Proxy s platbou kryptoměnou
IPv4 proxy placené Bitcoinem, USDT nebo TRON — podpora SOCKS5, bez KYC, automatické doručení do 5 minut potvrzení na blockchainu.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 1 000 datacentrových IP v Evropě
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Provoz se neměří
FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.
Výborná obsluha. Proxy jsou k dispozici krátce po dokončení platby. Vlastnit mnoho IP činí mou práci produktivnější. Vážím si dobré rychlosti a neomezeného pohybu.
Přístup přes API a agenty
Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!
Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.
Podpora
skvělá stránka, i když nic nevíte o proxy, pomáhají vám a dávají vám bezplatnou proxy zkušební dobu, a pokud dostanete službu, která pro vás nefunguje, vrátí vám peníze do 24 hodin.
FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.
Mohu si koupit SOCKS5 proxy zcela anonymně?Ano
Ano. Platba kryptoměnou je nejsoukromější a nejanonymnější způsob nákupu proxy. Nepožadujeme žádné bankovní údaje a transakce není spojena s vaším jménem.
Musím projít KYC nebo poskytnout osobní doklady, abych si mohl koupit proxy?Bez KYC
Ne. Naše platforma funguje na principu no-KYC. Nevyžadujeme ověření totožnosti, skeny pasu ani žádné osobní dokumenty. K vytvoření účtu a získání přístupových údajů k proxy potřebujete pouze platnou e-mailovou adresu.
Jaké kryptoměny přijímáte pro platby za proxy?Více měn
Přijímáme širokou škálu populárních kryptoměn: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) a USDC na ERC20 a Arbitrum. Pro nejnižší poplatky a nejrychlejší potvrzení doporučujeme použít USDT v síti TRC20.
Jak rychle se proxy aktivují po zaplacení?Obvykle 1–5 minut
Aktivace obvykle trvá 1–5 minut v závislosti na zatížení sítě a rychlosti potvrzení vaší transakce.
Co mám dělat, pokud odešlu o něco více nebo méně, než je požadovaná částka?Kontaktujte podporu
Pokud se odeslaná částka liší od požadované sumy, systém nemusí platbu rozpoznat automaticky. V takovém případě kontaktujte podporu — transakci můžeme potvrdit ručně po ověření TX hashe.
Musím při platbě kryptoměnou platit nějaké poplatky?Jen síťové poplatky
Ano, ale pouze poplatek účtovaný samotnou blockchainovou sítí. Při platbě kryptoměnou z naší strany nepřidáváme žádné další poplatky — cena služby zůstává neměnná. Jediný poplatek, který platíte, je tzv. síťový poplatek (network fee), který závisí na zvolené kryptoměně a síti. Například USDT TRC20 má obvykle minimální poplatek, zatímco poplatky na sítích ERC20 nebo Bitcoin mohou být vyšší kvůli vytížení sítě. Vezměte prosím na vědomí, že kryptoměnové platební brány nebo externí zpracovatelé plateb si mohou účtovat vlastní poplatky za zpracování. Tyto poplatky stanovuje poskytovatel plateb a jsou mimo naši kontrolu.
Mohu si aktivovat automatické obnovení při platbě kryptoměnou?Ne přímo
Ne. Automatické obnovení není u přímých plateb kryptoměnou dostupné, protože blockchainové transakce nepodporují opakované ani automatické platby. Každou kryptoplatbu je nutné provést ručně, protože peněženky nelze propojit s plánovanými platbami. Automatické obnovení si však můžete aktivovat předbitím zůstatku svého účtu. V takovém případě budou poplatky za službu automaticky odečteny z vašeho zůstatku v okamžiku obnovení, pokud bude na účtu dostatek prostředků.
Nabízíte vrácení peněz u plateb kryptoměnou?Ano
Ano, vrácení peněz je u plateb kryptoměnou možné. Chcete-li požádat o vrácení, kontaktujte prosím náš tým podpory. Vrácení peněz lze provést dvěma způsoby: – zpět na vaši kryptoměnovou peněženku, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení uvedené v našich Obchodních podmínkách; – připsáním na zůstatek vašeho účtu, který můžete využít pro budoucí nákupy naší platformě.
Mohu si koupit proxy za kryptoměnu bez registrace na vašem webu?Nutná registrace
Registrace je nutná, abychom vám mohli doručit přihlašovací údaje k proxy, spravovat dobu trvání služby a poskytovat plnou podporu včetně náhrad a servisní asistence.