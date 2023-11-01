Proxy Datacenter
Harga flat-rate per IP, tanpa batas bandwidth, HTTP/HTTPS/SOCKS5 di setiap alamat — ~100.000 IP di beragam subnet, hingga 500 Mbps.
Susun paket proxy pusat data.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 100 proxy pusat data di Amerika Serikat
- Tambahkan negara lain ke paket proxy pusat data saya
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Perbarui daftar IP yang diizinkan untuk layanan proxy saya
- Tampilkan status dan tanggal jatuh tempo berikutnya untuk layanan saya
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
Ini adalah proxy tercepat yang pernah saya gunakan! Saya memiliki nol masalah mengakses konten terbatas, dan koneksi super stabil. Plus, dukungan pelanggan mereka sangat responsif. Pasti layak investasi!
Saya mengalami masalah dengan IP palsu, lalu Anda merekomendasikan situs web ini kepada saya. Antarmukanya sangat ramah pengguna, dan saya membeli paket seharga $89 dengan waktu respons serta latensi yang sangat baik.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Produk yang sangat bagus, saya suka. Semuanya bekerja dengan lalu lintas tak terbatas, kecepatan tertinggi dan harga terendah di pasar.Selalu tersedia dan responsif dukungan teknis.Dan saya akan menyarankan teman-teman saya.
Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.
Akses API dan agen
Saya suka FineProxy proxy, sangat cepat dan tidak terdeteksi. Saya menggunakannya pada alat otomatisasi seperti alat kata kunci, dan untuk alat scraping, seperti game changer, dukungan pelanggan adalah top-notch setiap kali Anda membutuhkan bantuan mereka tersedia 24/7 untuk menyelesaikan masalah Anda, kualitas proxy hanya luar biasa.
Mereka menyediakan API agar pengguna dapat mengambil proxy dari situs web mereka. Meskipun kemampuan bahasa Inggris layanan pelanggannya kurang baik, mereka berusaha keras membantu saya. Mereka juga menyediakan penggantian IP setiap 7 hari.
Apa sebenarnya datacenter proxy itu?Datacenter proxy
Datacenter proxy adalah server proxy yang di-hosting di fasilitas datacenter, bukan terhubung melalui ISP rumahan. Alamat IP-nya milik jaringan datacenter, bukan pelanggan residential. Hal ini membuat datacenter proxy cepat dan murah, tetapi lebih mudah teridentifikasi dibandingkan proxy residential. Untuk tugas yang tidak mengharuskan Anda tampil sebagai pengguna rumahan — scraping, monitoring, akses API — datacenter proxy adalah opsi paling efisien yang tersedia.
Apakah datacenter proxy pasti diblokir di semua website?Tidak
Tidak. Narasi “datacenter proxy selalu diblokir” berasal dari orang yang mencoba menggunakannya di platform dengan perlindungan ketat seperti media sosial atau situs e-commerce premium dengan sistem anti-bot canggih. Kenyataannya, sebagian besar internet — katalog produk, situs berita, mesin pencari, API publik, direktori, database pemerintah — berfungsi dengan sangat baik menggunakan IP datacenter. Mulailah dengan datacenter proxy dan beralih ke ISP atau residential hanya jika target Anda secara spesifik memblokirnya.
Apa bedanya "tanpa batas" dari FineProxy dibandingkan kompetitor?Beberapa penyedia mengiklankan
Beberapa penyedia mengiklankan bandwidth tanpa batas tetapi menerapkan kebijakan pemakaian wajar (fair usage). Misalnya, salah satu penyedia besar membatasi penggunaan efektif hingga 100 GB per IP per siklus tagihan, setelah itu sesi bersamaan akan di-throttle secara drastis. Di FineProxy, tidak ada batasan tersembunyi, tidak ada ambang batas throttling, tidak ada tanda bintang pemakaian wajar. Traffic tanpa batas di setiap IP, setiap protokol, setiap hari selama periode tagihan.
Apa itu subnet ban dan mengapa Anda harus peduli?Website terkadang tidak
Website terkadang tidak hanya memblokir satu IP, tetapi seluruh subnet /24 — 256 alamat yang memiliki tiga oktet pertama yang sama. Jika semua proxy Anda berasal dari satu atau dua subnet, satu kali pemblokiran bisa melumpuhkan seluruh pool Anda. FineProxy mendistribusikan ~100.000 IP-nya di berbagai subnet yang beragam, sehingga pemblokiran di satu range tidak berdampak ke seluruh alamat Anda yang lain.
Berapa banyak proxy datacenter yang saya butuhkan untuk scraping?Tergantung pada target
Tergantung pada target dan volume. Untuk scraping ringan di situs yang tidak terproteksi (beberapa ribu halaman per hari), 50-100 IP sudah cukup. Untuk pengumpulan data berskala besar mencakup jutaan halaman, Anda memerlukan beberapa ribu IP agar kepadatan request per IP tetap rendah. Kami menjual mulai dari proxy satuan hingga paket massal — harga per IP semakin murah seiring bertambahnya jumlah.
Apakah proxy datacenter lebih cepat dibandingkan proxy residential?Ya
Ya, jauh lebih cepat. Infrastruktur datacenter terhubung langsung ke jaringan backbone internet melalui fiber optik, menghasilkan latensi 3-4x lebih rendah dibandingkan proxy residential yang merutekan melalui koneksi rumah. Proxy datacenter FineProxy mampu mencapai kecepatan hingga 500 Mbps per koneksi.
Bisakah saya menggunakan proxy datacenter untuk media sosial?Tergantung
Tergantung pada tugasnya. Untuk scraping data publik dari platform media sosial, proxy datacenter bisa berfungsi jika Anda mengatur kecepatan request dengan hati-hati dan merotasi IP dengan benar. Untuk mengelola akun dan memposting, platform lebih cenderung menandai IP datacenter — dalam kasus tersebut, pertimbangkan Proxy ISP atau private proxy sebagai gantinya.
Proxy pusat data:
Kecepatan, skala, dan kapan pilihan ini tepat
Tidak semua tugas membutuhkan IP residential yang terlihat seperti koneksi rumah. Untuk scraping katalog produk, memantau hasil pencarian, mengumpulkan data harga, atau bekerja dengan API — server proxy datacenter lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat diandalkan dibandingkan jenis proxy lainnya. Kuncinya adalah mengetahui kapan proxy ini cocok dan memilih penyedia yang benar-benar memiliki infrastruktur di baliknya.
Apa yang membedakan proxy datacenter
Server proxy datacenter merutekan traffic Anda melalui alamat IP yang di-hosting di fasilitas datacenter, bukan yang ditetapkan ke rumah tangga oleh ISP. Alamat-alamat ini berada di server berperforma tinggi dengan konektivitas backbone langsung, itulah mengapa kecepatannya konsisten 3-4x lebih cepat dibandingkan proxy residential (benchmark Bright Data mengonfirmasi hal ini di berbagai skenario pengujian).
Konsekuensinya adalah visibilitas. Situs web dapat mengidentifikasi rentang IP datacenter melalui pencarian ASN dan reverse DNS. Pada platform yang sangat terproteksi dengan sistem anti-bot canggih, IP datacenter menghadapi tingkat deteksi yang lebih tinggi. Namun sebagian besar internet tidak menggunakan Cloudflare Enterprise atau DataDome. Situs berita, katalog produk, direktori publik, mesin pencari, API, database pemerintah — proxy datacenter menangani semua ini tanpa masalah dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan proxy residential.
Perhitungan ekonomis dalam skala besar
Di sinilah perhitungannya menjadi menarik. Sebagian besar penyedia proxy mengenakan biaya per gigabyte: $0,50-2/GB untuk traffic datacenter, $5-15/GB untuk residential. Pada volume rendah, selisihnya tampak masih bisa diterima. Pada skala besar, perbedaannya menjadi luar biasa.
Operasi scraping yang mengonsumsi 500 GB per bulan membayar sekitar $4,000 dengan tarif per-GB standar (analisis Scrapfly). Dan inilah detail yang sering terlewatkan orang hingga tagihan datang: studi menunjukkan bahwa 50-90% traffic selama web scraping terbuang untuk gambar, font, CSS, dan tracking pixel yang bahkan tidak dibutuhkan oleh scraper Anda. Dengan tarif per-GB, Anda membayar semua data sampah tersebut.
Pool proxy datacenter unlimited dari FineProxy menghilangkan masalah ini sepenuhnya. Harga flat-rate, tanpa meteran traffic, tanpa biaya tak terduga di akhir bulan. Scrape secara agresif, tidak perlu khawatir mengoptimalkan setiap request demi menghemat kilobyte — bandwidth sudah termasuk.
Perlu dicatat: beberapa kompetitor mengiklankan bandwidth “unlimited” tetapi bersembunyi di balik kebijakan fair usage. Oxylabs, misalnya, membatasi penggunaan efektif di 100 GB per IP per siklus tagihan — setelah itu, sesi concurrent Anda turun dari 100 menjadi 10. Di FineProxy, unlimited berarti unlimited. Tanpa tanda bintang.
Keberagaman subnet: detail yang sering diabaikan pembeli
Ketika sebuah website memblokir proxy datacenter, biasanya bukan hanya satu IP yang diblokir. Seluruh subnet /24 ikut diblokir — semua 256 alamat yang berbagi tiga oktet pertama yang sama. Jika penyedia Anda memberikan 500 IP dan semuanya berada di dua subnet saja, satu kali pemblokiran bisa melumpuhkan seluruh pool Anda dalam hitungan detik.
FineProxy mengelola sekitar 100.000 alamat IPv4 yang tersebar di berbagai subnet. Ini bukan satu blok IP berurutan — melainkan infrastruktur terdistribusi yang tahan terhadap pemblokiran level subnet. Ketika satu range mendapat tekanan dari situs target, alamat-alamat Anda yang lain tetap berfungsi karena berada di lingkungan jaringan yang sama sekali berbeda.
Infrastruktur milik sendiri, bukan dijual kembali
Sebagian besar penyedia proxy datacenter tidak memiliki IP sendiri. Mereka menyewa blok dari jaringan upstream lalu menjualnya kembali — sering kali melalui beberapa brand sekaligus. Pool IP yang sama muncul di bawah nama berbeda, dan ketika pelanggan salah satu brand bertindak agresif, seluruh pool ikut terdampak.
FineProxy memiliki blok IP sendiri dan mengelola server tempat IP tersebut berjalan. Kami bukan menjual ulang alamat Hetzner atau OVH dengan tambahan dashboard di atasnya. Artinya, kami mengontrol reputasi ASN secara langsung — kami memantau daftar Spamhaus dan segera menghapus alamat yang ditandai dari pool aktif. Proxy Anda mendapat manfaat dari kebersihan infrastruktur yang mustahil dijamin oleh reseller.
Siapa yang membeli proxy datacenter dalam jumlah besar
Tim scraping yang mengumpulkan jutaan halaman per hari. Agensi SEO yang melacak peringkat keyword di ratusan lokasi. Layanan pemantauan harga yang perlu memeriksa ribuan halaman produk setiap jam. Perusahaan verifikasi iklan yang memastikan penempatan materi kreatif di berbagai wilayah. Operator data pipeline yang memasok data web terbaru ke sistem analitik atau dataset pelatihan AI.
Benang merahnya: volume request tinggi di mana kecepatan dan biaya lebih penting daripada terlihat seperti pengguna rumahan. Jika target Anda tidak secara aktif memblokir traffic datacenter, membayar 10x lebih mahal untuk IP residential hanyalah membuang-buang uang.
Protokol dan keamanan
Setiap proxy DC FineProxy mendukung HTTP, HTTPS, dan SOCKS5 pada IP yang sama. Implementasi HTTPS kami mencakup sertifikat SSL individual per alamat — mengenkripsi koneksi dari mesin Anda ke proxy, bukan hanya dari proxy ke situs target. Kebanyakan penyedia membiarkan hop pertama tidak terlindungi. Kami tidak.
SOCKS5 mencakup dukungan penuh UDP associated untuk kasus penggunaan di luar traffic web.
Cara memulai
FineProxy menjual proxy datacenter secara satuan maupun paket massal, dengan harga per IP yang semakin murah seiring bertambahnya volume. Proses aktivasi dirancang instan: setelah pembayaran, daftar proxy lengkap dengan IP, port, dan kredensial dibuat secara otomatis dan langsung tersedia di dashboard Anda dalam satu hingga dua menit — tanpa tinjauan manual, tanpa menunggu jam kerja. Setiap proxy dilengkapi bandwidth tanpa batas, dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5, autentikasi IP binding (dengan opsi login/password melalui fleksibilitas subnet /21), serta kecepatan hingga 500 Mbps.
Untuk panduan pengaturan di berbagai browser, sistem operasi, dan tool populer, lihat Pusat Integrasi.