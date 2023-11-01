Proxy untuk BAS
Proxy IPv4 untuk skenario multi-thread BAS: HTTP/SOCKS5 dengan remote DNS, pengiriman via API, dan isolasi IP per thread untuk menghindari rate limit.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.
|Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|KhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli 500 IP pusat data untuk satu 50-thread BAS proyek
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Perpanjang setiap layanan proxy yang berakhir minggu ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Akses API dan agen
Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.
Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!
Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.
Dukungan
Secara umum, saya sangat puas. Harga rendah, tetapi produknya sangat baik. Menikmati ketersediaan proxy pribadi. Panel kontrol yang nyaman, dukungan yang kompeten dan peluncuran instan, tepat setelah pembelian) Saya merekomendasikan kepada teman dan kenalan, hal yang keren!)
Apa yang paling Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya menemukan FineProxy.org melalui rekomendasi teman-teman, dan kualitas layanan benar-benar sangat baik. Biayanya cukup rendah, yang membantu perusahaan kami menghemat biaya secara signifikan. Saya sangat menghargai dukungan antusias dari tim dukungan FineProxy.org. Mereka sangat antusias dan merespon segera. FineProxy.org membantu saya mengakses data lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai kualitas layanan dan kebijakan pengembalian uang ketika layanan tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Ulasan yang dikumpulkan oleh dan dihosting di G2.com. Apa yang tidak Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar untuk pengguna volume tinggi dan kebijakan promosi tambahan.
Berapa banyak IP yang saya butuhkan untuk proyek BAS skala besar?Sebagai panduan praktis
Sebagai panduan praktis, rencanakan sekitar 10 IP per thread aktif — jadi untuk 50 thread, mulailah dengan minimal 500 IP. Volume besar diperlukan untuk memparalelkan thread dan menyebarkan risiko. Region/domain yang berbeda sebaiknya menggunakan alamat yang berbeda, dengan IP terpisah untuk sesi “sticky”. Ini mengurangi tumpang tindih limit dan mempercepat eksekusi tugas. Alamat IP juga perlu istirahat berkala, dan kami merekomendasikan rotasi kecil beberapa kali sehari untuk mengurangi jumlah error 403/429 pada situs target.
Protokol mana yang lebih baik untuk BAS: HTTP, HTTPS, atau SOCKS5?Untuk automasi web
Untuk automasi web, HTTP lebih umum digunakan (kompatibilitas sederhana). Jika resolusi DNS jarak jauh dan transport netral penting, gunakan SOCKS5 (di BAS, tentukan mode dengan resolusi DNS melalui proxy). Proxy kami mendukung kedua opsi; UDP tersedia sebagai opsi terpisah (jarang dibutuhkan dalam skenario web klasik).
Bagaimana cara mendistribusikan proxy ke setiap thread agar tidak terjadi tumpang tindih?Dalam kasus ini
Dalam kasus ini, kami merekomendasikan paket 1000 IP untuk 20–30 thread. Dengan cara ini Anda tidak akan menghadapi limit koneksi bersamaan dan IP tetap bersih untuk situs Anda selama periode sewa. BAS sangat intensif sumber daya, jadi beban harus dikelola dengan hati-hati.
Otorisasi: login/kata sandi atau pengikatan IP — mana yang lebih nyaman di BAS?Jika skrip dijalankan
Jika skrip dijalankan di VPS, pengikatan IP menghilangkan kebutuhan otorisasi login/password. Untuk workstation/pengaturan dinamis, login/password lebih praktis. Kami mendukung kedua metode; format daftar siap diimpor ke BAS.
Bagaimana cara mencegah kebocoran IP asli (DNS/WebRTC) dalam skenario browser?Aktifkan kebijakan
Aktifkan kebijakan WebRTC di BAS ke " block non-proxied UDP"/"Disable WebRTC," gunakan SOCKS5 dengan remote resolution (agar DNS melewati proxy), nonaktifkan preloading/predictive DNS di profil, dan jika memungkinkan, pastikan semua traffic tab dialihkan melalui proxy.