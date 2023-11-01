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Proxy da França

Proxies estáticos IPv4 da França confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em França e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu francês tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Uma resposta instantânea do suporte técnico sobre uma determinada questão! Uma empresa digna no mercado ucraniano! Trabalho operacional sem problemas! Há um período de teste que permite determinar a qualidade do trabalho! Eu estava encantado e eu recomendo tudo!

Viktoriya MarchenkoPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A FineProxy oferece algumas das melhores taxas que eu encontrei para o número de IPs fornecidos. Eu uso seus pacotes para navegação anônima básica e acesso de conteúdo geo-restrito ocasionalmente. Embora ele não tenha a interface de interface flashy de alguns concorrentes premium, a relação custo-performance é imbatível. Ótimo para qualquer pessoa que procura economizar em despesas gerais.

Bode HughDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu tenho usado o serviço de proxy FineProxy por vários meses e estou muito satisfeito com ele. Alta velocidade de conexão, proteção de dados confiável e uma ampla gama de locais tornam-no uma excelente ferramenta para trabalhar na Internet. Eu recomendo!

RobertSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eles fornecem proxies de alta velocidade, seguros com largura de banda ilimitada, preços acessíveis, e uma experiência fácil de usar para todos os usuários. É um serviço realmente agradável, eu recomendo fineproxy.org 100%.

DJPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que sites franceses mostram preços diferentes quando eu navego de fora da França?A legislação francesa

A legislação francesa exige que os preços incluam IVA (TVA — atualmente 20%). Quando você visita uma loja .fr a partir de um IP não francês, o site pode mostrar preços sem IVA, redirecionar para uma vitrine regional ou ocultar opções de entrega disponíveis apenas dentro do país. O LeBonCoin nem carrega alguns anúncios para visitantes de fora da França. Se você está monitorando preços ou disponibilidade em plataformas francesas, precisa de um IP francês — caso contrário, está olhando para dados que não correspondem ao que um cliente real na França vê.

Banners de consentimento estão quebrando meu scraper em sites franceses. Um proxy ajuda?O proxy sozinho

O proxy sozinho não resolve isso. A CNIL (órgão regulador de dados da França) aplica o GDPR de forma rigorosa, então a maioria dos sites .fr tem um overlay de consentimento TCF que bloqueia o conteúdo da página até você clicar e aceitar. O que funciona: aceite o consentimento uma vez, capture a string do cookie TCF resultante e envie-a em todas as requisições seguintes. Também mantenha Accept-Language: fr-FR nos seus headers — inconsistências aí podem disparar um novo banner mesmo com o cookie correto.

O checkout em sites .fr aciona etapas extras de autenticação. Problema de IP?Em

Em parte, mas na maior parte é apenas regulamentação. A PSD2 exige Autenticação Forte do Cliente para pagamentos online em toda a UE, e os bancos franceses aplicam isso por meio do 3-D Secure. Isso vai acontecer independentemente de você estar usando um proxy ou não. Onde um IP francês estável realmente ajuda é em manter a sessão de pagamento em um só lugar — se o gateway detecta uma mudança de localização no meio do checkout, isso adiciona ainda mais etapas de verificação. Também vale saber: Carte Bancaire (CB) é a rede de cartões padrão na França, então espere vê-la em todos os checkouts .fr.

Quais plataformas francesas especificamente exigem um IP FR?Os principais: Cdiscount

Os principais: Cdiscount e Fnac-Darty para eletrônicos e varejo geral, LeBonCoin para classificados (filtragem geográfica muito agressiva), Veepee para vendas relâmpago (acesso exclusivo para a França) e Vinted France para listagens do marketplace local. Serviços de streaming franceses — Canal+, France.tv, Molotov — bloqueiam completamente o tráfego de fora da França. Os resultados de SERP do Google.fr também variam conforme a localização do IP, então monitorar SEO sem um proxy francês fornece rankings imprecisos.

Quais sistemas anti-bot os sites franceses utilizam?A maioria dos

A maioria dos grandes domínios .fr usa Akamai. Cloudflare vem em segundo, e Imperva aparece com menos frequência. O IP em si é uma parte pequena do que eles analisam — idioma do navegador, fuso horário, como você lida com o banner de consentimento e o fingerprint TLS importam muito mais. Um erro comum: trocar de IP no momento em que recebe um 429. Isso geralmente piora as coisas, porque o padrão de requisições continua o mesmo enquanto o endereço muda de repente, o que aumenta a pontuação de suspeita. É melhor simplesmente desacelerar e esperar.

IPs estáticos ou rotativos para a França?Se a sua

Se a sua tarefa envolve fazer login, manter um carrinho ou passar pelo checkout — use estático. Você quer um IP consistente durante toda a sessão. Rotativo faz sentido para scraping de páginas públicas onde você não precisa manter estado: catálogos de produtos, resultados de busca, listagens de classificados. Algo a evitar: misturar os dois no mesmo fluxo de trabalho. E se um site começar a limitar a taxa dos seus IPs estáticos, não troque toda a sua configuração para rotação — apenas rotacione nos endpoints específicos que estão sendo bloqueados.

Quais tipos de proxies da França a FineProxy vende?Três opções

Três opções. Datacenter estático IPv4 é o mais rápido — IPs franceses fixos que funcionam bem para chamadas de API, monitoramento e qualquer cenário em que o alvo não se preocupa com o tipo de IP. ISP estático (static-residential) IPv4 é registrado sob nomes de provedores de internet residenciais, então parecem conexões domésticas comuns — uma escolha melhor se o alvo bloqueia faixas de datacenter. Proxies rotativos incluem a França no pool geográfico e fornecem um IP novo a cada requisição, ideal para scraping em larga escala somente leitura. Todos os três são em nível de país (FR), sem seleção de cidade ou ASN. Planos estáticos cobram por IP com tráfego ilimitado; rotativos cobram por créditos de API.

Posso testar antes de comprar?Existe um teste

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Métodos de pagamentoStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, emissores da UE) e cripto. Cobrança em USD, mensal por padrão — você pode pagar antecipadamente por até um ano. 20% desconto nas renovações.

ReembolsosReembolso em até

Reembolso em até 24 horas, sem perguntas. Abra um ticket de suporte dentro desse prazo e o reembolso volta pelo mesmo método de pagamento utilizado. Geralmente leva alguns dias úteis.

Proxies ativos de França
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de França, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
19 online·Precisa de mais? →
213.176.73.106:8080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h atrás
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h atrás
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h atrás
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h atrás
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
99.5%
1 h atrás
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h atrás
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h atrás
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h atrás
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.39 Mbps
97.9%
1 h atrás
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h atrás
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h atrás
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h atrás
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h atrás
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.56 Mbps
31.4%
2 h atrás
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.25 Mbps
14.9%
2 h atrás
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h atrás
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h atrás
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
602 Kbps
13.2%
3 h atrás
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