de datacenter em Europa com per-IP SSL certificates
  • Exporte meu secure HTTPS lista de proxies como JSON
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu HTTPS serviço de proxy
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu criptografado planos de proxy
  • Atualize minha lista de proxies HTTPS quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu muito este site, há sempre os proxies que eu preciso. Eu até mesmo outros sites não usam. Tudo funciona de forma estável e sem falhas. Os preços são um pouco caros, mas vale a pena.

Margarita KomarovaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.

Nemanja DuricSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

O preço é justo e os proxies funcionam perfeitamente. A parte da API também é fácil de configurar. Por este preço, é fácil recomendar!

Felix KernerTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.

asdjkakarNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que o trecho cliente-até-proxy é o ponto fraco?Porque a maioria

Porque a maioria dos provedores não criptografa essa conexão. Eles vendem «proxies HTTP» que conseguem se conectar a sites HTTPS — mas a sua própria conexão com o proxy é em texto simples. Suas credenciais de proxy, as URLs que você requisita e seus headers ficam visíveis para qualquer pessoa monitorando sua rede. Os certificados SSL por IP da FineProxy criptografam esse trecho, fechando essa brecha.

Qual é a diferença real entre proxy HTTP e HTTPS?Onde a

Onde a criptografia começa. Um proxy HTTP encaminha seu tráfego sem criptografia até o servidor proxy, que então se conecta ao destino via HTTPS. Um proxy HTTPS criptografa desde o primeiro salto — do seu dispositivo até o proxy. Com 99,5% do tráfego web sendo HTTPS, o trecho proxy-até-site quase sempre já é criptografado. A questão é se o trecho cliente-até-proxy também é.

Meu provedor de internet consegue ver o que eu faço através de um proxy HTTP?Sim

Sim — seu provedor de internet consegue ver o endereço do proxy, suas credenciais de proxy (se estiver usando autenticação básica) e quais sites você está acessando. Com um proxy HTTPS com SSL, seu provedor só vê uma conexão criptografada com o IP do proxy. Tudo o que está dentro — sites, credenciais, dados — fica oculto.

O SOCKS5 é criptografado?O SOCKS5

O SOCKS5 em si não adiciona criptografia — é um protocolo de tunelamento que funciona com qualquer tipo de tráfego. Mas quando você usa SOCKS5 através de um proxy que possui certificado SSL, a conexão com o proxy continua criptografada. A FineProxy suporta tanto HTTPS quanto SOCKS5 em todos os IPs, então você escolhe o protocolo que se encaixa na sua aplicação e mantém a conexão segura.

O que significa "proxy HTTP seguro com SSL" na prática?Significa que

Significa que o proxy aceita conexões via HTTPS (porta 443 com SSL/TLS) em vez de HTTP simples. Seus dados são criptografados entre o seu dispositivo e o proxy, e então o proxy estabelece uma conexão criptografada separada com o destino. A parte «segura» se refere a esse primeiro trecho — que é exatamente o que a maioria dos proxies HTTP não oferece.

A criptografia SSL afeta a velocidade do proxy?O handshake

O handshake SSL/TLS adiciona alguns milissegundos à conexão inicial — normalmente de 10 a 30 ms, dependendo da sua distância até o servidor proxy. Depois disso, a criptografia moderna do TLS 1.3 funciona com overhead desprezível em qualquer hardware atual. Na prática, a diferença é imperceptível para scraping, gestão de contas ou chamadas de API. A latência da rota de rede em si importa muito mais do que a camada de criptografia. Com a FineProxy, os certificados por IP utilizam configurações TLS otimizadas, então você obtém criptografia completa sem perda significativa de velocidade.

Guia

O problema com a maioria dos «proxies HTTPS» — e o que criptografia realmente significa

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

99,5% do tráfego para o Google já é criptografado (Google Transparency Report). Praticamente todo site que você visita roda HTTPS. Mas aqui está o que os provedores de proxy não explicam: a maioria dos proxies vendidos como «HTTP/HTTPS» só criptografa metade do caminho.

Onde está a brecha na criptografia

Quando um provedor de proxy diz que o produto «suporta HTTPS», geralmente quer dizer que o proxy consegue se conectar a sites HTTPS. A conexão do site de volta ao proxy — criptografada. A conexão do proxy até você — HTTP simples. Texto aberto. Legível por qualquer pessoa na sua rede.

Pense no que trafega nesse primeiro trecho: seu login e senha do proxy, o endereço de cada site que você está acessando, todos os seus headers HTTP. Em um proxy HTTP comum, essas informações ficam totalmente visíveis para seu provedor de internet, seu administrador de rede, qualquer pessoa na mesma rede Wi-Fi ou qualquer dispositivo entre você e o servidor proxy.

Isso não é teoria. Em 2023, uma vulnerabilidade na popular biblioteca Python requests (CVE-2023-32681) mostrou exatamente o que acontece: o cabeçalho Proxy-Authorization — contendo as credenciais do proxy — vazava para os servidores destino durante redirecionamentos. A causa raiz? Credenciais trafegando em texto puro pela conexão do proxy. Essa vulnerabilidade afetou todas as versões da biblioteca, da 2.3.0 à 2.30.x, antes de ser corrigida.

A escala do roubo de credenciais

O Relatório Global de Ameaças 2025 da Fortinet revelou que credenciais roubadas em fóruns darknet cresceram 42% em um único ano, alcançando mais de 100 bilhões de registros únicos — e-mails, senhas, tokens de sessão e bypasses de autenticação. Malwares do tipo infostealer que capturam credenciais em tempo real tiveram um aumento de 500% na atividade.

Uma conexão de proxy sem criptografia é mais um ponto onde credenciais podem ser capturadas. Sua senha de proxy, seus headers de sessão, os sites que você está acessando — tudo isso fica exposto nesse primeiro salto se a conexão não for criptografada.

Como a FineProxy resolve isso

Cada endereço IP da nossa rede possui seu próprio certificado SSL individual. Quando você se conecta a um servidor proxy HTTPS da FineProxy, a primeira conexão — do seu dispositivo ao proxy — já é criptografada com SSL/TLS. Suas credenciais, suas requisições e seus headers são protegidos desde o início.

Esta é a diferença:

Proxy HTTP típico: Seu dispositivo → Proxy (texto simples, tudo visível) → Site (HTTPS, criptografado) Proxy HTTPS da FineProxy: Seu dispositivo → Proxy (HTTPS, criptografado com certificado SSL por IP) → Site (HTTPS, criptografado)

Toda a cadeia é criptografada. Nenhum segmento exposto. Nenhuma brecha para alguém ler seu tráfego.

Emitimos um certificado SSL dedicado para cada IP — não um certificado compartilhado para todo o pool. Cada proxy opera como um servidor proxy SSL (seguro e criptografado) independente, com sua própria identidade criptográfica.

Por que certificados por IP fazem diferença

Um certificado compartilhado significa que um erro de configuração ou uma chave comprometida afeta todos os proxies do pool. Com certificados por IP, cada endereço é criptograficamente independente. Se um tiver problema — os demais permanecem intactos.

Isso também significa que cada proxy funciona como um proxy SSL anônimo seguro independente. Você pode comprar endereços de lista de proxies HTTPS da FineProxy sabendo que cada um é protegido individualmente, sem compartilhar infraestrutura de certificados com milhares de outros usuários.

O que um servidor proxy com terminação TLS faz

Esse termo aparece em documentações técnicas. Em termos simples: o proxy aceita sua conexão criptografada, descriptografa a requisição para ver para onde você quer ir e cria uma nova conexão criptografada com o destino.

Um estudo de 2017 conduzido por pesquisadores do Georgia Tech e da Universidade de Michigan descobriu que de 4% a 10,9% de todo o tráfego HTTPS passa por alguma forma de proxy de interceptação, e quase todos enfraquecem a segurança — criptografia rebaixada, versões de TLS desatualizadas, verificações de certificado ausentes. Uma implementação ruim de proxy pode tornar sua conexão menos segura do que não usar proxy nenhum. A qualidade da implementação SSL importa tanto quanto ter SSL em primeiro lugar.

Casos de uso práticos

Scraping em larga escala — todo site relevante exige HTTPS. A conexão do seu scraper com o proxy também deve ser criptografada, especialmente quando credenciais de proxy estão envolvidas. Proxies datacenter com SSL por IP resolvem isso de forma limpa.

Gestão de contas — credenciais de login e tokens de sessão são alvos de alto valor. Um trecho de proxy sem criptografia significa que eles trafegam em texto aberto na sua rede. Proxies ISP com certificados SSL individuais mantêm a conexão de cada conta criptografada desde o primeiro pacote.

Integrações com API — toda API HTTPS relevante (Google, Meta, OpenAI, Stripe) rejeita conexões não criptografadas. Um proxy dedicado com seu próprio certificado SSL garante que suas chaves de API nunca trafeguem expostas.

Redes públicas — trabalhando de um café, hotel ou coworking? Um proxy HTTP envia suas credenciais de proxy e dados de navegação pela rede local em texto puro. Um proxy HTTPS criptografa tudo isso. Em Wi-Fi público, essa é a diferença entre privacidade e comprometimento.

O que verificar ao comprar endereços de proxy SSL

Três coisas: cada IP tem seu próprio certificado (não compartilhado), o serviço de proxy suporta SOCKS5 além de HTTPS, e os IPs são da rede própria do provedor. A FineProxy entrega os três — SSL individual por endereço, suporte a protocolo duplo e IPs que nós mesmos possuímos e gerenciamos. É isso que compõe a configuração de proxy mais segura.