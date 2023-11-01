Facebook için proxy

Facebook, proxy kullanımı söz konusu olduğunda en zorlayıcı platformlardan biridir. Her şeyi takip edebilir — IP geçmişi, cihaz parmak izi bilgisi, giriş kalıpları, hatta yazma hızınız bile. İster reklam hesapları yönetiyor olun, ister Marketplace'de scraping yapıyor olun, isterse kısıtlı bir ağ bağlantısından erişim sağlamaya çalışıyor olun, doğru yaklaşım hayati önem taşır.

Facebook reklamları ve çoklu hesap yönetimi

İşte asıl talebin olduğu nokta burası. Facebook Ads üzerinden birden fazla hesap yöneten ajanslar ve tek başına çalışan medya alıcıları, her hesabın izole edilmesine ihtiyaç duyar: ayrı IP, ayrı tarayıcı parmak izi, ayrı çerezler. Facebook, paylaşılan sinyaller aracılığıyla hesapları birbirine bağlar ve bir kez bu bağlantıyı kurduğunda, hiçbiri herhangi bir kuralı ihlal etmemiş olsa bile her ikisi de kısıtlanabilir.

Facebook reklam çalışmaları için kullanılan özel proxy sunucusu statik olmalıdır. Platform, bir hesabın IP'den IP'ye veya bölgeler arasında geçiş yaptığını fark eder. Reklam hesabınız her gün Chicago'dan giriş yapıyorken aniden Singapur'dan bağlanırsa, bu durum bir inceleme tetikler. Her hesaba bir proxy, her oturumda aynı konum.

Statik konut (ISP) proxy'leri burada en güçlü seçenektir. Konut IP adresleri taşırlar (Facebook bunları normal ev kullanıcıları olarak değerlendirir), adres tüm kiralama süresi boyunca aynı kalır ve trafik sınırı yoktur — gün boyu reklam yöneticisinde kota endişesi olmadan vakit geçirebilirsiniz.

Yeni hesapların reklam harcamalarını artırmadan önce 7-14 günlük bir hazırlık süresine ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında normal bir kullanıcı gibi davranın: akışa göz atın, birkaç gruba katılın, bir şeyler paylaşın. Geçmişi olmayan yepyeni bir hesaptan günlük 500$'lık kampanyalar başlatmak, hesabın devre dışı bırakılmasının en hızlı yoludur.

10'dan fazla hesap yöneten ajanslar için proxy'lerinizi bir anti-detect tarayıcıyla eşleştirin — Multilogin, Dolphin Anty veya AdsPower. Tarayıcı her oturumun parmak izini (canvas, WebGL, fontlar, saat dilimi, ekran boyutu ve daha birçok parametre) izole ederken, proxy her hesaba kendine özgü benzersiz bir adres sağlar. Bu iki katman olmadan hesapların birbirine bağlanması kaçınılmazdır.

Veri kazıma ve toplama

Facebook Marketplace, e-ticaret araştırması için bir altın madenidir — ürün fiyatlandırması, satıcı aktivitesi, şehirler arası listeleme hacimleri. Ancak platform scraper'ları agresif bir şekilde engeller. Belgelenmiş bir örnek: 445 profilin Tor üzerinden, sürekli geçici engellemeler ve saatlerce süren bekleme süreleriyle toplanması 45 saat sürmüştür.

Daha akıllı yaklaşım: Veri merkezi proxy'leri büyük miktarlarda düşük maliyetle, dikkatli istek dağılımıyla. Birkaç bin IP, adres başına düşük istek hızı — böylece blokları tetiklemeden onlarca şehri kapsarsınız. Proxy rotasyonuyla birlikte, Apify'nin Marketplace scraper'ı veya Selenium tabanlı scriptler gibi araçlar gayet iyi çalışır.

Facebook reklam kütüphanesi — platformdaki herhangi bir aktif reklamı görebildiğiniz alan — rekabet istihbaratı için çok değerlidir. Bu alan herkese açıktır, ancak Facebook yoğun otomatik erişimi yine de hız sınırlamasına tabi tutar. Farklı lokasyonlardaki bir proxy havuzu, bu sınırları aşmanıza ve reklam kreatiflerini, hedefleme bilgilerini ve rakip harcama verilerini toplamanıza olanak tanır.

Erişim ve engel kaldırma

Bazı ülkelerde ve belirli ağlarda platform erişime kapalıdır. Kısıtlı herhangi bir konumdan proxy ile Facebook engelini aşabilirsiniz — bağlantı erişimin açık olduğu bir sunucu üzerinden yönlendirilir ve platform normal şekilde yüklenir.

Bu durum Messenger için de geçerlidir. Messenger aynı altyapı üzerinde çalıştığı için, Facebook Messenger engelini nasıl kaldırırsınız sorusunun yanıtı da aynıdır: bağlantınızı kısıtlama olmayan bir ülkedeki proxy sunucusu üzerinden yönlendirin. Messenger'daki sesli ve görüntülü aramalar da proxy üzerinden çalışır — yeter ki bağlantı yeterince hızlı olsun. Bu da bizi teknik tarafına getiriyor.

Facebook tamamen HTTPS tabanlıdır. Güvenli bir HTTPS proxy ile Facebook'u proxy üzerinden görüntülemek, şifreli trafiği düzgün şekilde yöneten bir proxy'ye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. SSL'yi IP düzeyinde işleyen proxy'leri tercih edin — bu sayede bağlantıyı kesen sertifika hatalarından kaçınırsınız. FineProxy'nin HTTPS proxy'leri bu özelliği destekler, dolayısıyla her şey sorunsuz çalışır — hata yok, bağlantı sorunu yok.

Facebook sayfasının güvenli bir proxy aracılığıyla engelini kaldırmak için kurulum oldukça basittir: proxy'yi tarayıcınızda veya sistem ayarlarınızda yapılandırın; site, sanki farklı bir ülkedeymisiniz gibi açılacaktır. Farklı cihazlardaki ayrıntılı kurulum adımları için proxy entegrasyon merkezimize göz atın.

Göreviniz için doğru proxy türünü seçme

Facebook web çalışmaları için en iyi IP adresi, görevinize bağlıdır. Reklam hesapları için — hesabınızın bölgesiyle eşleşen ABD veya AB adresine sahip ISP proxy'leri. Scraping için — geniş bir veri merkezi IP havuzu. Kişisel erişim için — bağlantı kopması yaşamadan gerçekten çalışan herhangi bir hızlı proxy.

Anonim bir proxy sunucusu, gerçek adresinizi platformdan gizler; ancak hesap çalışması için tek başına anonimlik yeterli değildir. Facebook, anonimlikten çok tutarlılığa önem verir — aynı IP, aynı parmak izi, aynı davranış kalıbı, her gün tekrar tekrar.