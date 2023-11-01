Toda grande plataforma de IA limita quantas requisições você pode enviar. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek — todas impõem limites de uso por conta, por minuto, por dia. Quando você está construindo produtos, rodando automações ou processando dados em volume, uma única conta com um único IP atinge o teto rapidamente. Você recebe erros 429, as requisições enfileiradas se acumulam e seu pipeline trava.

Um servidor proxy de IA fica entre suas aplicações e o provedor de IA. Você envia requisições ao proxy, e ele as distribui entre múltiplas API keys, cada uma passando por seu próprio endereço IP. O provedor enxerga usuários separados em vez de uma única conta sobrecarregada. Sua capacidade total se multiplica enquanto cada chave individual permanece dentro dos limites com segurança. Na prática, um proxy bem configurado adiciona apenas 15–30 ms de latência por requisição — desprezível para processamento em lote e quase imperceptível até em aplicações de chat em tempo real, onde o tempo de geração do próprio modelo domina, entre 500 e 3.000 ms.

Isso funciona porque as plataformas de IA vinculam limites de taxa a contas, não a IPs — mas elas monitoram padrões de IP. Se um endereço alterna entre 10 chaves de API diferentes em rápida sucessão, isso é um sinal de alerta. Proxies dedicados separados por chave mantêm tudo com aparência natural. Você também precisa de uma estratégia de failover: monitore a taxa de erros de cada chave e, se um IP específico começar a retornar 429s ou 403s consistentes, rotacione-o automaticamente para fora do pool e redirecione o tráfego dessa chave por um IP de backup. Health checks a cada 60 segundos por par chave-IP detectam problemas antes que eles se propaguem.

Como a configuração funciona na prática

A maioria das configurações de proxy para API de IA segue o mesmo padrão, independentemente do provedor. Você roda um servidor proxy leve (FastAPI, Node, Go — o que sua stack suportar) que mantém um pool de chaves de API. Quando uma requisição chega, o proxy seleciona a próxima chave disponível, roteia a requisição pelo IP atribuído àquela chave e retorna a resposta. Se uma chave receber um 429 (erro de limite de taxa), o proxy passa para a próxima. Aqui está um exemplo mínimo em Python usando FastAPI e httpx:

import httpx, itertoolsfrom fastapi import FastAPI, Request, Response

text app = FastAPI()keys = itertools.cycle([ {"api_key": "sk-key1", "proxy": "http://user:pass@ip1:port"}, {"api_key": "sk-key2", "proxy": "http://user:pass@ip2:port"},])

@app.post("/v1/chat/completions")async def proxy(request: Request): body = await request.json() slot = next(keys) async with httpx.AsyncClient(proxy=slot["proxy"]) as client: r = await client.post( "https://api.openai.com/v1/chat/completions", json=body, headers={"Authorization": f"Bearer {slot['api_key']}"}, ) # TODO: Add retry logic on 429 — try next key/IP before returning error to caller return Response(content=r.content, status_code=r.status_code)

Observação: este exemplo mínimo usa itertools.cycle por simplicidade, mas não faz retry automático em erros 429. Em produção, adicione lógica de retry que pule a chave throttled e tente o próximo par chave-IP disponível antes de retornar um erro ao chamador. Como praticamente todo provedor de IA agora suporta o formato de API da OpenAI, um único proxy pode lidar com a tradução de formato que cada provedor de IA exige — roteie para o provedor correto, e sua aplicação não precisa saber a diferença. Troque a URL base e o pool de chaves por provedor, e o mesmo servidor de 20 linhas cobre OpenAI, Anthropic, Google e DeepSeek.

Quantos IPs você realmente precisa

Isso não é web scraping, onde você precisa de milhares de endereços. Para trabalho com API de IA, 3–15 proxies dedicados cobrem a maioria das configurações. Um IP por chave de API ou por conta de provedor. Você está pagando por estabilidade e IPs limpos, não por volume. Mantenha 1–2 IPs reserva para failover — se uma chave for limitada ou um IP for sinalizado, seu proxy redireciona automaticamente o tráfego para o backup sem perder requisições.

Guias específicos por plataforma

Cada provedor de IA tem seus próprios limites de taxa, particularidades e melhores práticas. Cobrimos os detalhes de cada um separadamente:

DeepSeek — sem limites publicados, throttling dinâmico baseado na carga do servidor. Suas requisições podem dar timeout sem aviso durante horários de pico. Múltiplas chaves distribuídas entre IPs suavizam esse problema. → Proxy para DeepSeek Google Gemini — o plano gratuito foi cortado em 50-80% no final de 2025. Agora são apenas 5-10 requisições por minuto dependendo do modelo. Rotação de chaves por meio de múltiplos projetos Google Cloud é a solução padrão. → Proxy para Gemini Anthropic Claude — limites de taxa escalonados (RPM, tokens de entrada/saída por minuto) que aumentam conforme você gasta mais. Tráfego em rajada é rejeitado mesmo que sua média esteja dentro dos limites. → Proxy para Claude OpenAI ChatGPT — limites por organização em RPM e tokens. O alvo de proxy de chat IA mais utilizado, com a maior variedade de ferramentas disponíveis. → Proxy para ChatGPT Janitor AI — «proxy» aqui significa gateway de API para modelos melhores, não proxy de IP. Mas se você hospedar seu próprio servidor de relay, IPs de saída limpos evitam que ele seja bloqueado. → Proxy para Janitor AI