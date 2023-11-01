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Proxy da China

Proxies estáticos confiáveis da China com IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em China e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu chinês tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

O FineProxy fornece excelentes serviços proxy com uma ampla gama de locais IP. O processo de configuração foi simples, e seus proxys funcionam perfeitamente para minhas necessidades. O preço é razoável também, tornando-o uma grande escolha para uso pessoal e comercial.

Chris2025SaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Este aplicativo fez meu negócio na internet executar suave nenhum rastreamento e hacking foi visto meus locais foram feitos privados.

Ay LinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Estou muito satisfeito com Fineproxy.org. Seu serviço é confiável, rápido e oferece excelentes soluções proxy. A interface fácil de usar e preços competitivos tornam-no uma escolha top.

JakubDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Trabalho fantástico Trabalho fantástico – Proxies impressionantes Trabalho fantástico, equipe! Acabei de descobrir este serviço e eu estou genuinamente impressionado — o valor que você está oferecendo para o preço é incrível. E agora com acesso residencial ilimitado? Esse é próximo nível. Grande respeito para todos vocês. Eu definitivamente estarei retornando!

hamzaerkoDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O Baidu bloqueia meu scraper imediatamente — IPs de datacenter funcionam?O Baidu rejeita

O Baidu rejeita IPs estrangeiros no primeiro contato. IPs de datacenter chineses conseguem passar para scraping de SERP em volumes moderados — o filtro principal do Baidu é geográfico, não o tipo de IP. Em volumes maiores, IPs ISP reduzem os acionamentos de CAPTCHA. Combine com Playwright para páginas renderizadas em JS. Se você disparar requisições rápido demais, o rate limiter do Baidu encerra a sessão — não importa o tipo de IP que você está usando.

Consigo acessar dados de produtos do 1688.com sem uma conta chinesa?Listagens básicas carregam

Listagens básicas carregam com um IP chinês, mas o 1688 está exigindo login cada vez mais para páginas de detalhes, informações de fornecedores e busca por imagem. A repressão ao acesso internacional começou recentemente. Para scraping em massa de dados de produtos do 1688, um proxy rápido com conexão de internet na China mantém as requisições abaixo de 100 ms. O Apify tem actors dedicados para o 1688 (US$ 20–30/mês + uso), mas eles ainda precisam de IPs chineses por baixo dos panos.

Douyin vs TikTok — mesma configuração de proxy?Não

Não. O Douyin é um app separado, com servidores separados e anti-bot mais rigoroso. Ele usa X-Medusa além de X-Bogus e X-Argus. Os cookies expiram mais rápido e ele espera um conjunto combinado: IP chinês + locale zh-CN + fuso horário Asia/Shanghai. O TikTok não precisa de IPs chineses. Para fazer scraping de conteúdo do Douyin — posts, comentários, dados de criadores — você precisa de proxies da China com fingerprint completo correspondente.

Como as plataformas chinesas verificam se um IP é realmente da China?Eles não dependem

Eles não dependem do MaxMind. O padrão doméstico é o IPIP.net — construído com análise BGP/ASN em tempo real, com mais de 600 pontos de monitoramento e atualizações diárias. Toutiao, Didi, 58.com e Sohu usam esse serviço. O Taobao mantém seu próprio banco de dados GeoIP em ip.taobao.com. IPs hospedados em nuvem da AWS ou GCloud são marcados como datacenter estrangeiro em todos os bancos de dados GeoIP chineses — é por isso que falham antes mesmo das verificações comportamentais começarem. Proxies ISP registrados em operadoras chinesas (China Telecom, China Unicom, China Mobile) passam em qualquer consulta GeoIP doméstica por definição — o IP pertence a um provedor local.

E quanto à PIPL e à legalidade do scraping na China?A Lei de

A Lei de Proteção de Informações Pessoais da China (PIPL), a Lei de Segurança de Dados e os Regulamentos de Gestão de Segurança de Dados de Rede (em vigor desde janeiro de 2025) se aplicam mesmo fora da China se você processar dados de cidadãos chineses. Dados não pessoais (preços de produtos, metadados de anúncios, estatísticas agregadas) apresentam risco menor. Fazer scraping de dados pessoais (perfis, informações de contato, histórico de compras) sem consentimento aciona as penalidades da PIPL. A conformidade depende do que você coleta, não de qual proxy você usa.

IPs de datacenter funcionam no Xiaohongshu e no Weibo?O melhor tipo

O melhor tipo de proxy na China para plataformas sociais é o ISP. Tanto o Xiaohongshu quanto o Weibo verificam o tipo de IP. O Xiaohongshu exibe conteúdo diferente para IPs não chineses e aplica rate-limit mais agressivo.

Proxies ativos de China
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de China, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
46 online·Precisa de mais? →
203.19.38.114:1080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
4.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.97 Mbps
99.9%
1 h atrás
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.20 Mbps
90.9%
1 h atrás
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 d atrás
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h atrás
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h atrás
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.13 Mbps
99.8%
1 h atrás
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.12 Mbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h atrás
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h atrás
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.20 Mbps
94.7%
1 h atrás
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 d atrás
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.15 Mbps
92.2%
1 h atrás
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h atrás
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
888 Kbps
99.9%
1 h atrás
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h atrás
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
934 Kbps
82.6%
1 d atrás
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
267 Kbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h atrás
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h atrás
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
547 Kbps
91.0%
1 d atrás
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h atrás
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.04 Mbps
61.8%
1 h atrás
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h atrás
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h atrás
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
597 Kbps
62.8%
1 h atrás
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h atrás
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
961 Kbps
96.3%
1 d atrás
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h atrás
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h atrás
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h atrás
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
583 Kbps
100.0%
1 h atrás
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
600 Kbps
49.1%
2 d atrás
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
575 Kbps
99.5%
1 h atrás
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h atrás
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
274 Kbps
81.6%
1 d atrás
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
305 Kbps
75.3%
1 h atrás
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h atrás
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
621 Kbps
17.3%
1 d atrás
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
686 Kbps
20.5%
2 h atrás
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h atrás
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h atrás
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h atrás
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoBeijing
621 Kbps
10.0%
2 d atrás
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