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Proxy anonyme

Anonymat de niveau élite par défaut : suppression des en-têtes X-Forwarded-For/Via, support SOCKS5, plus de 100K adresses IPv4 réparties sur plusieurs ASN, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy anonyme.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated anonyme proxy en les États-Unis
  • Exporte mon anonyme liste de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon anonyme service proxy
  • Affiche le statut de mon hautement anonyme services proxy
  • Remplace an anonyme datacenter IP lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Comptes actifs

Je travaille avec FineProxy.org depuis plus de deux ans et je peux honnêtement les qualifier de fournisseur le plus stable avec lequel j'ai jamais eu affaire. Je gère plus d'une douzaine de comptes de réseaux sociaux et chacun a besoin d'une adresse IP dédiée. Pas une seule fois je n’ai rencontré de blocage en raison d’une adresse « sur liste noire ». La disponibilité du serveur oscille autour de 99,9 %, ce qui est crucial lors des campagnes marketing automatisées. La vitesse est plus que satisfaisante, les données circulent de manière fluide sans ralentissements gênants pendant les heures de pointe. Le panneau de gestion est intuitif et la liste de proxy est mise à jour en temps réel. FineProxy est synonyme de tranquillité d'esprit.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Disponibilité : excellents proxys qui restent stables pendant 3 à 7 jours sans interruption Vitesse : suffisamment rapides pour TikTok, Gmail et les connexions aux portefeuilles de cryptomonnaies Protocoles pris en charge : HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 et même UDP Couverture mondiale : États-Unis, Allemagne, France, Japon et bien plus encore

esta bazaarSaasHub, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

Bonjour les amis, je veux exprimer mon opinion sur le proxy, il y a 5 pays différents avec accès à 10000 ip pendant 10 ou 30 jours à un prix très bas donc quelle est ma conclusion, chers collègues, tout ce que je peux dire c'est que vous allez vous forcer à réfléchir

Аноним FaiersPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.

IvanTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Expérience client

Un serveur proxy est comme un intermédiaire entre votre ordinateur et Internet. Lorsque vous utilisez un proxy, vos requêtes Internet transitent d'abord par cet intermédiaire, qui les transmet ensuite au site Web que vous souhaitez visiter. De cette façon, le site Web voit les informations du proxy au lieu des vôtres. J'utilise personnellement https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy pour ces raisons. Il s’agit d’un service fiable et convivial qui m’aide à naviguer en toute sécurité et à accéder au contenu de différentes régions. Si vous recherchez une bonne solution de proxy, je vous recommande fortement d'essayer https://dieg.info/en/review/review-nodemaven/ Proxy !

MartaDieg, L’année dernièreTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Quelle est la différence entre un proxy anonyme et un proxy élite ?Un proxy

Un proxy anonyme masque votre IP mais envoie un en-tête Via — le site cible sait qu’un proxy est utilisé. Un proxy élite (haute anonymité) supprime tous les indicateurs de proxy dans les en-têtes. Votre connexion semble directe. Chaque proxy FineProxy est de niveau élite. La classification « anonyme » est essentiellement un vestige de l’époque des listes de proxies gratuits.

Les sites web peuvent-ils quand même détecter les proxies élite ?Oui

Oui — par des méthodes indépendantes des en-têtes. Les bases de données de réputation IP (MaxMind, IPInfo), la classification ASN (datacenter vs résidentiel), le fingerprinting TLS et l’analyse comportementale fonctionnent indépendamment de l’anonymité des en-têtes. Les en-têtes élite sont nécessaires mais pas suffisants. Ce qui compte en complément : un historique IP propre, une diversité ASN adéquate et une empreinte de connexion cohérente avec le comportement attendu d’un navigateur.

Proxy anonyme vs VPN — quand utiliser l'un ou l'autre ?Un VPN chiffre

Un VPN chiffre l'ensemble du trafic de votre appareil et fonctionne au niveau du système. Un proxy fonctionne par application ou par connexion. Pour la confidentialité de votre navigation personnelle, un VPN est plus simple. Pour gérer plusieurs comptes, faire du scraping ou toute tâche nécessitant des IP différentes par session, les proxies sont la seule option — un VPN vous attribue une seule IP pour tout. Les proxies HTTPS de FineProxy, dotés de certificats SSL individuels, offrent un niveau de chiffrement comparable à celui d'un VPN pour chaque connexion séparément.

Les listes gratuites de proxies anonymes sont-elles sûres ?Non

Non. Ces IP proviennent de serveurs mal configurés. L'opérateur peut intercepter votre trafic, injecter du contenu ou enregistrer vos identifiants. Ces IP figurent sur toutes les listes noires. Elles sont rarement de niveau élite, même lorsqu'elles sont étiquetées « anonymes ». Pour toute activité impliquant de vrais comptes ou des données, des proxies payants auprès d»un fournisseur propriétaire de sa propre infrastructure sont le strict minimum.

SOCKS5 ou HTTP — lequel est le plus anonyme ?SOCKS5

SOCKS5, par conception. Les proxies HTTP peuvent divulguer des informations via des en-têtes spécifiques au protocole, même au niveau élite. SOCKS5 opère en dessous de la couche applicative et transmet le trafic sans l'interpréter — rien à manipuler ni à laisser fuiter. Pour une anonymat maximal, utilisez SOCKS5. Chaque proxy FineProxy prend en charge les deux protocoles au même tarif.

Je reçois le message « proxy anonyme détecté » sur un site — que faire ?Cela signifie que

Cela signifie que le site a identifié votre connexion comme un proxy — généralement via des bases de réputation IP ou la classification ASN, et non les en-têtes. Changez d'IP au sein du pool. Si les blocages persistent, essayez des proxies ISP au lieu de proxies datacenter pour cette cible spécifique — ils portent une classification ASN résidentielle. Vérifiez également que l'empreinte de votre navigateur et la signature TLS correspondent à ce que le site attend d'un vrai navigateur. Cette erreur signifie rarement que le proxy est défaillant — elle signifie que ce type d'IP particulier est signalé sur ce site précis.

Guide

Ce que «anonyme» signifie vraiment quand vous achetez des proxies

4 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Chaque proxy FineProxy est anonyme de niveau élite par défaut — il supprime les en-têtes X-Forwarded-For, Via et Proxy-Connection avant que votre requête n'atteigne la cible. Votre IP réelle n'apparaît jamais dans le trafic. Lorsque vous achetez un accès à un serveur proxy anonyme auprès d'un fournisseur payant, c'est le minimum, pas une fonctionnalité premium. La vraie question n'est pas « ce proxy est-il anonyme ? » mais plutôt : ce proxy résiste-t-il aux méthodes de détection qui ont remplacé la vérification des en-têtes il y a des années ?

Trois niveaux d'anonymat — et pourquoi un seul compte

L'industrie des proxies classe l'anonymat en trois niveaux. Les proxies transparents transmettent votre IP réelle dans les en-têtes — inutiles pour la confidentialité. Les proxies anonymes masquent votre IP mais ajoutent un en-tête Via, indiquant à la cible « cette requête est passée par un proxy ». Les proxies élite (aussi appelés serveurs proxy à haute anonymité) suppriment tout — pas d'IP transmise, pas d'indicateur de proxy, aucune trace dans les en-têtes HTTP.

Le fait est que tout proxy payant digne de ce nom est de niveau élite depuis des années. Le système à trois niveaux date du début des années 2000, quand les proxies transparents et « anonymes » étaient courants sur les listes gratuites. En 2026, si vous payez pour un proxy qui n'est pas de niveau élite, vous payez pour rien.

L'intégralité du pool FineProxy — partagé et dédié, HTTP et SOCKS5 — fonctionne au niveau d'anonymat élite. Non pas parce qu'il s'agit d'un tier spécial. Parce que tout ce qui est en dessous est inutile.

Les en-têtes, c'est la partie facile

Supprimer X-Forwarded-For suffit à contourner un système de détection de 2010. Les plateformes modernes vérifient bien davantage :

Réputation de l'IP — cette adresse est-elle répertoriée dans les bases de données de proxies comme MaxMind, IPInfo ou DB-IP ? Chaque grande plateforme est abonnée à au moins l'une d'entre elles. Si votre IP figure dans leur classification datacenter ou proxy, le site le sait avant même que votre première requête ne soit chargée.

Type d'ASN — cette IP appartient-elle à un hébergeur ou à un FAI grand public ? Les ASN de datacenters sont signalés par défaut sur les plateformes dotées d'une détection agressive. C'est pourquoi les proxies ISP existent — ils bénéficient d'une classification ASN résidentielle.

Empreinte TLS — le handshake SSL de votre connexion possède une signature unique (JA3/JA4). Si elle ne correspond pas à celle d'un navigateur classique, le site la signale, quelle que soit la qualité de l'IP.

Une adresse IP anonyme issue d'une liste gratuite échoue à chacun de ces contrôles. Un proxy correctement géré par un fournisseur direct réussit les deux premiers pour la plupart des cibles — et cela couvre la majorité des cas d'usage réels.

Pourquoi les listes de proxies gratuits ne fonctionnent pas

Chercher des listes de proxies anonymes sur Internet est l'un des premiers réflexes. Les IP de ces listes sont récupérées depuis des proxies ouverts — des serveurs mal configurés qui acceptent les connexions externes. Elles figurent déjà dans toutes les bases de blocage. Au mieux, elles offrent un niveau transparent ou anonyme, jamais élite. Quelqu'un d'autre contrôle le serveur et peut voir votre trafic. Elles passent hors ligne sans prévenir.

FineProxy possède plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur plusieurs ASN. Chaque adresse est de niveau élite, surveillée en permanence et retirée de la rotation dès que sa réputation se dégrade. C'est ça, la « liste » qui fonctionne — un pool géré où la qualité des IP est maintenue, pas un dump de serveurs ouverts aléatoires récupérés à la volée.

Protocole et chiffrement

SOCKS5 offre davantage d'anonymat que les proxies HTTP car il opère à un niveau inférieur — aucun en-tête spécifique à HTTP susceptible de divulguer des informations. FineProxy prend en charge SOCKS5 sur chaque proxy sans surcoût. Pour les cibles HTTPS, chaque IP dispose de son propre certificat SSL, ce qui signifie que le trafic entre vous et le proxy est chiffré de manière indépendante. Pas de certificats partagés, pas d'incohérences de certificats qui déclenchent la détection.

Pour les tâches où l'anonymat compte réellement — gestion multi-comptes, collecte de données sur des marchés sensibles, accès à des services géo-restreints — la pile protocolaire est aussi importante que l'IP elle-même.