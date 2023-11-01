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Proxy Tiongkok

Proxy statis China IPv4 yang andal — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, uptime 99.9%, traffic tanpa batas

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP pusat data di Tiongkok dan tambahkan ke daftar yang diizinkan 203.0.113.7
  • Tampilkan tingkat keberhasilan hari ini untuk Tiongkok lalu lintas proxy
  • Perpanjang setiap layanan yang berakhir minggu ini, di bawah $200
  • Rotasikan IPs saat penyegaran berikutnya gratis
  • Ekspor latest daftar proxy sebagai JSON
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy menyediakan layanan proxy yang sangat baik dengan berbagai lokasi IP. Proses pengaturan mudah, dan proxy mereka bekerja sempurna untuk kebutuhan saya. Harga juga wajar, menjadikannya pilihan yang bagus untuk penggunaan pribadi dan bisnis.

Chris2025SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Aplikasi ini telah membuat bisnis saya di internet berjalan lembut tidak pelacakan dan peretasan telah terlihat lokasi saya telah dibuat pribadi.

Ay LinPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

Saya sangat puas dengan Fineproxy.org. Layanan mereka dapat diandalkan, cepat, dan menawarkan solusi proxy yang sangat baik. Antarmuka yang ramah pengguna dan harga yang kompetitif menjadikannya pilihan utama.

JakubDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Penyedia luar biasa tanpa waktu henti, dengan dukungan 24/7 yang benar-benar membantu. Tersedia juga banyak sekali paket dan pilihan, mulai dari proxy ISP hingga pusat data.

Stelios VastardosTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka dan menawarkan proxy pusat data dengan harga yang wajar dengan bandwidth tak terbatas.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Baidu langsung memblokir scraper saya — apakah IP datacenter bisa berhasil?Baidu menolak IP

Baidu menolak IP asing sejak kontak pertama. IP datacenter Tiongkok bisa lolos untuk scraping SERP pada volume sedang — filter utama Baidu adalah geo, bukan tipe IP. Pada volume lebih tinggi, IP ISP mengurangi pemicu CAPTCHA. Kombinasikan dengan Playwright untuk halaman yang di-render JS. Jika Anda mengirim request terlalu cepat, rate limiter Baidu akan mematikan session — tidak peduli tipe IP apa yang Anda gunakan.

Bisakah saya mengakses data produk 1688.com tanpa akun Tiongkok?Listing dasar bisa

Listing dasar bisa dimuat dengan IP Tiongkok, tetapi 1688 semakin sering memaksa login untuk halaman detail produk, info supplier, dan pencarian gambar. Pembatasan akses internasional baru dimulai belakangan ini. Untuk scraping massal data produk 1688, koneksi internet Tiongkok melalui proxy cepat menjaga response time di bawah 100ms. Apify memiliki actor khusus untuk 1688 ($20–30/bulan + usage), tetapi di balik layar tetap membutuhkan IP Tiongkok.

Douyin vs TikTok — setup proxy yang sama?Tidak

Tidak. Douyin adalah aplikasi terpisah dengan server terpisah dan anti-bot yang lebih ketat. Douyin menggunakan X-Medusa di atas X-Bogus dan X-Argus. Cookie lebih cepat kedaluwarsa, dan mengharapkan set yang cocok: IP Tiongkok + locale zh-CN + timezone Asia/Shanghai. TikTok tidak membutuhkan IP Tiongkok. Untuk scraping konten Douyin — post, komentar, data kreator — Anda membutuhkan proxy CN dengan fingerprint matching yang lengkap.

Bagaimana platform Tiongkok memeriksa apakah sebuah IP benar-benar berasal dari Tiongkok?Mereka tidak mengandalkan

Mereka tidak mengandalkan MaxMind. Standar domestik yang digunakan adalah IPIP.net — dibangun di atas analisis BGP/ASN real-time dengan 600+ titik monitoring dan pembaruan harian. Toutiao, Didi, 58.com, Sohu semuanya menggunakannya. Taobao menjalankan database GeoIP sendiri di ip.taobao.com. IP yang di-host di cloud seperti AWS atau GCloud langsung ditandai sebagai datacenter asing di setiap database GeoIP Tiongkok — itulah mengapa mereka gagal bahkan sebelum pengecekan perilaku dimulai. Proxy ISP yang terdaftar pada operator Tiongkok (China Telecom, China Unicom, China Mobile) lolos dari semua pengecekan GeoIP domestik secara default — karena IP tersebut memang milik provider lokal.

Bagaimana dengan PIPL dan legalitas scraping di Tiongkok?Personal Information Protection

Personal Information Protection Law (PIPL) Tiongkok, Data Security Law, dan Network Data Security Management Regulations (berlaku Januari 2025) berlaku bahkan di luar Tiongkok jika Anda memproses data warga Tiongkok. Data non-personal (harga produk, metadata listing, statistik agregat) memiliki risiko lebih rendah. Scraping data personal (profil, info kontak, riwayat pembelian) tanpa persetujuan memicu sanksi PIPL. Kepatuhan bergantung pada apa yang Anda kumpulkan, bukan proxy mana yang Anda gunakan.

Apakah IP datacenter bisa digunakan di Xiaohongshu dan Weibo?Proxy terbaik di

Proxy terbaik di Tiongkok untuk platform sosial adalah proxy ISP. Xiaohongshu dan Weibo sama-sama memeriksa tipe IP. Xiaohongshu menyajikan konten berbeda untuk IP non-Tiongkok dan menerapkan rate-limiting lebih ketat.

Proxy Tiongkok aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Tiongkok gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
46 online·Butuh lebih banyak? →
203.19.38.114:1080
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
4.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.97 Mbps
99.9%
1 jam lalu
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.20 Mbps
90.9%
1 jam lalu
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 jam lalu
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 h lalu
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 jam lalu
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 jam lalu
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.13 Mbps
99.8%
1 jam lalu
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.12 Mbps
100.0%
1 jam lalu
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 jam lalu
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 jam lalu
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.20 Mbps
94.7%
1 jam lalu
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 h lalu
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.15 Mbps
92.2%
1 jam lalu
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
994 Kbps
85.3%
4 jam lalu
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
888 Kbps
99.9%
1 jam lalu
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
788 Kbps
100.0%
2 jam lalu
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
934 Kbps
82.6%
1 h lalu
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
267 Kbps
100.0%
1 jam lalu
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 jam lalu
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
951 Kbps
79.5%
3 jam lalu
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
547 Kbps
91.0%
1 h lalu
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
428 Kbps
84.4%
2 jam lalu
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.04 Mbps
61.8%
1 jam lalu
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 jam lalu
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
69.0%
2 jam lalu
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
597 Kbps
62.8%
1 jam lalu
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 jam lalu
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBeijing
961 Kbps
96.3%
1 h lalu
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
538 Kbps
52.8%
4 jam lalu
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
991 Kbps
40.9%
4 jam lalu
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
466 Kbps
52.6%
4 jam lalu
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
583 Kbps
100.0%
1 jam lalu
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
600 Kbps
49.1%
2 h lalu
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
575 Kbps
99.5%
1 jam lalu
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
558 Kbps
43.9%
4 jam lalu
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
274 Kbps
81.6%
1 h lalu
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
305 Kbps
75.3%
1 jam lalu
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 jam lalu
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 jam lalu
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
17.3%
1 h lalu
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
686 Kbps
20.5%
2 jam lalu
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 jam lalu
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
677 Kbps
10.0%
4 jam lalu
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanBeijing
483 Kbps
25.3%
14 jam lalu
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBeijing
621 Kbps
10.0%
2 h lalu
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