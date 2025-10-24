Průvodce integrací
Nastavení proxy v Mozilla Firefox
Nastavte si proxy ve Firefoxu snadno v několika jednoduchých krocích
Jak nastavit proxy server ve Firefoxu
Mozilla Firefox obecně funguje s proxy servery dobře a lze jej nakonfigurovat přímo v prohlížeči bez závislosti na systémovém nastavení. Vestavěná konfigurace však není vždy nejpohodlnější volbou, pokud plánujete často přepínat proxy nebo spravovat více profilů.
V tomto návodu vám ukážeme dva způsoby, jak nastavit proxy v Mozilla Firefox: pomocí vestavěného nastavení prohlížeče a pomocí rozšíření proxy. Můžete si vybrat variantu, která vám více vyhovuje, ale jednoznačně doporučujeme FoxyProxy pro nejjednodušší a nejspolehlivější konfiguraci.
Konfigurace proxy v nastavení Firefoxu
Otevřete síťové nastavení Firefoxu
Klikněte na ikonu nabídky (☰) → Nastavení Přejděte na záložku Obecné a přejděte dolů k části Nastavení sítě → klikněte na Nastavení…
Zadejte údaje proxy
Vyberte Ruční konfigurace proxy a zvolte typ proxy, který chcete použít (použijte pouze jeden): Pro HTTP proxy (dynamická IP): použijte port 8080. Autentizace je podporována – zadejte uživatelské jméno a heslo vaší aktivní proxy služby. Své služby najdete zde. Pro SOCKS5 proxy (statická IP): použijte port 1085. V tomto režimu vestavěné nastavení proxy ve Firefoxu nepodporuje autentizaci SOCKS5 pomocí uživatelského jména a hesla.
Upozornění: ve Firefoxu konfigurujte vždy pouze jeden typ proxy – buď HTTP, nebo SOCKS. Pokud nastavíte obojí, proxy nemusí fungovat správně.
Firefox nepodporuje SOCKS5 proxy které používají ověření uživatelským jménem a heslem. V takovém případě je nejlepší nainstalovat FoxyProxy rozšíření. Tento doplněk je velmi jednoduchý a snadno se používá, podporuje práci s více proxy servery a umožňuje rychlé přepínání mezi nimi.
Doporučené nastavení: rozšíření FoxyProxy ve Firefoxu
Nainstalujte rozšíření FoxyProxy
Otevřete Firefox a přejděte do nabídky Doplňky a motivy (Ctrl + Shift + A). Hledat FoxyProxy Standard a klikněte na Přidat do Firefoxu. Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů. Ujistěte se, že instalujete FoxyProxy Standard – podporuje autentizaci a více profilů proxy.
Otevřete nastavení FoxyProxy
Klikněte na ikonu FoxyProxy na panelu nástrojů a vyberte Options (nebo Open FoxyProxy Options).
Přidání nového SOCKS5 proxy
Přejděte na záložku “Proxies” V nastavení FoxyProxy klikněte na “Add New Proxy”. Nastavte typ proxy: SOCKS5. Zadejte IP adresu a port vašeho proxy (1080 pro SOCKS5). Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Povolte volbu Proxy DNS
U SOCKS5 nezapomeňte zapnout ‘Proxy DNS’ — jinak může docházet k únikům DNS.
FoxyProxy vám umožňuje vytvářet více profilů proxy a snadno mezi nimi přepínat. Nabízí také pokročilé řízení směrování, díky kterému můžete určit, které weby mají používat proxy a které se mají připojovat přímo:
Přidejte vzory proxy (volitelné)
Přejděte na záložku “Proxies” Klikněte na ikonu plus v sekci “Proxy by Patterns”. Vyberte možnost “Include” nebo “Exclude” a “Wildcard”. Zadejte název a adresu ve formátu “*.mysite.site/*”
Zkontrolujte výsledek
Ověřte, zda je detekována IP adresa vašeho proxy.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Nastavení proxy v Mozilla Firefox?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Nastavení proxy v Mozilla Firefox funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Nastavení proxy v Mozilla Firefox nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.