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Di sinilah perhitungannya menjadi menarik. Sebagian besar penyedia proxy mengenakan biaya per gigabyte: $0,50-2/GB untuk traffic datacenter, $5-15/GB untuk residential. Pada volume rendah, selisihnya tampak masih bisa diterima. Pada skala besar, perbedaannya menjadi luar biasa.

Operasi scraping yang mengonsumsi 500 GB per bulan membayar sekitar $4,000 dengan tarif per-GB standar (analisis Scrapfly). Dan inilah detail yang sering terlewatkan orang hingga tagihan datang: studi menunjukkan bahwa 50-90% traffic selama web scraping terbuang untuk gambar, font, CSS, dan tracking pixel yang bahkan tidak dibutuhkan oleh scraper Anda. Dengan tarif per-GB, Anda membayar semua data sampah tersebut.

Pool proxy datacenter unlimited dari FineProxy menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Harga flat-rate, tanpa meteran traffic, tanpa biaya tak terduga di akhir bulan. Scrape secara agresif, tidak perlu khawatir mengoptimalkan setiap request demi menghemat kilobyte — bandwidth sudah termasuk.

Perlu dicatat: beberapa kompetitor mengiklankan bandwidth “unlimited” tetapi bersembunyi di balik kebijakan fair usage. Oxylabs, misalnya, membatasi penggunaan efektif di 100 GB per IP per siklus tagihan — setelah itu, sesi concurrent Anda turun dari 100 menjadi 10. Di FineProxy, unlimited berarti unlimited. Tanpa tanda bintang.