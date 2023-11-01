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AI için proxy

AI API anahtar rotasyonu için özel IPv4 proxy'leri: her anahtar için bir IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek genelinde 429 limitlerini atlatın.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

AI API erişimi için proxy'lerinizi oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Tek bir AI proxy iş yükü için tek bir özel IP satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Sorunlu bir IP'yi kullanılabilir bir yedekle değiştirin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Çevrim içi güvenliğini önemseyenler için değerli bir hizmet. 10 gündür kullanıyorum ve hızından tamamen memnunum. En güzel yanı da bu kadar düşük bir fiyata trafik sınırının olmaması.

Alex D.FineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

İster dizüstü bilgisayarımı, ister akıllı telefonumu, ister tabletimi kullanayım, bu proxy hizmeti tutarlı bir performans sunuyor. Platformlar arası uyumluluğu, hangi cihazı kullanıyor olursam olayım çevrim içi faaliyetlerimi kesintisiz biçimde sürdürebilmemi sağlıyor.

userproxyDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

FineProxy proxy’lerine bayılıyorum; gerçekten hızlılar ve tespit edilemiyorlar. Anahtar kelime araçları gibi otomasyon araçlarında ve veri kazıma araçlarında kullandım; oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda müşteri desteği birinci sınıf; sorununuzu çözmek için 7/24 ulaşılabilirler. Proxy’lerin kalitesi tek kelimeyle muhteşem.

asdjkakarNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!

omkaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
AI sağlayıcıları veri merkezi IP'lerini engelliyor mu?Hayır

Hayır. AI API'leri sunucudan sunucuya iletişim için tasarlanmıştır; isteklerin veri merkezlerinden, bulut sunucularından ve altyapılardan gelmesini beklerler. Hız limitleri IP türünüze değil, API anahtarınıza ve hesabınıza bağlıdır. Veri merkezi proxy'leri bu iş için mükemmel çalışır.

Tek bir proxy birden fazla AI sağlayıcısını yönetebilir mi?Evet

Evet. Çoğu sağlayıcı artık OpenAI API formatını desteklediğinden, tek bir proxy üzerinden OpenAI, Anthropic, Google ve DeepSeek'e aynı arayüz aracılığıyla istek yönlendirebilirsiniz. Sağlayıcı başına farklı API anahtarları ve base URL'ler yapılandırmanız yeterlidir.

Bu VPN'den ne farkı var?Ayrıntılı kontrol

VPN, tüm trafiğiniz için IP'nizi değiştirir. Proxy ise farklı API anahtarlarına veya görevlere farklı IP'ler atamanıza olanak tanır. AI API çalışmaları için ayrıntılı kontrole ihtiyacınız vardır — A anahtarı IP 1 üzerinden, B anahtarı IP 2 üzerinden geçer. Bir VPN bunu yapamaz.

Bu, AI sağlayıcılarının hizmet şartlarına aykırı mı?Meşru kullanın

Yasakları atlatmak için birden fazla hesap çalıştırmak — evet, bu çoğu hizmet şartını ihlal eder. Ancak, para ödeyerek sahip olduğunuz hesaplar üzerinden meşru API trafiğini dağıtmak için proxy kullanmak — bu standart bir altyapı pratiğidir. Şirketler bunu her gün büyük ölçekte yapıyor.

FineProxy API isteklerimi kaydeder mi?Hayır

Hayır. FineProxy IP bağlantısı sağlar — trafiğiniz proxy'lerimiz üzerinden geçer, ancak isteklerinizin veya yanıtlarınızın içeriğini incelemeyiz, saklamayız veya kaydetmeyiz. Prompt'larınız, API anahtarlarınız ve model çıktılarınız yalnızca sizinle AI sağlayıcısı arasında kalır.

Bu yöntem LangChain, LlamaIndex veya diğer AI framework'leri ile çalışır mı?Evet

Evet. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI ve diğer birçok AI framework'u, API çağrıları için temel URL'yi (base URL) geçersiz kılmanıza olanak tanır. Temel URL'yi doğrudan sağlayıcının uç noktası yerine proxy sunucunuza yönlendirin; tüm istekler otomatik olarak size atanan IP'lerden geçer. Uygulama mantığınızda herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Proxy, AI API isteklerine ne kadar gecikme ekler?15–30ms

Özel bir veri merkezi proxy'si genellikle istek başına 15–30 ms gecikme ekler. AI modelinin yanıt üretmesi çıktı uzunluğuna bağlı olarak 500–3.000 ms sürdüğünden, proxy kaynaklı gecikme toplam yanıt süresinin %5'inden azdır — toplu işleme için ihmal edilebilir düzeyde, gerçek zamanlı sohbette ise neredeyse fark edilmezdir.

Bir proxy IP'si engellenirse veya bir anahtar hız limitine ulaşırsa ne olur?Failover kullanın

Proxy sunucunuz otomatik failover mekanizması içermelidir. Her anahtar-IP çiftini 60 saniyede bir sağlık kontrolü ile izleyin. Eğer bir anahtar sürekli 429 veya 403 hatası döndürüyorsa, aktif havuzdan çıkarın ve trafiği yedek bir IP üzerinden yönlendirin. Bu amaçla özel olarak 1–2 adet yedek IP'yi hazırda bulundurun.

AI API çağrıları için HTTP/HTTPS mi yoksa SOCKS5 mi kullanmalıyım?Genellikle HTTPS

AI API kurulumlarının büyük çoğunluğu için HTTPS yeterlidir — tüm büyük sağlayıcılar HTTPS uç noktaları kullanır ve herhangi bir HTTP destekli proxy istemcisi (httpx, requests, curl) bunu yerel olarak destekler. SOCKS5'i yalnızca istemciniz veya çerçeveniz HTTP CONNECT'i desteklemiyorsa ya da API çağrılarınızla birlikte HTTP dışı trafiği de proxy üzerinden yönlendirmeniz gerekiyorsa kullanın. Performans her iki şekilde de aynıdır; fark tamamen istemci uyumluluğuyla ilgilidir.

Rehber

AI platformları için proxy: API anahtarlarınız neden yeterli değil

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Tüm büyük AI platformları gönderebileceğiniz istek sayısını sınırlar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — hepsi hesap başına, dakika başına, gün başına kullanımınızı sınırlandırır. Ürün geliştirirken, otomasyon çalıştırırken veya yüksek hacimle veri işlerken, tek bir IP'ye sahip tek bir hesap hızla tavana çarpar. 429 hataları alırsınız, sıraya giren istekler birikir ve pipeline'ınız durur.

AI proxy sunucusu, uygulamalarınız ile AI sağlayıcısı arasında konumlanır. İstekleri proxy'ye gönderirsiniz ve proxy bunları her biri kendi IP adresi üzerinden geçen birden fazla API anahtarına dağıtır. Sağlayıcı, aşırı yüklenmiş tek bir hesap yerine ayrı kullanıcılar görür. Toplam kapasiteniz katlanırken her bir anahtar güvenli bir şekilde limitlerin altında kalır. Pratikte, iyi yapılandırılmış bir proxy istek başına yalnızca 15–30 ms gecikme ekler — toplu işlem için ihmal edilebilir düzeydedir ve modelin kendi üretim süresinin 500–3000 ms'de baskın olduğu gerçek zamanlı sohbet uygulamalarında bile neredeyse fark edilmez.

Bu yöntem işe yarar çünkü AI platformları hız sınırlarını IP'lere değil hesaplara bağlar — ancak IP kalıplarını da izlerler. Tek bir adres art arda 10 farklı API anahtarı arasında hızlıca geçiş yaparsa, bu bir kırmızı bayraktır. Anahtar başına ayrı özel proxy'ler kullanmak her şeyin doğal görünmesini sağlar. Bir yedekleme stratejiniz de olmalıdır: her anahtarın hata oranını izleyin ve belirli bir IP sürekli 429 veya 403 hatası döndürmeye başlarsa, otomatik olarak havuzdan çıkarın ve o anahtarın trafiğini yedek IP üzerinden yönlendirin. Her anahtar-IP çifti için 60 saniyede bir yapılan sağlık kontrolleri, sorunları kaskad haline gelmeden önce yakalar.

Bu kurulum pratikte nasıl görünür?

Çoğu yapay zeka API proxy kurulumu, sağlayıcıdan bağımsız olarak aynı kalıbı izler. Bir API anahtar havuzu barındıran hafif bir proxy sunucusu çalıştırırsınız (FastAPI, Node, Go — teknoloji yığınınız ne olursa olsun). Bir istek geldiğinde proxy, sıradaki uygun anahtarı seçer, isteği o anahtara atanmış IP üzerinden yönlendirir ve yanıtı döndürür. Bir anahtar 429 (hız sınırı hatası) alırsa proxy bir sonrakine geçer. İşte FastAPI ve httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Not: Bu minimal örnek basitlik açısından itertools.cycle kullanır, ancak 429 hatalarında otomatik yeniden deneme yapmaz. Üretim ortamında, kısıtlanan anahtarı atlayan ve çağırana hata döndürmeden önce bir sonraki kullanılabilir anahtar-IP çiftini deneyen yeniden deneme mantığı ekleyin. Neredeyse her AI sağlayıcısı artık OpenAI API formatını desteklediğinden, tek bir proxy her AI sağlayıcısının gerektirdiği format dönüşümünü yönetebilir — doğru sağlayıcıya yönlendirin ve uygulamanızın farkı bilmesine gerek kalmaz. Base URL'yi ve anahtar havuzunu sağlayıcı başına değiştirin; aynı 20 satırlık sunucu OpenAI, Anthropic, Google ve DeepSeek'i yönetir.

gerçekte kaç IP'ye ihtiyacınız var

Bu, binlerce adrese ihtiyaç duyduğunuz web scraping değildir. AI API çalışmaları için 3–15 özel proxy çoğu kurulumu karşılar. API anahtarı veya sağlayıcı hesabı başına bir IP. Hacim için değil, kararlılık ve temizlik için ödeme yaparsınız. Yedekleme için 1–2 yedek IP'yi saklayın; bir anahtar kısıtlanırsa veya bir IP işaretlenirse, proxy'niz istekleri düşürmeden trafiği otomatik olarak yedek IP'ye aktarır.

Platform özelinde rehberler

Her AI sağlayıcısının kendine özgü hız sınırları, farklılıkları ve en iyi uygulama yöntemleri vardır. Her biri için ayrıntıları ayrı ele aldık:

DeepSeek — yayınlanmış sınırları yok, sunucu yüküne göre dinamik kısıtlama. Yoğun saatlerde istekleriniz uyarı olmadan zaman aşımına uğrayabilir. IP'lere dağıtılmış birden fazla anahtar bunu dengeye getirir. → DeepSeek için proxy Google Gemini — ücretsiz katman 2025 sonlarında -80 oranında azaltıldı. Artık modele bağlı olarak dakikada yalnızca 5-10 istek. Birden fazla Google Cloud projesi üzerinden anahtar rotasyonu standart çözüm yoludur. → Gemini için proxy Anthropic Claude — harcamanız arttıkça yükselen kademeli hız sınırları (RPM, dakika başına giriş/çıkış token'leri). Ortalamanız sınırlar dahilinde olsa bile ani trafik artışları reddedilir. → Claude için proxy OpenAI ChatGPT — organizasyon başına RPM ve token sınırları. En yaygın kullanılan AI chat proxy hedefi olup en fazla araç desteğine sahiptir. → ChatGPT için proxy Janitor AI — buradaki "proxy", IP proxy'si değil, daha iyi modellere açılan API geçidi anlamına gelir. Ancak kendi relay sunucunuzu barındırıyorsanız, temiz çıkış IP'leri engellenmenizi önler. → Janitor AI için proxy

Her platformun farklı limitleri, farklı algılama mantığı ve proxy yapılandırması için farklı optimum noktaları vardır. Ana sağlayıcınız için hazırlanan rehberle başlayın, her anahtar-IP çifti üzerinde sağlık izleme kurun ve yük devretme için yedek kapasite bulundurun.