A FineProxy opera em processadores AMD EPYC de classe servidor com uplinks agregados de 80 Gbps. Quando você compra um serviço de proxy rápido, a velocidade que obtém depende do hardware pelo qual seu tráfego passa, da distância entre você e o servidor, e de quantos saltos de roteamento existem no caminho. Rótulos de marketing como «turbo» ou «ultrarrápido» não dizem nada. Especificações do servidor, sim.

O hardware define o limite

Cada requisição envolve criptografia, roteamento e encaminhamento. Cada etapa consome ciclos de CPU. Em hardware ultrapassado, esses ciclos se acumulam — handshakes TLS sozinhos podem adicionar de 5 a 15 ms por conexão em processadores mais antigos. Muitos provedores de proxy rodam em chips Intel Xeon Gold reciclados, comprados a preço de sucata de datacenters descomissionados. Esses processadores eram top de linha há cinco anos, mas ficam dramaticamente atrás dos AMD EPYC modernos tanto em desempenho single-thread quanto em throughput TLS. Os chips AMD EPYC lidam com milhares de operações TLS simultâneas com aceleração por hardware dedicada — menor overhead por requisição mesmo sob carga pesada.

Os servidores da FineProxy se conectam por canais de 80 Gbps. A maioria dos provedores anuncia «até 1 Gbps» na landing page, mas se você procurar na documentação real, vai encontrar ou nada, ou uma nota dizendo que esse é o uplink do servidor compartilhado entre todos os IPs daquela máquina. Em testes reais, os proxies da FineProxy entregam até 500 Mbps em uma conexão residencial típica e 700–800 Mbps quando testados a partir de um servidor remoto em um datacenter. Atualizamos o hardware regularmente — a geração mais recente de EPYC substituiu a anterior especificamente para melhorar o desempenho single-thread e o throughput TLS.

Os servidores proxy de alta velocidade mais rápidos não são os que têm a landing page mais chamativa. São aqueles cujo hardware foi construído para carga simultânea, e não montado com peças recicladas.

Distância e roteamento — a física que você não pode pular

A luz na fibra óptica percorre aproximadamente 200 km por milissegundo. De Nova York a Frankfurt são ~40 ms de latência base antes de qualquer outra coisa acontecer. Nenhum hardware resolve isso. A única solução: escolha uma localização de proxy próxima ao seu destino.

O roteamento direto do provedor importa tanto quanto. Quando você passa por um revendedor, seu tráfego percorre: você → gateway do revendedor → provedor upstream → destino. Isso é um salto extra — potencialmente +10–30 ms. A FineProxy é dona dos seus servidores e do seu pool de mais de 100.000 IPs. Seu tráfego segue: você → nosso servidor → destino. Um salto. Sem roteamento por intermediários.

Para um endereço IP pago e rápido com porta, o caminho físico que seus dados percorrem importa mais do que qualquer rótulo de velocidade em uma página de vendas.

Por que proxies de datacenter são o tipo mais rápido

Proxies residenciais trafegam por dispositivos de consumidores e redes de ISP. Proxies móveis trafegam por torres de celular. Ambos adicionam latência que proxies de datacenter simplesmente não têm. Um proxy de datacenter fica em uma instalação com conexões diretas ao backbone — infraestrutura de rede corporativa com o mínimo de saltos até os principais pontos de troca de tráfego.

Os IPs de datacenter da FineProxy entregam consistentemente a menor latência e o maior throughput. Não são truques de software — apenas um caminho de dados mais curto e hardware mais rápido. Para scraping, monitoramento, downloads em massa ou qualquer tarefa em que a velocidade importa mais do que a classificação do IP, o datacenter vence sempre.

Largura de banda ilimitada significa que ninguém limita você

Provedores que cobram por GB têm um incentivo financeiro para reduzir sua velocidade em escala. Você paga por volume — se eles limitam o tráfego, você gera menos custo na rede deles. A FineProxy cobra por IP, não por gigabyte. Transfira 10 GB ou 10 TB — a velocidade continua a mesma. O único detalhe a considerar: cada plano tem um limite de velocidade recomendado por proxy. Esses limites existem para que cada cliente tenha velocidades consistentes mesmo nos horários de pico — não para restringir você, mas para manter a infraestrutura justa para todos no mesmo servidor.

Servidores proxy rápidos e acessíveis com tráfego ilimitado existem porque o custo real de largura de banda para proxies de datacenter é mínimo. O modelo de cobrança por GB é uma estratégia de margem, não uma necessidade.

O que "rápido" significa para diferentes tarefas

Streaming — um proxy de vídeo rápido precisa de throughput sustentado, não apenas baixa latência. Um proxy que lida com picos mas engasga em streams HD contínuos é inútil aqui. Largura de banda ilimitada com 80 Gbps de capacidade agregada mantém o stream fluindo sem buffering.

Downloads — proxy rápido para download significa largura de banda bruta. Seu arquivo de 2 GB não deveria competir com milhares de outros usuários pelo mesmo gargalo estreito.

Desbloqueio rápido da internet — acessar conteúdo com restrição geográfica depende principalmente da latência. Escolha um proxy no país destino e a conexão parecerá quase nativa.

Scraping em escala — milhares de requisições simultâneas precisam de um servidor que não as coloque em fila. Processadores AMD EPYC lidam com isso porque foram projetados exatamente para esse tipo de carga paralela. Um proxy funcional que não trava sob carga sai mais barato a longo prazo do que um gratuito que descarta metade das suas conexões.