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Proxy para IA

Proxies IPv4 dedicados para rotação de API keys de IA: um IP por chave, HTTP/HTTPS/SOCKS5, contorne limites 429 em OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte com proxies para acesso a APIs de IA.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um IP dedicado para um AI carga de trabalho de proxy
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Substitua an unhealthy IP com an disponível backup
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Um serviço digno para aqueles que se preocupam com a sua segurança on-line. Eu tenho usado-o por 10 dias e totalmente satisfeito com a sua velocidade. E o mais agradável é que não há limites de tráfego para um preço tão baixo.

Alex D.Plataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Eu o usei em ferramentas de automação como ferramentas de palavra-chave, e para raspar ferramentas, como o trocador de jogo, o suporte ao cliente é de primeira classe sempre que você precisa de alguma ajuda eles estão 24/7 disponíveis para resolver problema ur, a qualidade de proxies são simplesmente surpreendentes.

asdjkakarNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Provedores de IA bloqueiam IPs de datacenter?Não

Não. As APIs de IA são projetadas para comunicação servidor-a-servidor — elas esperam requisições vindas de datacenters, servidores em nuvem e infraestrutura. Os limites de taxa estão vinculados à sua API key e conta, não ao tipo de IP. Proxies datacenter funcionam perfeitamente para isso.

Um único proxy pode lidar com vários provedores de IA?Sim

Sim. A maioria dos provedores agora suporta o formato da API da OpenAI, então um único proxy pode rotear requisições para OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek pela mesma interface. Basta configurar API keys e URLs base diferentes para cada provedor.

Qual a diferença em relação a uma VPN?Uma VPN

Uma VPN muda seu IP para todo o tráfego. Um proxy permite que você atribua IPs diferentes a chaves de API ou tarefas diferentes. Para trabalhar com API de IA, você precisa de controle granular — chave A passa pelo IP 1, chave B passa pelo IP 2. Uma VPN não consegue fazer isso.

Isso viola os termos de serviço dos provedores de IA?Usar múltiplas

Usar múltiplas contas para burlar banimentos — sim, isso viola a maioria dos ToS. Usar proxies para distribuir tráfego legítimo de API entre contas pelas quais você está pagando — isso é prática padrão de infraestrutura. Empresas fazem isso em larga escala todos os dias.

O FineProxy registra minhas requisições de API?Não

Não. O FineProxy fornece conectividade de IP — seu tráfego passa pelos nossos proxies, mas não inspecionamos, armazenamos nem registramos o conteúdo das suas requisições ou respostas. Seus prompts, chaves de API e outputs dos modelos permanecem exclusivamente entre você e o provedor de IA.

Isso funciona com LangChain, LlamaIndex ou outros frameworks de IA?Sim

Sim. LangChain, LlamaIndex, AutoGen, CrewAI e a maioria dos outros frameworks de IA permitem que você sobrescreva a URL base para chamadas de API. Aponte a URL base para seu servidor proxy em vez de apontar diretamente para o endpoint do provedor, e todas as requisições serão roteadas automaticamente pelos seus IPs atribuídos. Nenhuma alteração na lógica da sua aplicação é necessária.

Quanta latência um proxy adiciona às requisições de API de IA?Um

Um proxy dedicado de datacenter normalmente adiciona 15–30 ms por requisição. Como a geração do modelo de IA em si leva de 500 a 3.000 ms dependendo do tamanho da resposta, a sobrecarga do proxy fica abaixo de 5% do tempo total de resposta — desprezível para processamento em lote e quase imperceptível em chat em tempo real.

O que acontece se o IP de um proxy for bloqueado ou uma chave atingir seu limite de taxa?Seu servidor

Seu servidor proxy deve implementar failover automático. Monitore cada par chave-IP com health checks a cada 60 segundos. Se uma chave retornar erros 429 ou 403 consistentes, remova-a do pool ativo e redirecione o tráfego por um IP de backup. Mantenha 1 a 2 IPs reserva especificamente para essa finalidade.

Devo usar HTTP/HTTPS ou SOCKS5 para chamadas a APIs de IA?HTTPS é

HTTPS é suficiente para a grande maioria das configurações de API de IA — todos os principais provedores usam endpoints HTTPS, e qualquer cliente de proxy compatível com HTTP (httpx, requests, curl) lida com isso nativamente. Use SOCKS5 apenas se seu cliente ou framework não suportar HTTP CONNECT, ou se você precisar fazer proxy de tráfego não-HTTP junto com suas chamadas de API. O desempenho é idêntico em ambos os casos; a diferença é puramente sobre compatibilidade do cliente.

Guia

Proxies para plataformas de IA: por que suas chaves de API não são suficientes

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Toda grande plataforma de IA limita quantas requisições você pode enviar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — todas impõem limites de uso por conta, por minuto, por dia. Quando você está construindo produtos, rodando automações ou processando dados em volume, uma única conta com um único IP atinge o teto rapidamente. Você recebe erros 429, as requisições enfileiradas se acumulam e seu pipeline trava.

Um servidor proxy de IA fica entre suas aplicações e o provedor de IA. Você envia requisições ao proxy, e ele as distribui entre múltiplas API keys, cada uma passando por seu próprio endereço IP. O provedor enxerga usuários separados em vez de uma única conta sobrecarregada. Sua capacidade total se multiplica enquanto cada chave individual permanece dentro dos limites com segurança. Na prática, um proxy bem configurado adiciona apenas 15–30 ms de latência por requisição — desprezível para processamento em lote e quase imperceptível até em aplicações de chat em tempo real, onde o tempo de geração do próprio modelo domina, entre 500 e 3.000 ms.

Isso funciona porque as plataformas de IA vinculam limites de taxa a contas, não a IPs — mas elas monitoram padrões de IP. Se um endereço alterna entre 10 chaves de API diferentes em rápida sucessão, isso é um sinal de alerta. Proxies dedicados separados por chave mantêm tudo com aparência natural. Você também precisa de uma estratégia de failover: monitore a taxa de erros de cada chave e, se um IP específico começar a retornar 429s ou 403s consistentes, rotacione-o automaticamente para fora do pool e redirecione o tráfego dessa chave por um IP de backup. Health checks a cada 60 segundos por par chave-IP detectam problemas antes que eles se propaguem.

Como a configuração funciona na prática

A maioria das configurações de proxy para API de IA segue o mesmo padrão, independentemente do provedor. Você roda um servidor proxy leve (FastAPI, Node, Go — o que sua stack suportar) que mantém um pool de chaves de API. Quando uma requisição chega, o proxy seleciona a próxima chave disponível, roteia a requisição pelo IP atribuído àquela chave e retorna a resposta. Se uma chave receber um 429 (erro de limite de taxa), o proxy passa para a próxima. Aqui está um exemplo mínimo em Python usando FastAPI e httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text
app = FastAPI()keys = itertools.cycle([  {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"},  {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Observação: este exemplo mínimo usa itertools.cycle por simplicidade, mas não faz retry automático em erros 429. Em produção, adicione lógica de retry que pule a chave throttled e tente o próximo par chave-IP disponível antes de retornar um erro ao chamador. Como praticamente todo provedor de IA agora suporta o formato de API da OpenAI, um único proxy pode lidar com a tradução de formato que cada provedor de IA exige — roteie para o provedor correto, e sua aplicação não precisa saber a diferença. Troque a URL base e o pool de chaves por provedor, e o mesmo servidor de 20 linhas cobre OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek.

Quantos IPs você realmente precisa

Isso não é web scraping, onde você precisa de milhares de endereços. Para trabalho com API de IA, 3–15 proxies dedicados cobrem a maioria das configurações. Um IP por chave de API ou por conta de provedor. Você está pagando por estabilidade e IPs limpos, não por volume. Mantenha 1–2 IPs reserva para failover — se uma chave for limitada ou um IP for sinalizado, seu proxy redireciona automaticamente o tráfego para o backup sem perder requisições.

Guias específicos por plataforma

Cada provedor de IA tem seus próprios limites de taxa, particularidades e melhores práticas. Cobrimos os detalhes de cada um separadamente:

DeepSeek — sem limites publicados, throttling dinâmico baseado na carga do servidor. Suas requisições podem dar timeout sem aviso durante horários de pico. Múltiplas chaves distribuídas entre IPs suavizam esse problema. → Proxy para DeepSeek Google Gemini — o plano gratuito foi cortado em 50-80% no final de 2025. Agora são apenas 5-10 requisições por minuto dependendo do modelo. Rotação de chaves por meio de múltiplos projetos Google Cloud é a solução padrão. → Proxy para Gemini Anthropic Claude — limites de taxa escalonados (RPM, tokens de entrada/saída por minuto) que aumentam conforme você gasta mais. Tráfego em rajada é rejeitado mesmo que sua média esteja dentro dos limites. → Proxy para Claude OpenAI ChatGPT — limites por organização em RPM e tokens. O alvo de proxy de chat IA mais utilizado, com a maior variedade de ferramentas disponíveis. → Proxy para ChatGPT Janitor AI — «proxy» aqui significa gateway de API para modelos melhores, não proxy de IP. Mas se você hospedar seu próprio servidor de relay, IPs de saída limpos evitam que ele seja bloqueado. → Proxy para Janitor AI

Cada plataforma tem limites diferentes, lógica de detecção diferente e configurações ideais de proxy distintas. Comece pelo guia do seu provedor principal, configure monitoramento de integridade em cada par chave-IP e mantenha capacidade reserva para failover.