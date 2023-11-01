FineProxy opera sobre procesadores de clase servidor AMD EPYC con enlaces ascendentes agregados de 80 Gbps. Cuando adquiere un servicio de proxy rápido, la velocidad que obtiene depende del hardware por el que pasa su tráfico, la distancia entre usted y el servidor, y la cantidad de saltos de enrutamiento intermedios. Etiquetas de marketing como “turbo” o “ultra-fast” no le dicen nada. Las especificaciones del servidor, sí.

El hardware determina el techo de rendimiento

Cada solicitud implica cifrado, enrutamiento y reenvío. Cada paso consume ciclos de CPU. En hardware obsoleto, esos ciclos se acumulan: solo los handshakes TLS pueden añadir entre 5 y 15 ms por conexión en procesadores antiguos. Muchos proveedores de proxy operan con chips Intel Xeon Gold reciclados, comprados a precio de saldo en centros de datos desmantelados. Esos procesadores eran de primera línea hace cinco años, pero quedan muy por debajo de los AMD EPYC modernos tanto en rendimiento de un solo hilo como en throughput TLS. Los chips AMD EPYC gestionan miles de operaciones TLS concurrentes con aceleración por hardware dedicada, lo que reduce la sobrecarga por solicitud incluso bajo carga intensa.

Los servidores de FineProxy se conectan a través de canales de 80 Gbps. La mayoría de los proveedores anuncian “hasta 1 Gbps” en su página principal, pero si revisa la documentación real encontrará o bien nada en absoluto, o bien una nota aclarando que se trata del enlace ascendente del servidor compartido entre todas las IP de esa máquina. En pruebas reales, los proxies de FineProxy alcanzan hasta 500 Mbps en una conexión doméstica típica y entre 700 y 800 Mbps cuando se prueban desde un servidor remoto ubicado en un centro de datos. Actualizamos el hardware con regularidad: la última generación EPYC sustituyó a la anterior específicamente para mejorar el rendimiento en un solo hilo y el throughput TLS.

Los servidores proxy de alta velocidad más rápidos no son los que tienen la página de inicio más llamativa, sino aquellos cuyo hardware fue diseñado para carga concurrente y no ensamblado con piezas recicladas.

Distancia y enrutamiento: la física que no se puede eludir

La luz en la fibra óptica viaja aproximadamente 200 km por milisegundo. De Nueva York a Fráncfort se suman ~40 ms de latencia base antes de que ocurra cualquier otra cosa. Ningún hardware lo soluciona. La única solución: elegir una ubicación de proxy cercana a su objetivo.

El enrutamiento directo del proveedor importa igual. Cuando pasa por un revendedor, su tráfico recorre: usted → gateway del revendedor → proveedor upstream → destino. Eso supone un salto extra, potencialmente +10–30 ms. FineProxy es propietario de sus servidores y de su pool de IP con más de 100 000 direcciones. Su tráfico sigue la ruta: usted → nuestro servidor → destino. Un solo salto. Sin intermediarios en el enrutamiento.

Para una dirección IP y puerto de pago rápidos, la ruta física que recorren sus datos importa mucho más que cualquier etiqueta de velocidad en una página de ventas.

Por qué los proxies de centro de datos son el tipo más rápido

Los proxies residenciales se enrutan a través de dispositivos de consumo y redes ISP. Los proxies móviles se enrutan a través de torres de telefonía celular. Ambos añaden latencia que los proxies de datacenter simplemente no tienen. Un proxy de datacenter se encuentra en una instalación conexiones directas al backbone — infraestructura de red de nivel empresarial con saltos mínimos hacia los principales puntos de intercambio de internet.

Las IP de datacenter de FineProxy’s ofrecen consistentemente latencia más baja y el mayor rendimiento. No son trucos de software, sino una ruta de datos más corta y hardware más rápido. Para scraping, monitorización, descargas masivas o cualquier tarea donde la velocidad importa más que la clasificación de la IP, el datacenter gana siempre.

Ancho de banda ilimitado significa que nadie te limita la velocidad

Los proveedores que cobran por GB tienen un incentivo económico para ralentizarte a gran escala. Estás pagando por volumen: si te limitan, generas menos coste en su red. FineProxy cobra por IP, no por gigabyte. Transfiere 10 GB o 10 TB: la velocidad se mantiene igual. Lo único a tener en cuenta: cada plan tiene un límite de velocidad recomendado por proxy. Estos límites existen para que cada cliente obtenga velocidades consistentes incluso en horas punta — no para restringirte, sino para mantener la infraestructura equitativa para todos los usuarios en el mismo servidor.

Los servidores proxy rápidos y económicos con tráfico ilimitado existen porque el coste real del ancho de banda en proxies de datacenter es mínimo. El modelo de cobro por GB es una estrategia de margen, no una necesidad.

Qué significa “rápido” según la tarea

Streaming — un proxy rápido para vídeo necesita rendimiento sostenido, no solo baja latencia. Un proxy que gestiona ráfagas pero se satura con streams HD continuos es inútil aquí. Ancho de banda ilimitado con 80 Gbps agregados mantiene el stream fluido sin buffering.

Descargas — un proxy rápido para descargas significa ancho de banda puro. Tu archivo de 2 GB no debería competir con miles de usuarios por el mismo canal estrecho.

Desbloqueo rápido de internet — acceder a contenido con restricción geográfica depende principalmente de latencia. Elige un proxy en el país destino y la conexión sentirá casi nativa.

Scraping a gran escala — miles de solicitudes concurrentes necesitan un servidor que no las ponga en cola. Los procesadores AMD EPYC gestionan esto porque fueron diseñados exactamente para este tipo de carga de trabajo paralela. Un proxy funcional que no se satura bajo carga resulta más económico a largo plazo que uno gratuito que pierde la mitad de tus conexiones.