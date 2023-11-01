Datacentrové proxy
Paušální cena za IP, bez limitů na přenosy, HTTP/HTTPS/SOCKS5 na každé adrese — ~100 000 IP napříč rozmanitými subnety, až 500 Mbps.
Sestavte si tarif datacentrových proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 100 datacentrových proxy ve Spojených státech
- Přidejte další zemi do mého plánu datacentrových proxy
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Aktualizujte seznam povolených IP adres u mé proxy služby
- Zobrazte stav a termín příští platby mé služby
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
To je rozhodně nejrychlejší proxy, co jsem kdy použil! Neměl jsem žádný problém s přístupem k omezenému obsahu a spojení je super stabilní. Kromě toho byla jejich zákaznická služba velmi rychle reagující. Rozhodně to stojí za to investovat!
Měl jsem problém s falešnými IP adresami a oni mi doporučili tuto stránku. Má velmi přátelský rozhraní a já jsem si koupil $89 balíček s perfektní reakční čas a zpoždění
Provoz se neměří
Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.
Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.
Přístup přes API a agenty
Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.
Poskytují API, pomocí kterých mohou uživatelé získávat proxy z jejich webu. Přestože pracovníci zákaznické podpory neuměli příliš dobře anglicky, velmi se snažili mi pomoci. Nabízejí také výměnu IP po sedmi dnech.
Co přesně je datacenter proxy?IPv4 v datacentru
Jde o proxy server hostovaný v datacentru, nikoli připojený přes domácího ISP. IP adresa patří do sítě datacentra, ne rezidenčnímu účastníkovi. Díky tomu jsou datacenter proxy rychlé a levné, ale snáze identifikovatelné než rezidenční. Pro úlohy, kde není potřeba vypadat jako domácí uživatel — scraping, monitoring, API přístup — jsou nejefektivnější dostupnou volbou.
Budou datacenter proxy blokované na každém webu?Ne
Ne. Narativ “datacenter proxy jsou vždy blokované” pochází od lidí, kteří je zkouší používat na silně chráněných platformách, jako jsou sociální sítě nebo prémiové e-shopy s pokročilými anti-bot systémy. Realita je taková, že většina internetu — produktové katalogy, zpravodajské weby, vyhledávače, veřejná API, adresáře, státní databáze — funguje s datacenter IP zcela bez problémů. Začněte s datacenter proxy a na ISP nebo rezidenční přejděte teprve tehdy, když si ověříte, že je cílový web konkrétně blokuje.
Čím se „unlimitedBez skrytých limitů
Někteří poskytovatelé inzerují neomezený bandwidth, ale uplatňují politiku fair use. Například jeden z velkých providerů efektivně omezuje využití na 100 GB na IP za fakturační období, po jejichž překročení jsou souběžné relace výrazně omezeny. U FineProxy žádné skryté limity, žádné prahy pro throttling ani hvězdičky u fair use neexistují. Neomezený provoz na každé IP, každém protokolu, každý den fakturačního období.
Co je subnet ban a proč by mě to mělo zajímat?Záleží na diverzitě
Webové stránky někdy neblokují jen jednu IP adresu, ale celý /24 subnet — 256 adres sdílejících stejné první tři oktety. Pokud všechny vaše proxy pocházejí z jednoho nebo dvou subnetů, jediný ban může vyřadit celý váš pool. FineProxy distribuuje svých ~100 000 IP adres napříč různorodými subnety, takže blokace v jednom rozsahu se nekaskádově nepřenese na zbytek vašich adres.
Kolik datacenter proxy potřebuji pro scraping?Záleží na cíli
Záleží na cíli a objemu. Pro šetrný scraping nechráněných webů (několik tisíc stránek denně) stačí 50–100 IP. Pro rozsáhlý sběr dat z milionů stránek budete potřebovat několik tisíc, abyste udrželi nízkou hustotu požadavků na jednu IP. Prodáváme od jednotlivých proxy po hromadné balíčky — cena za IP klesá s rostoucím množstvím.
Jsou datacenter proxy rychlejší než rezidenční?Ano
Ano, výrazně. Datacenter infrastruktura se připojuje přímo k páteřním sítím internetu přes optiku, což přináší 3–4× nižší latenci oproti rezidenčním proxy, které směrují provoz přes domácí připojení. Datacenter proxy od FineProxy dosahují rychlosti až 500 Mbps na připojení.
Mohu používat datacentrové proxy pro sociální sítě?Záleží na úloze
Záleží na úkolu. Pro scraping veřejných dat ze sociálních platforem mohou datacenter proxy fungovat, pokud pečlivě rozvrhujete požadavky a správně rotujete IP adresy. Pro správu účtů a publikování příspěvků platformy s větší pravděpodobností označí datacenter IP — v takovém případě zvažte naše ISP proxy nebo dedikované proxy místo toho.
Datacentrové proxy:
Rychlost, škálování a kdy se vyplatí
Ne každý úkol vyžaduje rezidenční IP, která vypadá jako domácí připojení. Pro scraping produktových katalogů, monitoring výsledků vyhledávání, sběr cenových dat nebo práci s API jsou datacenter proxy servery rychlejší, levnější a předvídatelnější než jakýkoli jiný typ proxy. Klíčové je vědět, kdy se hodí, a zvolit poskytovatele, který skutečně vlastní infrastrukturu, na které běží.
Čím se datacenter proxy liší
Datacenter proxy server směruje váš provoz přes IP adresu hostovanou v datacentru, nikoli přidělenou domácnosti poskytovatelem internetu. Tyto adresy běží na výkonných serverech s přímým připojením k páteřní síti, a proto jsou konzistentně 3–4× rychlejší než rezidenční proxy (benchmarky Bright Data to potvrzují napříč různými testovacími scénáři).
Kompromisem je viditelnost. Webové stránky dokážou identifikovat rozsahy IP adres datacenter prostřednictvím ASN lookupů a reverzního DNS. Na silně chráněných platformách s pokročilými anti-bot systémy čelí IP adresy z datacenter vyšší míře detekce. Jenže naprostá většina internetu nepoužívá Cloudflare Enterprise ani DataDome. Zpravodajské weby, produktové katalogy, veřejné adresáře, vyhledávače, API, vládní databáze — datacenter proxy to vše zvládnou bez problémů a za zlomek ceny, kterou byste zaplatili za rezidenční proxy.
Ekonomika velkém měřítku
Tady začíná být matematika zajímavá. Většina poskytovatelů proxy účtuje za gigabajt: 0,50–2 $/GB za datacenter provoz, 5–15 $/GB za rezidenční. Při malých objemech se rozdíl zdá zvládnutelný. Ve velkém měřítku se stává absurdním.
Scrapingová operace stahující 500 GB měsíčně zaplatí přibližně 4 000 $ při běžných sazbách za GB (analýza Scrapfly). A tady je detail, který většina lidí přehlédne, dokud jim nepřijde faktura: studie ukazují, že 50–90 % provozu při web scrapingu tvoří obrázky, fonty, CSS a trackingové pixely, které váš scraper vůbec nepotřebuje. Při účtování za GB platíte za veškerý tento balast.
Neomezený pool datacenter proxy od FineProxy tento problém zcela eliminuje. Paušální cena, žádný měřič provozu, žádná překvapení na konci měsíce. Scrapujte agresivně a nemusíte řešit optimalizaci každého požadavku kvůli úspoře kilobajtů — šířka pásma je v ceně.
Stojí za zmínku: někteří konkurenti inzerují “neomezený” objem dat, ale schovávají se za pravidla přiměřeného využití (fair use). Oxylabs například omezuje efektivní využití na 100 GB na IP za fakturační období — poté vám souběžné relace klesnou ze 100 na 10. U FineProxy neomezené znamená neomezené. Bez hvězdiček.
Diverzita subnetů: detail, který většina kupujících přehlíží
Když webová stránka zablokuje datacenter proxy, často nezablokuje jen jednu IP adresu. Zablokuje celý /24 subnet — všech 256 adres sdílejících stejné první tři oktety. Pokud vám poskytovatel dal 500 IP adres a všechny sedí ve dvou subnetech, jediné zablokování může během sekund vyřadit celý váš pool.
FineProxy spravuje přibližně 100 000 IPv4 adres rozprostřených napříč širokou škálou subnetů. Nejde o jediný blok sekvenčních IP — jedná se o distribuovanou infrastrukturu, která přežije blokování na úrovni subnetů. Když jeden rozsah pod tlakem cílového webu, vaše ostatní adresy fungují dál, protože se nacházejí v úplně jiných síťových segmentech.
Vlastní infrastruktura, ne přeprodej
Většina poskytovatelů datacenter proxy nevlastní své IP adresy. Pronajímají si bloky od nadřazených sítí a přeprodávají je — často pod několika značkami současně. Stejný IP pool se objevuje pod různými názvy, a když zákazníci jedné značky začnou být agresivní, trpí celý pool.
FineProxy vlastní své IP bloky a spravuje servery, na kterých běží. Nepřeprodáváme adresy Hetzner nebo OVH s dashboardem navrch. To znamená, že přímo řídíme reputaci ASN — monitorujeme výpisy na Spamhaus a okamžitě odstraňujeme jakoukoliv označenou adresu z aktivního poolu. Vaše proxy těží z hygieny infrastruktury, kterou překupníci jednoduše nemohou garantovat.
Kdo kupuje datacenter proxy velkém
Scrapingové týmy sbírající miliony stránek denně. SEO agentury sledující pozice klíčových slov napříč stovkami lokalit. Služby monitoringu cen, které potřebují každou hodinu kontrolovat tisíce produktových stránek. Společnosti zabývající se ověřováním reklam a kontrolou správného umístění kreativ v různých regionech. Operátoři datových pipeline dodávající čerstvá webová data do analytických systémů nebo trénovacích datasetů pro AI.
Společný jmenovatel: vysoký objem požadavků, kde záleží na rychlosti a ceně víc než na tom, abyste vypadali jako domácí uživatel. Pokud váš cíl aktivně neblokuje datacenter provoz, platit 10× více za rezidenční IP adresy jen vyhazování peněz.
Protokoly a zabezpečení
Každý DC proxy od FineProxy podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5 na stejné IP adrese. Naše implementace HTTPS zahrnuje individuální SSL certifikát pro každou adresu — šifruje spojení od vašeho zařízení k proxy, nejen od proxy k cílovému serveru. Většina poskytovatelů nechává tento první úsek nechráněný. My ne.
SOCKS5 zahrnuje plnou podporu UDP pro případy využití nad rámec webového provozu.
Jak začít
FineProxy prodává datacenter proxy jednotlivě i v balíčcích, přičemž cena za IP klesá s rostoucím objemem. Proces aktivace je navržen tak, aby byl okamžitý: po zaplacení se automaticky vygeneruje seznam proxy s IP adresami, porty a přihlašovacími údaji a do jedné až dvou minut se zobrazí ve vašem dashboardu — žádné ruční schvalování, žádné čekání na pracovní dobu. Každá proxy zahrnuje neomezený objem dat, podporu HTTP/HTTPS/SOCKS5, autentizaci vazbou na IP (s volitelným přihlášením login/heslo a flexibilitou podsítě /21) a rychlosti až 500 Mbps.
Návody nastavení prohlížeče, operační systémy a oblíbené nástroje najdete v naší Centrum integrací.