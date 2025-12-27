Comment utiliser Proxifier

Proxifier est un client proxy avancé pour Windows et macOS qui vous permet de router des applications spécifiques via un proxy tout en conservant une connexion directe pour les autres. Il est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'un routage par application, d'une authentification SOCKS5 par identifiant/mot de passe, ou d'un comportement proxy plus prévisible que celui offert par les paramètres système.

Proxifier est une application payante. Si vous n'avez pas spécifiquement besoin d'un routage par application, il n'y a généralement aucune raison de l'installer. Pour la navigation web quotidienne, il suffit en général de configurer le proxy directement dans votre navigateur.

Guides de configuration pour navigateurs : Google Chrome : ici. Mozilla Firefox : ici. Opera : ici.

Step 1 Installer et lancer Proxifier Téléchargez la dernière version de Proxifier depuis le site officiel. Lancez l'installateur et terminez la configuration → Démarrez Proxifier Rendez-vous ensuite dans Profil → Serveurs Proxy… Click the image to view it in full size.

Step 2 Ajouter un serveur proxy SOCKS5 Cliquez sur Add dans la fenêtre Proxy Servers Renseignez le champ Address avec l'IP ou le nom d'hôte de votre proxy (utilisez le port 1080 pour un proxy SOCKS5) Sélectionnez le SOCKS5 protocole et activez Authentification Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous trouverez vos services dans votre espace client : https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Activer le tunneling à l'échelle du système Pour acheminer tout le trafic sortant via votre proxy SOCKS5, modifiez la règle Default : Allez dans Profile → Proxification Rules… Sélectionnez la règle Default, puis choisissez votre proxy dans le menu déroulant Action Cliquez sur OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Router uniquement les applications sélectionnées Vous pouvez également utiliser le proxy uniquement pour certains programmes tout en conservant une connexion directe pour les autres : Ouvrez Profile → Proxification Rules… → Add Sous Applications, cliquez sur Browse et sélectionnez le fichier exécutable de l'application que vous souhaitez acheminer via le proxy. Sous Action, choisissez Proxy, puis sélectionnez votre proxy SOCKS5 et cliquez sur OK pour enregistrer la règle. Click the image to view it in full size.