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Proxy für AI

Dedizierte IPv4-Proxys für AI-API-Key-Rotation: eine IP pro Key, HTTP/HTTPS/SOCKS5 – umgehen Sie 429-Limits bei OpenAI, Anthropic, Google und DeepSeek.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie mit Proxys für den KI-API-Zugang.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte IP für einen KI-Proxy-Workload
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Ersetzen Sie unhealthy IP with an available backup
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ein würdiger Service für diejenigen, denen ihre Sicherheit im Internet wichtig ist. Ich nutze ihn seit 10 Tagen und bin vollkommen mit seiner Geschwindigkeit zufrieden. Und das Angenehmste ist, dass es keine Datenlimits für einen so niedrigen Preis gibt.

Alex D.Interne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ob ich meinen Laptop, mein Smartphone oder Tablet benutze, dieser Proxy-Dienst liefert konstante Leistung. Die plattformübergreifende Kompatibilität sorgt dafür, dass ich meine Online-Aktivitäten nahtlos durchführen kann, egal welches Gerät ich benutze.

userproxyDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

API- und Agent-Zugang

Ich liebe FineProxy-Proxies, sie sind wirklich schnell und nicht erkennbar. Ich habe sie für Automatisierungstools wie Keyword-Tools und für Scraping-Tools verwendet, es ist wie ein Game-Changer. Der Kundensupport ist erstklassig, wann immer man Hilfe benötigt, sie sind rund um die Uhr verfügbar, um dein Problem zu lösen. Die Qualität der Proxies ist einfach erstaunlich.

asdjkakarNorton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Unser Unternehmen ist für SEO-Recherchen, Social-Media-Management, Wettbewerbsanalysen und automatisierte Aufgaben stark auf Proxys angewiesen. FineProxy ist für unser Team eine große Hilfe: Die breite Auswahl an schnellen, sicheren und hochgradig anonymen Proxys ermöglicht uns effizientes Arbeiten. Das benutzerfreundliche Dashboard erleichtert die Verwaltung mehrerer Proxys. Im Gegensatz zu anderen getesteten Anbietern liefert FineProxy die für unseren Betrieb entscheidende konstante Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Wer eine professionelle Proxy-Lösung für Unternehmen benötigt, sollte den Dienst ausprobieren.

omkaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Sperren KI-Anbieter Rechenzentrums-IPs?Nein

Nein. KI-APIs sind für die Server-zu-Server-Kommunikation konzipiert – sie erwarten Anfragen aus Rechenzentren, Cloud-Servern und entsprechender Infrastruktur. Rate-Limits sind an Ihren API-Key und Ihr Konto gebunden, nicht an den IP-Typ. Rechenzentrums-Proxys funktionieren hierfür einwandfrei.

Kann einziger Proxy mehrere KI-Anbieter bedienen?Ja

Ja. Die meisten Anbieter unterstützen inzwischen das OpenAI-API-Format, sodass ein einziger Proxy Anfragen an OpenAI, Anthropic, Google und DeepSeek über dieselbe Schnittstelle routen kann. Sie konfigurieren lediglich unterschiedliche API-Keys und Base-URLs pro Anbieter.

Was ist der Unterschied zu einem VPN?Granulare Kontrolle

Ein VPN ändert Ihre IP für den gesamten Traffic. Ein Proxy ermöglicht es Ihnen, verschiedenen API-Keys oder Aufgaben unterschiedliche IPs zuzuweisen. Für die Arbeit mit KI-APIs brauchen Sie granulare Kontrolle – Key A läuft über IP 1, Key B über IP 2. Das kann ein VPN nicht leisten.

Verstößt das gegen die Nutzungsbedingungen der KI-Anbieter?Legitim nutzen

Mehrere Konten betreiben, um Sperren zu umgehen – ja, das verstößt gegen die meisten Nutzungsbedingungen. Proxys einsetzen, um legitimen API-Traffic auf Konten zu verteilen, für die Sie bezahlen – das ist gängige Infrastrukturpraxis. Unternehmen machen das täglich in großem Maßstab.

Protokolliert FineProxy meine API-Requests?Nein

Nein. FineProxy stellt IP-Konnektivität bereit — Ihr Traffic läuft über unsere Proxys, aber wir untersuchen, speichern oder protokollieren weder den Inhalt Ihrer Requests noch Ihrer Responses. Ihre Prompts, API-Keys und Modell-Outputs bleiben ausschließlich zwischen Ihnen und dem KI-Anbieter.

Funktioniert das mit LangChain, LlamaIndex oder anderen KI-Frameworks?Ja

Ja. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI und die meisten anderen KI-Frameworks ermöglichen es, die Base-URL für API-Calls zu überschreiben. Richten Sie die Base-URL einfach auf Ihren Proxy-Server statt direkt auf den Endpoint des Anbieters — und alle Requests werden automatisch über Ihre zugewiesenen IPs geroutet. Änderungen an Ihrer Anwendungslogik sind nicht erforderlich.

Wie viel Latenz fügt ein Proxy bei AI-API-Requests hinzu?15–30 ms

Ein dedizierter Rechenzentrums-Proxy fügt in der Regel 15–30 ms pro Request hinzu. Da die KI-Modellgenerierung selbst je nach Ausgabelänge 500–3000 ms benötigt, liegt der Proxy-Overhead bei unter 5 % der gesamten Response-Time – vernachlässigbar für Batch-Verarbeitung und kaum spürbar im Echtzeit-Chat.

Was passiert, wenn eine Proxy-IP gesperrt wird oder ein Key sein Rate-Limit erreicht?Failover nutzen

Ihr Proxy-Server sollte ein automatisches Failover implementieren. Überwachen Sie jedes Key-IP-Paar mit Health-Checks alle 60 Sekunden. Wenn ein Key durchgehend 429- oder 403-Fehler zurückgibt, nehmen Sie ihn aus dem aktiven Pool und leiten Sie den Traffic über eine Backup-IP. Halten Sie 1–2 Reserve-IPs speziell für diesen Zweck bereit.

Sollte ich HTTP/HTTPS oder SOCKS5 für AI-API-Aufrufe verwenden?Meist HTTPS

HTTPS reicht für die überwiegende Mehrheit der AI-API-Setups aus – alle großen Anbieter nutzen HTTPS-Endpunkte, und jeder HTTP-fähige Proxy-Client (httpx, requests, curl) unterstützt dies nativ. Verwenden Sie SOCKS5 nur, wenn Ihr Client oder Framework kein HTTP CONNECT unterstützt oder wenn Sie neben Ihren API-Calls auch Nicht-HTTP-Traffic proxyen müssen. Die Performance ist in beiden Fällen identisch; der Unterschied betrifft ausschließlich die Client-Kompatibilität.

Leitfaden

Proxys für KI-Plattformen: Warum Ihre API-Keys allein nicht ausreichen

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jede große KI-Plattform begrenzt, wie viele Requests Sie senden können. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek – sie alle deckeln Ihre Nutzung pro Account, pro Minute, pro Tag. Wenn Sie Produkte entwickeln, Automatisierungen betreiben oder Daten im großen Stil verarbeiten, stößt ein einzelner Account mit einer einzigen IP schnell ans Limit. Sie erhalten 429-Fehler, wartende Requests stauen sich, und Ihre Pipeline kommt zum Stillstand.

Ein AI-Proxy-Server sitzt zwischen Ihren Anwendungen und dem KI-Anbieter. Sie senden Requests an den Proxy, und dieser verteilt sie auf mehrere API-Keys – jeder Key wird über seine eigene IP-Adresse geroutet. Der Anbieter sieht separate Nutzer statt eines überlasteten Accounts. Ihre Gesamtkapazität vervielfacht sich, während jeder einzelne Key sicher innerhalb seiner Limits bleibt. In der Praxis fügt ein gut konfigurierter Proxy nur 15–30 ms Latenz pro Request hinzu – vernachlässigbar für Batch-Verarbeitung und kaum spürbar selbst in Echtzeit-Chat-Anwendungen, bei denen die Generierungszeit des Modells mit 500–3000 ms den Großteil der Wartezeit ausmacht.

Das funktioniert, weil KI-Plattformen Rate-Limits an Konten koppeln, nicht an IPs – sie überwachen jedoch IP-Muster. Wenn eine Adresse in schneller Folge 10 verschiedene API-Keys durchläuft, ist das ein Warnsignal. Separate dedizierte Proxys pro Key sorgen dafür, dass alles natürlich aussieht. Außerdem brauchen Sie eine Failover-Strategie: Überwachen Sie die Fehlerrate jedes Keys, und wenn eine bestimmte IP durchgehend 429- oder 403-Fehler zurückgibt, rotieren Sie sie automatisch aus dem Pool und leiten den Traffic dieses Keys über eine Backup-IP. Health-Checks alle 60 Sekunden pro Key-IP-Paar erkennen Probleme, bevor sie sich kaskadieren.

So sieht das Setup in der Praxis aus

Die meisten AI-API-Proxy-Setups folgen unabhängig vom Anbieter demselben Muster. Sie betreiben einen schlanken Proxy-Server (FastAPI, Node, Go – was auch immer Ihr Stack hergibt), der einen Pool aus API-Keys verwaltet. Wenn ein Request eingeht, wählt der Proxy den nächsten verfügbaren Key, routet den Request über die diesem Key zugewiesene IP und gibt die Antwort zurück. Wenn ein Key einen 429-Fehler (Rate-Limit) erhält, wechselt der Proxy zum nächsten. Hier ein minimales Python-Beispiel mit FastAPI und httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Hinweis: Dieses minimale Beispiel verwendet itertools.cycle der Einfachheit halber, führt aber bei 429-Fehlern keine automatischen Retries durch. In der Produktion sollten Sie eine Retry-Logik ergänzen, die den gedrosselten Key überspringt und das nächste verfügbare Key-IP-Paar versucht, bevor ein Fehler an den Aufrufer zurückgegeben wird. Da mittlerweile fast jeder KI-Anbieter das OpenAI-API-Format unterstützt, kann ein einziger Proxy die Format-Übersetzung übernehmen, die jeder KI-Anbieter erfordert – leiten Sie an den richtigen Anbieter weiter, und Ihre Anwendung muss den Unterschied nicht kennen. Tauschen Sie einfach die Base-URL und den Key-Pool pro Provider aus, und derselbe 20-Zeilen-Server deckt OpenAI, Anthropic, Google und DeepSeek ab.

Wie viele IPs benötigen Sie tatsächlich

Dies ist kein Web-Scraping, bei dem Sie Tausende von Adressen benötigen. Für KI-API-Arbeit reichen 3–15 dedizierte Proxys für die meisten Setups. Eine IP pro API-Key oder pro Provider-Konto. Sie zahlen für Stabilität und saubere IPs, nicht für Volumen. Halten Sie 1–2 Reserve-IPs für den Failover bereit – wenn ein Key gedrosselt oder eine IP geflaggt wird, leitet Ihr Proxy den Traffic automatisch auf die Backup-IP um, ohne Requests zu verlieren.

Plattformspezifische Anleitungen

Jeder KI-Anbieter hat seine eigenen Rate-Limits, Besonderheiten und Best Practices. Wir haben die Details für jeden Anbieter separat aufbereitet:

DeepSeek — keine veröffentlichten Limits, dynamisches Throttling je nach Serverlast. Ihre Anfragen können während der Stoßzeiten ohne Vorwarnung ein Timeout verursachen. Mehrere Keys über verschiedene IPs glätten das Problem. → Proxy für DeepSeek Google Gemini — kostenloses Tier Ende 2025 um 50–80 % gekürzt. Jetzt nur noch 5–10 Anfragen pro Minute, je nach Modell. Key-Rotation über mehrere Google Cloud-Projekte ist die gängige Lösung. → Proxy für Gemini Anthropic Claude — gestufte Rate-Limits (RPM, Input-/Output-Token pro Minute), die mit Ihrem Ausgabevolumen steigen. Burst-Traffic wird abgelehnt, selbst wenn Ihr Durchschnitt innerhalb der Limits liegt. → Proxy für Claude OpenAI ChatGPT — organisationsweite Limits für RPM und Token. Das meistgenutzte Ziel für AI-Chat-Proxys mit der breitesten Tool-Unterstützung. → Proxy für ChatGPT Janitor AI — „Proxy

Jede Plattform hat unterschiedliche Limits, unterschiedliche Erkennungslogiken und unterschiedliche optimale Einstellungen für die Proxy-Konfiguration. Starten Sie mit dem Leitfaden für Ihren primären Provider, richten Sie Health-Monitoring für jedes Key-IP-Paar ein und halten Sie Reservekapazität für den Failover bereit.