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Proxy s platbou kryptoměnou

IPv4 proxy placené Bitcoinem, USDT nebo TRON — podpora SOCKS5, bez KYC, automatické doručení do 5 minut potvrzení na blockchainu.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IP v Evropě
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Výborná obsluha. Proxy jsou k dispozici krátce po dokončení platby. Vlastnit mnoho IP činí mou práci produktivnější. Vážím si dobré rychlosti a neomezeného pohybu.

Diana DeeInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!

omkaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.

7heGoatCR7Dieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

skvělá stránka, i když nic nevíte o proxy, pomáhají vám a dávají vám bezplatnou proxy zkušební dobu, a pokud dostanete službu, která pro vás nefunguje, vrátí vám peníze do 24 hodin.

deneme141Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.

W3sazzadProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Mohu si koupit SOCKS5 proxy zcela anonymně?Ano

Ano. Platba kryptoměnou je nejsoukromější a nejanonymnější způsob nákupu proxy. Nepožadujeme žádné bankovní údaje a transakce není spojena s vaším jménem.

Musím projít KYC nebo poskytnout osobní doklady, abych si mohl koupit proxy?Bez KYC

Ne. Naše platforma funguje na principu no-KYC. Nevyžadujeme ověření totožnosti, skeny pasu ani žádné osobní dokumenty. K vytvoření účtu a získání přístupových údajů k proxy potřebujete pouze platnou e-mailovou adresu.

Jaké kryptoměny přijímáte pro platby za proxy?Více měn

Přijímáme širokou škálu populárních kryptoměn: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) a USDC na ERC20 a Arbitrum. Pro nejnižší poplatky a nejrychlejší potvrzení doporučujeme použít USDT v síti TRC20.

Jak rychle se proxy aktivují po zaplacení?Obvykle 1–5 minut

Aktivace obvykle trvá 1–5 minut v závislosti na zatížení sítě a rychlosti potvrzení vaší transakce.

Co mám dělat, pokud odešlu o něco více nebo méně, než je požadovaná částka?Kontaktujte podporu

Pokud se odeslaná částka liší od požadované sumy, systém nemusí platbu rozpoznat automaticky. V takovém případě kontaktujte podporu — transakci můžeme potvrdit ručně po ověření TX hashe.

Musím při platbě kryptoměnou platit nějaké poplatky?Jen síťové poplatky

Ano, ale pouze poplatek účtovaný samotnou blockchainovou sítí. Při platbě kryptoměnou z naší strany nepřidáváme žádné další poplatky — cena služby zůstává neměnná. Jediný poplatek, který platíte, je tzv. síťový poplatek (network fee), který závisí na zvolené kryptoměně a síti. Například USDT TRC20 má obvykle minimální poplatek, zatímco poplatky na sítích ERC20 nebo Bitcoin mohou být vyšší kvůli vytížení sítě. Vezměte prosím na vědomí, že kryptoměnové platební brány nebo externí zpracovatelé plateb si mohou účtovat vlastní poplatky za zpracování. Tyto poplatky stanovuje poskytovatel plateb a jsou mimo naši kontrolu.

Mohu si aktivovat automatické obnovení při platbě kryptoměnou?Ne přímo

Ne. Automatické obnovení není u přímých plateb kryptoměnou dostupné, protože blockchainové transakce nepodporují opakované ani automatické platby. Každou kryptoplatbu je nutné provést ručně, protože peněženky nelze propojit s plánovanými platbami. Automatické obnovení si však můžete aktivovat předbitím zůstatku svého účtu. V takovém případě budou poplatky za službu automaticky odečteny z vašeho zůstatku v okamžiku obnovení, pokud bude na účtu dostatek prostředků.

Nabízíte vrácení peněz u plateb kryptoměnou?Ano

Ano, vrácení peněz je u plateb kryptoměnou možné. Chcete-li požádat o vrácení, kontaktujte prosím náš tým podpory. Vrácení peněz lze provést dvěma způsoby: – zpět na vaši kryptoměnovou peněženku, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení uvedené v našich Obchodních podmínkách; – připsáním na zůstatek vašeho účtu, který můžete využít pro budoucí nákupy naší platformě.

Mohu si koupit proxy za kryptoměnu bez registrace na vašem webu?Nutná registrace

Registrace je nutná, abychom vám mohli doručit přihlašovací údaje k proxy, spravovat dobu trvání služby a poskytovat plnou podporu včetně náhrad a servisní asistence.