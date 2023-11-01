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Proxy untuk BAS

Proxy IPv4 untuk skenario multi-thread BAS: HTTP/SOCKS5 dengan remote DNS, pengiriman via API, dan isolasi IP per thread untuk menghindari rate limit.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Paket pusat data.

Direkomendasikan di siniPaket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 500 IP pusat data untuk satu 50-thread BAS proyek
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Perpanjang setiap layanan proxy yang berakhir minggu ini
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Akses API dan agen

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang cepat dan andal dengan waktu aktif yang sangat baik, dukungan yang sangat baik, dan harga yang terjangkau. Sangat cocok untuk tugas penelusuran dan otomatisasi yang aman!

MargaretSaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Pekerjaan yang luar biasa Pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa pekerjaan yang luar biasa, tim! Saya baru saja menemukan layanan ini dan saya sangat terkesan nilai yang Anda tawarkan untuk harga luar biasa. Dan sekarang dengan akses residensi tak terbatas? itu adalah tingkat berikutnya. Penghormatan besar kepada Anda semua. Saya pasti akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Secara umum, saya sangat puas. Harga rendah, tetapi produknya sangat baik. Menikmati ketersediaan proxy pribadi. Panel kontrol yang nyaman, dukungan yang kompeten dan peluncuran instan, tepat setelah pembelian) Saya merekomendasikan kepada teman dan kenalan, hal yang keren!)

Anastasia KonovalovaPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Apa yang paling Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya menemukan FineProxy.org melalui rekomendasi teman-teman, dan kualitas layanan benar-benar sangat baik. Biayanya cukup rendah, yang membantu perusahaan kami menghemat biaya secara signifikan. Saya sangat menghargai dukungan antusias dari tim dukungan FineProxy.org. Mereka sangat antusias dan merespon segera. FineProxy.org membantu saya mengakses data lebih cepat dan meningkatkan keamanan. Saya juga menghargai kualitas layanan dan kebijakan pengembalian uang ketika layanan tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Ulasan yang dikumpulkan oleh dan dihosting di G2.com. Apa yang tidak Anda sukai tentang FineProxy.org? Saya ingin melihat paket promosi besar untuk pengguna volume tinggi dan kebijakan promosi tambahan.

long l.G2, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak IP yang saya butuhkan untuk proyek BAS skala besar?Sebagai panduan praktis

Sebagai panduan praktis, rencanakan sekitar 10 IP per thread aktif — jadi untuk 50 thread, mulailah dengan minimal 500 IP. Volume besar diperlukan untuk memparalelkan thread dan menyebarkan risiko. Region/domain yang berbeda sebaiknya menggunakan alamat yang berbeda, dengan IP terpisah untuk sesi “sticky”. Ini mengurangi tumpang tindih limit dan mempercepat eksekusi tugas. Alamat IP juga perlu istirahat berkala, dan kami merekomendasikan rotasi kecil beberapa kali sehari untuk mengurangi jumlah error 403/429 pada situs target.

Protokol mana yang lebih baik untuk BAS: HTTP, HTTPS, atau SOCKS5?Untuk automasi web

Untuk automasi web, HTTP lebih umum digunakan (kompatibilitas sederhana). Jika resolusi DNS jarak jauh dan transport netral penting, gunakan SOCKS5 (di BAS, tentukan mode dengan resolusi DNS melalui proxy). Proxy kami mendukung kedua opsi; UDP tersedia sebagai opsi terpisah (jarang dibutuhkan dalam skenario web klasik).

Bagaimana cara mendistribusikan proxy ke setiap thread agar tidak terjadi tumpang tindih?Dalam kasus ini

Dalam kasus ini, kami merekomendasikan paket 1000 IP untuk 20–30 thread. Dengan cara ini Anda tidak akan menghadapi limit koneksi bersamaan dan IP tetap bersih untuk situs Anda selama periode sewa. BAS sangat intensif sumber daya, jadi beban harus dikelola dengan hati-hati.

Otorisasi: login/kata sandi atau pengikatan IP — mana yang lebih nyaman di BAS?Jika skrip dijalankan

Jika skrip dijalankan di VPS, pengikatan IP menghilangkan kebutuhan otorisasi login/password. Untuk workstation/pengaturan dinamis, login/password lebih praktis. Kami mendukung kedua metode; format daftar siap diimpor ke BAS.

Bagaimana cara mencegah kebocoran IP asli (DNS/WebRTC) dalam skenario browser?Aktifkan kebijakan

Aktifkan kebijakan WebRTC di BAS ke " block non-proxied UDP"/"Disable WebRTC," gunakan SOCKS5 dengan remote resolution (agar DNS melewati proxy), nonaktifkan preloading/predictive DNS di profil, dan jika memungkinkan, pastikan semua traffic tab dialihkan melalui proxy.