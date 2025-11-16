Güncelleme: 16 Kasım 2025 Yazdırın

Müşteri Destek Uzmanı#

Teknoloji konusunda tutkulu musunuz ve başkalarına yardım etmeyi seviyor musunuz? Müşteri Destek Uzmanı olarak dinamik proxy hizmet ekibimize katılın ve küresel kullanıcı tabanımıza olağanüstü destek sağlamada önemli bir rol oynayın.

Rolünüz: Bir Müşteri Destek Uzmanı olarak müşterilerimize yardımcı olmada ön saflarda yer alacak ve hizmetlerimizi zahmetsizce kullanmalarını sağlayacaksınız. Rolünüz sorunları çözmeyi, soruları yanıtlamayı ve proxy hizmetimizle kusursuz bir deneyimi garanti etmeyi içerir.

Temel Sorumluluklar:

E-posta ve çevrimiçi sohbetler yoluyla verimli ve doğru bir şekilde müşteri desteği sunun.

Hizmetlerimizle ilgili teknik sorunları giderin ve net, etkili çözümler sağlayın.

Özelleştirilmiş tavsiye ve destek sunmak için ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgi edinin.

Hizmetlerimizi iyileştirmeye yardımcı olmak için müşteri geri bildirimlerini toplayın ve iletin.

Gereksinimler:

İngilizce ve Rusça’da yazılı ve sözlü olarak yetkin olmak.

Dost canlısı, cana yakın bir tavırla mükemmel iletişim becerileri.

Her yerden çalışmanıza olanak tanıyan uzaktan çalışma pozisyonu.

Öğrenme isteğiyle birlikte web teknolojilerine güçlü bir ilgi.

Müşteri desteği veya benzer rollerde önceki deneyim tercih edilir ancak zorunlu değildir.

Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya dışında ikamet etmelidir.

Maaş:

Maaş mülakat sonucuna göre belirlenecektir.

Minimum maaşı $800 olan tam zamanlı pozisyon. Eğitimi takip eden ilk üç ay, nitelik ve deneyime bağlı olarak artış potansiyeli olan $600 olacaktır.

Nasıl Başvurulur: İnsanlara yardım etme ve en son teknolojiyle çalışma konusunda istekliyseniz, sizden haber almaktan memnuniyet duyarız! Lütfen özgeçmişinizi ve neden ekibimiz için ideal aday olduğunuzu açıklayan kısa bir ön yazıyı şu adrese gönderin: [email protected]

Bize katılın ve dünya çapındaki müşterilerimize olağanüstü hizmet ve destek sunma misyonumuza katkıda bulunun!

Full Stack Web Geliştirici#

FineProxy.org, ekibimizi güçlendirecek yetenekli bir Full Stack Web Geliştirici arıyor. Bu, profesyonellerden oluşan özveri sahibi bir ekiple çalışmak ve hizmetlerimiz üzerinde önemli bir etki yaratmak için harika bir fırsat.

Konum: Uzaktan (Rusya, Belarus, Ukrayna Hariç)

Şirket Genel Bakışı: FineProxy.org’da küresel müşterilerimize birinci sınıf proxy hizmetleri sağlamaya kararlıyız. Uzak ekibimize katılacak ve platformlarımızın geliştirilmesine ve optimizasyonuna katkıda bulunacak proaktif, yetenekli bir Full Stack Web Geliştirici arıyoruz.

Gereksinimler:

Full Stack Web Geliştirme alanında kanıtlanmış deneyim.

PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git ve WHMCS’ye güçlü hakimiyet.

HTML, Smarty, CSS ve JavaScript’te orta düzey yeterlilik.

Rusça’ya akıcı düzeyde hakimiyet.

Sürüm kontrol sistemlerine, özellikle Git’e aşina.

WHMCS veya benzeri platformlarda deneyim son derece arzu edilir.

Uzaktan çalışma ortamında etkili bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi.

Avantajlar:

Python’da yeterlilik ve ayrıştırma deneyimi bir artı olarak kabul edilecektir.

Maaş:

Maaş detayları görüşme sürecinde görüşülecek ve nitelik ve tecrübeye göre belirlenecektir.

Nasıl Başvurulur: Bu zorluğu üstlenmeye ve bizimle birlikte büyümeye hazır mısınız? Özgeçmişinizi ve bu pozisyona neden en uygun aday olduğunuzu anlatan bir ön yazıyı şu adrese gönderin: [email protected]. Ekibimize neler katacağınızı görmek için heyecanlıyız!