Panduan integrasi
Tutorial setup Proxifier
Atur proxy Anda dengan cepat dan mudah.
Cara menggunakan Proxifier
Proxifier adalah proxy client tingkat lanjut untuk Windows dan macOS yang memungkinkan Anda merutekan aplikasi tertentu melalui proxy, sementara aplikasi lain tetap menggunakan koneksi langsung. Ini berguna saat Anda membutuhkan routing per aplikasi, SOCKS5 dengan autentikasi username/password, atau perilaku proxy yang lebih konsisten dibandingkan pengaturan sistem.
Proxifier adalah aplikasi berbayar, jadi jika Anda tidak memerlukan routing per aplikasi secara khusus, biasanya tidak perlu menginstalnya. Untuk browsing web sehari-hari, cukup mengatur proxy langsung di browser Anda.
Instal dan jalankan Proxifier
Unduh versi terbaru Proxifier dari situs web resmi. Jalankan installer dan selesaikan proses setup → Buka Proxifier Lalu buka Profile → Proxy Servers…
Menambahkan Proxy Server SOCKS5
Klik Add di jendela Proxy Servers Isi Address dengan IP proxy atau hostname Anda (gunakan port 1080 untuk proxy SOCKS5) Pilih SOCKS5 protokol dan aktifkan Autentikasi Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di client area: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Mengaktifkan Tunneling Seluruh Sistem
Untuk merutekan semua traffic keluar melalui proxy SOCKS5 Anda, perbarui rule Default: Buka Profile → Proxification Rules… Pilih aturan Default, lalu pilih proxy Anda dari dropdown Action Klik OK
Merutekan Hanya Aplikasi Tertentu
Anda juga bisa menggunakan proxy hanya untuk program tertentu, sementara program lainnya tetap menggunakan koneksi langsung: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bagian Applications, klik Browse dan pilih file executable dari aplikasi yang ingin Anda rutekan melalui proxy. Di bagian Action, pilih Proxy, lalu pilih proxy SOCKS5 Anda dan klik OK untuk menyimpan rule.
Anda dapat mengulangi proses ini untuk setiap aplikasi yang perlu menggunakan proxy. Proxifier memproses rule dari atas ke bawah. Tempatkan aturan khusus aplikasi di atas aturan Default.
Di mana saya dapat menemukan kredensial FineProxy untuk Tutorial setup Proxifier?
Buka layanan aktif Anda di dasbor FineProxy. Gunakan host proksi, port, nama pengguna, dan kata sandi yang ditampilkan untuk layanan tersebut.
Apakah saya harus memasukkan kata sandi akun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata sandi autentikasi proksi dari layanan aktif Anda, bukan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun FineProxy.
Bagaimana cara memastikan bahwa konfigurasi proksi Tutorial setup Proxifier berfungsi?
Buka situs web pemeriksa IP setelah mengaktifkan proksi. IP dan lokasi yang terdeteksi harus sesuai dengan proksi yang Anda konfigurasi.
Apa yang harus saya periksa jika Tutorial setup Proxifier tidak dapat terhubung melalui proksi?
Pastikan terlebih dahulu bahwa host, port, protokol, dan detail autentikasi sudah benar. Kemudian nonaktifkan profil VPN atau proksi yang berpotensi menimbulkan konflik, lalu hubungkan kembali.
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