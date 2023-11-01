NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

IPv4-Proxy

Über 100.000 eigene IPv4-Adressen — HTTP/HTTPS/SOCKS5, unbegrenzter Traffic, API-Zugang, automatische Bereitstellung. Entwickelt für Scraping, Ad-Verification und Account-Management.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 IPv4-Datacenter-Proxys in Europa
  • Exportieren Sie meine IPv4-Proxy-Liste als JSON
  • Filtern Sie meine IPv4-Proxy-Liste nach Land oder Subnetz
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen IPv4-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine IPv4-Proxy-Pläne
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Der Einstieg bei FineProxy war überraschend einfach, sogar für jemanden, der kein Technikexperte ist. Ihre Benutzeroberfläche ist intuitiv, und die Proxies selbst lassen sich unglaublich leicht integrieren. Die Leistung war einwandfrei und hat meine Online-Aufgaben viel reibungsloser gemacht. Definitiv eine großartige Wahl!

PathanInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy ist einer der besten Proxy-Dienstanbieter, den ich genutzt habe, er bietet einen günstigen und zuverlässigen Service. Er bietet globale Abdeckung. Beste Erfahrung überhaupt.

Ahmed ArshadDieg, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David RhodesTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Ich benutze den FineProxy-Proxy-Service nun schon seit mehreren Monaten und bin sehr zufrieden damit. Hohe Verbindungsgeschwindigkeit, zuverlässiger Datenschutz und eine große Auswahl an Standorten machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Arbeit im Internet. Ich kann ihn empfehlen!

RobertSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Dennoch können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Antwortzeiten des Supports können langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Anforderungen von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die ihn für professionelle oder intensive Nutzung benötigen.

Charles BrownProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Gibt es Gründe, IPv6-Proxys statt IPv4 zu verwenden?IPv6-spezifische Ziele

Nur dann, wenn Ihr Ziel IPv6 explizit unterstützt UND Sie ein hohes Volumen zum geringstmöglichen Preis pro IP benötigen. Beim Scraping von Seiten, die IPv6 akzeptieren (einige Suchmaschinen, CDNs), ist IPv6 günstiger, da Adressen im Überfluss vorhanden sind. Für alles andere – Social Media, E-Commerce, Zahlungssysteme, Werbeplattformen – ist IPv4 die einzige zuverlässig funktionierende Option.

Wie viele IPv4-Adressen hat FineProxy?Über 100.000

Über 100.000 IPv4-Adressen verteilt auf mehrere Subnetze und ASNs – alle direkt im Eigentum, nicht gemietet oder vermittelt. Das ist entscheidend für die IP-Diversität: Wird ein Subnetz von Ihrem Ziel blockiert, laufen die anderen aus einem anderen Bereich weiter problemlos.

Werden IPv4-Proxys irgendwann veraltet sein?Nein

Dafür gibt es in absehbarer Zeit keinerlei Anzeichen. Die IPv6-Einführung gilt seit über einem Jahrzehnt als “unmittelbar bevorstehend” und liegt bei den größten Websites immer noch bei ca. 40 %. Die Infrastruktur, die für Proxy-Nutzer am meisten zählt — Anti-Bot-Systeme, Zahlungsdienstleister, Social-Media-Backends — basiert grundlegend auf IPv4. IPv4-Proxys bleiben auch 2026 und darüber hinaus der Standard für den kommerziellen Einsatz.

Leitfaden

IPv4-Proxys: Warum der Adresstyp nach wie vor entscheidend ist

2 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jeder Proxy, den FineProxy verkauft, ist IPv4 — über 100.000 Adressen in eigenem Besitz, nicht von einem Broker geleast oder über einen Reseller geteilt. Wenn Sie bei FineProxy einen IPv4-Proxy-Server kaufen, erhalten Sie eine dedizierte IPv4-Adresse mit SOCKS5- und HTTP/HTTPS-Unterstützung, unbegrenztem Traffic und ohne Kosten pro GB. Das ist die Kurzfassung. Die ausführliche Version erklärt, warum speziell IPv4 — und warum die Herkunft der Adresse genauso wichtig ist wie das Protokoll.

IPv4 vs. IPv6 — die Kompatibilitätslücke

IPv6-Proxys existieren und sind günstig. Der Adressraum ist praktisch unbegrenzt, sodass Anbieter Millionen von IPv6-Adressen für Centbeträge verkaufen. Das Problem: Die meisten Zielseiten unterstützen IPv6 nicht vollständig. Stand 2026 verarbeiten nur etwa 40 % der Top-1.000-Websites IPv6-Traffic korrekt.

Zahlungsdienstleister, Social-Media-Plattformen, Werbenetzwerke, E-Commerce-Websites — die überwiegende Mehrheit betreibt Anti-Bot-Erkennung, Geolokalisierung und Session-Management nach wie vor auf IPv4-Basis.

Wenn Ihr Ziel kein IPv6 unterstützt, schlägt die Verbindung entweder stillschweigend fehl, fällt über Ihren ISP auf IPv4 zurück (und legt dabei Ihre echte IP offen) oder wird blockiert. Es gibt kein Graceful Degradation — es funktioniert oder es funktioniert nicht. Für Scraping, Account-Management, Ad-Verification und alles, was mit Bot-Erkennung zu tun hat, ist IPv4 die einzige zuverlässige Wahl.

Günstiges IPv4 heißt nicht schlechtes IPv4

IPv4-Adressen sind knapp — insgesamt existieren rund 4,3 Milliarden, und der freie Pool ist seit Jahren erschöpft. Diese Knappheit treibt die Preise nach oben. Manche Anbieter kaufen Adressen in großen Mengen von stillgelegten Netzwerken, andere leasen sie von größeren Inhabern unter. Die Besitzkette beeinflusst die Qualität: Je mehr Hände eine IP durchlaufen hat, desto wahrscheinlicher bringt sie eine Vorgeschichte mit — Blacklists, Spam-Datenbanken, Reputations-Flags.

FineProxy besitzt seinen IPv4-Pool direkt – ohne Broker, ohne Untervermietung. Sobald eine Adresse Anzeichen von Reputationsverlust zeigt, wird sie ausgetauscht und ersetzt. Ein günstiger Rechenzentrums-Proxy von einem Direktanbieter ist in der Praxis kostengünstiger als eine auf dem Papier billigere Adresse, die bereits auf der halben Internet-Infrastruktur geflaggt ist.

SOCKS5 auf jeder IPv4-Adresse

Jeder FineProxy-Proxy unterstützt sowohl HTTP/HTTPS als auch SOCKS5 — ohne Zusatzkosten. IPv4-SOCKS5-Proxy-Zugang ist für Aufgaben jenseits des Web-Browsings entscheidend: Gaming, benutzerdefinierte Protokolle, UDP-Traffic oder Tools, die nicht nativ HTTP sprechen. SOCKS5 arbeitet auf einer niedrigeren Ebene als HTTP-Proxys und leitet jede Art von Traffic weiter, ohne ihn zu interpretieren. Auf der FineProxy-Infrastruktur — AMD-EPYC-Server mit 80-Gbps-Kanälen — hat die Protokollwahl keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit; HTTP und SOCKS5 liefern identische Bandbreite und Latenz.