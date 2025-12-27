Cara menggunakan Proxifier

Step 4

Merutekan Hanya Aplikasi Tertentu

Anda juga bisa menggunakan proxy hanya untuk program tertentu, sementara program lainnya tetap menggunakan koneksi langsung: Buka Profile → Proxification Rules… → Add Di bagian Applications, klik Browse dan pilih file executable dari aplikasi yang ingin Anda rutekan melalui proxy. Di bagian Action, pilih Proxy, lalu pilih proxy SOCKS5 Anda dan klik OK untuk menyimpan rule.