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Proxy per Facebook

Proxy IPv4 per Facebook Ads, scraping del Marketplace e accesso senza restrizioni — indirizzi static, HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato, accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: ISP.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPConsigliato quiISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 proxy ISP per Facebook Ads accounts
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Traffico mai misurato

Prodotto molto valido, mi piace. Tutto funziona bene: traffico illimitato, velocità massima e prezzo più basso sul mercato. L'assistenza tecnica è sempre disponibile e reattiva. Lo consiglierò ai miei amici.

Anna FletcherPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Uso i proxy di FineProxy.org per i social media, così da garantire l'anonimato ed evitare il blocco degli account. Sono affidabili, efficienti e facili da usare, con prestazioni stabili. Una prova gratuita per i nuovi utenti migliorerebbe ulteriormente il servizio e attirerebbe più clienti. I proxy di FineProxy.org sono inoltre compatibili con varie piattaforme e offrono velocità e sicurezza eccellenti. Sia per uso personale sia per esigenze aziendali, il servizio è fortemente consigliato per qualità e funzionalità.

Alexsander123SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Il proxy funziona molto bene. Lo uso da un mese e non ho incontrato checkpoint né interruzioni. Molto affidabile!

lananhsoi17Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Servizio proxy di prim'ordine! Diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzione di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte. La prova gratuita può essere richiesta all'assistenza.

Vladimir AkimkinDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un servizio proxy discreto, con un'ampia scelta di IP e località. Tuttavia, a volte le velocità di connessione possono essere incostanti e l'assistenza può rispondere più lentamente del previsto. Sebbene il servizio sia adatto alle attività di base, potrebbe non soddisfare appieno gli utenti con esigenze elevate o requisiti specifici. I prezzi sono competitivi, ma le prestazioni potrebbero essere più stabili per chi ne fa un uso professionale o intensivo.

Charles BrownProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quale tipo di proxy è il migliore per Facebook Ads?Proxy ISP

Proxy ISP — appaiono come connessioni internet domestiche (Facebook si fida di questi più di tutti), l'indirizzo è statico (nessun cambio di IP sospetto) e non ci sono limiti di traffico. I proxy datacenter possono funzionare per controllare annunci e analizzare le pagine dei competitor, ma per gestire i vostri account pubblicitari i proxy ISP sono più sicuri.

Posso gestire più account pubblicitari con un solo proxy?Lo sconsigliamo

Lo sconsigliamo vivamente. Facebook collega gli account che condividono lo stesso IP. Se un account viene segnalato, ogni account associato a quell'indirizzo è a rischio. Un proxy per ogni account pubblicitario: questa è la regola.

Ho bisogno di un anti-detect browser oppure basta un proxy?Per qualsiasi

Per qualsiasi attività che vada oltre il semplice accesso, servono entrambi. Un proxy cambia il vostro IP. Ma Facebook traccia anche il fingerprint del browser: rendering canvas, hash WebGL, font installati, timezone, lingua, dimensioni dello schermo. Un browser anti-detect assegna a ogni account un set unico di questi parametri. Proxy più browser anti-detect: questo è il minimo indispensabile per lavorare in sicurezza con più account.

Come faccio a sbloccare Messenger nello specifico?Messenger utilizza gli

Messenger utilizza gli stessi server. Se la piattaforma funziona tramite proxy, anche Messenger funziona: messaggi di testo, chiamate vocali e video. Se utilizzate l'app Messenger per desktop, configurate il proxy a livello di sistema, non solo nel browser. Su mobile, impostatelo nelle impostazioni Wi-Fi del telefono.

Quanti proxy servono per lo scraping del Marketplace?Per coprire

Per coprire 5-10 città servono almeno 100-300 IP datacenter. Facebook banna rapidamente gli indirizzi utilizzati per lo scraping, quindi è necessario un margine sufficiente per la rotazione. Per lo scraping su scala nazionale, in tutte le categorie, ne servono qualche migliaio. La chiave è mantenere basso il rate di richieste per ogni IP: il sistema di rilevamento della piattaforma è aggressivo, ma con un numero sufficiente di indirizzi e pazienza, i dati sono raccoglibili.

Qual è la differenza tra proxy ISP e rotating residential proxy per Facebook?I proxy ISP

I proxy ISP assegnano un singolo indirizzo IP statico per l'intero periodo di noleggio — ideali per gli account pubblicitari dove Facebook si aspetta di vedere lo stesso indirizzo a ogni sessione. I proxy residenziali rotating cambiano IP a ogni richiesta o a intervalli prestabiliti, il che è utile per lo scraping ma pericoloso per la gestione degli account. Se Facebook vede il tuo account pubblicitario passare tra decine di IP residenziali, risulta sospetto. Usa i proxy ISP per gli account che devi mantenere attivi, e pool residenziali rotating o datacenter per le attività di raccolta dati.

Guida

Proxy per Facebook: Ads, Scraping, Marketplace e Accesso

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

Facebook è una delle piattaforme più insidiose quando si tratta di utilizzo di proxy. Traccia tutto: cronologia degli IP, fingerprint del dispositivo, pattern di login, persino la velocità digitazione. Che stiate gestendo account pubblicitari, facendo scraping del Marketplace o semplicemente cercando di accedere da una rete con restrizioni, l'approccio fa la differenza.

Facebook Ads e gestione multi-account

È qui che si concentra la vera domanda. Le agenzie e i media buyer indipendenti che gestiscono Facebook ADS su più account hanno bisogno che ciascuno sia isolato: IP separato, fingerprint del browser separato, cookie separati. Facebook collega gli account attraverso segnali condivisi e, una volta stabilita una connessione tra due profili, entrambi possono subire restrizioni — anche se nessuno dei due ha violato alcuna policy.

Un server proxy privato per gestire le inserzioni su FB deve essere statico. La piattaforma si accorge quando un account salta tra IP o aree geografiche diverse. Se il vostro account pubblicitario accede ogni giorno da Chicago e improvvisamente compare a Singapore, questo attiva una revisione. Un proxy per account, stessa posizione ad ogni sessione.

Proxy static residential (ISP) sono l'opzione più solida in questo caso. Dispongono di indirizzi IP residential (Facebook li tratta come normali utenti domestici), l'indirizzo resta invariato per l'intero periodo di noleggio e non ci sono limiti di traffico — potete trascorrere l'intera giornata nell'ads manager senza preoccuparvi dei tetti di consumo.

I nuovi account necessitano di un periodo di warm-up di 7-14 giorni prima di scalare la spesa pubblicitaria. In questo periodo, comportatevi come un utente normale: sfogliate il feed, unitevi a qualche gruppo, pubblicate qualcosa. Lanciare campagne da $500/giorno da un account appena creato e senza storico è il modo più rapido per farsi disabilitare.

Per le agenzie che gestiscono più di 10 account, abbinate i proxy a un browser anti-detect — Multilogin, Dolphin Anty o AdsPower. Il browser isola il fingerprint di ogni sessione (canvas, WebGL, font, timezone, dimensioni dello schermo e molti altri parametri), mentre il proxy assegna a ogni account un indirizzo unico. Senza entrambi i livelli di protezione, il collegamento tra account è inevitabile.

Scraping e raccolta dati

Facebook Marketplace è una miniera d'oro per la ricerca e-commerce: prezzi dei prodotti, attività dei venditori, volumi di annunci in diverse città. Ma la piattaforma blocca gli scraper in modo aggressivo. Un caso documentato: 445 profili hanno richiesto 45 ore di raccolta tramite Tor, con ban temporanei continui e cooldown di un'ora.

L'approccio più intelligente: proxy datacenter in grandi quantità a basso costo, con una distribuzione attenta delle richieste. Qualche migliaio di IP, un rate di richieste contenuto per indirizzo, e coprite decine di città senza attivare blocchi. Strumenti come il Marketplace scraper di Apify o script basati su Selenium funzionano perfettamente con la rotazione dei proxy.

La Facebook Ads Library — dove è possibile visualizzare qualsiasi annuncio attivo sulla piattaforma — è uno strumento prezioso per la competitive intelligence. È pubblica, ma Facebook applica comunque rate-limiting sull'accesso automatizzato intensivo. Un pool di proxy distribuiti su diverse località consente di aggirare questi limiti e raccogliere creatività pubblicitarie, informazioni sul targeting e dati sulla spesa dei competitor.

Accesso e sblocco

In alcuni Paesi e su determinate reti, la piattaforma è semplicemente inaccessibile. Potete sbloccare Facebook con un proxy da qualsiasi luogo soggetto a restrizioni — la connessione viene instradata attraverso un server dove l'accesso è aperto e la piattaforma si carica normalmente.

Lo stesso vale per Messenger. Dato che Messenger gira sulla stessa infrastruttura, la soluzione per sbloccare Facebook Messenger è identica: instradare la connessione attraverso un proxy in un Paese senza restrizioni. Anche le chiamate vocali e video su Messenger funzionano tramite proxy, purché la connessione sia sufficientemente veloce — il che ci porta all'aspetto tecnico.

Facebook è interamente HTTPS. Un proxy HTTPS sicuro per accedere a Facebook tramite proxy significa che ti serve un proxy in grado di gestire correttamente il traffico crittografato. Cerca proxy che gestiscano SSL a livello di IP — questo evita errori di certificato che interrompono la connessione. I proxy HTTPS di FineProxy supportano questa funzionalità, quindi tutto funziona senza intoppi — nessun errore, nessun problema di connessione.

Per sbloccare una pagina Facebook tramite un proxy sicuro, la procedura è semplice: configurate il proxy nel browser o nelle impostazioni di sistema, e il sito si apre come se vi trovaste in un altro Paese. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione su diversi dispositivi, consultate il nostro Integration hub proxies.

Scegliere il tipo di proxy giusto per la propria attività

Il miglior indirizzo IP per lavorare con Facebook sul web dipende dalla vostra attività. Per gli account pubblicitari: proxy ISP con un indirizzo US o EU corrispondente alla regione del vostro account. Per lo scraping: un ampio pool di IP datacenter. Per l'accesso personale: qualsiasi proxy veloce che funzioni senza interruzioni di connessione.

Un proxy server anonimo nasconde il vostro indirizzo reale dalla piattaforma, ma l'anonimato da solo non è sufficiente per la gestione degli account. Facebook dà più importanza alla coerenza che all'anonimato: stesso IP, stesso fingerprint, stesso pattern di comportamento, giorno dopo giorno.

Se state cercando un proxy per Facebook online, la chiave è abbinare il tipo di proxy al vostro obiettivo: Proxy dedicati per i singoli account, ISP per la gestione pubblicitaria, datacenter per la raccolta dati. Usare un solo tipo per tutto di solito significa pagare di più o ottenere risultati peggiori.