Cómo configurar un servidor proxy en Firefox

Mozilla Firefox funciona generalmente bien con proxies y puede configurarse directamente en el navegador sin depender de los ajustes del sistema. Dicho esto, la configuración integrada no siempre es la opción más cómoda si planea cambiar de proxy con frecuencia o gestionar múltiples perfiles.

En esta guía le mostraremos dos formas de configurar un proxy en Mozilla Firefox: mediante los ajustes integrados del navegador y mediante una extensión de proxy. Puede elegir la opción que le resulte más conveniente, aunque recomendamos claramente FoxyProxy para la configuración más sencilla y fiable.

Configurar un proxy en los ajustes de Firefox

Step 1 Abrir la configuración de red de Firefox Haga clic en el icono de menú (☰) → Configuración Vaya a la pestaña General y desplácese hasta Configuración de red → haga clic en Configuración… Click the image to view it in full size.

Step 2 Ingrese los detalles del proxy Seleccione Configuración manual del proxy y elija qué tipo de proxy utilizar (use solo uno): Para proxies HTTP (IP dinámica): utilice el puerto 8080. Se admite autenticación: introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo. Puede encontrar sus servicios aquí. Para proxies SOCKS5 (IP estática): utilice el puerto 1085. En esta configuración, los ajustes de proxy integrados de Firefox no admiten la autenticación de SOCKS5 mediante usuario/contraseña. Click the image to view it in full size.

Tenga en cuenta: en Firefox, configure solo un tipo de proxy a la vez, ya sea HTTP o SOCKS. Si configura ambos, el proxy podría no funcionar correctamente.

Firefox no admite proxies SOCKS5 que utilicen autenticación mediante usuario/contraseña. En ese caso, la mejor solución es instalar la FoxyProxy extensión. Este complemento es muy sencillo y fácil de usar, permite trabajar con múltiples proxies y cambiar entre ellos rápidamente.

Configuración recomendada: extensión FoxyProxy en Firefox

Step 1 Instalar la extensión FoxyProxy Abra Firefox y vaya a Complementos y temas (Ctrl + Shift + A). Buscar FoxyProxy Standard y haga clic en Añadir a Firefox. Confirme la instalación para añadir la extensión a su barra de herramientas. Asegúrese de instalar FoxyProxy Standart, ya que admite autenticación y múltiples perfiles de proxy. Click the image to view it in full size.

Step 2 Abrir las opciones de FoxyProxy Haga clic en el icono de FoxyProxy en la barra de herramientas y seleccione Options (o Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Añadir un nuevo proxy SOCKS5 Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en “Add New Proxy” en las opciones de FoxyProxy. Establezca el tipo de proxy: SOCKS5. Introduzca la dirección IP y el puerto de su proxy (1080 para SOCKS5). Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su servicio de proxy activo (no la contraseña de su cuenta). Puede encontrar sus servicios aquí. Active la opción Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Para SOCKS5, asegúrese de activar ‘Proxy DNS’; de lo contrario, podría experimentar fugas de DNS.

FoxyProxy le permite crear múltiples perfiles de proxy y alternar entre ellos sin esfuerzo. También ofrece controles avanzados de enrutamiento, permitiéndole especificar qué sitios web deben usar el proxy y cuáles deben conectarse directamente:

Step 4 Añadir patrones de proxy (opcional) Vaya a la pestaña “Proxies” Haga clic en el icono de más en “Proxy by Patterns”. Seleccione la opción “Include” o “Exclude” y “Wildcard”. Asigne un título e introduzca la dirección con el formato “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.