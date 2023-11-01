Jeder Proxy, den FineProxy verkauft, ist IPv4 — über 100.000 Adressen in eigenem Besitz, nicht von einem Broker geleast oder über einen Reseller geteilt. Wenn Sie bei FineProxy einen IPv4-Proxy-Server kaufen, erhalten Sie eine dedizierte IPv4-Adresse mit SOCKS5- und HTTP/HTTPS-Unterstützung, unbegrenztem Traffic und ohne Kosten pro GB. Das ist die Kurzfassung. Die ausführliche Version erklärt, warum speziell IPv4 — und warum die Herkunft der Adresse genauso wichtig ist wie das Protokoll.

IPv4 vs. IPv6 — die Kompatibilitätslücke

IPv6-Proxys existieren und sind günstig. Der Adressraum ist praktisch unbegrenzt, sodass Anbieter Millionen von IPv6-Adressen für Centbeträge verkaufen. Das Problem: Die meisten Zielseiten unterstützen IPv6 nicht vollständig. Stand 2026 verarbeiten nur etwa 40 % der Top-1.000-Websites IPv6-Traffic korrekt.

Zahlungsdienstleister, Social-Media-Plattformen, Werbenetzwerke, E-Commerce-Websites — die überwiegende Mehrheit betreibt Anti-Bot-Erkennung, Geolokalisierung und Session-Management nach wie vor auf IPv4-Basis.

Wenn Ihr Ziel kein IPv6 unterstützt, schlägt die Verbindung entweder stillschweigend fehl, fällt über Ihren ISP auf IPv4 zurück (und legt dabei Ihre echte IP offen) oder wird blockiert. Es gibt kein Graceful Degradation — es funktioniert oder es funktioniert nicht. Für Scraping, Account-Management, Ad-Verification und alles, was mit Bot-Erkennung zu tun hat, ist IPv4 die einzige zuverlässige Wahl.

Günstiges IPv4 heißt nicht schlechtes IPv4

IPv4-Adressen sind knapp — insgesamt existieren rund 4,3 Milliarden, und der freie Pool ist seit Jahren erschöpft. Diese Knappheit treibt die Preise nach oben. Manche Anbieter kaufen Adressen in großen Mengen von stillgelegten Netzwerken, andere leasen sie von größeren Inhabern unter. Die Besitzkette beeinflusst die Qualität: Je mehr Hände eine IP durchlaufen hat, desto wahrscheinlicher bringt sie eine Vorgeschichte mit — Blacklists, Spam-Datenbanken, Reputations-Flags.

FineProxy besitzt seinen IPv4-Pool direkt – ohne Broker, ohne Untervermietung. Sobald eine Adresse Anzeichen von Reputationsverlust zeigt, wird sie ausgetauscht und ersetzt. Ein günstiger Rechenzentrums-Proxy von einem Direktanbieter ist in der Praxis kostengünstiger als eine auf dem Papier billigere Adresse, die bereits auf der halben Internet-Infrastruktur geflaggt ist.

SOCKS5 auf jeder IPv4-Adresse