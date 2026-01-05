MISSBRAUCH MELDEN

Aktuell vom 5. Januar 2026 Drucken

Für ein sichereres Internet: Unser Engagement gegen Missbrauch

Sehr geehrte Besucher,

Bei FineProxy setzen wir uns für ein sichereres Internet ein. Wir gestatten nicht, dass unsere Dienste für illegale oder schädliche Aktivitäten genutzt werden – einschließlich unbefugter Zugriffsversuche, Zahlungsbetrug („Carding”), Brute-Force- oder Credential-Stuffing-Angriffe, Malware-Verbreitung oder jegliches sonstiges böswilliges Verhalten. Solche Aktivitäten sind gemäß unseren Nutzungsbedingungen.

Wir verbessern kontinuierlich unsere Sicherheitsmaßnahmen und unser Monitoring, um Missbrauch zu erkennen und sowohl unsere Kunden als auch Dritte zu schützen. Auch wenn kein Anbieter vollständig ausschließen kann, dass Missbrauch vorkommt, nehmen wir Meldungen ernst und handeln umgehend, sobald Missbrauch festgestellt wird.

Falls Sie den Verdacht haben, dass unsere IP-Adressen in verdächtige Aktivitäten verwickelt waren, oder falls Sie von Missbrauch aus unserem Netzwerk betroffen sind, bitten wir Sie, uns dies so schnell wie möglich zu melden. Sie erreichen unser Sicherheitsteam per E-Mail:

[email protected]

oder reichen Sie ein Ticket über unser Support-System ein:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Um eine effiziente Untersuchung zu ermöglichen, fügen Sie bitte alle relevanten Informationen bei, die Sie angeben können (z. B. Zeitstempel mit Zeitzone, betroffene IP-Adresse, Ziel-Host, Logs sowie Referenz-IDs).

Wir prüfen jeden Hinweis und ergreifen geeignete Maßnahmen, um weiteren Missbrauch zu verhindern und die Sicherheit unserer Dienste zu verbessern.

Vielen Dank, dass Sie dazu beitragen, das Internet sicherer zu machen.