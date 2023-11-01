Chaque proxy FineProxy est anonyme de niveau élite par défaut — il supprime les en-têtes X-Forwarded-For, Via et Proxy-Connection avant que votre requête n'atteigne la cible. Votre IP réelle n'apparaît jamais dans le trafic. Lorsque vous achetez un accès à un serveur proxy anonyme auprès d'un fournisseur payant, c'est le minimum, pas une fonctionnalité premium. La vraie question n'est pas « ce proxy est-il anonyme ? » mais plutôt : ce proxy résiste-t-il aux méthodes de détection qui ont remplacé la vérification des en-têtes il y a des années ?

Trois niveaux d'anonymat — et pourquoi un seul compte

L'industrie des proxies classe l'anonymat en trois niveaux. Les proxies transparents transmettent votre IP réelle dans les en-têtes — inutiles pour la confidentialité. Les proxies anonymes masquent votre IP mais ajoutent un en-tête Via, indiquant à la cible « cette requête est passée par un proxy ». Les proxies élite (aussi appelés serveurs proxy à haute anonymité) suppriment tout — pas d'IP transmise, pas d'indicateur de proxy, aucune trace dans les en-têtes HTTP.

Le fait est que tout proxy payant digne de ce nom est de niveau élite depuis des années. Le système à trois niveaux date du début des années 2000, quand les proxies transparents et « anonymes » étaient courants sur les listes gratuites. En 2026, si vous payez pour un proxy qui n'est pas de niveau élite, vous payez pour rien.

L'intégralité du pool FineProxy — partagé et dédié, HTTP et SOCKS5 — fonctionne au niveau d'anonymat élite. Non pas parce qu'il s'agit d'un tier spécial. Parce que tout ce qui est en dessous est inutile.

Les en-têtes, c'est la partie facile

Supprimer X-Forwarded-For suffit à contourner un système de détection de 2010. Les plateformes modernes vérifient bien davantage :

Réputation de l'IP — cette adresse est-elle répertoriée dans les bases de données de proxies comme MaxMind, IPInfo ou DB-IP ? Chaque grande plateforme est abonnée à au moins l'une d'entre elles. Si votre IP figure dans leur classification datacenter ou proxy, le site le sait avant même que votre première requête ne soit chargée.

Type d'ASN — cette IP appartient-elle à un hébergeur ou à un FAI grand public ? Les ASN de datacenters sont signalés par défaut sur les plateformes dotées d'une détection agressive. C'est pourquoi les proxies ISP existent — ils bénéficient d'une classification ASN résidentielle.

Empreinte TLS — le handshake SSL de votre connexion possède une signature unique (JA3/JA4). Si elle ne correspond pas à celle d'un navigateur classique, le site la signale, quelle que soit la qualité de l'IP.

Une adresse IP anonyme issue d'une liste gratuite échoue à chacun de ces contrôles. Un proxy correctement géré par un fournisseur direct réussit les deux premiers pour la plupart des cibles — et cela couvre la majorité des cas d'usage réels.

Pourquoi les listes de proxies gratuits ne fonctionnent pas

Chercher des listes de proxies anonymes sur Internet est l'un des premiers réflexes. Les IP de ces listes sont récupérées depuis des proxies ouverts — des serveurs mal configurés qui acceptent les connexions externes. Elles figurent déjà dans toutes les bases de blocage. Au mieux, elles offrent un niveau transparent ou anonyme, jamais élite. Quelqu'un d'autre contrôle le serveur et peut voir votre trafic. Elles passent hors ligne sans prévenir.

FineProxy possède plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur plusieurs ASN. Chaque adresse est de niveau élite, surveillée en permanence et retirée de la rotation dès que sa réputation se dégrade. C'est ça, la « liste » qui fonctionne — un pool géré où la qualité des IP est maintenue, pas un dump de serveurs ouverts aléatoires récupérés à la volée.

Protocole et chiffrement

SOCKS5 offre davantage d'anonymat que les proxies HTTP car il opère à un niveau inférieur — aucun en-tête spécifique à HTTP susceptible de divulguer des informations. FineProxy prend en charge SOCKS5 sur chaque proxy sans surcoût. Pour les cibles HTTPS, chaque IP dispose de son propre certificat SSL, ce qui signifie que le trafic entre vous et le proxy est chiffré de manière indépendante. Pas de certificats partagés, pas d'incohérences de certificats qui déclenchent la détection.