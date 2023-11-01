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Proxy Rápido

Hardware AMD EPYC, enlaces de 80 Gbps, hasta 500 Mbps por proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, tráfico ilimitado, entrega instantánea vía API.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su plan con proxies rápidos y seguros.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 1.000 IP de centro de datos de alta velocidad en Europa
  • Exportar mi lista de proxy rápido como JSON
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies de alta velocidad
  • Mostrar qué servicios proxy rápido tenía la tasa de error más alta hoy
  • Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy rápidos
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Un excelente representante. He estado usando este servicio por alrededor de un mes. No se ha arrepentido de la suscripción. Relativamente rápido, sin retrasos, es conveniente de usar, el consultor responde rápidamente, es muy útil para el trabajo y sólo para navegar por Internet habitual. Para mí, el precio es ligeramente sobreprecio, pero al menos la calidad es excelente. Puse el proxy del proyecto 9 de 10

KembyPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.

ZainDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

Disponibilidad: Proxies excelentes que se mantienen estables entre 3 y 7 días sin interrupciones. Velocidad: Lo bastante rápidos para TikTok, Gmail e iniciar sesión en billeteras de criptomonedas. Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e incluso UDP. Cobertura global: Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y más países.

esta bazaarSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

FineProxy.org ofrece un servicio proxy decente con una amplia selección de IPs y ubicaciones. Sin embargo, las velocidades de conexión pueden ser inconsistentes a veces, y la respuesta de soporte puede ser más lenta de lo esperado. Si bien el servicio es adecuado para tareas básicas, puede no satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios con mayores demandas o requisitos específicos. El precio es competitivo, pero el rendimiento podría ser más estable para aquellos que confían en él para un uso profesional o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué tan rápidos son los proxies de FineProxy?700–800 Mbps

En pruebas reales: hasta 500 Mbps en una conexión doméstica típica, 700–800 Mbps en pruebas servidor a servidor desde un datacenter. La capacidad agregada del servidor es de 80 Gbps sobre hardware AMD EPYC. Para la mayoría de tareas —scraping, descargas, streaming— el límite lo pone el sitio web destino o su ISP, no nuestros proxies. Lo que algunos llaman un proxy turbo ultrarrápido no se trata de un solo número mágico, sino de un rendimiento consistente cuando la carga se dispara.

¿Por qué algunos proxies se sienten lentos aunque estén etiquetados como "alta velocidad"?Equipo y enrutamiento

Tres motivos habituales. El proveedor funciona con hardware reciclado: chips Xeon Gold de segunda mano comprados a precio de chatarra, ensamblados en servidores incapaces de gestionar TLS moderno y carga concurrente. Enrutan el tráfico a través de intermediarios, y cada salto adicional añade latencia. O publicitan “hasta 1 Gbps” pero en la letra pequeña resulta que eso es el enlace total del servidor, compartido entre todas las IP de la máquina. FineProxy elimina los tres problemas: servidores propios con AMD EPYC, enrutamiento directo y tráfico ilimitado en todos los planes.

SOCKS5 o HTTP: ¿cuál es más rápido?Diferencia marginal

Con hardware moderno la diferencia es mínima. SOCKS5 tiene algo menos de overhead porque no analiza cabeceras HTTP, pero el tiempo del handshake TLS domina en ambos protocolos. Elija el que mejor soporte su herramienta. FineProxy admite ambos al mismo precio y sin diferencia de velocidad.

¿Puede un proxy realmente acelerar mi conexión?En casos específicos

En casos concretos, sí. Si su ISP limita ciertos tipos de tráfico (streaming, descargas pesadas), enrutar a través de un proxy evita esa restricción porque su ISP no puede identificar lo que usted está haciendo. Si el CDN de un sitio web le dirige a un servidor lejano, un proxy en la ubicación adecuada se conecta a un nodo CDN más cercano. Fuera de estos supuestos, un proxy añade un salto adicional y por pura física no puede superar una conexión directa.

¿Cómo puedo medir la velocidad de mi proxy?Mida las descargas

Descargue un archivo de prueba a través del proxy y mida el rendimiento. Use archivos de distintos tamaños para comprobar tanto la velocidad pico como la sostenida. Aquí tiene comandos listos para copiar y pegar — sustituya IP:PORT por la dirección de su proxy:

Comprobación rápida (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Test de rendimiento (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Velocidad sostenida (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Si el proxy usa usuario/contraseña: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

El valor speed_download está en bytes por segundo. Divida entre 125 000 para obtener Mbps. TTFB (time to first byte) indica latencia: por debajo de 100 ms en servidores de la misma región significa que el proxy funciona bien. Ejecute cada prueba de 3 a 5 veces y quédese con la mediana.

Los servidores de prueba de Tele2 están en Europa; para otras regiones, utilice Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin para US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin para Finlandia) u OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat para Francia).

Un proxy anónimo rápido de FineProxy puede alcanzar fácilmente entre 400 y 500 Mbps desde una conexión doméstica en estas pruebas. Si obtiene cifras significativamente menores, compruebe primero la velocidad de su propio ISP: el proxy no es el cuello de botella.

Guía

Qué hace que un proxy sea realmente rápido

5 min leedEquipo de red FineProxy

FineProxy opera sobre procesadores de clase servidor AMD EPYC con enlaces ascendentes agregados de 80 Gbps. Cuando adquiere un servicio de proxy rápido, la velocidad que obtiene depende del hardware por el que pasa su tráfico, la distancia entre usted y el servidor, y la cantidad de saltos de enrutamiento intermedios. Etiquetas de marketing como “turbo” o “ultra-fast” no le dicen nada. Las especificaciones del servidor, sí.

El hardware determina el techo de rendimiento

Cada solicitud implica cifrado, enrutamiento y reenvío. Cada paso consume ciclos de CPU. En hardware obsoleto, esos ciclos se acumulan: solo los handshakes TLS pueden añadir entre 5 y 15 ms por conexión en procesadores antiguos. Muchos proveedores de proxy operan con chips Intel Xeon Gold reciclados, comprados a precio de saldo en centros de datos desmantelados. Esos procesadores eran de primera línea hace cinco años, pero quedan muy por debajo de los AMD EPYC modernos tanto en rendimiento de un solo hilo como en throughput TLS. Los chips AMD EPYC gestionan miles de operaciones TLS concurrentes con aceleración por hardware dedicada, lo que reduce la sobrecarga por solicitud incluso bajo carga intensa.

Los servidores de FineProxy se conectan a través de canales de 80 Gbps. La mayoría de los proveedores anuncian “hasta 1 Gbps” en su página principal, pero si revisa la documentación real encontrará o bien nada en absoluto, o bien una nota aclarando que se trata del enlace ascendente del servidor compartido entre todas las IP de esa máquina. En pruebas reales, los proxies de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbps en una conexión doméstica típica y entre 700 y 800 Mbps cuando se prueban desde un servidor remoto ubicado en un centro de datos. Actualizamos el hardware con regularidad: la última generación EPYC sustituyó a la anterior específicamente para mejorar el rendimiento en un solo hilo y el throughput TLS.

Los servidores proxy de alta velocidad más rápidos no son los que tienen la página de inicio más llamativa, sino aquellos cuyo hardware fue diseñado para carga concurrente y no ensamblado con piezas recicladas.

Distancia y enrutamiento: la física que no se puede eludir

La luz en la fibra óptica viaja aproximadamente 200 km por milisegundo. De Nueva York a Fráncfort se suman ~40 ms de latencia base antes de que ocurra cualquier otra cosa. Ningún hardware lo soluciona. La única solución: elegir una ubicación de proxy cercana a su objetivo.

El enrutamiento directo del proveedor importa igual. Cuando pasa por un revendedor, su tráfico recorre: usted → gateway del revendedor → proveedor upstream → destino. Eso supone un salto extra, potencialmente +10–30 ms. FineProxy es propietario de sus servidores y de su pool de IP con más de 100 000 direcciones. Su tráfico sigue la ruta: usted → nuestro servidor → destino. Un solo salto. Sin intermediarios en el enrutamiento.

Para una dirección IP y puerto de pago rápidos, la ruta física que recorren sus datos importa mucho más que cualquier etiqueta de velocidad en una página de ventas.

Por qué los proxies de centro de datos son el tipo más rápido

Los proxies residenciales se enrutan a través de dispositivos de consumo y redes ISP. Los proxies móviles se enrutan a través de torres de telefonía celular. Ambos añaden latencia que los proxies de datacenter simplemente no tienen. Un proxy de datacenter se encuentra en una instalación conexiones directas al backbone — infraestructura de red de nivel empresarial con saltos mínimos hacia los principales puntos de intercambio de internet.

Las IP de datacenter de FineProxy’s ofrecen consistentemente latencia más baja y el mayor rendimiento. No son trucos de software, sino una ruta de datos más corta y hardware más rápido. Para scraping, monitorización, descargas masivas o cualquier tarea donde la velocidad importa más que la clasificación de la IP, el datacenter gana siempre.

Ancho de banda ilimitado significa que nadie te limita la velocidad

Los proveedores que cobran por GB tienen un incentivo económico para ralentizarte a gran escala. Estás pagando por volumen: si te limitan, generas menos coste en su red. FineProxy cobra por IP, no por gigabyte. Transfiere 10 GB o 10 TB: la velocidad se mantiene igual. Lo único a tener en cuenta: cada plan tiene un límite de velocidad recomendado por proxy. Estos límites existen para que cada cliente obtenga velocidades consistentes incluso en horas punta — no para restringirte, sino para mantener la infraestructura equitativa para todos los usuarios en el mismo servidor.

Los servidores proxy rápidos y económicos con tráfico ilimitado existen porque el coste real del ancho de banda en proxies de datacenter es mínimo. El modelo de cobro por GB es una estrategia de margen, no una necesidad.

Qué significa “rápido” según la tarea

Streaming — un proxy rápido para vídeo necesita rendimiento sostenido, no solo baja latencia. Un proxy que gestiona ráfagas pero se satura con streams HD continuos es inútil aquí. Ancho de banda ilimitado con 80 Gbps agregados mantiene el stream fluido sin buffering.

Descargas — un proxy rápido para descargas significa ancho de banda puro. Tu archivo de 2 GB no debería competir con miles de usuarios por el mismo canal estrecho.

Desbloqueo rápido de internet — acceder a contenido con restricción geográfica depende principalmente de latencia. Elige un proxy en el país destino y la conexión sentirá casi nativa.

Scraping a gran escala — miles de solicitudes concurrentes necesitan un servidor que no las ponga en cola. Los procesadores AMD EPYC gestionan esto porque fueron diseñados exactamente para este tipo de carga de trabajo paralela. Un proxy funcional que no se satura bajo carga resulta más económico a largo plazo que uno gratuito que pierde la mitad de tus conexiones.

¿Quiere probar el servicio con su propia carga de trabajo? Configure y pague Proxies por 48 horas y ejecute después las pruebas anteriores con sus propias tareas.