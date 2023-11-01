Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Facebook için proxy

Facebook reklamları, Marketplace scraping'i ve sınırsız erişim için IPv4 proxy'leri — statik adresler, HTTP/HTTPS/SOCKS5, sınırsız trafik, API erişimi.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: ISP.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denBurada önerilirISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Facebook Ads hesapları için 100 ISP proxy satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Trafik asla ölçülmez

Çok iyi ürün, beğendim. Her şey iyi çalışıyor: sınırsız trafik, en yüksek hız ve piyasadaki en düşük fiyat. Teknik destek her zaman erişilebilir ve duyarlı. Arkadaşlarıma da önereceğim.

Anna FletcherFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

fineproxy.org proxy’lerini sosyal medya için kullanıyorum; böylece anonimliğimi koruyor ve hesapların engellenmesini önlüyorum. Kararlı performans için güvenilir, verimli ve kullanımı kolay. Yeni kullanıcılar için ücretsiz deneme sunulması hizmeti daha da iyi hâle getirir ve daha fazla müşteri çekerdi. fineproxy.org proxy’leri çeşitli platformlarla da uyumlu, ayrıca harika hız ve güvenlik sağlıyor. İster kişisel kullanım ister ticari ihtiyaçlar için olsun, bu hizmet kalitesi ve işlevselliği nedeniyle şiddetle tavsiye edilir.

Alexsander123SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Proxy çok iyi çalışıyor; bir aydır kullanıyorum ve herhangi bir kontrol noktasıyla ya da kesintiyle karşılaşmadım. Son derece güvenilir!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Birinci sınıf proxy hizmeti! Dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyor. Kripto, PayPal veya kartlarla kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. Destek üzerinden ücretsiz deneme talep edebiliyorsunuz

Vladimir AkimkinDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, geniş IP ve konum seçenekleriyle düzgün bir proxy hizmeti sunuyor. Ancak bağlantı hızları zaman zaman tutarsız olabiliyor ve desteğin yanıtı beklenenden daha yavaş gelebiliyor. Hizmet temel görevler için uygun olsa da daha yüksek beklentileri veya özel gereksinimleri olan kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Fiyatlandırma rekabetçi fakat profesyonel veya yoğun kullanım için bu hizmete güvenenler açısından performans daha istikrarlı olabilirdi.

Charles BrownProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Facebook reklamları için en iyi proxy türü hangisi?ISP proxy'leri

ISP proxy'ler — ev internet bağlantısı gibi görünürler (Facebook bu tipe en çok güvenir), adres statiktir (şüpheli IP değişiklikleri olmaz) ve trafik limiti yoktur. Datacenter proxy'ler reklam kontrolü ve rakip sayfalarını inceleme için işe yarayabilir, ancak kendi reklam hesaplarınızı yönetmek için ISP proxy'ler çok daha güvenlidir.

Tek bir proxy'den birden fazla reklam hesabı yönetebilir miyim?Önerilmez

Bunu kesinlikle önermiyoruz. Facebook, aynı IP'yi paylaşan hesapları birbiriyle ilişkilendirir. Bir hesap işaretlenirse, o adrese bağlı tüm hesaplar risk altına girer. Her reklam hesabına bir proxy — kural budur.

Anti-detect tarayıcıya ihtiyacım var mı, yoksa proxy yeterli mi?İkisini de kullanın

Basit erişimin dışında her şey için ikisine de ihtiyacınız vardır. Proxy, IP'nizi değiştirir. Ancak Facebook aynı zamanda tarayıcı parmak izini de takip eder: canvas rendering, WebGL hash, yüklü yazı tipleri, saat dilimi, dil, ekran boyutları. Anti-detect tarayıcı, her hesaba bu parametrelerin benzersiz bir setini sağlar. Proxy artı anti-detect tarayıcı — güvenli çoklu hesap çalışması için minimum budur.

Messenger engelini özel olarak nasıl kaldırabilirim?Sistem proxy'sini kullanın

Messenger aynı sunucuları kullanır. Platform proxy üzerinden çalışıyorsa — Messenger da çalışır: mesaj, sesli arama ve görüntülü arama. Masaüstü Messenger istemcisini kullanıyorsanız, proxy'yi yalnızca tarayıcıda değil, sistem düzeyinde yapılandırın. Mobilde — telefonunuzun Wi-Fi ayarlarından yapılandırın.

Marketplace scraping için kaç proxy'ye ihtiyacım var?En az 100–300

5-10 şehri kapsamak için — minimum 100-300 veri merkezi IP'si gerekir. Facebook, scraping adreslerini hızla yasaklar; bu yüzden rotasyon yapacak yeterli yedek kapasiteniz olmalı. Tüm kategorilerde ulusal çapta scraping için — birkaç bin. Anahtar nokta, her IP'nin istek hızını düşük tutmaktır — platformun tespiti agresiftir, ancak yeterli adres ve sabırla veriler toplanabilir.

Facebook için ISP proxy'leri ile dönen konut proxy'leri arasındaki fark nedir?Statik ve dönen

ISP proxy'leri, tüm kiralama süresi boyunca size tek bir statik IP adresi tahsis edilmesini sağlar — Facebook'un her oturumda aynı adresi görmesini beklediği reklam hesapları için idealdir. Dönen konut proxy'leri her istekte veya belirlenen aralıklarla farklı IP'lere geçiş yapar; bu scraping için faydalıdır ancak hesap yönetimi için risklidir. Facebook, reklam hesabınızın onlarca konut IP arasında geçiş yaptığını görürse bu şüpheli görünür. Canlı tutmanız gereken hesaplar için ISP proxy kullanın; veri toplama görevleri içinse dönen konut veya veri merkezi havuzlarını tercih edin.

Rehber

Facebook için Proxy: Reklamlar, Scraping, Marketplace ve Erişim

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Facebook, proxy kullanımı söz konusu olduğunda en zorlayıcı platformlardan biridir. Her şeyi takip edebilir — IP geçmişi, cihaz parmak izi bilgisi, giriş kalıpları, hatta yazma hızınız bile. İster reklam hesapları yönetiyor olun, ister Marketplace'de scraping yapıyor olun, isterse kısıtlı bir ağ bağlantısından erişim sağlamaya çalışıyor olun, doğru yaklaşım hayati önem taşır.

Facebook reklamları ve çoklu hesap yönetimi

İşte asıl talebin olduğu nokta burası. Facebook Ads üzerinden birden fazla hesap yöneten ajanslar ve tek başına çalışan medya alıcıları, her hesabın izole edilmesine ihtiyaç duyar: ayrı IP, ayrı tarayıcı parmak izi, ayrı çerezler. Facebook, paylaşılan sinyaller aracılığıyla hesapları birbirine bağlar ve bir kez bu bağlantıyı kurduğunda, hiçbiri herhangi bir kuralı ihlal etmemiş olsa bile her ikisi de kısıtlanabilir.

Facebook reklam çalışmaları için kullanılan özel proxy sunucusu statik olmalıdır. Platform, bir hesabın IP'den IP'ye veya bölgeler arasında geçiş yaptığını fark eder. Reklam hesabınız her gün Chicago'dan giriş yapıyorken aniden Singapur'dan bağlanırsa, bu durum bir inceleme tetikler. Her hesaba bir proxy, her oturumda aynı konum.

Statik konut (ISP) proxy'leri burada en güçlü seçenektir. Konut IP adresleri taşırlar (Facebook bunları normal ev kullanıcıları olarak değerlendirir), adres tüm kiralama süresi boyunca aynı kalır ve trafik sınırı yoktur — gün boyu reklam yöneticisinde kota endişesi olmadan vakit geçirebilirsiniz.

Yeni hesapların reklam harcamalarını artırmadan önce 7-14 günlük bir hazırlık süresine ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında normal bir kullanıcı gibi davranın: akışa göz atın, birkaç gruba katılın, bir şeyler paylaşın. Geçmişi olmayan yepyeni bir hesaptan günlük 500$'lık kampanyalar başlatmak, hesabın devre dışı bırakılmasının en hızlı yoludur.

10'dan fazla hesap yöneten ajanslar için proxy'lerinizi bir anti-detect tarayıcıyla eşleştirin — Multilogin, Dolphin Anty veya AdsPower. Tarayıcı her oturumun parmak izini (canvas, WebGL, fontlar, saat dilimi, ekran boyutu ve daha birçok parametre) izole ederken, proxy her hesaba kendine özgü benzersiz bir adres sağlar. Bu iki katman olmadan hesapların birbirine bağlanması kaçınılmazdır.

Veri kazıma ve toplama

Facebook Marketplace, e-ticaret araştırması için bir altın madenidir — ürün fiyatlandırması, satıcı aktivitesi, şehirler arası listeleme hacimleri. Ancak platform scraper'ları agresif bir şekilde engeller. Belgelenmiş bir örnek: 445 profilin Tor üzerinden, sürekli geçici engellemeler ve saatlerce süren bekleme süreleriyle toplanması 45 saat sürmüştür.

Daha akıllı yaklaşım: Veri merkezi proxy'leri büyük miktarlarda düşük maliyetle, dikkatli istek dağılımıyla. Birkaç bin IP, adres başına düşük istek hızı — böylece blokları tetiklemeden onlarca şehri kapsarsınız. Proxy rotasyonuyla birlikte, Apify'nin Marketplace scraper'ı veya Selenium tabanlı scriptler gibi araçlar gayet iyi çalışır.

Facebook reklam kütüphanesi — platformdaki herhangi bir aktif reklamı görebildiğiniz alan — rekabet istihbaratı için çok değerlidir. Bu alan herkese açıktır, ancak Facebook yoğun otomatik erişimi yine de hız sınırlamasına tabi tutar. Farklı lokasyonlardaki bir proxy havuzu, bu sınırları aşmanıza ve reklam kreatiflerini, hedefleme bilgilerini ve rakip harcama verilerini toplamanıza olanak tanır.

Erişim ve engel kaldırma

Bazı ülkelerde ve belirli ağlarda platform erişime kapalıdır. Kısıtlı herhangi bir konumdan proxy ile Facebook engelini aşabilirsiniz — bağlantı erişimin açık olduğu bir sunucu üzerinden yönlendirilir ve platform normal şekilde yüklenir.

Bu durum Messenger için de geçerlidir. Messenger aynı altyapı üzerinde çalıştığı için, Facebook Messenger engelini nasıl kaldırırsınız sorusunun yanıtı da aynıdır: bağlantınızı kısıtlama olmayan bir ülkedeki proxy sunucusu üzerinden yönlendirin. Messenger'daki sesli ve görüntülü aramalar da proxy üzerinden çalışır — yeter ki bağlantı yeterince hızlı olsun. Bu da bizi teknik tarafına getiriyor.

Facebook tamamen HTTPS tabanlıdır. Güvenli bir HTTPS proxy ile Facebook'u proxy üzerinden görüntülemek, şifreli trafiği düzgün şekilde yöneten bir proxy'ye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. SSL'yi IP düzeyinde işleyen proxy'leri tercih edin — bu sayede bağlantıyı kesen sertifika hatalarından kaçınırsınız. FineProxy'nin HTTPS proxy'leri bu özelliği destekler, dolayısıyla her şey sorunsuz çalışır — hata yok, bağlantı sorunu yok.

Facebook sayfasının güvenli bir proxy aracılığıyla engelini kaldırmak için kurulum oldukça basittir: proxy'yi tarayıcınızda veya sistem ayarlarınızda yapılandırın; site, sanki farklı bir ülkedeymisiniz gibi açılacaktır. Farklı cihazlardaki ayrıntılı kurulum adımları için proxy entegrasyon merkezimize göz atın.

Göreviniz için doğru proxy türünü seçme

Facebook web çalışmaları için en iyi IP adresi, görevinize bağlıdır. Reklam hesapları için — hesabınızın bölgesiyle eşleşen ABD veya AB adresine sahip ISP proxy'leri. Scraping için — geniş bir veri merkezi IP havuzu. Kişisel erişim için — bağlantı kopması yaşamadan gerçekten çalışan herhangi bir hızlı proxy.

Anonim bir proxy sunucusu, gerçek adresinizi platformdan gizler; ancak hesap çalışması için tek başına anonimlik yeterli değildir. Facebook, anonimlikten çok tutarlılığa önem verir — aynı IP, aynı parmak izi, aynı davranış kalıbı, her gün tekrar tekrar.

Facebook için çevrimiçi bir proxy arıyorsanız, en önemli nokta proxy türünü görevinize doğru eşleştirmektir: Özel proxyler bireysel hesaplar için konut proxy, reklam yönetimi için ISP, veri toplama için veri merkezi proxy. Her şey için tek bir tür kullanmak genellikle ya fazla ödeme yapmak ya da daha kötü sonuçlar almak anlamına gelir.