Guide d'intégration
Tutoriel de configuration de Proxifier
Configurez votre proxy rapidement et facilement.
Comment utiliser Proxifier
Proxifier est un client proxy avancé pour Windows et macOS qui vous permet de router des applications spécifiques via un proxy tout en conservant une connexion directe pour les autres. Il est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'un routage par application, d'une authentification SOCKS5 par identifiant/mot de passe, ou d'un comportement proxy plus prévisible que celui offert par les paramètres système.
Proxifier est une application payante. Si vous n'avez pas spécifiquement besoin d'un routage par application, il n'y a généralement aucune raison de l'installer. Pour la navigation web quotidienne, il suffit en général de configurer le proxy directement dans votre navigateur.
Installer et lancer Proxifier
Téléchargez la dernière version de Proxifier depuis le site officiel. Lancez l'installateur et terminez la configuration → Démarrez Proxifier Rendez-vous ensuite dans Profil → Serveurs Proxy…
Ajouter un serveur proxy SOCKS5
Cliquez sur Add dans la fenêtre Proxy Servers Renseignez le champ Address avec l'IP ou le nom d'hôte de votre proxy (utilisez le port 1080 pour un proxy SOCKS5) Sélectionnez le SOCKS5 protocole et activez Authentification Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous trouverez vos services dans votre espace client : https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Activer le tunneling à l'échelle du système
Pour acheminer tout le trafic sortant via votre proxy SOCKS5, modifiez la règle Default : Allez dans Profile → Proxification Rules… Sélectionnez la règle Default, puis choisissez votre proxy dans le menu déroulant Action Cliquez sur OK
Router uniquement les applications sélectionnées
Vous pouvez également utiliser le proxy uniquement pour certains programmes tout en conservant une connexion directe pour les autres : Ouvrez Profile → Proxification Rules… → Add Sous Applications, cliquez sur Browse et sélectionnez le fichier exécutable de l'application que vous souhaitez acheminer via le proxy. Sous Action, choisissez Proxy, puis sélectionnez votre proxy SOCKS5 et cliquez sur OK pour enregistrer la règle.
Vous pouvez répéter cette procédure pour toutes les applications devant utiliser le proxy. Proxifier traite les règles de haut en bas. Placez les règles spécifiques aux applications au-dessus de la règle Default.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Tutoriel de configuration de Proxifier ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Tutoriel de configuration de Proxifier fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Tutoriel de configuration de Proxifier ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.