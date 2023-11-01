NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy Rápido

Hardware AMD EPYC, uplinks de 80 Gbps, até 500 Mbps por proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfego ilimitado, entrega instantânea via API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano com proxies rápidos e seguros.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 de alta velocidade IPs de datacenter em Europa
  • Exporte meu fast lista de proxies como JSON
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu de alta velocidade serviço de proxy
  • Mostre qual serviço de proxy rápido teve a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu fast serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Um excelente proxy. Eu tenho usado este serviço por cerca de um mês. Não se arrependeu sobre a assinatura. Relativamente rápido, sem atrasos, é conveniente usar, o consultor responde rapidamente, é muito útil para o trabalho e apenas para o surfe habitual da Internet. Para mim, o preço é ligeiramente excessivo, mas pelo menos a qualidade é excelente. Eu coloquei o projeto 9 proxy fora de 10

KembyPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais

esta bazaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a velocidade dos proxies da FineProxy?700–800 Mbps

Em testes reais: até 500 Mbps em uma conexão residencial típica, 700–800 Mbps em testes servidor-a-servidor a partir de um datacenter. A capacidade agregada dos servidores é de 80 Gbps em hardware AMD EPYC. Para a maioria das tarefas — scraping, downloads, streaming — o limite é o site-alvo ou o seu ISP, e não os nossos proxies. O que alguns chamam de proxy turbo ultrarrápido não se resume a um único número mágico — trata-se de desempenho consistente quando a carga dispara.

Por que alguns proxies parecem lentos mesmo sendo rotulados como «alta velocidade»?Três motivos comuns

Três motivos comuns. O provedor opera em hardware reciclado — chips Xeon Gold antigos comprados a preço de sucata, montados em servidores que não aguentam TLS moderno e carga simultânea. Eles roteiam o tráfego por intermediários, e cada salto extra adiciona latência. Ou anunciam «até 1 Gbps», mas na documentação real descobre-se que esse é o uplink total do servidor compartilhado entre todos os IPs da máquina. A FineProxy elimina os três problemas: servidores próprios AMD EPYC, roteamento direto e tráfego ilimitado em todos os planos.

SOCKS5 ou HTTP — qual é mais rápido?Em hardware

Em hardware moderno, a diferença é marginal. O SOCKS5 tem um overhead ligeiramente menor porque não analisa cabeçalhos HTTP, mas o tempo de handshake TLS domina em ambos os protocolos. Escolha o que a sua ferramenta suportar melhor. A FineProxy suporta ambos pelo mesmo preço, sem diferença de velocidade.

Um proxy pode realmente acelerar minha conexão?Em casos específicos

Em casos específicos, sim. Se o seu ISP limita certos tipos de tráfego (streaming, downloads grandes), rotear através de um proxy contorna essa limitação porque o ISP não consegue identificar o que você está fazendo. Se o CDN de um site direciona você para um servidor distante, um proxy na localização certa se conecta a um nó de CDN mais próximo. Fora isso, um proxy adiciona um salto extra e não consegue superar uma conexão direta pelas leis da física.

Como testar a velocidade do meu proxy?Baixe um arquivo

Baixe um arquivo de teste através do proxy e meça a taxa de transferência. Use arquivos de tamanhos diferentes para verificar tanto a velocidade de pico quanto a velocidade sustentada. Aqui estão comandos prontos para copiar e colar — substitua IP:PORT pelo endereço do seu proxy:

Verificação rápida (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Teste de throughput (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Velocidade sustentada (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Se o proxy usa login/senha: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

O valor de speed_download é em bytes por segundo. Divida por 125.000 para obter Mbps. O TTFB (time to first byte) mostra a latência — abaixo de 100 ms para servidores na mesma região indica que o proxy está sólido. Execute cada teste de 3 a 5 vezes e use a mediana.

Os servidores de teste da Tele2 ficam na Europa; para outras regiões, use Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin para leste dos EUA, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin para Finlândia) ou OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat para França).

Um proxy anônimo rápido da FineProxy pode facilmente atingir 400–500 Mbps a partir de uma conexão residencial nesses testes. Se você estiver vendo valores significativamente menores, verifique primeiro a velocidade do seu ISP — o proxy não é o limite.

Guia

O que realmente torna um proxy rápido

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

A FineProxy opera em processadores AMD EPYC de classe servidor com uplinks agregados de 80 Gbps. Quando você compra um serviço de proxy rápido, a velocidade que obtém depende do hardware pelo qual seu tráfego passa, da distância entre você e o servidor, e de quantos saltos de roteamento existem no caminho. Rótulos de marketing como «turbo» ou «ultrarrápido» não dizem nada. Especificações do servidor, sim.

O hardware define o limite

Cada requisição envolve criptografia, roteamento e encaminhamento. Cada etapa consome ciclos de CPU. Em hardware ultrapassado, esses ciclos se acumulam — handshakes TLS sozinhos podem adicionar de 5 a 15 ms por conexão em processadores mais antigos. Muitos provedores de proxy rodam em chips Intel Xeon Gold reciclados, comprados a preço de sucata de datacenters descomissionados. Esses processadores eram top de linha há cinco anos, mas ficam dramaticamente atrás dos AMD EPYC modernos tanto em desempenho single-thread quanto em throughput TLS. Os chips AMD EPYC lidam com milhares de operações TLS simultâneas com aceleração por hardware dedicada — menor overhead por requisição mesmo sob carga pesada.

Os servidores da FineProxy se conectam por canais de 80 Gbps. A maioria dos provedores anuncia «até 1 Gbps» na landing page, mas se você procurar na documentação real, vai encontrar ou nada, ou uma nota dizendo que esse é o uplink do servidor compartilhado entre todos os IPs daquela máquina. Em testes reais, os proxies da FineProxy entregam até 500 Mbps em uma conexão residencial típica e 700–800 Mbps quando testados a partir de um servidor remoto em um datacenter. Atualizamos o hardware regularmente — a geração mais recente de EPYC substituiu a anterior especificamente para melhorar o desempenho single-thread e o throughput TLS.

Os servidores proxy de alta velocidade mais rápidos não são os que têm a landing page mais chamativa. São aqueles cujo hardware foi construído para carga simultânea, e não montado com peças recicladas.

Distância e roteamento — a física que você não pode pular

A luz na fibra óptica percorre aproximadamente 200 km por milissegundo. De Nova York a Frankfurt são ~40 ms de latência base antes de qualquer outra coisa acontecer. Nenhum hardware resolve isso. A única solução: escolha uma localização de proxy próxima ao seu destino.

O roteamento direto do provedor importa tanto quanto. Quando você passa por um revendedor, seu tráfego percorre: você → gateway do revendedor → provedor upstream → destino. Isso é um salto extra — potencialmente +10–30 ms. A FineProxy é dona dos seus servidores e do seu pool de mais de 100.000 IPs. Seu tráfego segue: você → nosso servidor → destino. Um salto. Sem roteamento por intermediários.

Para um endereço IP pago e rápido com porta, o caminho físico que seus dados percorrem importa mais do que qualquer rótulo de velocidade em uma página de vendas.

Por que proxies de datacenter são o tipo mais rápido

Proxies residenciais trafegam por dispositivos de consumidores e redes de ISP. Proxies móveis trafegam por torres de celular. Ambos adicionam latência que proxies de datacenter simplesmente não têm. Um proxy de datacenter fica em uma instalação com conexões diretas ao backbone — infraestrutura de rede corporativa com o mínimo de saltos até os principais pontos de troca de tráfego.

Os IPs de datacenter da FineProxy entregam consistentemente a menor latência e o maior throughput. Não são truques de software — apenas um caminho de dados mais curto e hardware mais rápido. Para scraping, monitoramento, downloads em massa ou qualquer tarefa em que a velocidade importa mais do que a classificação do IP, o datacenter vence sempre.

Largura de banda ilimitada significa que ninguém limita você

Provedores que cobram por GB têm um incentivo financeiro para reduzir sua velocidade em escala. Você paga por volume — se eles limitam o tráfego, você gera menos custo na rede deles. A FineProxy cobra por IP, não por gigabyte. Transfira 10 GB ou 10 TB — a velocidade continua a mesma. O único detalhe a considerar: cada plano tem um limite de velocidade recomendado por proxy. Esses limites existem para que cada cliente tenha velocidades consistentes mesmo nos horários de pico — não para restringir você, mas para manter a infraestrutura justa para todos no mesmo servidor.

Servidores proxy rápidos e acessíveis com tráfego ilimitado existem porque o custo real de largura de banda para proxies de datacenter é mínimo. O modelo de cobrança por GB é uma estratégia de margem, não uma necessidade.

O que "rápido" significa para diferentes tarefas

Streaming — um proxy de vídeo rápido precisa de throughput sustentado, não apenas baixa latência. Um proxy que lida com picos mas engasga em streams HD contínuos é inútil aqui. Largura de banda ilimitada com 80 Gbps de capacidade agregada mantém o stream fluindo sem buffering.

Downloads — proxy rápido para download significa largura de banda bruta. Seu arquivo de 2 GB não deveria competir com milhares de outros usuários pelo mesmo gargalo estreito.

Desbloqueio rápido da internet — acessar conteúdo com restrição geográfica depende principalmente da latência. Escolha um proxy no país destino e a conexão parecerá quase nativa.

Scraping em escala — milhares de requisições simultâneas precisam de um servidor que não as coloque em fila. Processadores AMD EPYC lidam com isso porque foram projetados exatamente para esse tipo de carga paralela. Um proxy funcional que não trava sob carga sai mais barato a longo prazo do que um gratuito que descarta metade das suas conexões.

Quer testar o serviço com sua própria carga de trabalho? Configure e pague por Proxies por 48 horas e depois execute os testes acima em suas próprias tarefas.