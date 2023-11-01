Proxy per Facebook

Facebook è una delle piattaforme più insidiose quando si tratta di utilizzo di proxy. Traccia tutto: cronologia degli IP, fingerprint del dispositivo, pattern di login, persino la velocità digitazione. Che stiate gestendo account pubblicitari, facendo scraping del Marketplace o semplicemente cercando di accedere da una rete con restrizioni, l'approccio fa la differenza.

Facebook Ads e gestione multi-account

È qui che si concentra la vera domanda. Le agenzie e i media buyer indipendenti che gestiscono Facebook ADS su più account hanno bisogno che ciascuno sia isolato: IP separato, fingerprint del browser separato, cookie separati. Facebook collega gli account attraverso segnali condivisi e, una volta stabilita una connessione tra due profili, entrambi possono subire restrizioni — anche se nessuno dei due ha violato alcuna policy.

Un server proxy privato per gestire le inserzioni su FB deve essere statico. La piattaforma si accorge quando un account salta tra IP o aree geografiche diverse. Se il vostro account pubblicitario accede ogni giorno da Chicago e improvvisamente compare a Singapore, questo attiva una revisione. Un proxy per account, stessa posizione ad ogni sessione.

Proxy static residential (ISP) sono l'opzione più solida in questo caso. Dispongono di indirizzi IP residential (Facebook li tratta come normali utenti domestici), l'indirizzo resta invariato per l'intero periodo di noleggio e non ci sono limiti di traffico — potete trascorrere l'intera giornata nell'ads manager senza preoccuparvi dei tetti di consumo.

I nuovi account necessitano di un periodo di warm-up di 7-14 giorni prima di scalare la spesa pubblicitaria. In questo periodo, comportatevi come un utente normale: sfogliate il feed, unitevi a qualche gruppo, pubblicate qualcosa. Lanciare campagne da $500/giorno da un account appena creato e senza storico è il modo più rapido per farsi disabilitare.

Per le agenzie che gestiscono più di 10 account, abbinate i proxy a un browser anti-detect — Multilogin, Dolphin Anty o AdsPower. Il browser isola il fingerprint di ogni sessione (canvas, WebGL, font, timezone, dimensioni dello schermo e molti altri parametri), mentre il proxy assegna a ogni account un indirizzo unico. Senza entrambi i livelli di protezione, il collegamento tra account è inevitabile.

Scraping e raccolta dati

Facebook Marketplace è una miniera d'oro per la ricerca e-commerce: prezzi dei prodotti, attività dei venditori, volumi di annunci in diverse città. Ma la piattaforma blocca gli scraper in modo aggressivo. Un caso documentato: 445 profili hanno richiesto 45 ore di raccolta tramite Tor, con ban temporanei continui e cooldown di un'ora.

L'approccio più intelligente: proxy datacenter in grandi quantità a basso costo, con una distribuzione attenta delle richieste. Qualche migliaio di IP, un rate di richieste contenuto per indirizzo, e coprite decine di città senza attivare blocchi. Strumenti come il Marketplace scraper di Apify o script basati su Selenium funzionano perfettamente con la rotazione dei proxy.

La Facebook Ads Library — dove è possibile visualizzare qualsiasi annuncio attivo sulla piattaforma — è uno strumento prezioso per la competitive intelligence. È pubblica, ma Facebook applica comunque rate-limiting sull'accesso automatizzato intensivo. Un pool di proxy distribuiti su diverse località consente di aggirare questi limiti e raccogliere creatività pubblicitarie, informazioni sul targeting e dati sulla spesa dei competitor.

Accesso e sblocco

In alcuni Paesi e su determinate reti, la piattaforma è semplicemente inaccessibile. Potete sbloccare Facebook con un proxy da qualsiasi luogo soggetto a restrizioni — la connessione viene instradata attraverso un server dove l'accesso è aperto e la piattaforma si carica normalmente.

Lo stesso vale per Messenger. Dato che Messenger gira sulla stessa infrastruttura, la soluzione per sbloccare Facebook Messenger è identica: instradare la connessione attraverso un proxy in un Paese senza restrizioni. Anche le chiamate vocali e video su Messenger funzionano tramite proxy, purché la connessione sia sufficientemente veloce — il che ci porta all'aspetto tecnico.

Facebook è interamente HTTPS. Un proxy HTTPS sicuro per accedere a Facebook tramite proxy significa che ti serve un proxy in grado di gestire correttamente il traffico crittografato. Cerca proxy che gestiscano SSL a livello di IP — questo evita errori di certificato che interrompono la connessione. I proxy HTTPS di FineProxy supportano questa funzionalità, quindi tutto funziona senza intoppi — nessun errore, nessun problema di connessione.

Per sbloccare una pagina Facebook tramite un proxy sicuro, la procedura è semplice: configurate il proxy nel browser o nelle impostazioni di sistema, e il sito si apre come se vi trovaste in un altro Paese. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione su diversi dispositivi, consultate il nostro Integration hub proxies.

Scegliere il tipo di proxy giusto per la propria attività

Il miglior indirizzo IP per lavorare con Facebook sul web dipende dalla vostra attività. Per gli account pubblicitari: proxy ISP con un indirizzo US o EU corrispondente alla regione del vostro account. Per lo scraping: un ampio pool di IP datacenter. Per l'accesso personale: qualsiasi proxy veloce che funzioni senza interruzioni di connessione.

Un proxy server anonimo nasconde il vostro indirizzo reale dalla piattaforma, ma l'anonimato da solo non è sufficiente per la gestione degli account. Facebook dà più importanza alla coerenza che all'anonimato: stesso IP, stesso fingerprint, stesso pattern di comportamento, giorno dopo giorno.