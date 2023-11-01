AI proxy sunucusu, uygulamalarınız ile AI sağlayıcısı arasında konumlanır. İstekleri proxy'ye gönderirsiniz ve proxy bunları her biri kendi IP adresi üzerinden geçen birden fazla API anahtarına dağıtır. Sağlayıcı, aşırı yüklenmiş tek bir hesap yerine ayrı kullanıcılar görür. Toplam kapasiteniz katlanırken her bir anahtar güvenli bir şekilde limitlerin altında kalır. Pratikte, iyi yapılandırılmış bir proxy istek başına yalnızca 15–30 ms gecikme ekler — toplu işlem için ihmal edilebilir düzeydedir ve modelin kendi üretim süresinin 500–3000 ms'de baskın olduğu gerçek zamanlı sohbet uygulamalarında bile neredeyse fark edilmez.

Bu yöntem işe yarar çünkü AI platformları hız sınırlarını IP'lere değil hesaplara bağlar — ancak IP kalıplarını da izlerler. Tek bir adres art arda 10 farklı API anahtarı arasında hızlıca geçiş yaparsa, bu bir kırmızı bayraktır. Anahtar başına ayrı özel proxy'ler kullanmak her şeyin doğal görünmesini sağlar. Bir yedekleme stratejiniz de olmalıdır: her anahtarın hata oranını izleyin ve belirli bir IP sürekli 429 veya 403 hatası döndürmeye başlarsa, otomatik olarak havuzdan çıkarın ve o anahtarın trafiğini yedek IP üzerinden yönlendirin. Her anahtar-IP çifti için 60 saniyede bir yapılan sağlık kontrolleri, sorunları kaskad haline gelmeden önce yakalar.