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Anonymer Proxy

Elite-Anonymität standardmäßig: entfernt X-Forwarded-For/Via-Header, SOCKS5-Unterstützung, über 100K IPv4-Adressen über mehrere ASNs verteilt, unbegrenzter Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren anonymen Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte anonymous proxy in den USA
  • Exportieren Sie meine anonyme Proxy-Liste als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen anonymen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie den Status meiner hoch-anonymen Proxy-Dienste
  • Ersetzen Sie anonymous datacenter IP when the next free swap is available
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mindestbestellungen

Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.

IvanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Gute Proxies, geprüft. Ich habe ein großes IP-Paket gekauft, alle sind aktiv, funktionieren ohne Beschwerden. Teurer als ein anderer Anbieter, den ich vorher genutzt habe, aber hier ist die Qualität besser und die Anzahl der Adressen größer. Und es ist auch praktisch, dass man mit Krypto bezahlen kann, für mich ist das auch ein Plus. Insgesamt bin ich zufrieden.

VladimmirisDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Kundenerfahrung

Das ist der beste Proxy, den ich je benutzt habe; er ist einfach, genau und unkompliziert. Ich benutze ihn seit letztem Jahr, und jetzt sind es 1 Jahr und 4 Monate. Ich liebe FineProxy. Ihr solltet es jetzt ausprobieren!

GuestSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist der Unterschied zwischen einem anonymen und einem Elite-Proxy?Header unterscheiden sich

Ein anonymer Proxy verbirgt Ihre IP, sendet jedoch einen Via-Header – die Zielseite weiß, dass ein Proxy im Spiel ist. Ein Elite-Proxy (hohe Anonymität) entfernt alle Proxy-Indikatoren aus den Headers. Ihre Verbindung wirkt direkt. Jeder FineProxy-Proxy ist auf Elite-Niveau. Die Klassifizierung „anonym

Können Websites Elite-Proxys trotzdem erkennen?Ja

Ja – durch Methoden, die nichts mit Headern zu tun haben. IP-Reputationsdatenbanken (MaxMind, IPInfo), ASN-Klassifizierung (Rechenzentrum vs. Residential), TLS-Fingerprinting und Verhaltensanalyse funktionieren unabhängig von der Header-Anonymität. Elite-Header sind notwendig, aber nicht hinreichend. Entscheidend daneben: eine saubere IP-Historie, ausreichende ASN-Diversität und ein Connection-Fingerprint, der zum erwarteten Browser-Verhalten passt.

Anonymer Proxy vs. VPN – wann nutze ich was?Je nach Workload

Ein VPN verschlüsselt den gesamten Traffic Ihres Geräts und wirkt systemweit. Ein Proxy arbeitet pro Anwendung oder pro Verbindung. Für die persönliche Browsing-Privatsphäre ist ein VPN die einfachere Lösung. Für den Betrieb mehrerer Accounts, Scraping oder Aufgaben, bei denen jede Session eine andere IP benötigt, sind Proxys die einzige Option – ein VPN gibt Ihnen eine einzige IP für alles. FineProxys HTTPS-Proxys mit individuellen SSL-Zertifikaten bieten für jede Verbindung separat eine Verschlüsselung, die einem VPN vergleichbar ist.

Sind kostenlose anonyme Proxy-Listen sicher?Nein

Nein. Diese IPs stammen von falsch konfigurierten Servern. Der Betreiber kann Ihren Traffic abfangen, Inhalte einschleusen oder Zugangsdaten mitspeichern. Die IPs stehen auf jeder Blockliste. Sie sind selten auf Elite-Niveau, auch wenn sie als „anonym

SOCKS5 oder HTTP – welches ist anonymer?SOCKS5

SOCKS5 – konzeptionell überlegen. HTTP-Proxys können selbst auf Elite-Niveau Informationen über protokollspezifische Header preisgeben. SOCKS5 operiert unterhalb der Anwendungsschicht und leitet Traffic weiter, ohne ihn zu interpretieren – nichts, das manipuliert oder durchgesickert werden könnte. Für maximale Anonymität setzen Sie auf SOCKS5. Jeder FineProxy-Proxy unterstützt beide Protokolle zum gleichen Preis.

Ich erhalte die Meldung „Anonymer Proxy erkanntDetection-Signale prüfen

Das bedeutet, dass die Website Ihre Verbindung als Proxy identifiziert hat – in der Regel über IP-Reputationsdatenbanken oder ASN-Klassifizierung, nicht über Header. Wechseln Sie zu einer anderen IP-Adresse aus dem Pool. Wenn die Sperren anhalten, versuchen Sie es für dieses spezifische Ziel mit ISP-Proxys statt Rechenzentrums-Proxys – sie tragen eine Residential-ASN-Klassifizierung. Überprüfen Sie außerdem, ob Ihr Browser-Fingerprint und Ihre TLS-Signatur dem entsprechen, was die Website von einem echten Browser erwartet. Der Fehler bedeutet selten, dass der Proxy defekt ist – er bedeutet, dass dieser bestimmte IP-Typ auf dieser bestimmten Website geflaggt ist.

Leitfaden

Was „Anonym

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jeder FineProxy-Proxy ist standardmäßig auf Elite-Niveau anonym – er entfernt X-Forwarded-For-, Via- und Proxy-Connection-Header, bevor Ihre Anfrage das Ziel erreicht. Ihre echte IP-Adresse erscheint niemals im Traffic. Wenn Sie bei einem kostenpflichtigen Anbieter einen anonymen Proxy-Server kaufen, ist das der Standard – kein Premium-Feature. Die entscheidende Frage lautet nicht „Ist dieser Proxy anonym?", sondern ob er die Erkennungsmethoden übersteht, die Header-Prüfungen vor Jahren abgelöst haben.

Drei Anonymitätsstufen – und warum nur eine davon zählt

Die Proxy-Branche unterteilt Anonymität in drei Stufen. Transparente Proxys leiten Ihre echte IP-Adresse in den Headern weiter – für Datenschutzzwecke nutzlos. Anonyme Proxys verbergen Ihre IP-Adresse, fügen jedoch einen Via-Header hinzu, der dem Ziel signalisiert: „Diese Anfrage wurde über einen Proxy weitergeleitet." Elite-Proxys (auch als High-Anonymity-Proxy-Server bezeichnet) entfernen alles – keine weitergeleitete IP-Adresse, keine Proxy-Indikatoren, keine Spuren in den HTTP-Headern.

Das Entscheidende: Jeder kostenpflichtige Proxy, der sein Geld wert ist, arbeitet seit Jahren auf Elite-Niveau. Das Drei-Stufen-System stammt aus den frühen 2000er-Jahren, als transparente und „anonyme" Proxys auf kostenlosen Listen weit verbreitet waren. Im Jahr 2026 gilt: Wer für einen Proxy zahlt, der nicht Elite-Niveau hat, zahlt für nichts.

Der gesamte FineProxy-Pool – Shared und dediziert, HTTP und SOCKS5 – arbeitet auf Elite-Anonymitätsniveau. Nicht weil es ein besonderer Tier ist. Sondern weil alles darunter schlicht nutzlos ist.

Header sind das Leichteste

Das Entfernen von X-Forwarded-For täuscht vielleicht ein Erkennungssystem aus dem Jahr 2010. Moderne Plattformen prüfen deutlich mehr:

IP-Reputation — Ist diese Adresse in Proxy-Datenbanken wie MaxMind, IPInfo oder DB-IP bekannt? Jede große Plattform abonniert mindestens eine davon. Wenn Ihre IP-Adresse in deren Rechenzentrums- oder Proxy-Klassifizierung erscheint, weiß die Website das, bevor Ihre erste Anfrage geladen wird.

ASN-Typ — Gehört diese IP-Adresse zu einem Hosting-Unternehmen oder einem Consumer-ISP? Rechenzentrums-ASNs werden auf Plattformen mit aggressiver Erkennung standardmäßig geflaggt. Genau dafür gibt es ISP-Proxys – sie tragen eine Residential-ASN-Klassifizierung.

TLS-Fingerprinting — Der SSL-Handshake Ihrer Verbindung besitzt eine eindeutige Signatur (JA3/JA4). Stimmt diese nicht mit dem überein, was ein normaler Browser erzeugt, flaggt die Website die Verbindung – unabhängig von der IP-Qualität.

Eine anonyme IP-Adresse aus einer kostenlosen Liste scheitert an all diesen Prüfungen. Ein sauber verwalteter Proxy von einem direkten Anbieter besteht die ersten beiden für die meisten Ziele – und das deckt die große Mehrheit realer Anwendungsfälle ab.

Warum kostenlose Proxy-Listen nicht funktionieren

Die Suche nach kostenlosen anonymen Proxy-Listen ist eine der ersten Maßnahmen, die viele ausprobieren. Die IPs auf diesen Listen werden aus offenen Proxys gesammelt – Server, die durch Fehlkonfiguration externe Verbindungen akzeptieren. Sie stehen bereits in jeder Blocklist-Datenbank. Bestenfalls sind sie transparent oder auf anonymem Niveau – nicht Elite. Jemand anderes kontrolliert den Server und kann Ihren Traffic einsehen. Und sie gehen ohne Vorwarnung offline.

FineProxy besitzt über 100.000 IPv4-Adressen über mehrere ASNs hinweg. Jede Adresse ist auf Elite-Niveau, wird auf Uptime überwacht und ausgetauscht, sobald die Reputation nachlässt. Das ist die „Liste", die funktioniert – ein verwalteter Proxy-Pool, in dem die IP-Qualität aktiv gepflegt wird, kein zusammengeschusterter Dump zufälliger offener Server.

Protokoll und Verschlüsselung

SOCKS5 bietet mehr Anonymität als HTTP-Proxys, da es auf einer niedrigeren Ebene arbeitet – keine HTTP-spezifischen Header, die Informationen preisgeben könnten. FineProxy unterstützt SOCKS5 auf jedem Proxy ohne Aufpreis. Für HTTPS-Ziele trägt jede IP ihr eigenes SSL-Zertifikat, sodass der Traffic zwischen Ihnen und dem Proxy unabhängig verschlüsselt wird. Keine geteilten Zertifikate, keine Zertifikatsfehler, die eine Erkennung auslösen.

Für Aufgaben, bei denen Anonymität wirklich zählt – Multi-Account-Management, Datenerfassung in sensiblen Märkten, Zugriff auf regionssperrte Dienste – ist der Protokoll-Stack genauso entscheidend wie die IP selbst.