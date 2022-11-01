SEGNALA UN ABUSO

Aggiornato al 5 gennaio 2026 Stampa

Per un Internet più sicuro: il nostro impegno contro gli abusi

Gentili visitatori,

In FineProxy ci impegniamo a sostenere un internet più sicuro. Non consentiamo che i nostri Servizi vengano utilizzati per attività illegali o dannose, tra cui tentativi di accesso non autorizzato, frodi nei pagamenti («carding»), attacchi brute-force o credential-stuffing, distribuzione di malware o qualsiasi altro comportamento malevolo. Tali attività sono severamente vietate ai sensi dei nostri Termini di Servizio.

Miglioriamo costantemente i nostri controlli di sicurezza e i sistemi di monitoraggio per rilevare abusi e proteggere sia i nostri clienti che le terze parti. Sebbene nessun fornitore possa garantire che non si verifichino mai utilizzi impropri, prendiamo ogni segnalazione sul serio e interveniamo tempestivamente quando un abuso viene identificato.

Se ritenete che i nostri indirizzi IP siano stati coinvolti in attività sospette o se siete stati colpiti da un abuso proveniente dalla nostra rete, vi invitiamo a segnalarlo il prima possibile. Potete contattare il nostro team di sicurezza via e-mail:

[email protected]

oppure inviare un ticket tramite il nostro sistema di supporto:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

Per agevolare le indagini, vi preghiamo di includere tutti i dettagli pertinenti a vostra disposizione (ad esempio: timestamp con fuso orario, indirizzo IP coinvolto, host di destinazione, log e qualsiasi ID di riferimento).

Esaminiamo ogni segnalazione e adottiamo le misure necessarie per prevenire ulteriori abusi e migliorare la sicurezza dei nostri Servizi.

Grazie per il vostro contributo a rendere internet più sicuro.